Зеленський: Членство України в НАТО - потреба і можливості для самого Альянсу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є не лише потребою української держави, а й посиленням самого Альянсу.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для членів НАТО сьогодні вигідно мати союзника, як Україна - з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. Це посилення НАТО", - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що українці мають за спиною 10 років війни, що сформувало унікальний досвід.
"Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор", - пояснив він.
За словами президента, вступ України до НАТО - це не одностороннє прагнення, а взаємна потреба. "НАТО потрібні українці", - наголосив Зеленський.
Водночас він визнав, що на сьогодні питання членства залишається відкритим: "На сьогодні це неможливо", - сказав президент.
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де, мої нерви? а, їх вже нема.....
які увійшли в Історію України:
Главное больше номеров указов в посте написать.
Ну это же лютый фейк, опровергнутый ещё в 2022 году, но лайки указывают на отсутствие желания анализировать.
Ніхто й не сумнівається, що НАТі треба хтось, хто буде замість Альянсу воювати з росією. Сам Альянс не дурний вступати у війну.