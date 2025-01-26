Утечка информации о контрактах – это проблема не только АОЗ, но и министерства в целом, - Безрукова
Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова считает, что утечка информации по контрактам - это проблема не только ее агентства, но и министерства в целом.
Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Да, истоки - это проблема. Я хочу это прокоммуницировать на самом деле. Утечки - это проблема. И со стороны АОЗ я могу это как-то перекрыть. А со стороны Министерства - нет. Потому что там много людей", - заявила Безрукова.
"Поставить контрольный блок на департаменты Министерства обороны я не могу. Со своими я еще справлюсь. Кибербезопасность, полиграф....Но утечка не только из АОЗ", - добавила она.
Позже член антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко обнародовала предложение компании СТЭ. По словам журналистки, утечка документа произошла именно из МО.
Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".
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про обманутого зе!шмарклю, та про ставку, набагато цікавіше!
не зрозуміло, чого безрукова тільки зараз почала бурлити?
від кормушки відлучають чи команда з американського посольства прийшла?
https://censor.net/ua/photonews/3532293/golovnyyi-psyhiatr-zsu-oleg-druz-hotiv-kupyty-villu-v-turechchyni-zmi
У Туреччині вілли краще за болгарскі ?
а для мене проблема, що підари які завищують ціни, не на нарах!!!!!
то яку проблему вирішуємо першочергово????
засекречуємо контракти МО, чи саджаємо злочинців???