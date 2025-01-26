Витік інформації щодо контрактів – це проблема не лише АОЗ, але й міністерства загалом, - Безрукова

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова вважає, що витік інформації по контрактах – це проблема не лише її агенції, але й міністерства в цілому.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Так, витоки – це проблема. Я хочу це прокомунікувати насправді. Витоки – це проблема. І з боку АОЗ я можу це якось перекрити. А з боку Міністерства – ні. Тому що там багато людей", - заявила Безрукова.

"Поставити контрольний блок на департаменти Міністерства оборони я не можу. Зі своїми я ще справлюсь. Кібербезпека, поліграф….Але витік не тільки з АОЗ", - додала вона.

Пізніше член антикорради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко оприлюднила пропозицію компанії СТЕ. За словами журналістки, витік документа стався саме з МО.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".