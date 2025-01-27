УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6946 відвідувачів онлайн
Новини
43 901 93

Бізнес-партнер Єрмака Колюбаєв отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО, - журналіст Ніколов

Ніколов про роль Колюбаєва в контрактах на виробництво дронів від МО

Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ став співвласником фірми Culver - одного з великих постачальників дронів для ЗСУ.

Про це у соцмережі Facebook заявив журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це до чуток про те, що Єрмак не в темі і не в долі партизанської виходки Умєрова, спрямованої на захоплення ручного управління потоками в закупівлі зброї на 300 млрд. Умудритись знайти в Києві приватного нотаріуса на роботі в суботу після 18-00 - це справді не дуже проста задача. І наскільки все легше, коли цей нотаріус з оточення Єрмака. Я тут ще трохи погуглив про цю гошку Єрмака. Зараз вона займаєтся збором грошей для військових. А її обличчям і керівником став Артем Колюбаєв. Це бізнес-партнер Андрія Єрмака по ТОВ "Ама-віжн", - пише журналіст.

Ніколов зазначає, що "широким масам  Колюбаєв скоріше відомий завдяки наміру зняти серіал про ухилянтів з персонажем, схожим на Олександра Поворознюка (матюкливий провладний бізнесмен "Вова, їб#ш їх")".

"Але в вузьких колах Колюбаєв відомий завдяки іншим історіям. Під час вторгнення Колюбаєв став співвласником фірми Culver, одного з великих постачальників дронів для ЗСУ. Там реально мільярдні контракти. Або вивід грошей. У нас є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Її очолює Руслан Магомедов, позаштатний радник Єрмака. Ця комісія дала компанії "Ессетс файненшл груп" Колюбаєва дозвіл на вивід валюти з України. У свою чергу інша компанія Колюбаєва "Елар ессет менеджмент" оплатила новорічну поїздку до мирної Фінляндії керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука. А вхід Колюбаєве в будівельний бізнес Столара, стовпа "ОПЗЖ", що справно постачає голоси "Слугам народа" під час кризових голосувань у Верховній Раді? Я уявляю як прих#їватимуть від цього цирку наші міжнародні партнери", - пише журналіст.

Читайте також: Нотаріус з ГО Єрмака "рейдернув" АОЗ на прохання Умєрова, - Шабунін

Раніше глава ЦПК Віталій Шабунін заявляв, що нотаріус із ГО, засновником якого є голова ОП Андрій Єрмак, допоміг "рейдернути" АОЗ на прохання очільника Міноборони Умєрова.

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Читайте також: Умєров ініціював службове розслідування в АОЗ, Безрукову тимчасово відсторонили, - ЗМІ

Автор: 

Міноборони (7456) закупівлі (3424) Юрій Ніколов (101) Єрмак Андрій (1380) дрони (4850) Колюбаєв Артем (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
ЗЕскоти це торгівля на крові солдат чи ще ні?
показати весь коментар
27.01.2025 17:59
+42
І до ворожки не ходи - свіжеспечении мільярдер
показати весь коментар
27.01.2025 17:55
+35
Умеров це не киримли а типова ЧУРКА яка дірвалась до корита і йому БАЙДУЖИ життя солдат СОУ і Україна, як і Зеленському та членам партії Слуга народа.
До тречи, а чому мовчить за це його дружбан джемільов? Де він взагалі зник після призначення умерова? Мавр зробив свою справу мавр змився?
показати весь коментар
27.01.2025 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І до ворожки не ходи - свіжеспечении мільярдер
показати весь коментар
27.01.2025 17:55 Відповісти
...зєлєбобіки максимальними темпами наближаються до теоретично можливих меж корупції...
показати весь коментар
27.01.2025 18:19 Відповісти
Вони вже перестрибнули цю межу ще у 2021 році.
показати весь коментар
27.01.2025 18:52 Відповісти
Умеров це не киримли а типова ЧУРКА яка дірвалась до корита і йому БАЙДУЖИ життя солдат СОУ і Україна, як і Зеленському та членам партії Слуга народа.
До тречи, а чому мовчить за це його дружбан джемільов? Де він взагалі зник після призначення умерова? Мавр зробив свою справу мавр змився?
показати весь коментар
27.01.2025 18:51 Відповісти
воно тепер в старечому саразмі мріє, як руками українців звільнять Крим і вони знову будуть займатися самозахватами землі, будувати собачі будки для туристів,, торгоувати чебуреками, а потім проголосять себе Кримською народною республікою і попросяться до турків.
показати весь коментар
27.01.2025 20:06 Відповісти
А все починалося з м"яса...
показати весь коментар
27.01.2025 20:19 Відповісти
.... Не цікаво - це уже СТАНДАРТ Зешобли!
показати весь коментар
27.01.2025 17:57 Відповісти
А мудрому наріду подобається
показати весь коментар
28.01.2025 08:07 Відповісти
На те, що буде казати як завалив дронами ЗСУ.
показати весь коментар
27.01.2025 17:57 Відповісти
ЗЕскоти це торгівля на крові солдат чи ще ні?
показати весь коментар
27.01.2025 17:59 Відповісти
А он липєцкая хвабріка, свинарчукі і вообще брата убив.
показати весь коментар
29.01.2025 08:21 Відповісти
Серіал СПРУТ!
показати весь коментар
27.01.2025 18:00 Відповісти
тюрма цю шоблу зрадників та мародерів вже не виправить, хіба що пожиттєво їх саджати, в іншому випадку вища міра покарання від українського народу.
показати весь коментар
27.01.2025 18:04 Відповісти
А потім ось це.

