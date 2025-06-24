Зеленський сподівається на зустріч із Трампом у Гаазі під час саміту НАТО
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО, що відбувається 25-26 червня у Гаазі.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Так, я збираюсь. Я не знаю, як буде - скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись", - сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо планів зустрічі з Трампом.
Президент уточнив, що наразі команди обох сторін узгоджують час можливих переговорів.
Зеленський також наголосив, що сподівається на розуміння президентом США важливості підтримки України як союзника Сполучених Штатів.
"Я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним… Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями", - наголосив глава української держави.
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Може він ще твої книжки (місячні) не читав,
От нахаба!
(Народне прислів'я).
Володья ти хороший хлопець,но пулємьот нє дам!
Але ж Трамп буде розмовляти лише з найкращим. З таким як він сам.
Ні, подивіться на цього імбецила - воно справді себе уявило "лідором вільного світу". Україною керує божевільний самодур!