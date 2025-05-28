Politico о Ермаке: Предлагает готовые решения Зеленскому, имеет большие амбиции и стремится к признанию
Американское издание Politico опубликовало большую статью о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, в которой говорится о его влиянии на политику, причастности к увольнению должностных лиц и участии в дипломатических процессах по приближению мира.
Соответствующая статья под названием "The enigma of Andriy Yermak" опубликована в печатной версии издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
В материале критики Ермака называют его "безжалостным политическим кукловодом", фигурой "даже равной" президенту Владимиру Зеленскому и говорят о его президентских амбициях.
Издание пишет, что сегодня Ермак возглавляет дипломатические усилия Украины, в частности пытается найти подход к людям президента США Дональда Трампа.
Во время переговоров в Стамбуле в мае 2025 года Ермак взял на себя инициативу, координируя позиции с союзниками, но избегал прямых дискуссий с россиянами.
Некоторые собеседники, с которым пообщалось издание предполагают, что путешествуя столицами западных государств для продвижения интересов Украины, он использует эту возможность, чтобы укрепить собственную репутацию. Однако сам Ермак это отрицает и говорит, что "пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским и вместе с ним уйдет".
"Ермака обвиняли во всем - от того, что он российский шпион, до того, что он опасный "серый кардинал" или даже "Распутин", который держит Зеленского под своим влиянием. Впрочем, навык, который Ермак, вероятно, действительно разделяет с Распутиным, очаровавшим императорскую семью российского царя, - это умение тонко чувствовать психологию людей", - пишет издание.
Что говорят о Ермаке люди, которые работали с ним
"Ермак - блестящий психолог. Он способен читать Зеленского и предвидеть, чего тот хочет. Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносят ему проблем", - говорит о главе ОП один из бывших министров, который имел серьезный конфликт с ним.
"Ермак держался Зеленского с первого дня, когда появился на Банковой, - рассказывает бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Они постоянно вместе тренировались в подземном спортзале - там они по-настоящему сблизились, как товарищи по залу. Ермак опередил Андрея Богдана, организовав первый большой обмен пленными с россиянами", - говорит дальше Мендель.
Еще один из бывших министров говорит, что у главы ОП "чрезвычайно большие амбиции" и он стремится к признанию.
"У него чрезвычайно большие амбиции, и единственное, чего он действительно хочет, - это признание. Андрей может быть обаятельным, но им руководит непреодолимое желание, чтобы его величие признали. Он скажет вам, что для него общественное признание ничего не значит, что он заботится только о стране, и что даже если его имя исчезнет, это не будет иметь значения. Но это все неправда. Он почти физически страдает, если его отодвигают на второй план, и его имя должно быть везде", - цитирует издание неназванного экс-министра.
В статье также упоминаются некоторые факты из биографии Ермака. В частности, Politico пишет, что после окончания университета в 1990-е он брался за любую работу - в частности, работал в ночном клубе-дискотеке в Киеве. Клуб привлекал "гангстеров и известных пророссийских политиков". Позже Ермак работал "фиксером" для люксового магазина одежды Sanahunt, помогая импортировать эксклюзивные коллекции от ведущих модных домов Франции и Италии для клиентов - олигархов и политиков - роль, которая была очень важной для формирования сети связей Ермака.
Причастность к увольнению должностных лиц
Politico пишет, что Ермак быстро расширил свою роль и окружил себя людьми, которые зависели от него, в частности группой неоплачиваемых советников, которые подчиняются исключительно ему. И мало кому из чиновников удалось удержаться на должностях, если Ермак хотел от них избавиться. Исключением стал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который сохранил независимый доступ к Зеленскому.
Кроме этого, издание пишет, что уход некоторых талантливых фигур из Кабмина или армии, в частности Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел и генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ (намекая, что не без участия Ермака) вызвали "внутреннюю тревогу" и "тихое смятение у западных союзников".
"У нас нет полноценно действующего Кабинета Министров. Зато мы имеем какой-то квази-Кабинет, возглавляемый Ермаком, который контролирует доступ к повестке дня президента и к самому президенту. А еще есть эти странные советники, которые не являются государственными служащими, не получают зарплату от государства и не имеют обязательства подавать декларации об имуществе", - цитирует издание Дарью Каленюк, исполнительного директора Центра противодействия коррупции.
"Олигархи уже не являются главной внутренней проблемой Украины. Даже коррупция - не главная проблема. Основная проблема - это система управления и то, как власть была монополизирована", - добавляет она.