Офіцер ✙
Давненько не робили ми зборів, але зараз саме час допомогти пацанам, з ББС «Хижаки Висот» 🪢59-ої ОМпБр потрібні плати ініціації для FPV-дронів, бо в комплекті йдуть часто неякісні плати, що може призвести до втрат серед наших же хлопців.
показати весь коментар
27.01.2025 18:04 Відповісти
Але при цьому цей самий "офіцер" не сильно возбухає про таку ситуацію. Ну правильно, простіше ж піти по Україні з простягнутою рукою, ніж критикувати того, хто і посадити може
показати весь коментар
27.01.2025 18:17 Відповісти
Офіцер ✙
З хлопцями всі давно вже дійшли думки, що не стільки проблема в підарах, які тупорило та бездумно щодня пруть на наші позиції, набагато більше проблем створюють наші ж гниди які ******* бабки на різних рівнях: від найнижчого до найвищого. Ми реально перейшли в той етап, коли нам більше шкодить саме внутрішній ворог і від таких ситуацій, як, до прикладу, з головним психіатром ЗСУ вже просто нудить пацанів, які їбашаться за державу і за ідею, бо не розуміють якого хріна воно все так виходить. Реально, на верства військових, на якій все тримається, ********* більше від оцього всього лайна, ніж від війни.
показати весь коментар
28.01.2025 09:02 Відповісти
Такі дописи бачив, але є велика відмінність в дописах "офіцера" і наприклад заявах Кротевича. Перший пише загально, без прізвищ, просто "всі погані, але терпимо". Другий пише конкретно прізвище, конкретно в чому винен і не боїться це виносити на загал, хоча ризикує набагато більше, ніж перший. Загалом ось такі загальні дописи це спроба показати "я теж не задоволений, я теж критикую" але з приміткою "тихенько, не пишучи прізвища".
У кожної проблеми є прізвище, ми всі їх знаємо, але чомусь ті, хто можуть реально вплинути на громадськість, нічого серйозного не роблять.
показати весь коментар
28.01.2025 09:14 Відповісти
Психіатр ЗСУ прізвище має.
Ну а сміливості так просто назвати прізвища не у кожного є.
Банально можуть за наклеп позов подати. Це елементарно. Бо ворюги закони знають, і порушувати вміють так, що коли копати почнеш, то всюди можна знайти відмазку.
Он один сивуху по підлозі поваляв, потім що з ним було?
показати весь коментар
28.01.2025 09:16 Відповісти
А хіба ще існують бізнеси, які не бізнес-партнери Єрмака?
показати весь коментар
27.01.2025 18:05 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 18:52 Відповісти
один в один ідуть шляхом януковоща
показати весь коментар
27.01.2025 20:10 Відповісти
Так д"Єрмак і є ригом вихідцем з середовища овоча. Помічником унардепа від ригів тадєєва був.
показати весь коментар
