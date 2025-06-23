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Новини Оборонні витрати НАТО Саміт НАТО у Гаазі
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Країни НАТО погодили збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - ЗМІ

країни нато погодилися збільшити витрати на оборону

У неділю, 22 червня, країни-члени НАТО домовилися про збільшення своїх оборонних витрат до 5% ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп, подолавши заперечення Іспанії.

Про це повідомляє DPA, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до важливого саміту в Гаазі союзники НАТО досягли угоди щодо запланованого цільового показника витрат на оборону, а лідери зобов'язалися збільшити щорічні витрати, пов'язані з обороною, щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту", - сказано в повідомленні.

Водночас, як повідомляло агентство Reuters Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

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Автор: 

НАТО (6635) оборона (4855)


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23.06.2025 00:37 Відповісти
Згідно з планом голови НАТО Марка Рютте, країни досягнуть 5 відсотків від ВВП, збільшивши свою основну мету витрат на оборону з 2 відсотків до 3,5 відсотків і витративши додаткові 1,5 відсотка на супутні витрати, такі як адаптація доріг і мостів для військових автомобілів та кібербезпеки.

Рютте спочатку запропонував країнам досягти нової мети до 2032 року, але термін у фінальному тексті - 2035 рік, відповідно до дипломатів. Також буде проведено перегляд цілі в 2029 році.
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23.06.2025 01:00 Відповісти
Витрати на оборону в процентах від ВВП (2024)

Польща 4,12% Естонія 3,43% США 3,38% Латвія 3,15% Греція 3,08%

Литва 2,85% Фінляндія 2,41% Данія 2,37% Великобританія 2,33% Румунія 2,25% Північна Македонія 2,22% Норвегія 2,2% Болгарія 2,18% Швеція 2,14% Німеччина 2,12% Угорщина 2,11% Чехія 2,1% Туреччина 2,09% Франція 2,06% Нідерланди 2,05% Албанія 2,03% Чорногорія 2,02%

Португалія 1,55% Італія 1,49% Канада 1,37% Бельгія 1,3% Іспанія 1,28%.

Source: NATO
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23.06.2025 01:45 Відповісти
Військові витрати України у 2024 році становили 34% ВВП, що є значним збільшенням з 3,4% у 2021 році.

З урахуванням підтримки Заходу, військові витрати України становлять близько 100 мільярдів доларів на рік, що складає щонайменше 50% ВВП України.
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23.06.2025 01:58 Відповісти
До 2029 рудий падішах здохне ну або сама ната
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23.06.2025 01:47 Відповісти
 
 