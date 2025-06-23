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Новости Выборы президента в Украине
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Зеленский - лучший президент в истории. Ему нужен второй срок, - Ермак

Ермак о втором сроке президентства Зеленского

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок, как только будет возможность провести выборы.

Об этом он заявил в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал Зеленского "демократом" и пообещал, что выборы в Украине состоятся как только "появится возможность" и "будет отменено военное положение".

Глава Офиса Президента считает, что Зеленский должен снова баллотироваться на пост президента.

"Я считаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого моя страна видела за годы своей независимости", - сказал он.

Читайте: Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, - Politico

Автор: 

выборы (24763) Зеленский Владимир (21064) Ермак Андрей (1277)


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Топ комментарии
+102
Я чуть невсліп коли прочитав!
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23.06.2025 16:24 Ответить
+65
В мене взагалі мову відібрало. І знаєте, що жахливо? Що якщо гундосий клоп балотуватиметься (а воно готує вже вибори!), то отримає 146%, як *****, а Захід буде сцикливо мовчати про фальсіфікації, бо Гундос їх шантажуватиме розворотом до Московії.
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23.06.2025 16:31 Ответить
+58
Ці тварюки вже відкрито знущаються з покірного стада. Просто вже сцють відкрито в очі. Не того на Майдані гнали, треба було гундосого клопа, який ногами по московських саунах дригав, гнати з України!
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23.06.2025 16:26 Ответить
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кажуть же мовчання то золото, хто підара за язик тягнув?
думаю шо там вже стартує чорний мотоцикліст десь..
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24.06.2025 10:30 Ответить
Він заслуговує тільки на перший термін. Покарання.
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24.06.2025 10:33 Ответить
Для дерьмака-другий срок віслюка-це гарантія безпеки. Бабла зе і ко нагребла стільки, що мама Рима зможе ще довго голити у платинових трусах, а от безпека- це інша річ.... За оманський сценарій, як мінімум, доведеться відповідати, і єдина можливість уникнути буцегарні, це протягнути віслюка на другий президентський срок. Тупий Віслюк буде продовжувати кліпати відосіки і хрипіти про зарплатню у 4000 Дол, а дерьмак буде продовжувати керувати країною. І цей вид, це вже перший дзвіночок, що запахло смаженим. Дерьмак вирішив перевірити мудрий нарід і перднув наперед!!!! Дерьмак має висіти на одному ліхтарі разом з віслюком..по приколу...
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24.06.2025 10:35 Ответить
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24.06.2025 10:47 Ответить
и дураку понятно что вы хотит у власти остаться, как можно дольше
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24.06.2025 10:57 Ответить
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24.06.2025 11:09 Ответить
другий строк для Зе буде пожиттєве
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24.06.2025 11:11 Ответить
Він хоче впихнути невпихуєме
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24.06.2025 11:13 Ответить
Аж кров з очей
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24.06.2025 13:58 Ответить
Єрмак худне не по днях, а по годинах. Тепер він може покласти щоки на плечі.
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24.06.2025 16:13 Ответить
Заява нахабного, мафіозного пахана, про свою шістку, щоправда, козирну, який давно втратив усі береги елементарної порядності. Їм обом, за те, що вони перетворили квітучу Україну на пограбовану їхньою зграєю руїну, світить тривалий термін на нарах, а не на Банковій.
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24.06.2025 16:43 Ответить
Ну це вже занадто. Цей покидьок свинорилий буде нам щось тут розказувати про зежопу; ми що якійсьушльопки, що самі, плять, не можемо розібратись хто що з себе уявляє. Невже немає справжніх крутих хлопців, щоб цьому цапу смердючу глотку перерізав....
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26.06.2025 15:14 Ответить
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