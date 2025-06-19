Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, - Politico

Издание Politico утверждает, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вызывает раздражение у представителей администрации Дональда Трампа, которые имели возможность с ним общаться.

Politico опубликовало материал, посвященный Ермаку, под заголовком "Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть". Материал построен на разговорах с 14 людьми - помощниками конгрессменов, бывшими американскими и украинскими чиновниками и другими лицами, осведомленными о взаимодействии Ермака в Вашингтоне.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ермак регулярно посещает Вашингтон и выступает посредником в отношениях с президентом Украины. Однако многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным в вопросах американской политики, резким и чрезмерно требовательным к американским чиновникам, а также в целом неспособным ориентироваться во внутренних процессах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме", - говорится в материале.

Некоторые собеседники издания также опасаются, что Ермак неточно доносил позицию США до руководства Украины. Один из тех, кто знаком с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, описал его как "двухпартийного раздражителя".

Представители администрации Байдена также были разочарованы Ермаком, но, по словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации и трех других лиц, знакомых с отношениями между США и Украиной в то время, они смогли в основном скрыть свое раздражение, учитывая чрезвычайную ситуацию и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Украины. Администрация Трампа не проявляет такой уступчивости.

Во время визита в Вашингтон в начале июня, организованного в последний момент, Ермак испытывал трудности с организацией встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, по словам пяти человек, знакомых с визитом. Ермак якобы прибыл без четкого плана, и отзывы тех, с кем он все-таки встретился, были такими: "Мы не знаем, почему он здесь", - сказал один из знакомых с визитом.

По словам этого источника, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Однако, по их словам, Ермак все-таки встретился с Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, в Белом доме.

По словам человека, знакомого с визитом, глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме, а затем отменила встречу, а офис вице-президента Джей Ди Вэнса вообще не ответил на просьбу о встрече.

Люди, знакомые с отношениями Киева с США, охарактеризовали взаимодействие Ермака с обеими администрациями как напряженное и сложное. Они сказали, что Ермак, почти через шесть лет после того, как стал ближайшим помощником Зеленского, все еще пытается ориентироваться в коридорах власти в Вашингтоне.

"Он считал, например, что соглашение о критически важных минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на него Украина получит гарантии безопасности", - сказал второй инсайдер, знакомый с визитом. Этот человек назвал такое мнение "абсурдным".

В частных разговорах с единомышленниками Ермак обвинял чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, по словам источника, знакомого с визитом. В частности речь идет о посланнике Трампа на Ближнем Востоке Стиве Уиткоффе, который четыре раза встречался с Путиным.

Лица, знакомые с отношениями между США и Украиной, а также сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что напряженность, вызванная действиями Ермака, может быстро распространиться и подорвать позиции Украины в отношениях с важнейшим партнером.

