РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7558 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака
10 849 63

Politico о Ермаке: Предлагает готовые решения Зеленскому, имеет большие амбиции и стремится к признанию

Politico о Ермаке

Американское издание Politico опубликовало большую статью о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, в которой говорится о его влиянии на политику, причастности к увольнению должностных лиц и участии в дипломатических процессах по приближению мира.

Соответствующая статья под названием "The enigma of Andriy Yermak" опубликована в печатной версии издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале критики Ермака называют его "безжалостным политическим кукловодом", фигурой "даже равной" президенту Владимиру Зеленскому и говорят о его президентских амбициях.

Издание пишет, что сегодня Ермак возглавляет дипломатические усилия Украины, в частности пытается найти подход к людям президента США Дональда Трампа.

Во время переговоров в Стамбуле в мае 2025 года Ермак взял на себя инициативу, координируя позиции с союзниками, но избегал прямых дискуссий с россиянами.

Некоторые собеседники, с которым пообщалось издание предполагают, что путешествуя столицами западных государств для продвижения интересов Украины, он использует эту возможность, чтобы укрепить собственную репутацию. Однако сам Ермак это отрицает и говорит, что "пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским и вместе с ним уйдет".

"Ермака обвиняли во всем - от того, что он российский шпион, до того, что он опасный "серый кардинал" или даже "Распутин", который держит Зеленского под своим влиянием. Впрочем, навык, который Ермак, вероятно, действительно разделяет с Распутиным, очаровавшим императорскую семью российского царя, - это умение тонко чувствовать психологию людей", - пишет издание.

Читайте также: Бизнес-партнер Ермака Колюбаев получил миллиардные контракты на производство дронов от МО, - журналист Николов

Что говорят о Ермаке люди, которые работали с ним

"Ермак - блестящий психолог. Он способен читать Зеленского и предвидеть, чего тот хочет. Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносят ему проблем", - говорит о главе ОП один из бывших министров, который имел серьезный конфликт с ним.

"Ермак держался Зеленского с первого дня, когда появился на Банковой, - рассказывает бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Они постоянно вместе тренировались в подземном спортзале - там они по-настоящему сблизились, как товарищи по залу. Ермак опередил Андрея Богдана, организовав первый большой обмен пленными с россиянами", - говорит дальше Мендель.

Еще один из бывших министров говорит, что у главы ОП "чрезвычайно большие амбиции" и он стремится к признанию.

"У него чрезвычайно большие амбиции, и единственное, чего он действительно хочет, - это признание. Андрей может быть обаятельным, но им руководит непреодолимое желание, чтобы его величие признали. Он скажет вам, что для него общественное признание ничего не значит, что он заботится только о стране, и что даже если его имя исчезнет, это не будет иметь значения. Но это все неправда. Он почти физически страдает, если его отодвигают на второй план, и его имя должно быть везде", - цитирует издание неназванного экс-министра.

В статье также упоминаются некоторые факты из биографии Ермака. В частности, Politico пишет, что после окончания университета в 1990-е он брался за любую работу - в частности, работал в ночном клубе-дискотеке в Киеве. Клуб привлекал "гангстеров и известных пророссийских политиков". Позже Ермак работал "фиксером" для люксового магазина одежды Sanahunt, помогая импортировать эксклюзивные коллекции от ведущих модных домов Франции и Италии для клиентов - олигархов и политиков - роль, которая была очень важной для формирования сети связей Ермака.

Читайте также: Блогер и волонтер Лачен раскритиковал Ермака: Отправьте уже его куда-то послом

Причастность к увольнению должностных лиц

Politico пишет, что Ермак быстро расширил свою роль и окружил себя людьми, которые зависели от него, в частности группой неоплачиваемых советников, которые подчиняются исключительно ему. И мало кому из чиновников удалось удержаться на должностях, если Ермак хотел от них избавиться. Исключением стал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который сохранил независимый доступ к Зеленскому.

Кроме этого, издание пишет, что уход некоторых талантливых фигур из Кабмина или армии, в частности Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел и генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ (намекая, что не без участия Ермака) вызвали "внутреннюю тревогу" и "тихое смятение у западных союзников".

