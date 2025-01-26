Жумаділов зареєстрований як керівник Агенції оборонних закупівель у ЄДР. ДОКУМЕНТ
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 25.01.2025 Арсен Жумаділов зареєстрований як керівник ДП МО України "Агенція оборонних закупівель".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Опендатабот.
Як випливає з оприлюдненої інформації, станом на 22:30:48 25 січня 2025 року керівником Державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" зазначено Жумаділова Арсена Куатовича.
Також зміну керівника в Агенції оборонних закупівель підтверджує і Історія змін реєстраційної інформації. Де засвідчено, що попередню керівницю - Марину Безрукову замінено на Арсена Жумаділова.
Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.
Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.
Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.
Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.
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Они на все болт положили
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а ти дурний українцю йди захищай нас, бо в нас бронь, а ти ніхто і звати тебе ніяк.
виходить якось так.
дограються, курви !
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підписи наглядової ради що затверджує звільнення Безрукової та призначення його, є??
бо у умерова нема права робити такі перестановки, та звільняти, призначати керівника АОЗ
Как скажет ПАХАН!
отцами-основателямичастными предпринимателями, феодалами, рабо- и ресурсо- владельцами (хотя даже в приличных капиталистических странах монополии неприлично отбирают или делят не спросясь кто сколько "работал", а деньги там все же заработанные, а не украденные). только расстрелы всей компании оптом могут помочь в становлении подобия государства и государственности. ну или Хйло наведет свои порядки для остатков холопов, потому как "избранные" люди и часть обслуги очевидно свалят (если их пустят, там тоже не дураки в основном, устраивать у себя цыганскийтабор на ровном месте).
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Кримскіе Єноти
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@vsebudetUkraina
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Умеров сделал всё возможное и невозможное,чтобы сделать ПРОРЫВ в 2024 году....Просто РАЗВОРОВАЛ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ,РАСПЛОДИЛ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ,ЗАТАРИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ СВОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ И СОПЛЕМЕННИКАМИ..ПОТУЖНО и СИЛЬНО. А в ВСУ,по ЕГО ВИНЕ ГИБНУТ УКРАИНСКИЕ ЛЕВЫ.
2023.
Гендиректор підприємства «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов після публічного розголосу, підтвердив, що його дружина отримала російський https://glavcom.ua/tags/pasport.html паспорт, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки їй погрожували забороною пропуску на півострів.
2024
Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком.
https://x.com/RudijLis
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1883495494233837846
Все, черговий держпереворот зелених мародерів завершено. Опозиція відмовчується, або робить вигляд, що "не всьо так однозначно". Що може бути більш неоднозначним, ніж щойно вкрадені Умєровим з-під носа Безрукової 23 лярди і попередження союзників не об'єднувати ДОТ і АОЗ?