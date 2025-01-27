Умєров ініціював службове розслідування в АОЗ, Безрукову тимчасово відсторонили, - ЗМІ

24 січня міністр оборони Рустем Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель. Керівницю АОЗ Марину Безрукову на час цього розслідування відсторонять від виконання обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі АОЗ.

Зазначається, що під час відсторонення Безрукової функції очільника Агенції оборонних закупівель поклали на Арсена Жумаділова — чинного керівника Державного оператора тилу.

За даними джерела "Суспільного", офіційна причина розслідування — закупівля озброєння за завищеними цінами, яку провели 31 грудня 2024 року.

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Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

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