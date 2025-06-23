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Зеленський - кращий президент в історії. Йому треба на другий строк, - Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий строк, щойно буде можливість провести вибори.
Про це він заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.
Він назвав Зеленського "демократом" та пообіцяв, що вибори в Україні відбудуться щойно "з'явиться можливість" і "буде скасовано воєнний стан".
Глава Офісу Президента вважає, що Зеленський має знову балотуватися на посаду президента.
"Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності", - сказав він.
Топ коментарі
+102 Sem Ivan
показати весь коментар23.06.2025 16:24 Відповісти Посилання
+65 Светлана Круп
показати весь коментар23.06.2025 16:31 Відповісти Посилання
+58 Светлана Круп
показати весь коментар23.06.2025 16:26 Відповісти Посилання
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думаю шо там вже стартує чорний мотоцикліст десь..