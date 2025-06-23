Країни НАТО погодили збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - ЗМІ
У неділю, 22 червня, країни-члени НАТО домовилися про збільшення своїх оборонних витрат до 5% ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп, подолавши заперечення Іспанії.
Про це повідомляє DPA, інформує Цензор.НЕТ.
"За кілька днів до важливого саміту в Гаазі союзники НАТО досягли угоди щодо запланованого цільового показника витрат на оборону, а лідери зобов'язалися збільшити щорічні витрати, пов'язані з обороною, щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту", - сказано в повідомленні.
Водночас, як повідомляло агентство Reuters Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.
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Рютте спочатку запропонував країнам досягти нової мети до 2032 року, але термін у фінальному тексті - 2035 рік, відповідно до дипломатів. Також буде проведено перегляд цілі в 2029 році.
Польща 4,12% Естонія 3,43% США 3,38% Латвія 3,15% Греція 3,08%
Литва 2,85% Фінляндія 2,41% Данія 2,37% Великобританія 2,33% Румунія 2,25% Північна Македонія 2,22% Норвегія 2,2% Болгарія 2,18% Швеція 2,14% Німеччина 2,12% Угорщина 2,11% Чехія 2,1% Туреччина 2,09% Франція 2,06% Нідерланди 2,05% Албанія 2,03% Чорногорія 2,02%
Португалія 1,55% Італія 1,49% Канада 1,37% Бельгія 1,3% Іспанія 1,28%.
Source: NATO
З урахуванням підтримки Заходу, військові витрати України становлять близько 100 мільярдів доларів на рік, що складає щонайменше 50% ВВП України.