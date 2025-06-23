Зеленский - лучший президент в истории. Ему нужен второй срок, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок, как только будет возможность провести выборы.

Об этом он заявил в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал Зеленского "демократом" и пообещал, что выборы в Украине состоятся как только "появится возможность" и "будет отменено военное положение".

Глава Офиса Президента считает, что Зеленский должен снова баллотироваться на пост президента.

"Я считаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого моя страна видела за годы своей независимости", - сказал он.

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