Возможно, я не лучший президент, но самый опытный, - Зеленский о руководстве Украиной во время войны
Президент Владимир Зеленский считает себя самым опытным человеком для того, чтобы провести Украину через войну с РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Sky News.
"Я самый опытный. Возможно, не самый лучший. Всегда есть люди, лучше тебя", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, считает ли он себя лучшим человеком, который мог бы возглавлять страну во время войны, даже несмотря на давление.
Интервьюер спросил президента, именно ли опыт и полученные навыки за время полномасштабного вторжения помогут ему продолжить руководство страной сейчас.
Глава государства заявил, что это не его заслуга, ему поможет "то, чему мы научились и то, чего я смог достичь вместе с людьми".
"Два десятка разговоров с лидерами в сутки в сложные моменты. Все это нужно построить. Это не простые вещи", - добавил он.
Напомним, ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок, как только будет возможность провести выборы.
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