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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, але союзником США є Україна

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський визнав, що не має достеменної інформації про характер особистих відносин між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже складне питання. Тому що я дійсно не знаю які відносини у президента Трампа з Путіним. Мені не відомо. Те що я знаю, знаєте ви, знаємо з медіа. Так, є різні сигнали щодо цього", - зазначив глава держави.

Попри це, Зеленський переконаний, що США розглядають Україну як справжнього союзника. "Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці. А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", - заявив він.

Президент також наголосив, що Росія може вступати в ситуативну взаємодію зі США, але в довгостроковій перспективі залишається головною загрозою для Заходу. За його словами, Москва ніколи не стане другом Америки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+15
Щось останні пару днів багато гундосого в новинах: то сам себе похвалив, то кудись поїхав. Нахіба ця видимість роботи, коли всім і так видно, які він обісрався, керуючи країною?
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24.06.2025 12:13 Відповісти
+9
Цензор, ДОСИТЬ З НАС ЗНУЩАТИСЯ!
Надрукуйте цей спіч ОДНИМ не розривним блоком і досить.
Все одно піару Зеленському ви цим засиллям у ленті не зробите.
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24.06.2025 12:15 Відповісти
+8
"Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці" - ти був впевнений, що побачив "мір в глазах пуЦіна", ти був впевнений, що каци не нападуть, ти був впевнений що буде "май, шашлики", ти був(на словах) в багато вчому впевнений - тому, мабудь, і вивіз своє кодло за кордон перед нападом пуйла. А зараз несеш якусь хрєнь, аби тільки щось бовкати. До речі, будь які твої "думки" на публіку тільки ще більше дратують того ж трУмпа.
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24.06.2025 12:18 Відповісти
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Багато накидав - тиж ж през - тобі шо не доповідають які зараз відносини Трампа з путлєром
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24.06.2025 12:09 Відповісти
Маю визнати, коли він мовчить я відчуваю себе більш менш спокійніше і безпечніше.
Може тому, що переконує себе про те, що він почав аналізувати наслідки своїх слів і дій свогооточення.
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24.06.2025 12:44 Відповісти
Зеленський може воювати доки в нього українці не закінчаться. А що йому війна? Більшу частину часу він проводить за кордоном, живе в готелях класу "люкс", літає за рахунок українців. Свою сім'ю, своїх друганів-маланців - всіх відправив за кордон. Єдиний неприємний для нього момент, коли вручає нагороди посмертно сім'ям полеглих бійців. Але нічого, годину можна потерпіти і походити і з мордою цеглиною.
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24.06.2025 13:54 Відповісти
Щось останні пару днів багато гундосого в новинах: то сам себе похвалив, то кудись поїхав. Нахіба ця видимість роботи, коли всім і так видно, які він обісрався, керуючи країною?
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24.06.2025 12:13 Відповісти
Коли найвеличніший правильно прочитав і видав в правильному контексті слово "екзистенціальний", значить може балотуватись на другий термін.
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24.06.2025 12:14 Відповісти
Заткнися вже,звіздобол!
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24.06.2025 12:15 Відповісти
Цензор, ДОСИТЬ З НАС ЗНУЩАТИСЯ!
Надрукуйте цей спіч ОДНИМ не розривним блоком і досить.
Все одно піару Зеленському ви цим засиллям у ленті не зробите.
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24.06.2025 12:15 Відповісти
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24.06.2025 13:43 Відповісти
Потужний вдає вагомого політичного гравця, обісране чмо!
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24.06.2025 12:16 Відповісти
"Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці" - ти був впевнений, що побачив "мір в глазах пуЦіна", ти був впевнений, що каци не нападуть, ти був впевнений що буде "май, шашлики", ти був(на словах) в багато вчому впевнений - тому, мабудь, і вивіз своє кодло за кордон перед нападом пуйла. А зараз несеш якусь хрєнь, аби тільки щось бовкати. До речі, будь які твої "думки" на публіку тільки ще більше дратують того ж трУмпа.
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24.06.2025 12:18 Відповісти
Не будуть США допомагати зеленим злодіям.
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24.06.2025 12:18 Відповісти
Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним

