Країни НАТО погодили збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - ЗМІ

У неділю, 22 червня, країни-члени НАТО домовилися про збільшення своїх оборонних витрат до 5% ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп, подолавши заперечення Іспанії.

Про це повідомляє DPA, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до важливого саміту в Гаазі союзники НАТО досягли угоди щодо запланованого цільового показника витрат на оборону, а лідери зобов'язалися збільшити щорічні витрати, пов'язані з обороною, щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту", - сказано в повідомленні.

Водночас, як повідомляло агентство Reuters Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

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