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Возможно, я не лучший президент, но самый опытный, - Зеленский о руководстве Украиной во время войны

Зеленский оценил руководство страной во время войны

Президент Владимир Зеленский считает себя самым опытным человеком для того, чтобы провести Украину через войну с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Sky News.

"Я самый опытный. Возможно, не самый лучший. Всегда есть люди, лучше тебя", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, считает ли он себя лучшим человеком, который мог бы возглавлять страну во время войны, даже несмотря на давление.

Интервьюер спросил президента, именно ли опыт и полученные навыки за время полномасштабного вторжения помогут ему продолжить руководство страной сейчас.

Глава государства заявил, что это не его заслуга, ему поможет "то, чему мы научились и то, чего я смог достичь вместе с людьми".

"Два десятка разговоров с лидерами в сутки в сложные моменты. Все это нужно построить. Это не простые вещи", - добавил он.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок, как только будет возможность провести выборы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Президент (4425)


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Топ комментарии
+76
сам себя не похвалишь, то тебя лишь ермак похвалит
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24.06.2025 10:44 Ответить
+54
Яке нахабне чмо!
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24.06.2025 10:45 Ответить
+52
Господи....Уйобище....
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24.06.2025 10:45 Ответить
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Має великий досвід в брехні, корупції та роботі проти України
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25.06.2025 12:41 Ответить
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