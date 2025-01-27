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Нотаріус з ГО Єрмака "рейдернув" АОЗ на прохання Умєрова, - Шабунін

Рейдерство Агенції оборонних закупівель та слід Єрмака

Нотаріус із ГО, засновником якого є голова ОП Андрій Єрмак, допоміг "рейдернути" АОЗ.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що рішення Наглядової Ради АОЗ від 23 січня 2025 року про продовження контракту з Безруковою (на рік) є легітимним, ніким не скасованим та навіть не оскарженим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це узурпація влади, - Несходовський про скандал у Міноборони

24 січня міністр Умєров видав наказ про виключення з Наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигира та того ж дня починає службове розслідування щодо Безрукової.

"На час якого:

1) Тимчасово відсторонює Безрукову від виконання обовʼязків: наголошу - саме відсторонює, а не звільняє. 

2) Тимчасово покладає обовʼязки директора АОЗ на Арсена Жумаділова.

25.01.25 нотаріус (Лігун Андрій Іванович) на основі поданих Міноборони документів змінює дані у держреєстрі, вказуючи керівником АОЗ Жумаділова. 

В доданому документі видно і реєстратора (Лігуна), і Жумаділова на посаді керівника, і відсутність Безрукової. Цими змінами в реєстрі Умєров переконує всіх, що Жумаділов - новий легітимний керівник, і немає чого скандалити", - зазначив Шабунін.

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Проте, наголосив голова ЦПК, в момент внесення цих змін в реєстр, і зараз – директором АОЗ є Безрукова і саме її прізвище має бути в реєстрі, проте його викреслили.

"Якщо людина тимчасово виконує обовʼязки, як Жумаділов в АОЗ, то це буквально так і вказується в реєстрі. Як, наприклад, з виконуючим обовʼязки керівника ДП НАІС, або як з тимчасово виконуючим обовʼязки керівника НЕК Укренерго. Повторюся, Умєров своїм же наказом НЕ звільнив Безрукову, а лише тимчасово відсторонив, і на час цього відсторонення тимчасово поклав обовʼязки на Жумаділова.

А тепер найцікавіше. Хто ж такий цей нотаріус – Лігун Андрій Іванович, який, заради прописання Жумаділова керівником, АОЗ вчиняє очевидне порушення закону.

На сайті Нотаріальної палати України (в м. Києві) у біографічній довідці Лігуна Андрія Івановича зазначено: "волонтер ГО Спілка теле та кіноіндустрії". Нагадаю, що засновником ГО "Спілка теле та кіноіндустрії" є Андрій Єрмак – голова Офісу Президента України", - підсумував він.

шабунін

Також читайте: Жумаділов зареєстрований як керівник Агенції оборонних закупівель у ЄДР. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Також читайте: ЦПК подав до НАБУ заяву про вчинення злочину Умєровим: Рішення ухвалені зі зловживанням владою

Автор: 

Міноборони (7456) Шабунін Віталій (536) Єрмак Андрій (1380) Умєров Рустем (638) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+34
У когось ще залишилися питання щодо Єрмака і Умєрова?
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27.01.2025 16:15
+20
А що на це скаже "янетряпка боневтік" !?
П.С.
Той випадок, коли хвіст керує собакою...
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27.01.2025 16:21
+17
в зе ніяких питань.
воровская жізнь нє льогкая.
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27.01.2025 16:19
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Трошки-потрошки... і "все під себе"!
дЄрмак рулить!
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27.01.2025 16:13 Відповісти
Якщо не буде активної, вчасної, ефективної боротьби по знищенню лютих ворогів, диверсантів 5ї колони у всіх структурах влади, армії , корупціонерів, зло-охоронної системи, то це також злочин-гріш ціна в базарний день "діяльності" відповідних структур керівництва української держави...::??ВІЙНА!!!*,
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28.01.2025 12:59 Відповісти
У когось ще залишилися питання щодо Єрмака і Умєрова?
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27.01.2025 16:15 Відповісти
в зе ніяких питань.
воровская жізнь нє льогкая.
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27.01.2025 16:19 Відповісти
Питань нема. Є проблема - як їх швидше перевішати.
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28.01.2025 03:53 Відповісти
А що на це скаже "янетряпка боневтік" !?
П.С.
Той випадок, коли хвіст керує собакою...
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27.01.2025 16:21 Відповісти
Усю владу клоунам 95 кварталу.
''Слава'' Єрмаку-Зеленському...

