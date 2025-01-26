Жумаділов зареєстрований як керівник Агенції оборонних закупівель у ЄДР. ДОКУМЕНТ

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 25.01.2025 Арсен Жумаділов зареєстрований як керівник ДП МО України "Агенція оборонних закупівель".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Опендатабот.

Як випливає з оприлюдненої інформації, станом на 22:30:48 25 січня 2025 року керівником Державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" зазначено Жумаділова Арсена Куатовича.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею АОЗ, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт

Також зміну керівника в Агенції оборонних закупівель підтверджує і Історія змін реєстраційної інформації. Де засвідчено, що попередню керівницю - Марину Безрукову замінено на Арсена Жумаділова.

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.