28.01.2025 12:34 Відповісти
Бізнес-партнер єрмака це синонім слів покидьок, мародер і зрадник.
показати весь коментар
27.01.2025 18:06 Відповісти
Щось мені підказує,що навіть якщо Зеленський буде притягнутий до кримінальної відповідальності за те що зробив і не зробив(наприклад,злочинна недбалість,халатність і ін.),"потужний менеджер"Єрмак "сприсне і відмажеться від статей Кримінального Кодекса.Бо посада в нього - ні за що не відповідає.Почалось,мабуть з"вагнергейта".Та і заступники в нього такі ж.Один Татаров чого тільки вартує.
показати весь коментар
27.01.2025 18:07 Відповісти
В нашій країні ніхто їх не притягне, а кудись тікати вони не планують.
показати весь коментар
27.01.2025 18:15 Відповісти
дрону ***** усе
показати весь коментар
27.01.2025 18:21 Відповісти
Ящо їх і притягнуть до відповідальності пожиттево з конфіскацією що мало ймовірно , тому що здриснуть туди з відки не віддають, то українцям від цього по великому рахунку не легче тому що стількі біди вони принесли що ні яка кара за це не окупить. Тому найліпше для нас щоб ця влада негайно сьогодніж здриснула хоч куди. Хоча щоб іншим не кортіло покарати їх потрібно на 1000%
показати весь коментар
27.01.2025 18:53 Відповісти
Нє, а що? Паяц в президента бавиться, кінопродюсер дрони виготовляє... А ви як хотіли? па-пріколу ж, курва! Хоть паржьом!
показати весь коментар
27.01.2025 18:13 Відповісти
Ще один кінець епохи бідності і брехні. І таких кінців буде ще дуже багато, поки є ще красти.
показати весь коментар
27.01.2025 18:14 Відповісти
Друга бригада звалює з під Покровська поки Гундоса почвара зі своїм кодлом ділить військовий бюджет. ДемайТЕ. Не мовчіть.
показати весь коментар
27.01.2025 18:15 Відповісти
Пропал дом ©
А якщо вони по якості будуть як міни від сметанкіна?
показати весь коментар
27.01.2025 18:16 Відповісти
Також він підтвердив свою участь у бізнесі з виробництва дронів. Журналісти Bihus.Info писали, що влітку Колюбаєв разом із російським режисером українського походження Олексієм Кирющенком («Моя прекрасна няня», «Свати», «Слуга народу») став співвласником компанії-виробника безпілотників Culver.
показати весь коментар
27.01.2025 19:07 Відповісти
Вікторія Спартц, щодо зеленої зграї, не помилялася, тож, замість грошей, чекайте "привіт від Трампа".
показати весь коментар
27.01.2025 18:19 Відповісти
Усю владу Зеленському....
Усі гроші 95 кварталу....
Для народу ТЦК і 2метри на цвинтарі.
''Мудрий'' народ у 2019році 73% вирішив допомогти москальському ***** і проголосував за грабунок України і власну смерть...
Сумно.... дуже сумно....

