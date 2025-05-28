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Новини Вплив Єрмака
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Politico про Єрмака: Пропонує готові рішення Зеленському, має великі амбіції та прагне визнання

Politico про Єрмака

Американське видання Politico опублікувало велику статтю про керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якій йдеться про його вплив на політику, причетність до звільнення посадовців та участь в дипломатичних процесах щодо наближення миру.

Відповідна стаття під назвою "The enigma of Andriy Yermak" опублікована в друкованій версії видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі критики Єрмака називають його "безжальним політичним ляльководом", фігурою "навіть рівною" президенту Володимиру Зеленському і говорять про його президентські амбіції.

Видання пише, що сьогодні Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа.

Під час переговорів у Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із росіянами.

Деякі співрозмовники, з яким поспілкувалося видання припускають, що подорожуючи столицями західних держав для просування інтересів України, він використовує цю можливість, щоб зміцнити власну репутацію. Однак сам Єрмак це заперечує і каже, що "прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і разом з ним піде".

"Єрмака звинувачували в усьому - від того, що він російський шпигун, до того, що він небезпечний "сірій кардинал" або навіть "Распутін", який тримає Зеленського під своїм впливом. Втім, навичка, яку Єрмак, імовірно, справді розділяє з Распутіним, що зачарував імператорську родину російського царя, - це вміння тонко відчувати психологію людей", - пише видання.

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Що кажуть про Єрмака люди, які працювали з ним

"Єрмак – блискучий психолог. Він здатний читати Зеленського та передбачати, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують у деталі, і не приносять йому проблем", - говорить про главу ОП один із колишніх міністрів, який мав серйозний конфлікт з ним.

"Єрмак тримався Зеленського з першого дня, коли з’явився на Банковій, - розповідає колишня прессекретар Зеленського Юлія Мендель. 

"Вони постійно разом тренувалися у підземному спортзалі - там вони по-справжньому зблизилися, як товариші по залу. Єрмак випередив Андрія Богдана, організувавши перший великий обмін полоненими з росіянами", - говорить далі Мендель.

Ще один із колишніх міністрів говорить, що в очільника ОП "надзвичайно великі амбіції" і він прагне визнання.

"У нього надзвичайно великі амбіції, і єдине, чого він справді прагне, - це визнання. Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне бажання, щоб його велич визнали. Він скаже вам, що для нього громадське визнання нічого не означає, що він дбає лише про країну, і що навіть якщо його ім’я зникне, це не матиме значення. Але це все неправда. Він майже фізично страждає, якщо його відсувають на другий план, і його ім’я має бути всюди", - цитує видання неназваного ексміністра. 

У статті також згадуються деякі факти із біографії Єрмака. Зокрема, Politico з посиланням на розповідь Юлії Мендель пише, що після закінчення університету в 1990-ті він брався за будь-яку роботу - зокрема, працював у нічному клубі-дискотеці в Києві. Клуб приваблював "гангстерів і відомих проросійських політиків". Пізніше Єрмак працював "фіксером" для люксового магазину одягу Sanahunt, допомагаючи імпортувати ексклюзивні колекції від провідних модних домів Франції та Італії для клієнтів - олігархів і політиків – роль, яка була дуже важливою для формування мережі зв’язків Єрмака.

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Причетність до звільнення посадовців 

Politico пише, що Єрмак швидко розширив свою роль і оточив себе людьми, які залежали від нього, зокрема групою неоплачуваних радників, які підкоряються виключно йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися. Винятком став очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який зберіг незалежний доступ до Зеленського.

Окрім цього, видання пише, що відхід деяких талановитих постатей із Кабміну чи армії, зокрема Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ і генерала Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ (натякаючи, що не без участі Єрмака) викликали "внутрішню тривогу" і "тихе сум'яття у західних союзників".

"У нас немає повноцінно дійового Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазі-Кабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента. А ще є ці дивні радники, які не є державними службовцями, не отримують зарплату від держави і не мають зобов'язання подавати декларації про майно", - цитує видання Дар'ю Каленюк, виконавчу директорку Центру протидії корупції.

"Олігархи вже не є головною внутрішньою проблемою України. Навіть корупція - не головна проблема. Основна проблема - це система управління і те, як влада була монополізована", - додає вона.

