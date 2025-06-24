Зеленский надеется на встречу с Трампом в Гааге во время саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который проходит 25-26 июня в Гааге.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я собираюсь. Я не знаю, как будет - скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Да, мы собираемся встретиться", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о планах встречи с Трампом.

Президент уточнил, что сейчас команды обеих сторон согласовывают время возможных переговоров.

Зеленский также подчеркнул, что надеется на понимание президентом США важности поддержки Украины как союзника Соединенных Штатов.

"Я не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным... Есть разные сигналы на этот счет. И я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", - подчеркнул глава украинского государства.

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