Новости Влияние Ермака Отношение к Ермаку в Вашингтоне
Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, - Politico

отношение к Ермаку в Вашингтоне

Издание Politico утверждает, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вызывает раздражение у представителей администрации Дональда Трампа, которые имели возможность с ним общаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Politico опубликовало материал, посвященный Ермаку, под заголовком "Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть". Материал построен на разговорах с 14 людьми - помощниками конгрессменов, бывшими американскими и украинскими чиновниками и другими лицами, осведомленными о взаимодействии Ермака в Вашингтоне.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ермак регулярно посещает Вашингтон и выступает посредником в отношениях с президентом Украины. Однако многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным в вопросах американской политики, резким и чрезмерно требовательным к американским чиновникам, а также в целом неспособным ориентироваться во внутренних процессах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме", - говорится в материале.

Некоторые собеседники издания также опасаются, что Ермак неточно доносил позицию США до руководства Украины. Один из тех, кто знаком с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, описал его как "двухпартийного раздражителя".

Представители администрации Байдена также были разочарованы Ермаком, но, по словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации и трех других лиц, знакомых с отношениями между США и Украиной в то время, они смогли в основном скрыть свое раздражение, учитывая чрезвычайную ситуацию и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Украины. Администрация Трампа не проявляет такой уступчивости.

Во время визита в Вашингтон в начале июня, организованного в последний момент, Ермак испытывал трудности с организацией встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, по словам пяти человек, знакомых с визитом. Ермак якобы прибыл без четкого плана, и отзывы тех, с кем он все-таки встретился, были такими: "Мы не знаем, почему он здесь", - сказал один из знакомых с визитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Politico о Ермаке: Предлагает готовые решения Зеленскому, имеет большие амбиции и стремится к признанию

По словам этого источника, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Однако, по их словам, Ермак все-таки встретился с Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, в Белом доме.

По словам человека, знакомого с визитом, глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме, а затем отменила встречу, а офис вице-президента Джей Ди Вэнса вообще не ответил на просьбу о встрече.

Люди, знакомые с отношениями Киева с США, охарактеризовали взаимодействие Ермака с обеими администрациями как напряженное и сложное. Они сказали, что Ермак, почти через шесть лет после того, как стал ближайшим помощником Зеленского, все еще пытается ориентироваться в коридорах власти в Вашингтоне.

"Он считал, например, что соглашение о критически важных минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на него Украина получит гарантии безопасности", - сказал второй инсайдер, знакомый с визитом. Этот человек назвал такое мнение "абсурдным".

В частных разговорах с единомышленниками Ермак обвинял чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, по словам источника, знакомого с визитом. В частности речь идет о посланнике Трампа на Ближнем Востоке Стиве Уиткоффе, который четыре раза встречался с Путиным.

Лица, знакомые с отношениями между США и Украиной, а также сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что напряженность, вызванная действиями Ермака, может быстро распространиться и подорвать позиции Украины в отношениях с важнейшим партнером.

Читайте также: На подписании соглашения в Белом доме настаивал Ермак, Келлог был против, - The New York Post

Автор: 

США (27960) Ермак Андрей (1314)
Топ комментарии
+89
Не одні США)) Ми тут тоже думаємо що він чорт)
19.06.2025 20:20 Ответить
+69
Навіть Трумпові придурки роздратовані цим придурком.
19.06.2025 20:17 Ответить
+61
І в мене викликає роздратування
19.06.2025 20:21 Ответить
У московитів і на зєлю. Різниця в тому, що для московитів це прикриття своїх агентів.
20.06.2025 11:57 Ответить
А что им так НЕ нравится ? Ермак это выдающийся политический лидер , через букву П . Времён унылого комика с 95 квартала.
20.06.2025 09:26 Ответить
Хто такий взагалі дерьмак? Хто давав йому повноваження? Це чмо лізе всюди!!!! Гебешна мразота хоче контролювати всі процеси в Україні. Ця потвора давно вже має висіти на ліхтарі!!!
20.06.2025 09:54 Ответить
Зєля його і вибрав, і продовжує тримати попри всі зашквари. Бо саме зєля є основним ворогом України, все він робить свідомо на користь кремля.
20.06.2025 11:55 Ответить
Єрмак викликає роздратування даже у меня
20.06.2025 09:59 Ответить
чому тільки Єрмак викликає роздратування??? вся ця гоп-команда зелених мерзотників і ще 73 відсотки дебілів що їх вибрали, горіть всі в Пеклі!
20.06.2025 10:18 Ответить
Коли ви, дебіли, обираєте дебілів керувати своєю державою, та ще й під час війни, то не дивуйтесь, коли весь світ вважатиме вас саме дебілами, а не кимось іншими.
20.06.2025 10:21 Ответить
Ці самі почуття виникають у більшості українського суспільства. А головне, що це вирок зовнішньополітичної діяльності Банкової та п'яти-шести "потужних" менеджерів, які її репрезентують. Тому, нічого дивного нема в тому, що чекати всіляку допомогу, включно і війскову від США, марна справа
20.06.2025 11:30 Ответить
А ми тут шукаємо причини чого ж це зєля так вчепився в цього єрмака, як кліщ? А може все просто, умисно тримає в якості додаткового подразника, щоб відвернути союзників.
20.06.2025 11:51 Ответить
А закрыть ему визу не пробовали?
20.06.2025 12:48 Ответить
У кремлёвских агентов какое-то недопонимание.
20.06.2025 13:10 Ответить
Коли б була нормальна влада, то вони б вже давно відсторонили людину яка викликає роздратування в країні від якої ми залежимо. Але ж серед них і нема нікого які не будуть викликати роздратування. Вони всі такі. Країна в великій біді.
20.06.2025 13:44 Ответить
Так зробіть йому санкції
20.06.2025 13:51 Ответить
А у Путіна не викликає роздратування Єрмак? Я так бачу вони однодумці ..
20.06.2025 13:53 Ответить
А як путін і трамп вважають що земля кругла. Значить нам треба вважати що вона кубічна?
20.06.2025 21:24 Ответить
Ні, насправді Земля плоска і стоїть на слонах.
20.06.2025 23:40 Ответить
Enot. В цьому теж Єрмак винний?
Белый Дом удалил со своего сайта страницу, посвященную Будапештском у меморандуму, согласно которому США выступали гарантом ненападения на Украину за её отказ от ядерного арсенала.
Теперь по версии Трампа этого просто не было.
20.06.2025 14:09 Ответить
Хламідія накинув на Аллу Борисівну, бо тра розпилити 400 ярдів, а тут ще й Чернишов утік, бггг.
20.06.2025 14:51 Ответить
Від балаканини про необхідність зміни влади треба переходити до дій, а саме - крок за кроком готувати країну до виборів, які стануть можливими, якщо буде пауза в війні, тобто тр, а значить НАТО погодяться бути гарантами безпеки впродовж паузи, а пу погодиться соблюдати умови, адже саме він наполягає на скоріших виборах і "простроченості" укр.влади.

