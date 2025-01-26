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Новини
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Витік інформації щодо контрактів – це проблема не лише АОЗ, але й міністерства загалом, - Безрукова

витік інформації щодо контрактів із закупівлі зброї

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова вважає, що витік інформації по контрактах – це проблема не лише її агенції, але й міністерства в цілому.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Так, витоки – це проблема. Я хочу це прокомунікувати насправді. Витоки – це проблема. І з боку АОЗ я можу це якось перекрити. А з боку Міністерства – ні. Тому що там багато людей", - заявила Безрукова.

"Поставити контрольний блок на департаменти Міністерства оборони я не можу. Зі своїми я ще справлюсь. Кібербезпека, поліграф….Але витік не тільки з АОЗ", - додала вона.

Пізніше член антикорради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко оприлюднила пропозицію компанії СТЕ. За словами журналістки, витік документа стався саме з МО.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".

Автор: 

Міноборони (7456) витік (74) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (119)


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нєнє.
про обманутого зе!шмарклю, та про ставку, набагато цікавіше!
не зрозуміло, чого безрукова тільки зараз почала бурлити?
від кормушки відлучають чи команда з американського посольства прийшла?
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26.01.2025 14:11 Відповісти
Безрукова розкажи про протитанкові міни вартістю 600 Є/шт і ....1941 року виготовлення,які ти купила в Болгарії?
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26.01.2025 14:15 Відповісти
Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч

https://censor.net/ua/photonews/3532293/golovnyyi-psyhiatr-zsu-oleg-druz-hotiv-kupyty-villu-v-turechchyni-zmi

У Туреччині вілли краще за болгарскі ?
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26.01.2025 14:20 Відповісти
витік інфи про завищені ціни це проблема??????
а для мене проблема, що підари які завищують ціни, не на нарах!!!!!
то яку проблему вирішуємо першочергово????
засекречуємо контракти МО, чи саджаємо злочинців???
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26.01.2025 14:28 Відповісти
Щось забагато цієї Безрукової - вона вже не керевниця.
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26.01.2025 14:51 Відповісти
Трошки допомогла Єрмаку і годі ! Зараз черга Журмахцрдієва !
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26.01.2025 20:18 Відповісти
 
 