В статье Ермак отвергает вышеупомянутую критику и обвинения. Он говорит, что его задачей является обеспечение эффективного функционирования Офиса президента. Другой своей задачей он называет поддержку президента в выполнении его контитуционных полномочий.
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дуже психологчний портрет
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Зе без ермака НОЛЬ
ЦЕ маленька копія компорматної історії *************** президента на тренувальному виборчому майданчику України перенесена на вдалу спецоперацію у США.
Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState, 27.05.25.
Все це результат чорного лютого 2024 - коли злочинними діями Зеленський за наказом Єрмака зняв головкома В. Залужного і 20 бойових генералів.
З того самого моменту росіяни окупують наші території 24/7.
Зеленський!
Де Маріуполь?
Де Бердянськ?
Де Енергодар?
Де Генічеськ?
Де Лисичанськ?
Де Попасна?
Де Бахмут?
Де Авдіївка?
Де Мар'їнка?
Де Сєвєродонецьк?
Де Каховка?
Де Скадовськ?
Де Гола Пристань?
Де Вовчанськ?
Де Курахово?
Де Часів Яр?
Де Нова Каховка?
Де Вугледар?
Де Соледар?
Де Мелітополь?
Ну, про які дрони, ракети та іншу летальну зброю від ЗЕєрмаків може йти мова?
Хіба вони горять бажанням воювати проти своїх?
Взяти той же Енергоатом із 2 мільярдами доларів.
Чиї люди там?
Крота фсб Деркача.
Санкції РНБО проти нього - профанація.
Бо його люди керують в нашій енергетиці.
Де мільйони дронів від Зеленського?
Куди за шість років його влади поділись «Нептун», «Вільха», «Стугна», «Богдана» etc?
А СТОЯВ ЙОМУ НА ДОРОЗІ ТОЙ САМИЙ ПОРРТНОВ у т ч
Цікаво що скажуть з Іспанії? Назвуть , майже впевнена, чесного, сміливого вояку виконавця українця зі спецслужб ...
А Єрмак звів в це все під власний контроль ВСЬОГО що ще шевелиться від демокраитчності Ураїни...
Портнов дуже всесильна фігура - ховався у кремлівщині іііііііі...
Зараз ЄС навіть не рекламує Єрмака , якщо він навіть є в делегації УКраїни. к раніше - Єрмак -Саліван і т п фотки у інформпроторі ...
Називаєтья це у ПАРТНЕРІВ умолчанієм по обстоятельствам , називаємим па-украінскі -НЕНАЧАСІ
А там пішло пахала - одна палата на двох підчас ковіду ... Й Скумбрія Лєна лиш на показ... було було жовте на РАСЄЄ а дружина то так ... А вова на Козиреві, а скумбрії то так . Згадайте її сльози на сцені перемоги на виборах - то не сльози радості були.
Обіймашки з Мелоні, Келлогом... Бачите?!
ВОВА АКТОР ГРАЄ СВОЮ РОЯЛЬ - от і все ... Благо партнери зараз дали повну сцену як й Байден
А якщо після війни опиниться,як янек,в росії і звернеться до українців,якими керував сім років:
-Шановні,ви,українці.Я не зраджував вас,я громадянин своєї держави і виконував завдання свого уряду та покаже паспорт рф на своє ім'я.
Генерал-лейтенант,найкращий з цього відомства.
Хоча,для першого,з 2004-досвіду по зав'язку.
що ви, в біса, мелете?
яка політична відомість, які амбіції...
західне видання яке дупля не віддає в українській політиці попросило інсайд у колишного посадовця і той понавигадував дурні а оте видання зхавало це за чисту монету.
ну, невже не зрозуміло що єрмак це ТІНЬ ЕЗЕЛЕНСЬКОГО.
не буде зеленського - не буде і тіні.
крапка.
єрмак без зеленського має нульові шанси в політиці а в Україні окрім як через політику до керівництва державою не пробратися.
навіть клоунам це зрозуміло з 95 кварталу які змушені були знайти 300 депутатів щоб мати дві точки опори задля монопольного керування державою.
і ще.
якщо на повному серйозі писати що єрмак має президентські амбіції то починаю сумніватися у розумових здібностях людей що таке пишуть.
єрмаку після зеленського треба буде в лондон, там ховаються всі ті хто владі підмахував.
а не в Київ, на президента.
*****. Дожили.