У статті Єрмак відкидає вищезгадану критику та звинувачення. Він говорить, що його завдання є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента. Іншим своїм завданням він називає підтримку президента у виконанні його конституційних повноважень.

Читайте також: Замість Єрмака для переговорів зі США треба призначити іншу людину, щоб знизити градус у відносинах з Трампом, - Каленюк

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Єрмак Андрій (1380) Офіс Президента (2031)


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Топ коментарі
+39
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28.05.2025 19:15
+29
я навіть здогадуюсь яка одна з ляльок через дупу вдягнена на його руку...
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28.05.2025 19:11
+22
Сядуть обоє, якщо доживуть.
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28.05.2025 19:17
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я навіть здогадуюсь яка одна з ляльок через дупу вдягнена на його руку...
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28.05.2025 19:11 Відповісти
портрет андруши класний - чи то Доктор Лектор. чи Франкенштейн

дуже психологчний портрет

.
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28.05.2025 20:49 Відповісти
Секта Зе не сприймає жодної інформації, тому і рейтинги
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28.05.2025 19:14 Відповісти
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28.05.2025 19:15 Відповісти
Зе слишком сильно ему доверяет, и этим доверием ермак пользуется...

Зе без ермака НОЛЬ
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28.05.2025 19:15 Відповісти
ГОСПОДИ ПРО ЯКУ ВИ ДОВІРУ???
ЦЕ маленька копія компорматної історії *************** президента на тренувальному виборчому майданчику України перенесена на вдалу спецоперацію у США.
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28.05.2025 19:20 Відповісти
видання чітко зазначило що єрмак виконує фнкції Г. Распутіна, який мав величезний вплив на сімю останього царя рашки, і головним обєктом його впливу була цариця. Інструмент впливу секс з царицею. Якщо єрмак обіймає функцію распутіна, а його обєкт це зеленський, то зеленський ввірив в руки єрмака все своє що нижче спини?
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28.05.2025 19:28 Відповісти
Думаїться, що Єрмак проштрикнув не спину, а пусту макітру Сонцесяйного. Тим більше, що це було не так важко зробити, ваккум не опирається..
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29.05.2025 00:33 Відповісти
Сядуть обоє, якщо доживуть.
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28.05.2025 19:17 Відповісти
Наполягаю, щоб сиділи в одній камері!
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28.05.2025 19:32 Відповісти
Ба, навіть БІЛЬШЕ - висіли на одній гілляці !!!
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28.05.2025 20:04 Відповісти
З НЕТУ:
Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState, 27.05.25.

Все це результат чорного лютого 2024 - коли злочинними діями Зеленський за наказом Єрмака зняв головкома В. Залужного і 20 бойових генералів.

З того самого моменту росіяни окупують наші території 24/7.

Зеленський!

Де Маріуполь?

Де Бердянськ?

Де Енергодар?

Де Генічеськ?

Де Лисичанськ?

Де Попасна?

Де Бахмут?

Де Авдіївка?

Де Мар'їнка?

Де Сєвєродонецьк?

Де Каховка?

Де Скадовськ?

Де Гола Пристань?

Де Вовчанськ?

Де Курахово?

Де Часів Яр?

Де Нова Каховка?

Де Вугледар?

Де Соледар?

Де Мелітополь?

Ну, про які дрони, ракети та іншу летальну зброю від ЗЕєрмаків може йти мова?

Хіба вони горять бажанням воювати проти своїх?

Взяти той же Енергоатом із 2 мільярдами доларів.

Чиї люди там?

Крота фсб Деркача.

Санкції РНБО проти нього - профанація.

Бо його люди керують в нашій енергетиці.

Де мільйони дронів від Зеленського?

Куди за шість років його влади поділись «Нептун», «Вільха», «Стугна», «Богдана» etc?
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28.05.2025 20:09 Відповісти
Сподіваюсь, і закінчить як Распутін...
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28.05.2025 19:53 Відповісти
Краще на відпочинок до Іспанії.
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28.05.2025 21:56 Відповісти
У матеріалі критики Єрмака називають його "безжальним політичним ляльководом", фігурою "навіть рівною" президенту Володимиру Зеленському і говорять про його президентські амбіції.

