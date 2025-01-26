Жумадилов зарегистрирован как руководитель Агентства оборонных закупок в ЕГР. ДОКУМЕНТ
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по состоянию на 25.01.2025 Арсен Жумадилов зарегистрирован как руководитель ГП МО Украины "Агентство оборонных закупок".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Опендатабот.
Как следует из обнародованной информации, по состоянию на 22:30:48 25 января 2025 года руководителем Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" указано Жумадилова Арсена Куатовича.
Также смену руководителя в Агентстве оборонных закупок подтверждает и История изменений регистрационной информации. Где засвидетельствовано, что предыдущую руководительницу - Марину Безрукову заменено на Арсена Жумадилова.
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.
В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.
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Они на все болт положили
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а ти дурний українцю йди захищай нас, бо в нас бронь, а ти ніхто і звати тебе ніяк.
виходить якось так.
дограються, курви !
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підписи наглядової ради що затверджує звільнення Безрукової та призначення його, є??
бо у умерова нема права робити такі перестановки, та звільняти, призначати керівника АОЗ
Как скажет ПАХАН!
отцами-основателямичастными предпринимателями, феодалами, рабо- и ресурсо- владельцами (хотя даже в приличных капиталистических странах монополии неприлично отбирают или делят не спросясь кто сколько "работал", а деньги там все же заработанные, а не украденные). только расстрелы всей компании оптом могут помочь в становлении подобия государства и государственности. ну или Хйло наведет свои порядки для остатков холопов, потому как "избранные" люди и часть обслуги очевидно свалят (если их пустят, там тоже не дураки в основном, устраивать у себя цыганскийтабор на ровном месте).
https://x.com/vsebudetUkraina
Кримскіе Єноти
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@vsebudetUkraina
https://x.com/vsebudetUkraina/status/1883242036259889294
Умеров сделал всё возможное и невозможное,чтобы сделать ПРОРЫВ в 2024 году....Просто РАЗВОРОВАЛ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ,РАСПЛОДИЛ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ,ЗАТАРИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ СВОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ И СОПЛЕМЕННИКАМИ..ПОТУЖНО и СИЛЬНО. А в ВСУ,по ЕГО ВИНЕ ГИБНУТ УКРАИНСКИЕ ЛЕВЫ.
2023.
Гендиректор підприємства «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов після публічного розголосу, підтвердив, що його дружина отримала російський https://glavcom.ua/tags/pasport.html паспорт, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки їй погрожували забороною пропуску на півострів.
2024
Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком.
https://x.com/RudijLis
Pandamonium
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@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1883495494233837846
Все, черговий держпереворот зелених мародерів завершено. Опозиція відмовчується, або робить вигляд, що "не всьо так однозначно". Що може бути більш неоднозначним, ніж щойно вкрадені Умєровим з-під носа Безрукової 23 лярди і попередження союзників не об'єднувати ДОТ і АОЗ?