"У нас нет полноценно действующего Кабинета Министров. Зато мы имеем какой-то квази-Кабинет, возглавляемый Ермаком, который контролирует доступ к повестке дня президента и к самому президенту. А еще есть эти странные советники, которые не являются государственными служащими, не получают зарплату от государства и не имеют обязательства подавать декларации об имуществе", - цитирует издание Дарью Каленюк, исполнительного директора Центра противодействия коррупции.

"Олигархи уже не являются главной внутренней проблемой Украины. Даже коррупция - не главная проблема. Основная проблема - это система управления и то, как власть была монополизирована", - добавляет она.

В статье Ермак отвергает вышеупомянутую критику и обвинения. Он говорит, что его задачей является обеспечение эффективного функционирования Офиса президента. Другой своей задачей он называет поддержку президента в выполнении его контитуционных полномочий.

Читайте также: Вместо Ермака для переговоров с США надо назначить другого человека, чтобы снизить градус в отношениях с Трампом, - Каленюк

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Ермак Андрей (1266) Офис Президента (1802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
показать весь комментарий
28.05.2025 19:15
+29
я навіть здогадуюсь яка одна з ляльок через дупу вдягнена на його руку...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:11
+22
Сядуть обоє, якщо доживуть.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я навіть здогадуюсь яка одна з ляльок через дупу вдягнена на його руку...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:11 Ответить
портрет андруши класний - чи то Доктор Лектор. чи Франкенштейн

дуже психологчний портрет

.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:49 Ответить
Секта Зе не сприймає жодної інформації, тому і рейтинги
показать весь комментарий
28.05.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2025 19:15 Ответить
Зе слишком сильно ему доверяет, и этим доверием ермак пользуется...

Зе без ермака НОЛЬ
показать весь комментарий
28.05.2025 19:15 Ответить
ГОСПОДИ ПРО ЯКУ ВИ ДОВІРУ???
ЦЕ маленька копія компорматної історії *************** президента на тренувальному виборчому майданчику України перенесена на вдалу спецоперацію у США.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:20 Ответить
видання чітко зазначило що єрмак виконує фнкції Г. Распутіна, який мав величезний вплив на сімю останього царя рашки, і головним обєктом його впливу була цариця. Інструмент впливу секс з царицею. Якщо єрмак обіймає функцію распутіна, а його обєкт це зеленський, то зеленський ввірив в руки єрмака все своє що нижче спини?
показать весь комментарий
28.05.2025 19:28 Ответить
Думаїться, що Єрмак проштрикнув не спину, а пусту макітру Сонцесяйного. Тим більше, що це було не так важко зробити, ваккум не опирається..
показать весь комментарий
29.05.2025 00:33 Ответить
Сядуть обоє, якщо доживуть.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:17 Ответить
Наполягаю, щоб сиділи в одній камері!
показать весь комментарий
28.05.2025 19:32 Ответить
Ба, навіть БІЛЬШЕ - висіли на одній гілляці !!!
показать весь комментарий
28.05.2025 20:04 Ответить
З НЕТУ:
Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState, 27.05.25.

Все це результат чорного лютого 2024 - коли злочинними діями Зеленський за наказом Єрмака зняв головкома В. Залужного і 20 бойових генералів.

З того самого моменту росіяни окупують наші території 24/7.

Зеленський!

Де Маріуполь?

Де Бердянськ?

Де Енергодар?

Де Генічеськ?

Де Лисичанськ?

Де Попасна?

Де Бахмут?

Де Авдіївка?

Де Мар'їнка?

Де Сєвєродонецьк?

Де Каховка?

Де Скадовськ?

Де Гола Пристань?

Де Вовчанськ?

Де Курахово?

Де Часів Яр?

Де Нова Каховка?

Де Вугледар?

Де Соледар?

Де Мелітополь?

Ну, про які дрони, ракети та іншу летальну зброю від ЗЕєрмаків може йти мова?

Хіба вони горять бажанням воювати проти своїх?

Взяти той же Енергоатом із 2 мільярдами доларів.

Чиї люди там?

Крота фсб Деркача.

Санкції РНБО проти нього - профанація.

Бо його люди керують в нашій енергетиці.

Де мільйони дронів від Зеленського?