А СТОЯВ ЙОМУ НА ДОРОЗІ ТОЙ САМИЙ ПОРРТНОВ у т ч
Цікаво що скажуть з Іспанії? Назвуть , майже впевнена, чесного, сміливого вояку виконавця українця зі спецслужб ...
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28.05.2025 19:17 Відповісти
Маю надію ЗЕ прочитає цю статтю, може недолуге зробить якісь висновки .
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28.05.2025 19:18 Відповісти
такі як ТРАМП? У нього не вийде! У Трампа є вдала ширма - басня про конституцію с вагами - противагами від парламенту та Верзовного суду .
А Єрмак звів в це все під власний контроль ВСЬОГО що ще шевелиться від демокраитчності Ураїни...
Портнов дуже всесильна фігура - ховався у кремлівщині іііііііі...
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28.05.2025 19:24 Відповісти
Він все сам прекрасно усвідомлює. Але він лялька. Просто ляльководи змінилися.
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28.05.2025 19:27 Відповісти
так точно - ЗЕ вигідно зараз бути під кришею ПАРТНЕРІВ , ЄС - і от дедушкі ХУ ушьол і от Андрюшкі Козиря отдалілся ( спаісбо ПАРТНЬОРАМ).
Зараз ЄС навіть не рекламує Єрмака , якщо він навіть є в делегації УКраїни. к раніше - Єрмак -Саліван і т п фотки у інформпроторі ...

Називаєтья це у ПАРТНЕРІВ умолчанієм по обстоятельствам , називаємим па-украінскі -НЕНАЧАСІ
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28.05.2025 19:45 Відповісти
В той же час Єрмак легалізує Твтарова , вперше за у сірої МАРОДЕРАТУ він представляє Україну на міжнародних форумах
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28.05.2025 19:54 Відповісти
Вого читає тільки те що дерьмо йому дозвоояє
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28.05.2025 22:16 Відповісти
Вони постійно разом тренувалися у підземному спортзалі - там вони по-справжньому зблизилися Джерело: https://censor.net/ua/n3554888
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28.05.2025 19:22 Відповісти
Тобто Єрмак пропонує под уклін. Зрозуміло. А що мається на увазі "под уклін"?
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28.05.2025 19:38 Відповісти
Ніт 🤡 просто недолуге ...і навіть висновкі він не має право робити самостійно ,без дерьмака ...у єрмака вищий ранг в фсб як у трампа , тому зеленський в обоїх на підтанцовках...
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28.05.2025 19:25 Відповісти
"Спільний спортзал зе з Є ?" Та вовку готував Кремль вже давно - 2012!!! рік його поставили бути продюсером ІНТЕРУ, прямого кремлівського каналу . Ведучим юридичних справ каналу був Єрмак . Єрмака помічали у гей-клубах ще задовго до його сірого кардинальства... Кремль Виикориста ненаситного мафіозі Бєню, той клюнув на преспективу ВЛАСНОГО ЛІДОРА -буратінку.. А Змістити потім Богдана Андрюху на Кремлівського - лише справа ЧИМ підкупили Бєню щоб не рипався- дешевими енергонісями для його бізнесу, збитим літачком його авіаліній часи ОМАНУ вже зе було з Єрмаком!!!
А там пішло пахала - одна палата на двох підчас ковіду ... Й Скумбрія Лєна лиш на показ... було було жовте на РАСЄЄ а дружина то так ... А вова на Козиреві, а скумбрії то так . Згадайте її сльози на сцені перемоги на виборах - то не сльози радості були.
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28.05.2025 19:39 Відповісти
виправлю помилки- Хйло було "жонате на Росії "а дружина то так... А у вови всього мєльчєєє - ЄРМАК ета ФСЬО!!! а Скумбрія Лєна то так ...
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28.05.2025 19:57 Відповісти
Какие такие амбиции.... даже для отмороженных избирателей Зеленского он токсичен до ужаса... Потужно конечно приподнялся от Ельбруса Тадеева до Владимира Зеленского. За Оман и разминирование и отвод войск ему надо потужно лоб зеленкой мазать. Вместе с пианистом, с которым устроили катастрофу а-ля 1941 год.
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28.05.2025 19:25 Відповісти
гідрант схоже розумовий імпотент, без Єрмака він гівно на цідилку, а не лідор.
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28.05.2025 19:26 Відповісти
Який Єрмак в дупу президент? У нього не рейтинг, а антирейтинг. В людей на нього алергія і іжога. Поки зелений гадьониш у владі, поки і Єрмак
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28.05.2025 19:26 Відповісти
Єрмак прагне, щоб його велич визнали - 💯
Обіймашки з Мелоні, Келлогом... Бачите?!
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28.05.2025 19:31 Відповісти
А не державний це переворот,коли група 5-6 потужних захопила всі важелі влади і повністю роблять кадрову державну політику на вищому рівні,як їм потрібно і на користь агресора?
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28.05.2025 19:33 Відповісти
проблема навіть не в тому шо дЄрмак кукловод ,а в тому шо зеленський зрадник ,він здав ту частину України ,яку дуже цікавила русню ,і виконання проконтролював дЄрмак...зеленський🤡 навіть ненамагався захистити українців ні в 2022р а ні зараз , такий президент зрадник не повинен керувати Україною ,хоча 73% відніше ...
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28.05.2025 19:34 Відповісти
навіть ненамагався захистити українців ні в 2022р а ні зараз , доповню - ще раніше, коли у горлівці піддержав сепарів, а з 19 року почав закривати військові програми. але ви праві про 73% хохлів, а не українців
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28.05.2025 19:53 Відповісти
він не недотьоп бути зрадником - він просто береже свою сраку й не контролює ситуацію , все передовіривши людям Партії Регіонів , котрі при Ахметівських політичних іграх з Рашкою були маленькими, а стали зраза ОГО!!! ( Татаров та Єрмак)

