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Новини Вибори президента в Україні
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Зеленський - кращий президент в історії. Йому треба на другий строк, - Єрмак

Єрмак про другий строк президентства Зеленського

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий строк, щойно буде можливість провести вибори.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав Зеленського "демократом" та пообіцяв, що вибори в Україні відбудуться щойно "з'явиться можливість" і "буде скасовано воєнний стан".

Глава Офісу Президента вважає, що Зеленський має знову балотуватися на посаду президента.

"Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності", - сказав він.

Читайте: Єрмак викликає роздратування в адміністрації Трампа, - Politico

Автор: 

вибори (6724) Зеленський Володимир (24558) Єрмак Андрій (1389)


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Топ коментарі
+102
Я чуть невсліп коли прочитав!
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23.06.2025 16:24 Відповісти
+65
В мене взагалі мову відібрало. І знаєте, що жахливо? Що якщо гундосий клоп балотуватиметься (а воно готує вже вибори!), то отримає 146%, як *****, а Захід буде сцикливо мовчати про фальсіфікації, бо Гундос їх шантажуватиме розворотом до Московії.
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23.06.2025 16:31 Відповісти
+58
Ці тварюки вже відкрито знущаються з покірного стада. Просто вже сцють відкрито в очі. Не того на Майдані гнали, треба було гундосого клопа, який ногами по московських саунах дригав, гнати з України!
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23.06.2025 16:26 Відповісти
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кажуть же мовчання то золото, хто підара за язик тягнув?
думаю шо там вже стартує чорний мотоцикліст десь..
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24.06.2025 10:30 Відповісти
Він заслуговує тільки на перший термін. Покарання.
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24.06.2025 10:33 Відповісти
Для дерьмака-другий срок віслюка-це гарантія безпеки. Бабла зе і ко нагребла стільки, що мама Рима зможе ще довго голити у платинових трусах, а от безпека- це інша річ.... За оманський сценарій, як мінімум, доведеться відповідати, і єдина можливість уникнути буцегарні, це протягнути віслюка на другий президентський срок. Тупий Віслюк буде продовжувати кліпати відосіки і хрипіти про зарплатню у 4000 Дол, а дерьмак буде продовжувати керувати країною. І цей вид, це вже перший дзвіночок, що запахло смаженим. Дерьмак вирішив перевірити мудрий нарід і перднув наперед!!!! Дерьмак має висіти на одному ліхтарі разом з віслюком..по приколу...
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24.06.2025 10:35 Відповісти
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24.06.2025 10:47 Відповісти
и дураку понятно что вы хотит у власти остаться, как можно дольше
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24.06.2025 10:57 Відповісти
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24.06.2025 11:09 Відповісти
другий строк для Зе буде пожиттєве
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24.06.2025 11:11 Відповісти
Він хоче впихнути невпихуєме
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24.06.2025 11:13 Відповісти
Аж кров з очей
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24.06.2025 13:58 Відповісти
Єрмак худне не по днях, а по годинах. Тепер він може покласти щоки на плечі.
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24.06.2025 16:13 Відповісти
Заява нахабного, мафіозного пахана, про свою шістку, щоправда, козирну, який давно втратив усі береги елементарної порядності. Їм обом, за те, що вони перетворили квітучу Україну на пограбовану їхньою зграєю руїну, світить тривалий термін на нарах, а не на Банковій.
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24.06.2025 16:43 Відповісти
Ну це вже занадто. Цей покидьок свинорилий буде нам щось тут розказувати про зежопу; ми що якійсьушльопки, що самі, плять, не можемо розібратись хто що з себе уявляє. Невже немає справжніх крутих хлопців, щоб цьому цапу смердючу глотку перерізав....
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26.06.2025 15:14 Відповісти
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