Куди за шість років його влади поділись «Нептун», «Вільха», «Стугна», «Богдана» etc?
показать весь комментарий
28.05.2025 20:09 Ответить
Сподіваюсь, і закінчить як Распутін...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:53 Ответить
Краще на відпочинок до Іспанії.
показать весь комментарий
28.05.2025 21:56 Ответить
У матеріалі критики Єрмака називають його "безжальним політичним ляльководом", фігурою "навіть рівною" президенту Володимиру Зеленському і говорять про його президентські амбіції.

А СТОЯВ ЙОМУ НА ДОРОЗІ ТОЙ САМИЙ ПОРРТНОВ у т ч
Цікаво що скажуть з Іспанії? Назвуть , майже впевнена, чесного, сміливого вояку виконавця українця зі спецслужб ...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:17 Ответить
Маю надію ЗЕ прочитає цю статтю, може недолуге зробить якісь висновки .
показать весь комментарий
28.05.2025 19:18 Ответить
такі як ТРАМП? У нього не вийде! У Трампа є вдала ширма - басня про конституцію с вагами - противагами від парламенту та Верзовного суду .
А Єрмак звів в це все під власний контроль ВСЬОГО що ще шевелиться від демокраитчності Ураїни...
Портнов дуже всесильна фігура - ховався у кремлівщині іііііііі...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:24 Ответить
Він все сам прекрасно усвідомлює. Але він лялька. Просто ляльководи змінилися.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:27 Ответить
так точно - ЗЕ вигідно зараз бути під кришею ПАРТНЕРІВ , ЄС - і от дедушкі ХУ ушьол і от Андрюшкі Козиря отдалілся ( спаісбо ПАРТНЬОРАМ).
Зараз ЄС навіть не рекламує Єрмака , якщо він навіть є в делегації УКраїни. к раніше - Єрмак -Саліван і т п фотки у інформпроторі ...

Називаєтья це у ПАРТНЕРІВ умолчанієм по обстоятельствам , називаємим па-украінскі -НЕНАЧАСІ
показать весь комментарий
28.05.2025 19:45 Ответить
В той же час Єрмак легалізує Твтарова , вперше за у сірої МАРОДЕРАТУ він представляє Україну на міжнародних форумах
показать весь комментарий
28.05.2025 19:54 Ответить
Вого читає тільки те що дерьмо йому дозвоояє
показать весь комментарий
28.05.2025 22:16 Ответить
Вони постійно разом тренувалися у підземному спортзалі - там вони по-справжньому зблизилися Джерело: https://censor.net/ua/n3554888
показать весь комментарий
28.05.2025 19:22 Ответить
Тобто Єрмак пропонує под уклін. Зрозуміло. А що мається на увазі "под уклін"?
показать весь комментарий
28.05.2025 19:38 Ответить
Ніт 🤡 просто недолуге ...і навіть висновкі він не має право робити самостійно ,без дерьмака ...у єрмака вищий ранг в фсб як у трампа , тому зеленський в обоїх на підтанцовках...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:25 Ответить
"Спільний спортзал зе з Є ?" Та вовку готував Кремль вже давно - 2012!!! рік його поставили бути продюсером ІНТЕРУ, прямого кремлівського каналу . Ведучим юридичних справ каналу був Єрмак . Єрмака помічали у гей-клубах ще задовго до його сірого кардинальства... Кремль Виикориста ненаситного мафіозі Бєню, той клюнув на преспективу ВЛАСНОГО ЛІДОРА -буратінку.. А Змістити потім Богдана Андрюху на Кремлівського - лише справа ЧИМ підкупили Бєню щоб не рипався- дешевими енергонісями для його бізнесу, збитим літачком його авіаліній часи ОМАНУ вже зе було з Єрмаком!!!
А там пішло пахала - одна палата на двох підчас ковіду ... Й Скумбрія Лєна лиш на показ... було було жовте на РАСЄЄ а дружина то так ... А вова на Козиреві, а скумбрії то так . Згадайте її сльози на сцені перемоги на виборах - то не сльози радості були.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:39 Ответить
виправлю помилки- Хйло було "жонате на Росії "а дружина то так... А у вови всього мєльчєєє - ЄРМАК ета ФСЬО!!! а Скумбрія Лєна то так ...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:57 Ответить
Какие такие амбиции.... даже для отмороженных избирателей Зеленского он токсичен до ужаса... Потужно конечно приподнялся от Ельбруса Тадеева до Владимира Зеленского. За Оман и разминирование и отвод войск ему надо потужно лоб зеленкой мазать. Вместе с пианистом, с которым устроили катастрофу а-ля 1941 год.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:25 Ответить
гідрант схоже розумовий імпотент, без Єрмака він гівно на цідилку, а не лідор.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:26 Ответить
Який Єрмак в дупу президент? У нього не рейтинг, а антирейтинг. В людей на нього алергія і іжога. Поки зелений гадьониш у владі, поки і Єрмак
показать весь комментарий
28.05.2025 19:26 Ответить
Єрмак прагне, щоб його велич визнали - 💯
Обіймашки з Мелоні, Келлогом... Бачите?!
показать весь комментарий
28.05.2025 19:31 Ответить
А не державний це переворот,коли група 5-6 потужних захопила всі важелі влади і повністю роблять кадрову державну політику на вищому рівні,як їм потрібно і на користь агресора?
показать весь комментарий
28.05.2025 19:33 Ответить
проблема навіть не в тому шо дЄрмак кукловод ,а в тому шо зеленський зрадник ,він здав ту частину України ,яку дуже цікавила русню ,і виконання проконтролював дЄрмак...зеленський🤡 навіть ненамагався захистити українців ні в 2022р а ні зараз , такий президент зрадник не повинен керувати Україною ,хоча 73% відніше ...
показать весь комментарий
28.05.2025 19:34 Ответить
навіть ненамагався захистити українців ні в 2022р а ні зараз , доповню - ще раніше, коли у горлівці піддержав сепарів, а з 19 року почав закривати військові програми. але ви праві про 73% хохлів, а не українців
показать весь комментарий
28.05.2025 19:53 Ответить
він не недотьоп бути зрадником - він просто береже свою сраку й не контролює ситуацію , все передовіривши людям Партії Регіонів , котрі при Ахметівських політичних іграх з Рашкою були маленькими, а стали зраза ОГО!!! ( Татаров та Єрмак)

