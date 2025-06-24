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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський сподівається на зустріч із Трампом у Гаазі під час саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО, що відбувається 25-26 червня у Гаазі.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Так, я збираюсь. Я не знаю, як буде - скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись", - сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо планів зустрічі з Трампом.

Президент уточнив, що наразі команди обох сторін узгоджують час можливих переговорів.

Зеленський також наголосив, що сподівається на розуміння президентом США важливості підтримки України як союзника Сполучених Штатів.

"Я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним… Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями", - наголосив глава української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+3
ШО, Трамп не дивиться твої відосікі?
Може він ще твої книжки (місячні) не читав,
От нахаба!
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24.06.2025 10:55 Відповісти
+3
Зеленський думкою багатіє!
(Народне прислів'я).
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24.06.2025 10:59 Відповісти
+2
Кому там цей уйо.ок потрібен? Про що з ним говорити? ЗЕ це продажний злодюжний брехливий тип, від нього уже всі ************ як від навозної мухи.
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24.06.2025 12:26 Відповісти
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Типу, а поп...ть, от нього толку немає, він на ху...ла работает
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24.06.2025 10:54 Відповісти
ти за Тампоном ще 4 роки будеш бігати
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24.06.2025 10:55 Відповісти
Так а трампа тілтки БОСС це путін з москви. Він же сказав у твіті. Що бсс у трапмпуши *****
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24.06.2025 11:24 Відповісти
ШО, Трамп не дивиться твої відосікі?
Може він ще твої книжки (місячні) не читав,
От нахаба!
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24.06.2025 10:55 Відповісти
Зеленський думкою багатіє!
(Народне прислів'я).
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24.06.2025 10:59 Відповісти
Ну,зустрінуться,і що.далі?
Володья ти хороший хлопець,но пулємьот нє дам!
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24.06.2025 11:04 Відповісти
З цим розчаруванням ніхто не хоче розмовляти, ну не може гуморист розмовляти про сер'йозні речі.
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24.06.2025 11:09 Відповісти
валадімір алєксанровіч ми тєбя любим надень на встрєчу гавайскую рубашку =трамп знаєт что Гаваї ето амєріка
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24.06.2025 11:10 Відповісти
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни Джерело: https://censor.net/ua/n3559610

Але ж Трамп буде розмовляти лише з найкращим. З таким як він сам.
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24.06.2025 11:20 Відповісти
Кому там цей уйо.ок потрібен? Про що з ним говорити? ЗЕ це продажний злодюжний брехливий тип, від нього уже всі ************ як від навозної мухи.
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24.06.2025 12:26 Відповісти
Та кому ти потрібне, чмо безтолкове, в тому числі і загіржавленому.
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24.06.2025 13:29 Відповісти
Та кому ти всрався, макака неголена? Ти два слова не здатен зв'язати, ти осоромив Україну, коли тебе виперли, як останнє лайно, з Білого Дому і підсрачника дали!
Ні, подивіться на цього імбецила - воно справді себе уявило "лідором вільного світу". Україною керує божевільний самодур!
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24.06.2025 13:31 Відповісти
Не забудь сала с самогоном и цибулей с молочной сОЛЬЮ!!!Он приймет тебя такогоже ДОЛБОДЯТЛА!!!
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24.06.2025 14:00 Відповісти
Тебе як величнішого пр€п#zдента вже послали.Сподівається він.
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24.06.2025 15:06 Відповісти
 
 