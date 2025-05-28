Politico о Ермаке: Предлагает готовые решения Зеленскому, имеет большие амбиции и стремится к признанию

Американское издание Politico опубликовало большую статью о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, в которой говорится о его влиянии на политику, причастности к увольнению должностных лиц и участии в дипломатических процессах по приближению мира.

Соответствующая статья под названием "The enigma of Andriy Yermak" опубликована в печатной версии издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале критики Ермака называют его "безжалостным политическим кукловодом", фигурой "даже равной" президенту Владимиру Зеленскому и говорят о его президентских амбициях.

Издание пишет, что сегодня Ермак возглавляет дипломатические усилия Украины, в частности пытается найти подход к людям президента США Дональда Трампа.

Во время переговоров в Стамбуле в мае 2025 года Ермак взял на себя инициативу, координируя позиции с союзниками, но избегал прямых дискуссий с россиянами.

Некоторые собеседники, с которым пообщалось издание предполагают, что путешествуя столицами западных государств для продвижения интересов Украины, он использует эту возможность, чтобы укрепить собственную репутацию. Однако сам Ермак это отрицает и говорит, что "пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским и вместе с ним уйдет".

"Ермака обвиняли во всем - от того, что он российский шпион, до того, что он опасный "серый кардинал" или даже "Распутин", который держит Зеленского под своим влиянием. Впрочем, навык, который Ермак, вероятно, действительно разделяет с Распутиным, очаровавшим императорскую семью российского царя, - это умение тонко чувствовать психологию людей", - пишет издание.

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Что говорят о Ермаке люди, которые работали с ним

"Ермак - блестящий психолог. Он способен читать Зеленского и предвидеть, чего тот хочет. Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносят ему проблем", - говорит о главе ОП один из бывших министров, который имел серьезный конфликт с ним.

"Ермак держался Зеленского с первого дня, когда появился на Банковой, - рассказывает бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Они постоянно вместе тренировались в подземном спортзале - там они по-настоящему сблизились, как товарищи по залу. Ермак опередил Андрея Богдана, организовав первый большой обмен пленными с россиянами", - говорит дальше Мендель.

Еще один из бывших министров говорит, что у главы ОП "чрезвычайно большие амбиции" и он стремится к признанию.

"У него чрезвычайно большие амбиции, и единственное, чего он действительно хочет, - это признание. Андрей может быть обаятельным, но им руководит непреодолимое желание, чтобы его величие признали. Он скажет вам, что для него общественное признание ничего не значит, что он заботится только о стране, и что даже если его имя исчезнет, это не будет иметь значения. Но это все неправда. Он почти физически страдает, если его отодвигают на второй план, и его имя должно быть везде", - цитирует издание неназванного экс-министра.

В статье также упоминаются некоторые факты из биографии Ермака. В частности, Politico пишет, что после окончания университета в 1990-е он брался за любую работу - в частности, работал в ночном клубе-дискотеке в Киеве. Клуб привлекал "гангстеров и известных пророссийских политиков". Позже Ермак работал "фиксером" для люксового магазина одежды Sanahunt, помогая импортировать эксклюзивные коллекции от ведущих модных домов Франции и Италии для клиентов - олигархов и политиков - роль, которая была очень важной для формирования сети связей Ермака.

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Причастность к увольнению должностных лиц

Politico пишет, что Ермак быстро расширил свою роль и окружил себя людьми, которые зависели от него, в частности группой неоплачиваемых советников, которые подчиняются исключительно ему. И мало кому из чиновников удалось удержаться на должностях, если Ермак хотел от них избавиться. Исключением стал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который сохранил независимый доступ к Зеленскому.

Кроме этого, издание пишет, что уход некоторых талантливых фигур из Кабмина или армии, в частности Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел и генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ (намекая, что не без участия Ермака) вызвали "внутреннюю тревогу" и "тихое смятение у западных союзников".

"У нас нет полноценно действующего Кабинета Министров. Зато мы имеем какой-то квази-Кабинет, возглавляемый Ермаком, который контролирует доступ к повестке дня президента и к самому президенту. А еще есть эти странные советники, которые не являются государственными служащими, не получают зарплату от государства и не имеют обязательства подавать декларации об имуществе", - цитирует издание Дарью Каленюк, исполнительного директора Центра противодействия коррупции.

"Олигархи уже не являются главной внутренней проблемой Украины. Даже коррупция - не главная проблема. Основная проблема - это система управления и то, как власть была монополизирована", - добавляет она.

В статье Ермак отвергает вышеупомянутую критику и обвинения. Он говорит, что его задачей является обеспечение эффективного функционирования Офиса президента. Другой своей задачей он называет поддержку президента в выполнении его контитуционных полномочий.

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