Чи є шанс що ''мудрий'' народ одужає..?????
показати весь коментар
27.01.2025 18:20 Відповісти
Нема
показати весь коментар
27.01.2025 19:25 Відповісти
Так виживають розумніші, сильніші, дружніші, а не красивіші, як ми.
показати весь коментар
28.01.2025 10:04 Відповісти
там Шабунін розкопав нотаріуса єрмака, що мутить з призначенняи Жумаділова в АОЗ....
показати весь коментар
27.01.2025 18:23 Відповісти
Я хочу понять
Это я , бабушка - должна помочь армии
Разогнать ЗЕЛЕНУЮ КОДЛУ с Банковой ?
Армии это сделать - слабо?
А говорят - наша армия сегодня - номер один в Европе!!!
Врут???
показати весь коментар
27.01.2025 18:25 Відповісти
Армія вже не "з народом". Після відставки Залужного в Україні не лишилося жодної інституції яка не керується по дзвінку з ОП або, бодай, здатна сказати "ні".
показати весь коментар
27.01.2025 19:29 Відповісти
Армія, которая НЕ С НАРОДОМ
Кого сегодня защищает?
Зелю?
Исходя из вашей логики - ЗСУ защищают Банковую и вс институции
Которые керуються по звонку Банковой
Вы сами- то в это верите??
показати весь коментар
27.01.2025 19:52 Відповісти
вірить? А хіба факти це не знання? хіба в очевидні речі треба вірити!?
показати весь коментар
28.01.2025 07:50 Відповісти
Есть простой способ - проверить с кем армия
Вспомните 2014 год
Если бы тогда армия пришла на помощь Януковичу
От Майдана осталось бы мокрое место
Майдан разгоняли менты!!
Они и сегодня в Киеве
И у них бронь
А армия на фронте
И она не будет разгонять Майдан
Если он завтра выйдет
Майдан, как и в 2014 - будут разгонять МЕНТЫ!!!!
показати весь коментар
28.01.2025 13:51 Відповісти
Вони їх бояться більше ніж кацапів на фронті, бо бачте ж він "законно ізбранний" за московські гроші сцар всія України, якому "всьо пазволєно". А те, що узурпатор, який після закінчення свого сумнівним чином набутого у 2019р. 5-ти річного строку конституційних повноважень кримінальними методами захопив всю державну владу, їх не цікавить, бо пропаганда про таке "нє вєщаєт".
показати весь коментар
29.01.2025 09:50 Відповісти
гадаю, що ****...ателі у міжнародних партнерів за влади зеленого їбаната вже атрофувалися...
показати весь коментар
27.01.2025 18:29 Відповісти
для чого усі протуться до влади, стають депутатами, міністрами, президентами ? то ж не заради смішної для них зарплати
показати весь коментар
27.01.2025 18:32 Відповісти
ну шо поводили вам про губам срати вони на вас хотіли ми для них безроботний скот тому ім начхати на все безкарність породжує беспредел так шо хавайте не обляпайтесь
показати весь коментар
27.01.2025 18:36 Відповісти
Все як у рабсії. Ну і чим ми відрізняємось від них?
показати весь коментар
27.01.2025 23:43 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2025 18:55 Відповісти
І шо, поставляє дрони? Відать, мадам із закупівель не хоче ставити на баланс повітря. Питання Ніколову - а хто поставив на баланс списані міни?
показати весь коментар
27.01.2025 19:01 Відповісти
Браковані міни. Їх ніхто не списував, витратили 25млд грн бюджетних коштів на їх виробництво
показати весь коментар
29.01.2025 09:57 Відповісти
рід Юди,котрий в Україні ,навіть на одежі вбитих українців має заробляти .Це їхнє з тих часів,коли Юда продав на розпяття Ісуса
показати весь коментар
27.01.2025 19:16 Відповісти
Тут мова йде про алахакбарів, муслімів, які рвуться до влади і розпилу мільярдних бюджетних потоків воюючої України.
Хто там гасударь дєрьмак по національності?
показати весь коментар
29.01.2025 10:01 Відповісти
рід Юди- без національної приналежності. Це є невидима суть ,основним принципом,наріжним каменем,фундаментом, котрої є-"продати" все, що можна і не можна і отримати власну фінансову вигоду ,використовуючи для цього будь-які методи.
показати весь коментар
29.01.2025 11:04 Відповісти
Виглядає, що у вищих ешелонах влади вже давно освоїли формулу: дрони для ЗСУ - це не лише про військову ефективність, а й про комерційні можливості. Міжнародні партнери, напевно, знову триматимуть обличчя в долонях, коли будуть читати чергові новини про наші «реформи». Ну а дрони - вони, мабуть, просто летять за вітром…