ВОВА АКТОР ГРАЄ СВОЮ РОЯЛЬ - от і все ... Благо партнери зараз дали повну сцену як й Байден
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28.05.2025 20:01 Відповісти
Досить вже про 73%! Поперше цих відсотків ніколи не було, а подруге ви ніколи не помилялись в подругах і друзях? Зараз треба говорити про вибори, а не про щось інше
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28.05.2025 19:57 Відповісти
у мене не було подруг і нема друзів ...є знайомі , довіряю тільки родині ...вибори 🤡 проводити не буде ,ху* лостан йому допоможе ,підтримуючи гарячі фази війни в нужний момент ...повірьте дЄрмак з 🤡 надовго ...
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28.05.2025 20:08 Відповісти
Сумно
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28.05.2025 20:32 Відповісти
Може бути,що і не зрадник...
А якщо після війни опиниться,як янек,в росії і звернеться до українців,якими керував сім років:
-Шановні,ви,українці.Я не зраджував вас,я громадянин своєї держави і виконував завдання свого уряду та покаже паспорт рф на своє ім'я.
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28.05.2025 20:43 Відповісти
Вони оба вороги України
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28.05.2025 19:40 Відповісти
Обкладинка топова як завжди. вміють
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28.05.2025 19:43 Відповісти
Ну и кто и когда решит эту вонючую проблему? Похоже у нации яиц нет не у кого.
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28.05.2025 19:49 Відповісти
что самое парадоксальное-если в Украине провести сейчас выборы,зебилы снова проголосуют за Зебила.а если им под сладким соусом подсунуть зерьмака-выберут и его.наш нарид в своей массе амебы.
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28.05.2025 19:53 Відповісти
А нарід США не амеби? Вибрали маразматичне мерзопакостне диво дивне.
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28.05.2025 21:11 Відповісти
нарід Америти вибрав Трампа.але це їх вибір.і війна на територію Америки не прийшла,як прийшла до нас з вибором Зелених зебілів
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28.05.2025 22:53 Відповісти
это к тому что зеленский пустое место?
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28.05.2025 19:54 Відповісти
Маячня.... Дєрьмак - фсбешний крот, крапка.
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28.05.2025 19:56 Відповісти
Єрмак виріс від сматрящего над бандюком депутатом у ВР ( ЛАРЬОЧНІКОМ ) , а доріс до сматрящего за цілим буратіно на посту Президента. ВІН СИН ОФІЦЕРА ГУР !Його папнька служив з усиневольонним Україною Кісєльовим в Афгані! З батьком Кулеби там же!!!
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28.05.2025 20:04 Відповісти
Мало того,що десь виріс.
Генерал-лейтенант,найкращий з цього відомства.
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28.05.2025 20:48 Відповісти
Знаєте що лякає ? Як далі житиме ЦН , з такими правдивими обговорюваннями - стрілок Юра Бутусов захищеним себе відчуває після Портнова?
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28.05.2025 20:10 Відповісти
Це не дєрмак "успішний". Це ішак безтолковий. І на фоні тупорилого ішака виникає такий абсурд.
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28.05.2025 20:13 Відповісти
Вони в парі,а роль в них така: один з народу,недосвідчений,другий-вправний службовець,потужний.
Хоча,для першого,з 2004-досвіду по зав'язку.
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28.05.2025 20:52 Відповісти
Цікаво-цікаво! Курупція - це вже не проблема!? Тупориле бидло!
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28.05.2025 20:14 Відповісти
Всі оті дурниці,які молов Вовочка і вся ота дурня,яку витворяв Вовочка,вкладав у пусту макітру саме Єрмак,а трохи перед тим Богдан.Чого вартий тільки провал операції з "вагнерівцями"- одне тільки це тягне на довічне.
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28.05.2025 20:24 Відповісти
народ, ви, мабуть, головою вдарилися.
що ви, в біса, мелете?
яка політична відомість, які амбіції...
західне видання яке дупля не віддає в українській політиці попросило інсайд у колишного посадовця і той понавигадував дурні а оте видання зхавало це за чисту монету.

