Бізнес-партнер Єрмака Колюбаєв отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО, - журналіст Ніколов
Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ став співвласником фірми Culver - одного з великих постачальників дронів для ЗСУ.
Про це у соцмережі Facebook заявив журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це до чуток про те, що Єрмак не в темі і не в долі партизанської виходки Умєрова, спрямованої на захоплення ручного управління потоками в закупівлі зброї на 300 млрд. Умудритись знайти в Києві приватного нотаріуса на роботі в суботу після 18-00 - це справді не дуже проста задача. І наскільки все легше, коли цей нотаріус з оточення Єрмака. Я тут ще трохи погуглив про цю гошку Єрмака. Зараз вона займаєтся збором грошей для військових. А її обличчям і керівником став Артем Колюбаєв. Це бізнес-партнер Андрія Єрмака по ТОВ "Ама-віжн", - пише журналіст.
Ніколов зазначає, що "широким масам Колюбаєв скоріше відомий завдяки наміру зняти серіал про ухилянтів з персонажем, схожим на Олександра Поворознюка (матюкливий провладний бізнесмен "Вова, їб#ш їх")".
"Але в вузьких колах Колюбаєв відомий завдяки іншим історіям. Під час вторгнення Колюбаєв став співвласником фірми Culver, одного з великих постачальників дронів для ЗСУ. Там реально мільярдні контракти. Або вивід грошей. У нас є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Її очолює Руслан Магомедов, позаштатний радник Єрмака. Ця комісія дала компанії "Ессетс файненшл груп" Колюбаєва дозвіл на вивід валюти з України. У свою чергу інша компанія Колюбаєва "Елар ессет менеджмент" оплатила новорічну поїздку до мирної Фінляндії керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука. А вхід Колюбаєве в будівельний бізнес Столара, стовпа "ОПЗЖ", що справно постачає голоси "Слугам народа" під час кризових голосувань у Верховній Раді? Я уявляю як прих#їватимуть від цього цирку наші міжнародні партнери", - пише журналіст.
Раніше глава ЦПК Віталій Шабунін заявляв, що нотаріус із ГО, засновником якого є голова ОП Андрій Єрмак, допоміг "рейдернути" АОЗ на прохання очільника Міноборони Умєрова.
Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.
Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.
Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.
Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До тречи, а чому мовчить за це його дружбан джемільов? Де він взагалі зник після призначення умерова? Мавр зробив свою справу мавр змився?
Офіцер ✙
Давненько не робили ми зборів, але зараз саме час допомогти пацанам, з ББС «Хижаки Висот» 🪢59-ої ОМпБр потрібні плати ініціації для FPV-дронів, бо в комплекті йдуть часто неякісні плати, що може призвести до втрат серед наших же хлопців.
З хлопцями всі давно вже дійшли думки, що не стільки проблема в підарах, які тупорило та бездумно щодня пруть на наші позиції, набагато більше проблем створюють наші ж гниди які ******* бабки на різних рівнях: від найнижчого до найвищого. Ми реально перейшли в той етап, коли нам більше шкодить саме внутрішній ворог і від таких ситуацій, як, до прикладу, з головним психіатром ЗСУ вже просто нудить пацанів, які їбашаться за державу і за ідею, бо не розуміють якого хріна воно все так виходить. Реально, на верства військових, на якій все тримається, ********* більше від оцього всього лайна, ніж від війни.
У кожної проблеми є прізвище, ми всі їх знаємо, але чомусь ті, хто можуть реально вплинути на громадськість, нічого серйозного не роблять.
Ну а сміливості так просто назвати прізвища не у кожного є.
Банально можуть за наклеп позов подати. Це елементарно. Бо ворюги закони знають, і порушувати вміють так, що коли копати почнеш, то всюди можна знайти відмазку.
Он один сивуху по підлозі поваляв, потім що з ним було?
А якщо вони по якості будуть як міни від сметанкіна?
Усі гроші 95 кварталу....
Для народу ТЦК і 2метри на цвинтарі.
''Мудрий'' народ у 2019році 73% вирішив допомогти москальському ***** і проголосував за грабунок України і власну смерть...
Сумно.... дуже сумно....
Чи є шанс що ''мудрий'' народ одужає..?????
Это я , бабушка - должна помочь армии
Разогнать ЗЕЛЕНУЮ КОДЛУ с Банковой ?
Армии это сделать - слабо?
А говорят - наша армия сегодня - номер один в Европе!!!
Врут???
Кого сегодня защищает?
Зелю?
Исходя из вашей логики - ЗСУ защищают Банковую и вс институции
Которые керуються по звонку Банковой
Вы сами- то в это верите??
Вспомните 2014 год
Если бы тогда армия пришла на помощь Януковичу
От Майдана осталось бы мокрое место
Майдан разгоняли менты!!
Они и сегодня в Киеве
И у них бронь
А армия на фронте
И она не будет разгонять Майдан
Если он завтра выйдет
Майдан, как и в 2014 - будут разгонять МЕНТЫ!!!!
Хто там гасударь дєрьмак по національності?
На жаль боротьба із учасниками конституційного перевороту не їх профіль.
Безкарність привладних зеленського, породила зраду серед його призначенців!
Разумков +гончарук+рябошапка і богдан, з купою держСекретарів, можуть засвідчити це, ще з 2019року!
тьоті 50+
https://aspi.com.ua/news/politika/yakscho-zavtra-polovina-armii-pide-dodomu-putin-nas-vbe-vsikh-zelenskiy#gsc.tab=0
1.3е після закінчення війни своїм указом розпускає ради і 370 партій
2. Назначає термін створення чотирьох нових проукраїнських партій та дату виборів президента.
3. Новообраний президент формує Уряд з радниками держави, закони якої Україна візьме за основу своєї законодавчої бази.
4. Сильна держава і армія - гарантія безпеки України.
5. Україна повноправний член Європейського воєнного блоку.
Умєров
Колюбаєв
Магомедов
Янчук
Столар
Це давні українські прізвища, які мабудь походять ще за часів козацтва.