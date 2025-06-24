Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, але союзником США є Україна
Президент України Володимир Зеленський визнав, що не має достеменної інформації про характер особистих відносин між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Це дуже складне питання. Тому що я дійсно не знаю які відносини у президента Трампа з Путіним. Мені не відомо. Те що я знаю, знаєте ви, знаємо з медіа. Так, є різні сигнали щодо цього", - зазначив глава держави.
Попри це, Зеленський переконаний, що США розглядають Україну як справжнього союзника. "Я впевнений все одно, що президент Трамп розуміє, що союзники американців - українці. А реальний екзистенціальний ворог Америки - це Росія", - заявив він.
Президент також наголосив, що Росія може вступати в ситуативну взаємодію зі США, але в довгостроковій перспективі залишається головною загрозою для Заходу. За його словами, Москва ніколи не стане другом Америки.
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Може тому, що переконує себе про те, що він почав аналізувати наслідки своїх слів і дій свогооточення.
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Все одно піару Зеленському ви цим засиллям у ленті не зробите.
Та такі ж, як і у тебе, Вова - особливо після Оману.
Диктатор без вибору
Весь час таке враження, що ви там "граєте в воєнно-політичний пінг-понг" з москалями!
Зато усім відомо, які стосунки має ішак з усіма країнами, в тому числі і з США. З обкуреним мудаком ніхто і срати на одному гектар не хоче. Чмо хоче переконати в зворотньому та гадає, що це йому вдається. Банда ішака навряд чи протримається до наступного року.
По факту, США пропонували Україні статус союзника взамін,щоб викинув ерма з своєї обойми.
Не погодився,ерм для нього важливіший,аніж безпека країни,типу,з ким прийшов,з тим піду.
Тепер про союз з США клянчіє,звичайно,у віртуальному вимірі.
Ну нащо ці виверження думок які не мають нічого спільного з реальністю у самого "найдосвітченішого". Реальний ворог і то як подивитисьце-Китай. Московія то таке більше бажання мати її партнером проти Китаю