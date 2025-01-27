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Умєров ініціював службове розслідування в АОЗ, Безрукову тимчасово відсторонили, - ЗМІ

Рустем Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель. Керівницю АОЗ Марину Безрукову на час цього розслідування відсторонять від виконання обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі АОЗ.

Зазначається, що під час відсторонення Безрукової функції очільника Агенції оборонних закупівель поклали на Арсена Жумаділова — чинного керівника Державного оператора тилу.

За даними джерела "Суспільного", офіційна причина розслідування — закупівля озброєння за завищеними цінами, яку провели 31 грудня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нотаріус з ГО Єрмака "рейдернув" АОЗ на прохання Умєрова, - Шабунін

Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Також читайте: Витік інформації щодо контрактів – це проблема не лише АОЗ, але й міністерства загалом, - Безрукова

Автор: 

Міноборони (7456) Жумаділов Арсен (52) Умєров Рустем (638) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+22
А хто відсторонить Умєрова який перетворив Міністерство Оборони та турецький сераль з кацапськими хвойдами?
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27.01.2025 17:37
+19
****** хоче викарабкатися ...? Як вуж на сковорідці.....
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27.01.2025 17:35
+15
умєров - де міни???
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27.01.2025 17:37
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****** хоче викарабкатися ...? Як вуж на сковорідці.....
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27.01.2025 17:35 Відповісти
А хто відсторонить Умєрова який перетворив Міністерство Оборони та турецький сераль з кацапськими хвойдами?
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27.01.2025 17:37 Відповісти
... дЄрмак, але "не на часі"!
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27.01.2025 17:38 Відповісти
Ось вам кримські татари з яких наша пропаганда робить "патріотів України " у всій красі ,ось їх справжє обличчя .
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27.01.2025 18:23 Відповісти
Он не татарин, он крымчак.
Крымчаки́ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымч. кърымчахлар, ед. число - кърымчах; самоназвания до 1917 года: еудилер - «иудеи», Срэль балалары - «дети Израиля»)
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27.01.2025 20:56 Відповісти
умєров - де міни???
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27.01.2025 17:37 Відповісти
померлов-ага
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27.01.2025 17:38 Відповісти
На святе посягнули! На схематози Зельоних!!!
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27.01.2025 17:39 Відповісти
Умєров ініціював службове розслідування - як він і дірмак віджав АОЗ?
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27.01.2025 17:43 Відповісти
Красти заважала-тепер ще й посадять-команду брехунів і беззаконників підібрав і зробив собі пан зеленський
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27.01.2025 17:44 Відповісти
Як то кажуть, чи труси, чи хрестик.

Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель. Керівницю АОЗ Марину Безрукову на час цього розслідування відсторонять від виконання обов'язків.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 25.01.2025 Арсен Жумаділов зареєстрований як керівник ДП МО України "Агенція оборонних закупівель".
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27.01.2025 17:44 Відповісти
Хто сховав 23 мільярди у Польші та купив міни 80-річної давнощі за ціною нових? Мабуть ця Безрукова? Так?
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27.01.2025 17:48 Відповісти
Під час війни призначили міністром оборони людину далеку від військової справи і взагалі від розуміння навіщо він ,це ганьба.
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27.01.2025 17:55 Відповісти
хіба його одного призначали? починаючи з 2014 року під час війни по цей час призначали і призначають на відповідальні посади Бо зна кого.
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27.01.2025 18:22 Відповісти
Такі були надії коли призначали Умєрова. Кримський татарін, не дасть забути про Крим, чесний, порядний. Все буде чудово. І де наразі його співвітчизники? Вони дійсно вважають що все норм.?
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27.01.2025 18:20 Відповісти
А ви впевнені що кримських татарів не завербувало ФСБ ,а ті так звані " судові процеси " то лише для відволікання уваги ,і взагалі ,яке відношення Хізбут Тахрір має відношення до українського патріотизму ?
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27.01.2025 18:27 Відповісти
а ви я бачу і тут, і там. Кримські Татари гідні громадяни. Які кладуть життя за Незалежність України. Мені цікаво чому досі мовчать голова та його заступник Меджлісу. Може так і треба?
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27.01.2025 18:33 Відповісти
Так багато етнічних українців воює в рашистській армії проти своєї історичної Батьківщини ,так що етнічне походження тут ні до чого.
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27.01.2025 18:46 Відповісти
Так я вам ще нагадаю ще про одну кримську "патріотку " Джапарову ,яка за часів Порошенка була зам мінстеця і збиралась "повертати " ,а потім при зєлі швидко перефарбувалась і стала першим замміністра закрпдонних справ і вийшла заміж за подєльніка бєні боголюбова і втекла до Австрії ,напевно" повертати" звідти Крим ,
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27.01.2025 18:53 Відповісти
так Арахамія теж такий. і у Порошенка був, і у Зеленського наразі
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27.01.2025 22:01 Відповісти
Сєрлєщ з наємом теж колись були в БПП.
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28.01.2025 16:07 Відповісти
То у дебілів були надії, що ЗЄ та Єрмак чомусь повинні діяти в інтересах держави хоча до цього 5 років діяли виключно на свою кишеню та свій рейтинг.
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27.01.2025 18:46 Відповісти
"Надії"? На що? На те що єрмак призначить порядну людину?
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27.01.2025 19:16 Відповісти
Умєрову заважають проводити свою " оборонну" лінію...щоб і внукам вистачило...
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27.01.2025 18:22 Відповісти
Та так відчувають,що можливо останній Хапок.
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27.01.2025 19:10 Відповісти
Так а шо там по Умерову ? Він же перший повинен бути відсторонений по справі про саботаж. Напишіть разом все - на нього вже подали до суду ?
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27.01.2025 18:30 Відповісти
Татарин йде в наступ?
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27.01.2025 18:55 Відповісти
"Борзеет Татарин. Вперёд много взял. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе" - із старого расіянського фільму "Брат".
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27.01.2025 22:03 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать! Не важно из каких, может и самых честных побуждений прозрачности закупок в результате реально сорваны закупки и армии не хватает оружия.
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27.01.2025 19:01 Відповісти
Умеров це все твої пройо...,а ти шукаєш винних.
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27.01.2025 19:01 Відповісти
Купляють мотлох в Болгарії, в них там партнер, болгарський авторитетний бізнесмен, друг Кремля. Його Бубон нещодавно нагородив. Років 5 тому гопота там купувала 100 мм протитанкові снаряди, як прогнили разом з ящиками. Через Чехію лячно, взялися за Болгарію. До речі, саме там бізнесувала подружня пара із ГРУ, мадам уроженка Києва. Грозєв говорить, що переховується в Греції. Одне радує, в США вже не сховається.
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27.01.2025 19:15 Відповісти
Відчуваєте як важлива ваша думка у цій державі ?)
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27.01.2025 20:07 Відповісти
так цього підора зняли з посади 4 дні тому.
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27.01.2025 22:07 Відповісти
Це ворог.
Який вважає, що йому можна руйнувати систему закупівель бо він на день перетворився на СБУшніка.
Зовсім там поплутали обов'язки?
Аудит? -не.
Наглядова рада? - не, звільняємо представників, щоб не було її
Злиття і поховання своїх крадіжок - о так.
Всі молодці.
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28.01.2025 00:48 Відповісти
 
 