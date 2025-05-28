Politico про Єрмака: Пропонує готові рішення Зеленському, має великі амбіції та прагне визнання

Американське видання Politico опублікувало велику статтю про керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якій йдеться про його вплив на політику, причетність до звільнення посадовців та участь в дипломатичних процесах щодо наближення миру.

Відповідна стаття під назвою "The enigma of Andriy Yermak" опублікована в друкованій версії видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі критики Єрмака називають його "безжальним політичним ляльководом", фігурою "навіть рівною" президенту Володимиру Зеленському і говорять про його президентські амбіції.

Видання пише, що сьогодні Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа.

Під час переговорів у Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із росіянами.

Деякі співрозмовники, з яким поспілкувалося видання припускають, що подорожуючи столицями західних держав для просування інтересів України, він використовує цю можливість, щоб зміцнити власну репутацію. Однак сам Єрмак це заперечує і каже, що "прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і разом з ним піде".

"Єрмака звинувачували в усьому - від того, що він російський шпигун, до того, що він небезпечний "сірій кардинал" або навіть "Распутін", який тримає Зеленського під своїм впливом. Втім, навичка, яку Єрмак, імовірно, справді розділяє з Распутіним, що зачарував імператорську родину російського царя, - це вміння тонко відчувати психологію людей", - пише видання.

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Що кажуть про Єрмака люди, які працювали з ним

"Єрмак – блискучий психолог. Він здатний читати Зеленського та передбачати, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують у деталі, і не приносять йому проблем", - говорить про главу ОП один із колишніх міністрів, який мав серйозний конфлікт з ним.

"Єрмак тримався Зеленського з першого дня, коли з’явився на Банковій, - розповідає колишня прессекретар Зеленського Юлія Мендель.

"Вони постійно разом тренувалися у підземному спортзалі - там вони по-справжньому зблизилися, як товариші по залу. Єрмак випередив Андрія Богдана, організувавши перший великий обмін полоненими з росіянами", - говорить далі Мендель.

Ще один із колишніх міністрів говорить, що в очільника ОП "надзвичайно великі амбіції" і він прагне визнання.

"У нього надзвичайно великі амбіції, і єдине, чого він справді прагне, - це визнання. Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне бажання, щоб його велич визнали. Він скаже вам, що для нього громадське визнання нічого не означає, що він дбає лише про країну, і що навіть якщо його ім’я зникне, це не матиме значення. Але це все неправда. Він майже фізично страждає, якщо його відсувають на другий план, і його ім’я має бути всюди", - цитує видання неназваного ексміністра.

У статті також згадуються деякі факти із біографії Єрмака. Зокрема, Politico з посиланням на розповідь Юлії Мендель пише, що після закінчення університету в 1990-ті він брався за будь-яку роботу - зокрема, працював у нічному клубі-дискотеці в Києві. Клуб приваблював "гангстерів і відомих проросійських політиків". Пізніше Єрмак працював "фіксером" для люксового магазину одягу Sanahunt, допомагаючи імпортувати ексклюзивні колекції від провідних модних домів Франції та Італії для клієнтів - олігархів і політиків – роль, яка була дуже важливою для формування мережі зв’язків Єрмака.

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Причетність до звільнення посадовців

Politico пише, що Єрмак швидко розширив свою роль і оточив себе людьми, які залежали від нього, зокрема групою неоплачуваних радників, які підкоряються виключно йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися. Винятком став очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який зберіг незалежний доступ до Зеленського.

Окрім цього, видання пише, що відхід деяких талановитих постатей із Кабміну чи армії, зокрема Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ і генерала Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ (натякаючи, що не без участі Єрмака) викликали "внутрішню тривогу" і "тихе сум'яття у західних союзників".

"У нас немає повноцінно дійового Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазі-Кабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента. А ще є ці дивні радники, які не є державними службовцями, не отримують зарплату від держави і не мають зобов'язання подавати декларації про майно", - цитує видання Дар'ю Каленюк, виконавчу директорку Центру протидії корупції.

"Олігархи вже не є головною внутрішньою проблемою України. Навіть корупція - не головна проблема. Основна проблема - це система управління і те, як влада була монополізована", - додає вона.

У статті Єрмак відкидає вищезгадану критику та звинувачення. Він говорить, що його завдання є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента. Іншим своїм завданням він називає підтримку президента у виконанні його конституційних повноважень.

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