ВОВА АКТОР ГРАЄ СВОЮ РОЯЛЬ - от і все ... Благо партнери зараз дали повну сцену як й Байден
показать весь комментарий
28.05.2025 20:01 Ответить
Досить вже про 73%! Поперше цих відсотків ніколи не було, а подруге ви ніколи не помилялись в подругах і друзях? Зараз треба говорити про вибори, а не про щось інше
показать весь комментарий
28.05.2025 19:57 Ответить
у мене не було подруг і нема друзів ...є знайомі , довіряю тільки родині ...вибори 🤡 проводити не буде ,ху* лостан йому допоможе ,підтримуючи гарячі фази війни в нужний момент ...повірьте дЄрмак з 🤡 надовго ...
показать весь комментарий
28.05.2025 20:08 Ответить
Сумно
показать весь комментарий
28.05.2025 20:32 Ответить
Може бути,що і не зрадник...
А якщо після війни опиниться,як янек,в росії і звернеться до українців,якими керував сім років:
-Шановні,ви,українці.Я не зраджував вас,я громадянин своєї держави і виконував завдання свого уряду та покаже паспорт рф на своє ім'я.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:43 Ответить
Вони оба вороги України
показать весь комментарий
28.05.2025 19:40 Ответить
Обкладинка топова як завжди. вміють
показать весь комментарий
28.05.2025 19:43 Ответить
Ну и кто и когда решит эту вонючую проблему? Похоже у нации яиц нет не у кого.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:49 Ответить
что самое парадоксальное-если в Украине провести сейчас выборы,зебилы снова проголосуют за Зебила.а если им под сладким соусом подсунуть зерьмака-выберут и его.наш нарид в своей массе амебы.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:53 Ответить
А нарід США не амеби? Вибрали маразматичне мерзопакостне диво дивне.
показать весь комментарий
28.05.2025 21:11 Ответить
нарід Америти вибрав Трампа.але це їх вибір.і війна на територію Америки не прийшла,як прийшла до нас з вибором Зелених зебілів
показать весь комментарий
28.05.2025 22:53 Ответить
это к тому что зеленский пустое место?
показать весь комментарий
28.05.2025 19:54 Ответить
Маячня.... Дєрьмак - фсбешний крот, крапка.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:56 Ответить
Єрмак виріс від сматрящего над бандюком депутатом у ВР ( ЛАРЬОЧНІКОМ ) , а доріс до сматрящего за цілим буратіно на посту Президента. ВІН СИН ОФІЦЕРА ГУР !Його папнька служив з усиневольонним Україною Кісєльовим в Афгані! З батьком Кулеби там же!!!
показать весь комментарий
28.05.2025 20:04 Ответить
Мало того,що десь виріс.
Генерал-лейтенант,найкращий з цього відомства.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:48 Ответить
Знаєте що лякає ? Як далі житиме ЦН , з такими правдивими обговорюваннями - стрілок Юра Бутусов захищеним себе відчуває після Портнова?
показать весь комментарий
28.05.2025 20:10 Ответить
Це не дєрмак "успішний". Це ішак безтолковий. І на фоні тупорилого ішака виникає такий абсурд.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:13 Ответить
Вони в парі,а роль в них така: один з народу,недосвідчений,другий-вправний службовець,потужний.
Хоча,для першого,з 2004-досвіду по зав'язку.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:52 Ответить
Цікаво-цікаво! Курупція - це вже не проблема!? Тупориле бидло!
показать весь комментарий
28.05.2025 20:14 Ответить
Всі оті дурниці,які молов Вовочка і вся ота дурня,яку витворяв Вовочка,вкладав у пусту макітру саме Єрмак,а трохи перед тим Богдан.Чого вартий тільки провал операції з "вагнерівцями"- одне тільки це тягне на довічне.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:24 Ответить
народ, ви, мабуть, головою вдарилися.
що ви, в біса, мелете?
яка політична відомість, які амбіції...
західне видання яке дупля не віддає в українській політиці попросило інсайд у колишного посадовця і той понавигадував дурні а оте видання зхавало це за чисту монету.

