Витік інформації щодо контрактів – це проблема не лише АОЗ, але й міністерства загалом, - Безрукова
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова вважає, що витік інформації по контрактах – це проблема не лише її агенції, але й міністерства в цілому.
Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
"Так, витоки – це проблема. Я хочу це прокомунікувати насправді. Витоки – це проблема. І з боку АОЗ я можу це якось перекрити. А з боку Міністерства – ні. Тому що там багато людей", - заявила Безрукова.
"Поставити контрольний блок на департаменти Міністерства оборони я не можу. Зі своїми я ще справлюсь. Кібербезпека, поліграф….Але витік не тільки з АОЗ", - додала вона.
Пізніше член антикорради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко оприлюднила пропозицію компанії СТЕ. За словами журналістки, витік документа стався саме з МО.
Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".
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про обманутого зе!шмарклю, та про ставку, набагато цікавіше!
не зрозуміло, чого безрукова тільки зараз почала бурлити?
від кормушки відлучають чи команда з американського посольства прийшла?
https://censor.net/ua/photonews/3532293/golovnyyi-psyhiatr-zsu-oleg-druz-hotiv-kupyty-villu-v-turechchyni-zmi
У Туреччині вілли краще за болгарскі ?
а для мене проблема, що підари які завищують ціни, не на нарах!!!!!
то яку проблему вирішуємо першочергово????
засекречуємо контракти МО, чи саджаємо злочинців???