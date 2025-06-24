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Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни

Зеленський оцінив керівництво країною під час війни

Президент Володимир Зеленський вважає себе найдосвідченішою людиною для того, щоб провести Україну через війну з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News.

"Я найдосвідченіший. Можливо, не найкращий. Завжди є люди, кращі за тебе", - сказав Зеленський у відповідь на питання, чи вважає він себе найкращою людиною, яка могла б очолювати країну у час війни, навіть попри тиск.

Інтерв'юер запитав президента, чи саме досвід і здобуті навички за час повномасштабного вторгнення допоможуть йому  продовжити керівництво країною зараз.

Глава держави заявив, що це не його заслуга, йому допоможе те "чого ми навчилися і те, чого я зміг досягти разом з людьми".

"Два десятки розмов з лідерами на добу у складні моменти. Все це потрібно побудувати. Це не прості речі", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий строк, щойно буде можливість провести вибори.

Читайте: РФ замовила в Ірану "шахеди" ще до початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Президент (816)


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Топ коментарі
+76
сам себя не похвалишь, то тебя лишь ермак похвалит
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24.06.2025 10:44 Відповісти
+54
Яке нахабне чмо!
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24.06.2025 10:45 Відповісти
+52
Господи....Уйобище....
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24.06.2025 10:45 Відповісти
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Має великий досвід в брехні, корупції та роботі проти України
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25.06.2025 12:41 Відповісти
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