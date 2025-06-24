Зеленський: Членство України в НАТО - потреба і можливості для самого Альянсу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є не лише потребою української держави, а й посиленням самого Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для членів НАТО сьогодні вигідно мати союзника, як Україна - з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. Це посилення НАТО", - зазначив глава держави.

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Зеленський підкреслив, що українці мають за спиною 10 років війни, що сформувало унікальний досвід.

"Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор", - пояснив він.

За словами президента, вступ України до НАТО - це не одностороннє прагнення, а взаємна потреба. "НАТО потрібні українці", - наголосив Зеленський.

Водночас він визнав, що на сьогодні питання членства залишається відкритим: "На сьогодні це неможливо", - сказав президент.

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