показати весь коментар
27.01.2025 19:17 Відповісти
з таким прізвищем він повинен сидіти пожиттєво з конфіскацією.
показати весь коментар
27.01.2025 20:11 Відповісти
То воно м"ясо продає чи купляє,то воно вже дрони робить,ці 5-6+ менеджерів ну просто фантастично талановиті люди,коперфілди на максималках...
показати весь коментар
27.01.2025 20:18 Відповісти
А десь в камері ізолятору, заплакав бородатий спонсор цього проєкту !
показати весь коментар
27.01.2025 20:19 Відповісти
Чого заплакав?Його сховали в укр.в'язниці,щоб не видавати ФБР,яка має на нього пару справ😏
показати весь коментар
28.01.2025 06:52 Відповісти
якщо б бородату бабцю образили б, одразу Г+Г із *********** згадали б про борщовий набір та т.п.
показати весь коментар
28.01.2025 10:35 Відповісти
Менеджеры клоуна оказались авиаторами.
показати весь коментар
27.01.2025 20:25 Відповісти
А бракованые мины,тоже его работа?
показати весь коментар
27.01.2025 20:27 Відповісти
Там інша солодка парочка Смєтанін-Камишін поряд з Умєров-Жумаділов-Магомєдов на чолі Дєрьмак-Зєлєнскі, хоча всі вони справно роблять свою ворожу справу із знищення ЗСУ та дерибану сотень млрд бюджетних коштів чи щомісяця, чи щороку нехай ФБР розбирається.
показати весь коментар
29.01.2025 10:10 Відповісти
ЗеКолюбали вже ці мерзои своєю мерзотністю...
показати весь коментар
27.01.2025 20:51 Відповісти
...патужний кінопердюсер вирішив прибарахліцца, нічого дивного
показати весь коментар
27.01.2025 21:45 Відповісти
Если мудрый нарид не выберет пороха то можно на стране крест ставить
показати весь коментар
27.01.2025 21:46 Відповісти
Де ті дурники, що клеїли на свої іржаві тазіки з колесами "я в команді Зе"? Ось, хто в команді Зе, а ви використані презервативи.
показати весь коментар
27.01.2025 22:29 Відповісти
І де той зе чорт,який розказує про ефективного і не замінного менеджера!!!?Тепер ясно що той завгосп посадив в омані квартальщика на гачок, і то зелене просто не може його звільнити і посадити,бо самий ефективний,просто зтасть найвеличнішого...
показати весь коментар
27.01.2025 22:41 Відповісти
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
показати весь коментар
27.01.2025 23:14 Відповісти
Зелескот утопил страну в коррупции!
показати весь коментар
27.01.2025 23:35 Відповісти
ЗСУ це люди без честі, без совісті. Не рядові а офіцери. Тому війни немає. Є воєнний стан. А ці як їх верховний. Тьфу на них
показати весь коментар
28.01.2025 00:10 Відповісти
лигарь геєв, що труднощі перекладу?
показати весь коментар
28.01.2025 10:26 Відповісти
Це тому, що верховний узурпатор зі своїми московськими "падєльнікамі" у ВР мають більші можливості і обмеження прав громадян України при псевдовоєнному стані, ніж при конституційному стані війни.
На жаль боротьба із учасниками конституційного перевороту не їх профіль.
показати весь коментар
29.01.2025 10:24 Відповісти
А выробныцтво дронов это как--- купить детали в Китае и собрать в Украине? У них хоть 3д принтер есть на всю такую фабрику?
показати весь коментар
28.01.2025 01:03 Відповісти
Як не вірмен, так якась русня
показати весь коментар
28.01.2025 01:25 Відповісти
Прострочені з Урядового кварталу95, під контролем єрмака+татарова+, гадять Україні та Українцям, згідно Оманському договору!
Безкарність привладних зеленського, породила зраду серед його призначенців!
Разумков +гончарук+рябошапка і богдан, з купою держСекретарів, можуть засвідчити це, ще з 2019року!
показати весь коментар
28.01.2025 01:43 Відповісти
Где Ярмак там и Зе. Но К сожалению мы не можем не поддерживать президента во время войны так как все рухнет, но будущее будет не с ним или либералом демократом который напустит мигранов с 3 мира, распродажа земли, и они сменят демографии Украины навсегда как сейчас в западной европе. Нужен лидер патриот националист , построитъ армию и думать только о выгоде Украины а не условиях запада или россии или ещё кого-то
показати весь коментар
28.01.2025 02:29 Відповісти