1. Питання про реєстр виборців: прийняття закону про те, що виборець буде сам активно підтверджувати/зміняти фактичне місце свого проживання, тобто дільницю, на якій буде голосувати.
2. Заборона тим, хто не проживав останні роки в Україні, баллотуватися (це не торкається тих, хто працював за кордоном в укр.установах). Адже, якщо хтось виїхав з України під час війни і буде баллотуватися/обранним, то не факт, що при поновленні війни, він не дрисне за кордон... навіщо такі депутати на дістанційкі?).
Ніхто не може гарантувати, що після виборів війна не поновиться, адже зрозуміло, що результатими виборів особисто пу не буде задоволений.
3. Дозвіл баллотуватися військовим з наданням їм відпуски для активної участі в виборчому процессі.
4. Заборона баллотуватись членам забороненних політ. партій, навіть, якщо вони з них вийшли і перевзулися, а також тим, хто під санкціями аба в ув'язненні...
5. Можливість створення за кордоном виборчих дільниць поза межами дип.установ, інакше мілліони біженців не будуть мати змогу проголосувати.
6. Вибори депутатів усіх рівнів лише за пропорційної системи але за відкритими списками.
...ще багато принципових питань, які потребують рішення для вдосконалення виборчого процессу. За неділю і пару неділь їх не вирішити. Тому, зараз на часі зайнятися цим, адже, потрібен час не тільки для напрацювання змін, а й час для приняття відповідних законів ВРадою.
Питання: чому це зараз не робиться і не обговорюється?
20.06.2025 14:54 Ответить
Не тратьте куме сили, ***** не потрібні вибори в Україні. Йому потрібні референдуми в 20-ти областях України.
20.06.2025 23:43 Ответить
Яка різниця хто там у тих відкритих списках, коли ми знаємо всіх голів партій. А ті хто в списках будуть себе вести так як скаже голова (хазяїн) партії, незалежно від того списки відкриті чи закриті.
Необхідно перевести повністю на мажоритарку (як у всіх цивілізованих країнах). Але ніяких самовисуванців. Тільки висуванці колективів (в тому числі трудових, військових і партій) не менше 50 людей. І виборці мають право знати який колектив висунув. Голосування в колективі тільки таємне. Ніяких контрольованих начальством підняттів рук.
Якщо в першому турі не набрав половину, то другий тур. А не так як 20% набрав і депутат, бо остальні з двох десятків конкурентів ще менше. Крім того, якщо не буде самовисуванців, то списки в бюлетенях зменшаться в декілька раз. А депутати висунуті трудовими колективами не залежать від голів будь яких партій, а ті голови партій ставленики тих чи інших олігархів. І ніяких білбордів чи іншої реклами. Тільки інформація про кожного по затвердженій формі.
21.06.2025 06:32 Ответить
я навіть точно знаю в чому причина роздратування
Єрмак розумніший за інших наших дипредставників та може тримати фокус дискусії, в той час як трампісти намагаються з'їхати з теми і навалити різної фуйні

а ще - купа лайна яка тут накинеться їм допомагати - ідіоти
20.06.2025 15:00 Ответить
Канєшна розумніший. Він дипломатичних академій не закінчував і йому насрати на дипломатичний протокол. Тьфу на нього, тьфу ще раз.
20.06.2025 23:46 Ответить
у адміністрації Трампа і Зеленський викликає роздратування, і сама Україна, не забули?
20.06.2025 15:01 Ответить
Ці двоє викликають роздратування у Трампа, по тій же причині що і в більш менш розумних українців. Бо вони продовжують грати як в серіалі президентство Зеленського. А грають дуже погано. І роздратування цими сказується і на відношення до України.
21.06.2025 00:10 Ответить
