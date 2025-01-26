Утечка информации о контрактах – это проблема не только АОЗ, но и министерства в целом, - Безрукова

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова считает, что утечка информации по контрактам - это проблема не только ее агентства, но и министерства в целом.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Да, истоки - это проблема. Я хочу это прокоммуницировать на самом деле. Утечки - это проблема. И со стороны АОЗ я могу это как-то перекрыть. А со стороны Министерства - нет. Потому что там много людей", - заявила Безрукова.

"Поставить контрольный блок на департаменты Министерства обороны я не могу. Со своими я еще справлюсь. Кибербезопасность, полиграф....Но утечка не только из АОЗ", - добавила она.

Позже член антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко обнародовала предложение компании СТЭ. По словам журналистки, утечка документа произошла именно из МО.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".