ну, невже не зрозуміло що єрмак це ТІНЬ ЕЗЕЛЕНСЬКОГО.
не буде зеленського - не буде і тіні.
крапка.
єрмак без зеленського має нульові шанси в політиці а в Україні окрім як через політику до керівництва державою не пробратися.
навіть клоунам це зрозуміло з 95 кварталу які змушені були знайти 300 депутатів щоб мати дві точки опори задля монопольного керування державою.
і ще.
якщо на повному серйозі писати що єрмак має президентські амбіції то починаю сумніватися у розумових здібностях людей що таке пишуть.
єрмаку після зеленського треба буде в лондон, там ховаються всі ті хто владі підмахував.
а не в Київ, на президента.
показать весь комментарий
28.05.2025 20:50 Ответить
Дві гниди з рдного маланського гнізда!
показать весь комментарий
28.05.2025 21:02 Ответить
Єлдаку корисно випити йаду та вбитись апстєну!
показать весь комментарий
28.05.2025 21:16 Ответить
,,Єрмак - блискучий психолог. Він здатний читати Зеленського та передбачати, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують у деталі, і не приносять йому проблем", - говорить про главу ОП один із колишніх міністрів, який мав серйозний конфлікт з ним. Джерело: https://censor.net/ua/n3554888-------Таке серйозне видання і таке наївне.Любий розвідник повине бути психологом щоб втиратись в довіру і вербувати людей.Те що він тренувався з Зе-так це і є його робота як розвіднка.де він вивчив свою жерву для вербовки або впливу.Якщо б Зе любив би малювати то б виявилось що Єрмак теж непоганий художник і естет.Якби Зеленський любив грати в компютерні ігри то Єрмак би також би там ошивався.Тим більше що Зе часто їздив до РФ на гастролі і його психологічний портрет давно складений і ця папочка опинилась в Єрмака.Саме головне це яким чином вдалось Єрмаку попасти в саме оточення Зе,хто його туди делегував?
показать весь комментарий
28.05.2025 21:36 Ответить
Класична замовна стаття, джинса. Потужний Лідор ні в чому не винен, все погане - це єрмак. Друга дитинства, баканова, теж єрмак призначав
показать весь комментарий
28.05.2025 22:34 Ответить
Может это и к лучшему. Представляю что было бы, если бы страной руководил Зеленский. Его обязанности это выступления на публике, не больше.
показать весь комментарий
28.05.2025 22:36 Ответить
Не удивлюсь, что там не ментальная тайная связь.
*****. Дожили.
показать весь комментарий
28.05.2025 22:40 Ответить
портнов теж прагнув😬
показать весь комментарий
29.05.2025 02:00 Ответить
 
 