колюбать країну будуть до кінця війни+рік до виборів.
показати весь коментар
28.01.2025 02:31 Відповісти
Геноцидять народ ,потім лишиться одна пенсія якій можна буде розказати які ж жумаділові єрмаки могомедові вальцмани та інші шаурмопітеки герої і роздадуть тисячу для кодного щоб і дальше грабувати народ ,********
показати весь коментар
28.01.2025 04:50 Відповісти
Шоу бізнес рулить! Корабельні сосни і безумні у ВР. Залишилось вибрати презом срамну дівку з накачаними губами і цицьками. Але тоді кількість 73,% одразу зменшиться бо відпадуть
тьоті 50+
показати весь коментар
28.01.2025 09:22 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський зазначив, що існують запити щодо демобілізації, однак вони не передбачені законом. "Тобто воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому, на жаль, є виклик цієї війни, і тому потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити, примусити Росію закінчити цю війну", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійський журналістці Чечілії Салі, яка 8 січня була звільнена з іранського полону. "Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх", - зазначив президент." © 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/yakscho-zavtra-polovina-armii-pide-dodomu-putin-nas-vbe-vsikh-zelenskiy#gsc.tab=0
показати весь коментар
28.01.2025 10:08 Відповісти
Думаю, якщо тиран путлєр першим вб'є зеленське, то війна одразу піде на спад і кацапи почнуть масово тікати з України, інакше хто ж як не зеленське їм забезпечуватиме перемогу на фронті?
показати весь коментар
29.01.2025 10:33 Відповісти
На палю покидьків!!!
показати весь коментар
28.01.2025 12:29 Відповісти
Ермак агент Кремля - свежий пруф https://www.youtube.com/watch?v=iGEGU3dP4hg
показати весь коментар
28.01.2025 12:39 Відповісти
Чекаю коли боти звинуватять у всьому Порошенко)))
показати весь коментар
28.01.2025 15:03 Відповісти
Туполобий порох війну назвав, після ігнорування підписантами БМ, АТ0, зайнявся не безпекою держави а томосом і привів до влади 3е.
показати весь коментар
28.01.2025 19:34 Відповісти
100%. Тепер нав'язує свою пропаганду і переводить всі стрілки на жертву свого злочину, мовляв самі ж обрали блазня, якого я вам підсунув, хоча хто там рахував крім його підручних.
показати весь коментар
29.01.2025 10:40 Відповісти
А коли будемо нагадувати цій худобі, що дрочить на цензор, що більшість бізнес-партнерів порошенка - держзрадники?
показати весь коментар
28.01.2025 19:11 Відповісти
Коли 73 голосує по приколу за 3е , , який по приколу став президентом, держава в якій 370 партій і при владі одні неукраїнці майбутнього немає . На сьогодні ні політики ні депутати не мають уяви про майбутнє України. Бездарні і байдужі до безпеки держави кучма і його послідовники ,зробивши Україну корумпованою беззахисною державою, показали світу свою нездатність самостійно керувати державою.
показати весь коментар
28.01.2025 19:28 Відповісти
Майбутнє України при умові, що 3е його поставить вище свого єврейського Я, таке:

1.3е після закінчення війни своїм указом розпускає ради і 370 партій

2. Назначає термін створення чотирьох нових проукраїнських партій та дату виборів президента.

3. Новообраний президент формує Уряд з радниками держави, закони якої Україна візьме за основу своєї законодавчої бази.

4. Сильна держава і армія - гарантія безпеки України.

5. Україна повноправний член Європейського воєнного блоку.
показати весь коментар
28.01.2025 19:59 Відповісти
Передайте 3е мій план його дій, якщо вам не байдуже майбутнє ваше , ваших дітей і моїх внуків і правнуків. Дякую.
показати весь коментар
28.01.2025 20:12 Відповісти
Єрмак
Умєров
Колюбаєв
Магомедов
Янчук
Столар
Це давні українські прізвища, які мабудь походять ще за часів козацтва.
показати весь коментар
28.01.2025 23:31 Відповісти
Так виходить що Колюбаєв отримав це тоді коли головою АОЗ була Безрукова, яку тут не хило захищають. Цензор.Нет слабо вам признатися що ви лохи
показати весь коментар
29.01.2025 10:09 Відповісти
 
 