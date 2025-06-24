Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни
Президент Володимир Зеленський вважає себе найдосвідченішою людиною для того, щоб провести Україну через війну з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News.
"Я найдосвідченіший. Можливо, не найкращий. Завжди є люди, кращі за тебе", - сказав Зеленський у відповідь на питання, чи вважає він себе найкращою людиною, яка могла б очолювати країну у час війни, навіть попри тиск.
Інтерв'юер запитав президента, чи саме досвід і здобуті навички за час повномасштабного вторгнення допоможуть йому продовжити керівництво країною зараз.
Глава держави заявив, що це не його заслуга, йому допоможе те "чого ми навчилися і те, чого я зміг досягти разом з людьми".
"Два десятки розмов з лідерами на добу у складні моменти. Все це потрібно побудувати. Це не прості речі", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий строк, щойно буде можливість провести вибори.
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