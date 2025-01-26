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Жумаділов зареєстрований як керівник Агенції оборонних закупівель у ЄДР. ДОКУМЕНТ

Жумаділов очолив АОЗ

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 25.01.2025  Арсен Жумаділов зареєстрований як керівник ДП МО України "Агенція оборонних закупівель".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Опендатабот.

Як випливає з оприлюдненої інформації, станом на 22:30:48 25 січня 2025 року керівником Державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" зазначено Жумаділова Арсена Куатовича.

Жумаділов директор АОЗ - Опендатабот
Жумаділов директор АОЗ - Опендатабот

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею АОЗ, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт

Також зміну керівника в Агенції оборонних закупівель підтверджує і Історія змін реєстраційної інформації. Де засвідчено, що попередню керівницю - Марину Безрукову  замінено на Арсена Жумаділова.

Жумаділов директор АОЗ

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Автор: 

Міноборони (7456) Жумаділов Арсен (52) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+28
Тут головне, щоб не українець.
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26.01.2025 14:25
+25
Красавчики!!!
Они на все болт положили
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26.01.2025 14:18
+20
а засідання наглядової ради було???
підписи наглядової ради що затверджує звільнення Безрукової та призначення його, є??
бо у умерова нема права робити такі перестановки, та звільняти, призначати керівника АОЗ
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26.01.2025 14:34
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Красавчики!!!
Они на все болт положили
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26.01.2025 14:18 Відповісти
ЗЄліни гниди

.
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26.01.2025 20:15 Відповісти
Дужбан Умертвія?
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26.01.2025 14:20 Відповісти
Беріть вище - креатура Самого!!! Єрмака!
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26.01.2025 14:58 Відповісти
умеров своїх дружків-чюр 6а нів просуває? хто б сумнівався.
а ти дурний українцю йди захищай нас, бо в нас бронь, а ти ніхто і звати тебе ніяк.
виходить якось так.
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26.01.2025 14:22 Відповісти
Тут справа іде до того, що в міністерстві оборони скоро оголосять додаткові перерви в роботі для намазу.
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26.01.2025 17:36 Відповісти
Демонстрація полювання на закон!
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26.01.2025 14:25 Відповісти
Тут головне, щоб не українець.
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26.01.2025 14:25 Відповісти
нам де не вистачало кримсько-татарского антисеметизму

дограються, курви !


.
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26.01.2025 20:17 Відповісти
Там головне щоб на всі 100% "свій" замазаний компроматом корупціонер щоб від рук часом не відбився і чи барижний, чи квартальний - без різниці.
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26.01.2025 22:38 Відповісти
зельоні гниди просто забили болт на нарід .. і насолоджуються
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26.01.2025 14:26 Відповісти
шобла з 95 кварталу давно над українцями надсміхаються, а Україну грабують по повній з бєней на чолі
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26.01.2025 17:55 Відповісти
а як це?-і що так можна було?-і навіщо ті закони
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26.01.2025 14:33 Відповісти
Так вони ще Безрукову не з"іли
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26.01.2025 14:33 Відповісти
Кто - нибудь может дать ответ, неужели в Украине закончились украинцы, что во власти у нас одни иноверцы?
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26.01.2025 14:34 Відповісти
давайте не плутати украйнців і тих хто у владі - різні люде...
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26.01.2025 17:17 Відповісти
а засідання наглядової ради було???
підписи наглядової ради що затверджує звільнення Безрукової та призначення його, є??
бо у умерова нема права робити такі перестановки, та звільняти, призначати керівника АОЗ
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26.01.2025 14:34 Відповісти
ОПГ живет по своим законам
Как скажет ПАХАН!
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26.01.2025 14:43 Відповісти
Зелені конституцією дупу підтерли то хтось ще дивується їхнім методам?
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26.01.2025 14:36 Відповісти
Баблом запахло, ублюдки знищують зачатки нормальної держави, контроль над 100 млрд. доларів, коли, ну коли вже нажретесь?!
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26.01.2025 14:46 Відповісти
Я вже давно казав, в Україні беззаконня, небезпека, і це не зараз бо війна, а це вже було, до війни, вони роблять, бо так хочуть, а ніхто закони не читають, ніхто не дотримуються цих законів, болт вони клали на конституцію і на Українців.
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26.01.2025 15:04 Відповісти
Довго шукав,але знайшов місце для прояви своїх здібностей.
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26.01.2025 14:55 Відповісти
уздохлов і жумахуйуділов-ссучєні пдораси кремлівської курви дєрьмака.
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26.01.2025 15:00 Відповісти
Умєров. Жумаділов. ІНШАЛЛАХ!
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26.01.2025 15:03 Відповісти
Велике бабло на кону, тому і ************ на ''хлібне місце'' ''свояків''.
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26.01.2025 15:24 Відповісти
цифровизация - она такая
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26.01.2025 15:40 Відповісти
Можу зі 100% впевненістю казати ВГОЛОС. Владу захопив наш Чмонька разом з дЄрмаком. Що це означає ? Ліквідація всіх держпосадовців з патріотичними настроями. Ліквідація ЗСУ як гаранта безпеки країни. Це не гучні слова. Це дійсність на яку ми дивимось зі страхом в очах. Невже прийдуть за мною ? Не прийдуть !!! Ось лише це залишилось у тих, хто не звалив за кордон. Впевненість в собі. Жоден Закон, ані яка Конституція, ніяке становище в країні не .... продовжує строк керування будь-якого президента. Все вирішує Конституційний суд. До нього Чмонь не звертався. То пішов він ***** за руцькими під....
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26.01.2025 15:48 Відповісти
Помиляєтесь, КСУ не вирішує і не ухвалює того, чого немає в Конституції і він не пише нових норм у Конституції, а продовження узурпатору повноважень понад 5р. там без сумніву немає.
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26.01.2025 22:48 Відповісти
Не вигадуйте те, що я не писав. КСУ розглядає конституційність всіх рішень, якими керується українці від президента до вас та мене. Чмонь самостійно вирішив привласнити посаду. Чи є це законно, чи ні ? В Україні вирішили "ВСІ" що це правильно, і називають Чмоню президентом. Законно це чи ні ? Це вирішує КСУ, не оголошуючи "нові" норми Конституції виходячи з тої Конституції, яку ухвалила ВР. КСУ не ЗРОБИЛО ! Тому що ніхто й не звертався про оцінку. Бо наш Чмоня не вважає це ЗВЕРНЕННЯ взагалі доречним. Він вже сам себе призначив, а ми повинні вигукнути АДАБРЯМ одноголосно. Я проти !!! До смерті. Або до будь-якого рішення КСУ, на який Чмоня мав рівно пів року. Він прострочив все: й посаду, й строк звернення.
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27.01.2025 19:07 Відповісти
Лідору головне мародерство на крові
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26.01.2025 15:57 Відповісти
куди поділися українці в Україні?
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26.01.2025 16:03 Відповісти
всі спроможні зараз в окопах на фронті - я би там пошукав...
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26.01.2025 17:10 Відповісти
Мені абсолютно фіолетово, чи визнає наглядова рада мій указ. (с) умєров.
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26.01.2025 16:05 Відповісти
хз конечно, но вроде как официально работать на двух государственных работах (еще и в качестве руководителя - а значит не по-совместительству) нельзя. чуваки совсем берега попутали и дальше считают себя отцами-основателями частными предпринимателями, феодалами, рабо- и ресурсо- владельцами (хотя даже в приличных капиталистических странах монополии неприлично отбирают или делят не спросясь кто сколько "работал", а деньги там все же заработанные, а не украденные). только расстрелы всей компании оптом могут помочь в становлении подобия государства и государственности. ну или Хйло наведет свои порядки для остатков холопов, потому как "избранные" люди и часть обслуги очевидно свалят (если их пустят, там тоже не дураки в основном, устраивать у себя цыганский табор на ровном месте).
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26.01.2025 16:06 Відповісти
https://x.com/vsebudetUkraina



