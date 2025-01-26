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Новости
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Утечка информации о контрактах – это проблема не только АОЗ, но и министерства в целом, - Безрукова

витік інформації щодо контрактів із закупівлі зброї

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова считает, что утечка информации по контрактам - это проблема не только ее агентства, но и министерства в целом.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Да, истоки - это проблема. Я хочу это прокоммуницировать на самом деле. Утечки - это проблема. И со стороны АОЗ я могу это как-то перекрыть. А со стороны Министерства - нет. Потому что там много людей", - заявила Безрукова.

"Поставить контрольный блок на департаменты Министерства обороны я не могу. Со своими я еще справлюсь. Кибербезопасность, полиграф....Но утечка не только из АОЗ", - добавила она.

Позже член антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко обнародовала предложение компании СТЭ. По словам журналистки, утечка документа произошла именно из МО.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".

Автор: 

Минобороны (9402) утечка (66) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91)


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нєнє.
про обманутого зе!шмарклю, та про ставку, набагато цікавіше!
не зрозуміло, чого безрукова тільки зараз почала бурлити?
від кормушки відлучають чи команда з американського посольства прийшла?
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26.01.2025 14:11 Ответить
Безрукова розкажи про протитанкові міни вартістю 600 Є/шт і ....1941 року виготовлення,які ти купила в Болгарії?
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26.01.2025 14:15 Ответить
Головний психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу в Туреччині за €650 тисяч

https://censor.net/ua/photonews/3532293/golovnyyi-psyhiatr-zsu-oleg-druz-hotiv-kupyty-villu-v-turechchyni-zmi

У Туреччині вілли краще за болгарскі ?
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26.01.2025 14:20 Ответить
витік інфи про завищені ціни це проблема??????
а для мене проблема, що підари які завищують ціни, не на нарах!!!!!
то яку проблему вирішуємо першочергово????
засекречуємо контракти МО, чи саджаємо злочинців???
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26.01.2025 14:28 Ответить
Щось забагато цієї Безрукової - вона вже не керевниця.
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26.01.2025 14:51 Ответить
Трошки допомогла Єрмаку і годі ! Зараз черга Журмахцрдієва !
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26.01.2025 20:18 Ответить
 
 