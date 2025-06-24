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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Зеленский надеется на встречу с Трампом в Гааге во время саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который проходит 25-26 июня в Гааге.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я собираюсь. Я не знаю, как будет - скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Да, мы собираемся встретиться", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о планах встречи с Трампом.

Президент уточнил, что сейчас команды обеих сторон согласовывают время возможных переговоров.

Зеленский также подчеркнул, что надеется на понимание президентом США важности поддержки Украины как союзника Соединенных Штатов.

"Я не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным... Есть разные сигналы на этот счет. И я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", - подчеркнул глава украинского государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+3
ШО, Трамп не дивиться твої відосікі?
Може він ще твої книжки (місячні) не читав,
От нахаба!
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24.06.2025 10:55 Ответить
+3
Зеленський думкою багатіє!
(Народне прислів'я).
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24.06.2025 10:59 Ответить
+2
Кому там цей уйо.ок потрібен? Про що з ним говорити? ЗЕ це продажний злодюжний брехливий тип, від нього уже всі ************ як від навозної мухи.
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24.06.2025 12:26 Ответить
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Типу, а поп...ть, от нього толку немає, він на ху...ла работает
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24.06.2025 10:54 Ответить
ти за Тампоном ще 4 роки будеш бігати
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24.06.2025 10:55 Ответить
Так а трампа тілтки БОСС це путін з москви. Він же сказав у твіті. Що бсс у трапмпуши *****
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24.06.2025 11:24 Ответить
ШО, Трамп не дивиться твої відосікі?
Може він ще твої книжки (місячні) не читав,
От нахаба!
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24.06.2025 10:55 Ответить
Зеленський думкою багатіє!
(Народне прислів'я).
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24.06.2025 10:59 Ответить
Ну,зустрінуться,і що.далі?
Володья ти хороший хлопець,но пулємьот нє дам!
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24.06.2025 11:04 Ответить
З цим розчаруванням ніхто не хоче розмовляти, ну не може гуморист розмовляти про сер'йозні речі.
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24.06.2025 11:09 Ответить
валадімір алєксанровіч ми тєбя любим надень на встрєчу гавайскую рубашку =трамп знаєт что Гаваї ето амєріка
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24.06.2025 11:10 Ответить
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни Джерело: https://censor.net/ua/n3559610

Але ж Трамп буде розмовляти лише з найкращим. З таким як він сам.
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24.06.2025 11:20 Ответить
Кому там цей уйо.ок потрібен? Про що з ним говорити? ЗЕ це продажний злодюжний брехливий тип, від нього уже всі ************ як від навозної мухи.
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24.06.2025 12:26 Ответить
Та кому ти потрібне, чмо безтолкове, в тому числі і загіржавленому.
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24.06.2025 13:29 Ответить
Та кому ти всрався, макака неголена? Ти два слова не здатен зв'язати, ти осоромив Україну, коли тебе виперли, як останнє лайно, з Білого Дому і підсрачника дали!
Ні, подивіться на цього імбецила - воно справді себе уявило "лідором вільного світу". Україною керує божевільний самодур!
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24.06.2025 13:31 Ответить
Не забудь сала с самогоном и цибулей с молочной сОЛЬЮ!!!Он приймет тебя такогоже ДОЛБОДЯТЛА!!!
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24.06.2025 14:00 Ответить
Тебе як величнішого пр€п#zдента вже послали.Сподівається він.
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24.06.2025 15:06 Ответить
 
 