Та такі ж, як і у тебе, Вова - особливо після Оману.
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24.06.2025 12:20 Відповісти
А Трамп про це знає?
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24.06.2025 12:20 Відповісти
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24.06.2025 12:21 Відповісти
Заспокоїв Америку, "союзник"...
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24.06.2025 12:30 Відповісти
Не знаю на яку клавішу піаніно попаду х#єм,але звук все одно буде.
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24.06.2025 12:35 Відповісти
Трамп не видаляв пост про зеленського

Диктатор без вибору
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24.06.2025 12:36 Відповісти
Одна з особливостей нашої сьогодняшної влади - це брехня, лицемірство та імітація. Не плутайте з цензурою військового часу, бо 3.14здіти про наші потужні лазерні системи або дрони ППО це не цензура, це брехня для власного народу. Де всі ці системи під час дронових атак? На кого ви працюєте? На ху'ло кремлівське? Ви просто знищуєте москальськими руками населення України, або змужуєте емігрувати. Четвертий рік війни - і нічого не зроблено проти "шлюхедів".
Весь час таке враження, що ви там "граєте в воєнно-політичний пінг-понг" з москалями!
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24.06.2025 12:42 Відповісти
У тампона к ***** неразделенная любовь- он любит его, а ***** любит другого.
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24.06.2025 12:42 Відповісти
Когда союзник говорил про неминуемость нападения нужно было не про шашлыки говорить,а слушаться и действовать,кому нах нужен союзник,когды ты ему сообщаешь секретные данные,а он тебя называет брехуном и паникером.
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24.06.2025 13:02 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський визнав, що не має достеменної інформації про характер особистих відносин між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Джерело: https://censor.net/ua/n3559630
Зато усім відомо, які стосунки має ішак з усіма країнами, в тому числі і з США. З обкуреним мудаком ніхто і срати на одному гектар не хоче. Чмо хоче переконати в зворотньому та гадає, що це йому вдається. Банда ішака навряд чи протримається до наступного року.
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24.06.2025 13:17 Відповісти
Союзником США є Ізраіль, а Зеленський відмовився в 2020 році від позаблокового союзництва. Тоді він сказав що нам нужна Ната.
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24.06.2025 13:19 Відповісти
Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, бо моя любов це Андрій Єрмак😻👬
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24.06.2025 13:25 Відповісти
"Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, але союзником США є Україна".
По факту, США пропонували Україні статус союзника взамін,щоб викинув ерма з своєї обойми.
Не погодився,ерм для нього важливіший,аніж безпека країни,типу,з ким прийшов,з тим піду.
Тепер про союз з США клянчіє,звичайно,у віртуальному вимірі.
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24.06.2025 13:39 Відповісти
Клоун для цього завгоспа спеціально посилає до Америки
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24.06.2025 13:53 Відповісти
А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", Джерело: https://censor.net/ua/n3559630

Ну нащо ці виверження думок які не мають нічого спільного з реальністю у самого "найдосвітченішого". Реальний ворог і то як подивитисьце-Китай. Московія то таке більше бажання мати її партнером проти Китаю
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24.06.2025 14:48 Відповісти
Зелена зміюка і не одна наставила мордяги із свого лігва.
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24.06.2025 14:49 Відповісти
В этом и слабость твоя Зеленский!знал бы то с ними в баньке чупа посмоктал бы доругущего бы!бы!бы!да коли вониб були!Вмя историрия человечества только на лжи и убийствах а да воровстве и алчности!НЕТ ПРОЩЕНИЯ!!!есди это всё так происходит так и должно быть!!!СОБРАЛИСЬ МИЛЛИОН ДЫБИЛОВ ВООРУЖОННЫХ И РАЗБАГАТЕЛИ!УБИВ ВСЮ ШВОРУ И ПУТИНА!!!!!ПРОБЛЕМА В ГОЛОВАХ!КАК ГОВОРИЛ ПРИОБРАЖЕНСКИЙ!УБЕЙ ОДНОГО И ОБОГАТЕЙ!!!!ИЛИ ИДИ И СДОХНИ!!!!
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24.06.2025 15:50 Відповісти
 
 