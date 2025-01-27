Нотаріус з ГО Єрмака "рейдернув" АОЗ на прохання Умєрова, - Шабунін

Нотаріус із ГО, засновником якого є голова ОП Андрій Єрмак, допоміг "рейдернути" АОЗ.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що рішення Наглядової Ради АОЗ від 23 січня 2025 року про продовження контракту з Безруковою (на рік) є легітимним, ніким не скасованим та навіть не оскарженим.

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24 січня міністр Умєров видав наказ про виключення з Наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигира та того ж дня починає службове розслідування щодо Безрукової.

"На час якого:

1) Тимчасово відсторонює Безрукову від виконання обовʼязків: наголошу - саме відсторонює, а не звільняє.

2) Тимчасово покладає обовʼязки директора АОЗ на Арсена Жумаділова.

25.01.25 нотаріус (Лігун Андрій Іванович) на основі поданих Міноборони документів змінює дані у держреєстрі, вказуючи керівником АОЗ Жумаділова.

В доданому документі видно і реєстратора (Лігуна), і Жумаділова на посаді керівника, і відсутність Безрукової. Цими змінами в реєстрі Умєров переконує всіх, що Жумаділов - новий легітимний керівник, і немає чого скандалити", - зазначив Шабунін.

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Проте, наголосив голова ЦПК, в момент внесення цих змін в реєстр, і зараз – директором АОЗ є Безрукова і саме її прізвище має бути в реєстрі, проте його викреслили.

"Якщо людина тимчасово виконує обовʼязки, як Жумаділов в АОЗ, то це буквально так і вказується в реєстрі. Як, наприклад, з виконуючим обовʼязки керівника ДП НАІС, або як з тимчасово виконуючим обовʼязки керівника НЕК Укренерго. Повторюся, Умєров своїм же наказом НЕ звільнив Безрукову, а лише тимчасово відсторонив, і на час цього відсторонення тимчасово поклав обовʼязки на Жумаділова.

А тепер найцікавіше. Хто ж такий цей нотаріус – Лігун Андрій Іванович, який, заради прописання Жумаділова керівником, АОЗ вчиняє очевидне порушення закону.

На сайті Нотаріальної палати України (в м. Києві) у біографічній довідці Лігуна Андрія Івановича зазначено: "волонтер ГО Спілка теле та кіноіндустрії". Нагадаю, що засновником ГО "Спілка теле та кіноіндустрії" є Андрій Єрмак – голова Офісу Президента України", - підсумував він.

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Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

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