https://x.com/vsebudetUkraina

Кримскіе Єноти



https://x.com/vsebudetUkraina

@vsebudetUkraina


https://x.com/vsebudetUkraina/status/1883242036259889294

Умеров сделал всё возможное и невозможное,чтобы сделать ПРОРЫВ в 2024 году....Просто РАЗВОРОВАЛ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ,РАСПЛОДИЛ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ,ЗАТАРИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ СВОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ И СОПЛЕМЕННИКАМИ..ПОТУЖНО и СИЛЬНО. А в ВСУ,по ЕГО ВИНЕ ГИБНУТ УКРАИНСКИЕ ЛЕВЫ.
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26.01.2025 16:26 Відповісти
Готовий до розпилу.
2023.
Гендиректор підприємства «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов після публічного розголосу, підтвердив, що його дружина отримала російський https://glavcom.ua/tags/pasport.html паспорт, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки їй погрожували забороною пропуску на півострів.
2024
Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком.
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26.01.2025 17:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 @ "Брат Жумаділова, Мурат, проживає разом з батьками на території тимчасово окупованого Криму. Згідно з розслідуванням політичного активіста Олександра Аронця, до початку 2024 року мав бізнес у Криму й на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. У своєму коментарі на це Жумаділов зазначив: «До поточної діяльності брата стосунку не маю. Моя йому підтримка чи її відсутність ні на нього, ні на його діяльність не впливають. Він доросла людина, яка сама ухвалює рішення»".
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26.01.2025 17:33 Відповісти
Базарні ха-чі-шашличники керують країною.... Українців перетворили на стадо
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26.01.2025 17:07 Відповісти
Хазарія повертається ?
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26.01.2025 17:18 Відповісти
хіба що татарія.
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26.01.2025 20:20 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1883495494233837846

Все, черговий держпереворот зелених мародерів завершено. Опозиція відмовчується, або робить вигляд, що "не всьо так однозначно". Що може бути більш неоднозначним, ніж щойно вкрадені Умєровим з-під носа Безрукової 23 лярди і попередження союзників не об'єднувати ДОТ і АОЗ?
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26.01.2025 17:44 Відповісти
Завгосп с лідором ненажеруться ніяе
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26.01.2025 17:57 Відповісти
І клоун хоче з таким цирком виграти ???!!!!
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26.01.2025 18:37 Відповісти
Ні, він цього не бажає !
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26.01.2025 20:15 Відповісти
О, еще одна бамбарбия киргуду.
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26.01.2025 18:47 Відповісти
Дуже цікаво, як будуть самозванці легалізувати законність наступних закупівель? Бо це цирк на дроті, і нічим іншим не буде скільки б не було реєстрацій.
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26.01.2025 18:55 Відповісти
Після такого Верховна Зрада мала б висловити недовіру всьому складу Кабміну і признати нових. Однак немає жодних сумнівів, що жодна кремлівська курва із шайки тих зрадників і пальцем не ворухне щоб навести лад у своїй корупційно-мародерській конюшні.
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26.01.2025 22:55 Відповісти
відпіздити б вас всіх і зелених і не дуже,,
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26.01.2025 19:30 Відповісти
Нема України вже розікрали.
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26.01.2025 21:00 Відповісти
Умеров- казел пое@#ый.жопардинов - ан@лизатор. Фу противные
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26.01.2025 23:11 Відповісти
 
 