А дехто досі ще дивується - чому це ми поступово день за днем програємо москальським окупантам.....
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27.01.2025 16:24 Відповісти
Хм, а такі дії не шкодять військовій обороні? Бо чогось за висвітлення місцезнаходження блокпостів , де стоять тцк зразу кримінал відкривають. А тут диверсія , узурпація влади - і жодних кримінальних проваджень не відкривають.
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27.01.2025 16:30 Відповісти
Ще трохи і цей нотаріус внесе відомості, що Президентом є Єрмак. Хоча навіщо бути дріб'язковим - Імператором!
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27.01.2025 16:40 Відповісти
Напишіть Спартц, нехай з Трампом поговорить. Нас скоро ці кроти та невігласи доведуть до загибелі.
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27.01.2025 16:43 Відповісти
а без спарц ми ніяк не справимось?
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27.01.2025 16:46 Відповісти
Ні. Всі язику сунули в анус. Гундоса почвара ліквідувала журналістику, правосуддя. Хто проти той як Поляков.
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27.01.2025 16:59 Відповісти
тю
а дрони на що?
журнаглісти мене не цікавлять
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27.01.2025 17:54 Відповісти
Шабуніна від тітьки USAID відлучили. Де ж тепер він буде харчуватися?
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27.01.2025 16:45 Відповісти
Не твого псячого ума діло!
Дивись, що б тобі ОПа заплатила за твої висєри.
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27.01.2025 16:57 Відповісти
У ОПи стільки бабла не буде щоб мені платити.
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27.01.2025 18:30 Відповісти
Він харчується не від ОПи, а від рудого шахрая.
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28.01.2025 17:02 Відповісти
Шабуня аж спотикаючись так біг пострияти усуненню "баріг", і приходу нових ліц, які ніколи не були у владі, і абсолютно не компетентні в керівництві країною. Щоб зламали кляту систему! Це він тоді був таким тупим, а тепер поумнєл, чи просто образився, що його швидко відлучили від корита?
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27.01.2025 16:49 Відповісти
Не тобі сявка гавгати на Щабуню.
Ти, паскудо диванна, що зробив для моєї країни, що б зараз свої висєри тут постити?
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27.01.2025 16:54 Відповісти
сашко . не звизди у нас вільна краіна . у нас не тільки на шабуню можна сявкати а навіть на вову квартального . до речі погавкай що шабуня і квартальна шобла зробили для УКРАІНИ . читачам було би цікаво почитати
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27.01.2025 17:06 Відповісти
Нахєр ти його з квартальною шоблою зв'язуєш. Про себе нічого сказати не бажаєш, чи ти чьотко по методичці сєрєш?
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27.01.2025 17:09 Відповісти
Віталік, узбагойся!
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28.01.2025 09:14 Відповісти
Шабунько, ти)))? Давно харею тортик не ловив, чи зельонку не відмивав? Твоє висерне гавкання за гроші американської бабоньки пам'ятаємо, грантоїд херов.
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27.01.2025 17:28 Відповісти
Аааааа! Розірвалася підарська консерва!
А я зразу чув, що підарським духом тхне.
Більше питань не маю)
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27.01.2025 17:34 Відповісти
Шабунько)))! А може поясниш, чому в обнімочку з Лєщом, Соболєвим, Наємом, та Заліщук, яка тепер на Кацапії проживає, боролись проти Євроїнтеграції України, та закликали не давати безвіз, асоціацію з ЄС, та зону вільної торгівлі?
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27.01.2025 17:44 Відповісти
З язика зняли! Зелені мабуть виперли Шабуніна зі своєї пісочниці.
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28.01.2025 09:12 Відповісти
Нотаріус з ГО Єрмака "рейдернув" АОЗ на прохання Умєрова, - Шабунін Джерело: https://censor.net/ua/n3532542 напевно, що навпаки -умєров рейдернув на прохання дєрмака
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27.01.2025 17:01 Відповісти
Как надоели эти крысы во власти, когда же накоец-то найдётся такой кот, который их погоняет?
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27.01.2025 17:29 Відповісти
Який гаманець?? Де ваші докази?? Немає у вас методів проти....Єрмак!!
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27.01.2025 17:42 Відповісти
Хочуть добре хапнуть на останок.
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27.01.2025 18:45 Відповісти
А клоун опять не в курсе и не виноват?
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27.01.2025 20:15 Відповісти
Ничего Дерьмаку не будет, он же пилит и для шашлычника. Активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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27.01.2025 23:19 Відповісти
******* ці шаурмопітеки ,нам потрібні вибори негайно ,ці всі ***** які в раді це чисто політичні трупи
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28.01.2025 04:54 Відповісти
Злочин на злочині і злочином поганяє...
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28.01.2025 10:55 Відповісти
Дуже потужні менеджери Єрмак і Умеров, вирішили взяти під свій особистий контроль закупівлі на сотні міліардів, порушуючи закон про АОЗ.
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28.01.2025 12:20 Відповісти
 
 