"Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, але союзником США є Україна".

Президент України Володимир Зеленський визнав, що не має достеменної інформації про характер особистих відносин між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже складне питання. Тому що я дійсно не знаю які відносини у президента Трампа з Путіним. Мені не відомо. Те що я знаю, знаєте ви, знаємо з медіа. Так, є різні сигнали щодо цього", - зазначив глава держави.

Попри це, Зеленський переконаний, що США розглядають Україну як справжнього союзника. "Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці. А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", - заявив він.

Президент також наголосив, що Росія може вступати в ситуативну взаємодію зі США, але в довгостроковій перспективі залишається головною загрозою для Заходу. За його словами, Москва ніколи не стане другом Америки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Членство України в НАТО - потреба і можливості для самого Альянсу