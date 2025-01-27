Бізнес-партнер Єрмака Колюбаєв отримав мільярдні контракти на виробництво дронів від МО, - журналіст Ніколов

Кінопродюсер та бізнес-партнер голови Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ став співвласником фірми Culver - одного з великих постачальників дронів для ЗСУ.

Про це у соцмережі Facebook заявив журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це до чуток про те, що Єрмак не в темі і не в долі партизанської виходки Умєрова, спрямованої на захоплення ручного управління потоками в закупівлі зброї на 300 млрд. Умудритись знайти в Києві приватного нотаріуса на роботі в суботу після 18-00 - це справді не дуже проста задача. І наскільки все легше, коли цей нотаріус з оточення Єрмака. Я тут ще трохи погуглив про цю гошку Єрмака. Зараз вона займаєтся збором грошей для військових. А її обличчям і керівником став Артем Колюбаєв. Це бізнес-партнер Андрія Єрмака по ТОВ "Ама-віжн", - пише журналіст.

Ніколов зазначає, що "широким масам Колюбаєв скоріше відомий завдяки наміру зняти серіал про ухилянтів з персонажем, схожим на Олександра Поворознюка (матюкливий провладний бізнесмен "Вова, їб#ш їх")".

"Але в вузьких колах Колюбаєв відомий завдяки іншим історіям. Під час вторгнення Колюбаєв став співвласником фірми Culver, одного з великих постачальників дронів для ЗСУ. Там реально мільярдні контракти. Або вивід грошей. У нас є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Її очолює Руслан Магомедов, позаштатний радник Єрмака. Ця комісія дала компанії "Ессетс файненшл груп" Колюбаєва дозвіл на вивід валюти з України. У свою чергу інша компанія Колюбаєва "Елар ессет менеджмент" оплатила новорічну поїздку до мирної Фінляндії керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука. А вхід Колюбаєве в будівельний бізнес Столара, стовпа "ОПЗЖ", що справно постачає голоси "Слугам народа" під час кризових голосувань у Верховній Раді? Я уявляю як прих#їватимуть від цього цирку наші міжнародні партнери", - пише журналіст.

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Раніше глава ЦПК Віталій Шабунін заявляв, що нотаріус із ГО, засновником якого є голова ОП Андрій Єрмак, допоміг "рейдернути" АОЗ на прохання очільника Міноборони Умєрова.

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

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