ну, невже не зрозуміло що єрмак це ТІНЬ ЕЗЕЛЕНСЬКОГО.
не буде зеленського - не буде і тіні.
крапка.
єрмак без зеленського має нульові шанси в політиці а в Україні окрім як через політику до керівництва державою не пробратися.
навіть клоунам це зрозуміло з 95 кварталу які змушені були знайти 300 депутатів щоб мати дві точки опори задля монопольного керування державою.
і ще.
якщо на повному серйозі писати що єрмак має президентські амбіції то починаю сумніватися у розумових здібностях людей що таке пишуть.
єрмаку після зеленського треба буде в лондон, там ховаються всі ті хто владі підмахував.
а не в Київ, на президента.
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28.05.2025 20:50 Відповісти
Дві гниди з рдного маланського гнізда!
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28.05.2025 21:02 Відповісти
Єлдаку корисно випити йаду та вбитись апстєну!
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28.05.2025 21:16 Відповісти
,,Єрмак - блискучий психолог. Він здатний читати Зеленського та передбачати, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують у деталі, і не приносять йому проблем", - говорить про главу ОП один із колишніх міністрів, який мав серйозний конфлікт з ним. Джерело: https://censor.net/ua/n3554888-------Таке серйозне видання і таке наївне.Любий розвідник повине бути психологом щоб втиратись в довіру і вербувати людей.Те що він тренувався з Зе-так це і є його робота як розвіднка.де він вивчив свою жерву для вербовки або впливу.Якщо б Зе любив би малювати то б виявилось що Єрмак теж непоганий художник і естет.Якби Зеленський любив грати в компютерні ігри то Єрмак би також би там ошивався.Тим більше що Зе часто їздив до РФ на гастролі і його психологічний портрет давно складений і ця папочка опинилась в Єрмака.Саме головне це яким чином вдалось Єрмаку попасти в саме оточення Зе,хто його туди делегував?
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28.05.2025 21:36 Відповісти
Класична замовна стаття, джинса. Потужний Лідор ні в чому не винен, все погане - це єрмак. Друга дитинства, баканова, теж єрмак призначав
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28.05.2025 22:34 Відповісти
Может это и к лучшему. Представляю что было бы, если бы страной руководил Зеленский. Его обязанности это выступления на публике, не больше.
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28.05.2025 22:36 Відповісти
Не удивлюсь, что там не ментальная тайная связь.
*****. Дожили.
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28.05.2025 22:40 Відповісти
портнов теж прагнув😬
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29.05.2025 02:00 Відповісти
 
 