Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, - Politico
Издание Politico утверждает, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вызывает раздражение у представителей администрации Дональда Трампа, которые имели возможность с ним общаться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Politico опубликовало материал, посвященный Ермаку, под заголовком "Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть". Материал построен на разговорах с 14 людьми - помощниками конгрессменов, бывшими американскими и украинскими чиновниками и другими лицами, осведомленными о взаимодействии Ермака в Вашингтоне.
"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ермак регулярно посещает Вашингтон и выступает посредником в отношениях с президентом Украины. Однако многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным в вопросах американской политики, резким и чрезмерно требовательным к американским чиновникам, а также в целом неспособным ориентироваться во внутренних процессах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме", - говорится в материале.
Некоторые собеседники издания также опасаются, что Ермак неточно доносил позицию США до руководства Украины. Один из тех, кто знаком с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, описал его как "двухпартийного раздражителя".
Представители администрации Байдена также были разочарованы Ермаком, но, по словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации и трех других лиц, знакомых с отношениями между США и Украиной в то время, они смогли в основном скрыть свое раздражение, учитывая чрезвычайную ситуацию и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Украины. Администрация Трампа не проявляет такой уступчивости.
Во время визита в Вашингтон в начале июня, организованного в последний момент, Ермак испытывал трудности с организацией встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, по словам пяти человек, знакомых с визитом. Ермак якобы прибыл без четкого плана, и отзывы тех, с кем он все-таки встретился, были такими: "Мы не знаем, почему он здесь", - сказал один из знакомых с визитом.
По словам этого источника, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Однако, по их словам, Ермак все-таки встретился с Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, в Белом доме.
По словам человека, знакомого с визитом, глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме, а затем отменила встречу, а офис вице-президента Джей Ди Вэнса вообще не ответил на просьбу о встрече.
Люди, знакомые с отношениями Киева с США, охарактеризовали взаимодействие Ермака с обеими администрациями как напряженное и сложное. Они сказали, что Ермак, почти через шесть лет после того, как стал ближайшим помощником Зеленского, все еще пытается ориентироваться в коридорах власти в Вашингтоне.
"Он считал, например, что соглашение о критически важных минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на него Украина получит гарантии безопасности", - сказал второй инсайдер, знакомый с визитом. Этот человек назвал такое мнение "абсурдным".
В частных разговорах с единомышленниками Ермак обвинял чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, по словам источника, знакомого с визитом. В частности речь идет о посланнике Трампа на Ближнем Востоке Стиве Уиткоффе, который четыре раза встречался с Путиным.
Лица, знакомые с отношениями между США и Украиной, а также сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что напряженность, вызванная действиями Ермака, может быстро распространиться и подорвать позиции Украины в отношениях с важнейшим партнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Белый Дом удалил со своего сайта страницу, посвященную Будапештском у меморандуму, согласно которому США выступали гарантом ненападения на Украину за её отказ от ядерного арсенала.
Теперь по версии Трампа этого просто не было.
1. Питання про реєстр виборців: прийняття закону про те, що виборець буде сам активно підтверджувати/зміняти фактичне місце свого проживання, тобто дільницю, на якій буде голосувати.
2. Заборона тим, хто не проживав останні роки в Україні, баллотуватися (це не торкається тих, хто працював за кордоном в укр.установах). Адже, якщо хтось виїхав з України під час війни і буде баллотуватися/обранним, то не факт, що при поновленні війни, він не дрисне за кордон... навіщо такі депутати на дістанційкі?).
Ніхто не може гарантувати, що після виборів війна не поновиться, адже зрозуміло, що результатими виборів особисто пу не буде задоволений.
3. Дозвіл баллотуватися військовим з наданням їм відпуски для активної участі в виборчому процессі.
4. Заборона баллотуватись членам забороненних політ. партій, навіть, якщо вони з них вийшли і перевзулися, а також тим, хто під санкціями аба в ув'язненні...
5. Можливість створення за кордоном виборчих дільниць поза межами дип.установ, інакше мілліони біженців не будуть мати змогу проголосувати.
6. Вибори депутатів усіх рівнів лише за пропорційної системи але за відкритими списками.
...ще багато принципових питань, які потребують рішення для вдосконалення виборчого процессу. За неділю і пару неділь їх не вирішити. Тому, зараз на часі зайнятися цим, адже, потрібен час не тільки для напрацювання змін, а й час для приняття відповідних законів ВРадою.
Питання: чому це зараз не робиться і не обговорюється?
Необхідно перевести повністю на мажоритарку (як у всіх цивілізованих країнах). Але ніяких самовисуванців. Тільки висуванці колективів (в тому числі трудових, військових і партій) не менше 50 людей. І виборці мають право знати який колектив висунув. Голосування в колективі тільки таємне. Ніяких контрольованих начальством підняттів рук.
Якщо в першому турі не набрав половину, то другий тур. А не так як 20% набрав і депутат, бо остальні з двох десятків конкурентів ще менше. Крім того, якщо не буде самовисуванців, то списки в бюлетенях зменшаться в декілька раз. А депутати висунуті трудовими колективами не залежать від голів будь яких партій, а ті голови партій ставленики тих чи інших олігархів. І ніяких білбордів чи іншої реклами. Тільки інформація про кожного по затвердженій формі.
Єрмак розумніший за інших наших дипредставників та може тримати фокус дискусії, в той час як трампісти намагаються з'їхати з теми і навалити різної фуйні
а ще - купа лайна яка тут накинеться їм допомагати - ідіоти