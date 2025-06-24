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Новини Членство України в НАТО
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Зеленський: Членство України в НАТО - потреба і можливості для самого Альянсу

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є не лише потребою української держави, а й посиленням самого Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для членів НАТО сьогодні вигідно мати союзника, як Україна - з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. Це посилення НАТО", - зазначив глава держави.

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Зеленський підкреслив, що українці мають за спиною 10 років війни, що сформувало унікальний досвід.

"Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор", - пояснив він.

За словами президента, вступ України до НАТО - це не одностороннє прагнення, а взаємна потреба. "НАТО потрібні українці", - наголосив Зеленський.

Водночас він визнав, що на сьогодні питання членства залишається відкритим: "На сьогодні це неможливо", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) НАТО (6638)


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Топ коментарі
+18
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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24.06.2025 11:43 Відповісти
+12
Твоя рожа только за роялем!
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24.06.2025 11:32 Відповісти
+10
Стесняюсь спросить "величайшего" говоруна - А как там поживают бумаги об ускоренном вступлении? Еще "да", или уже "нет"?

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24.06.2025 11:50 Відповісти
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24.06.2025 11:32 Відповісти
Твоя рожа только за роялем!
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24.06.2025 11:32 Відповісти
Як тільки бачу його пику, так відразу бачу його за роялем зі спущеними штанами! Схоже, що єдиний слід, який не несе негативного змісту він залишить в історії!
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24.06.2025 11:59 Відповісти
А обіцянки передвиборчі хто буде виконувати? Сойдьомса пасірєдінє!
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24.06.2025 11:36 Відповісти
сьогодні, цілий день, оця мершава гундоса пика зе!поца.
де, мої нерви? а, їх вже нема.....
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24.06.2025 11:40 Відповісти
+1.
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24.06.2025 12:16 Відповісти
Вова заявив, що Вова потрібен НАТО, тільки НАТО ще не в курсі
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24.06.2025 11:42 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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24.06.2025 11:43 Відповісти
Муженко - это тот у которого НЛО над складами летали? Которого уволили 21 мая 2019? А саммит НАТО в Лондоне был 3-4 декабря 2019? Другими словами саммит был спустя 6 месяцев после его отставки.
Главное больше номеров указов в посте написать.
Ну это же лютый фейк, опровергнутый ещё в 2022 году, но лайки указывают на отсутствие желания анализировать.
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24.06.2025 14:02 Відповісти
Ну и? Заседание военного комитета "НАТО + Украина", на котором должны были принять заявку, состоялось именно 21-22 мая 2019 года. Тяжело проверить?

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24.06.2025 16:27 Відповісти
Никакого заседания "НАТО + Украина" в мае 2019 не было. И вы правы, это легко проверить с помощью 5-ми минутного поиска в архиве на официальном сайте альянса. И с апреля по июнь 2019 года никаких встреч, даже запланированных с Украиной не было.
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24.06.2025 18:43 Відповісти
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/66/86/77e27f830e2c4a307736c64b5513df44_1554906510.pdf
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24.06.2025 21:50 Відповісти
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24.06.2025 11:44 Відповісти
Нагадує продавця б/у пилосмоктів, що ходять по квартирах та переконують, що "як раз ВАМ потрібен" цей прекрасний пилосмокт!
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24.06.2025 11:47 Відповісти
Стесняюсь спросить "величайшего" говоруна - А как там поживают бумаги об ускоренном вступлении? Еще "да", или уже "нет"?

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24.06.2025 11:50 Відповісти
А має бути Порошенко та його команда. І це можна зробити зробити без виборів. Простим голосуванням у ВР.
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24.06.2025 11:53 Відповісти
такого небуло навіть за кучми-януковича, всі гілки влади узурповані, це кінець.
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24.06.2025 11:57 Відповісти
Заяви для лохів,спочатку зробив все що б загальмувати рух України до НАТО, а потім такий фінт, опа але запізно,обставини різко змінилися..
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24.06.2025 11:52 Відповісти
"Для членів НАТО сьогодні вигідно мати союзника, як Україна - з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. Це посилення НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n3559624

Ніхто й не сумнівається, що НАТі треба хтось, хто буде замість Альянсу воювати з росією. Сам Альянс не дурний вступати у війну.
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24.06.2025 11:53 Відповісти
Чому росія напала на Україну, а не на НАТО? бо НАТО не стало би воювати з росією?
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24.06.2025 11:55 Відповісти
Тому що в Україні ресурси, а в НАТО технології. З ресурсами рашка знає, що робити, з ресурсами не втічеш. А от з технологіями важче.
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24.06.2025 12:05 Відповісти
Тому ж, чому везли парадну форму з собою. Бо довбограї.
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24.06.2025 12:13 Відповісти
При цьому клоуну в парі з козирем,шлях туди закритий.
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24.06.2025 11:58 Відповісти
В. Zєльонський: "Майо мнєніє: я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чувствавать сібя ущєрбним, чіловєкам втарога сорта".
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24.06.2025 12:27 Відповісти
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24.06.2025 12:32 Відповісти
Так, Україна має бути в НАТО, але без портновської шобли: татаровихєрмаківзеленських.
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24.06.2025 13:06 Відповісти
Ви хоть працюєте? Чи тільки відосики, які Вам пишуить текст і знімають дівчата? Це робота Пезидента?
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24.06.2025 13:11 Відповісти
Ага, це щоб українці захищали НАТУ
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24.06.2025 13:14 Відповісти
Доки це чмо та його банда буде при владі, доти ніякої і згадки не буде про якесь членство в чомусь. Ішака можуть прийняти хіба-що в тайожний союз і, можливо, в БРІКС. Ішак є червоною шматою для усього світу.
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24.06.2025 13:23 Відповісти
Как же ты уже надоел со своим НАТО!Нет НАТО для Украины есть БЛА ******!С твоего РТА!!!Достал уже!!!да небудет тебя когда АЛЬЯНС ВОЗМЁТСЯ даже незнаю!!!Хупутин неоставит и места для ТЕБЯ ЗЕЛЕНСКИЙ ДОВБОДЯТЕЛ!!!
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24.06.2025 13:56 Відповісти
Дайте йому і єрмаку пістолет з одним патроном.
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24.06.2025 14:55 Відповісти
 
 