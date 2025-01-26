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Жумадилов зарегистрирован как руководитель Агентства оборонных закупок в ЕГР. ДОКУМЕНТ

Жумаділов очолив АОЗ

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по состоянию на 25.01.2025 Арсен Жумадилов зарегистрирован как руководитель ГП МО Украины "Агентство оборонных закупок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Опендатабот.

Как следует из обнародованной информации, по состоянию на 22:30:48 25 января 2025 года руководителем Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" указано Жумадилова Арсена Куатовича.

Жумаділов директор АОЗ - Опендатабот
Жумаділов директор АОЗ - Опендатабот

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Также смену руководителя в Агентстве оборонных закупок подтверждает и История изменений регистрационной информации. Где засвидетельствовано, что предыдущую руководительницу - Марину Безрукову заменено на Арсена Жумадилова.

Жумаділов директор АОЗ

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Автор: 

Минобороны (9402) Жумадилов Арсен (44) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+28
Тут головне, щоб не українець.
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26.01.2025 14:25
+25
Красавчики!!!
Они на все болт положили
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26.01.2025 14:18
+20
а засідання наглядової ради було???
підписи наглядової ради що затверджує звільнення Безрукової та призначення його, є??
бо у умерова нема права робити такі перестановки, та звільняти, призначати керівника АОЗ
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26.01.2025 14:34
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Красавчики!!!
Они на все болт положили
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26.01.2025 14:18 Ответить
ЗЄліни гниди

.
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26.01.2025 20:15 Ответить
Дужбан Умертвія?
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26.01.2025 14:20 Ответить
Беріть вище - креатура Самого!!! Єрмака!
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26.01.2025 14:58 Ответить
умеров своїх дружків-чюр 6а нів просуває? хто б сумнівався.
а ти дурний українцю йди захищай нас, бо в нас бронь, а ти ніхто і звати тебе ніяк.
виходить якось так.
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26.01.2025 14:22 Ответить
Тут справа іде до того, що в міністерстві оборони скоро оголосять додаткові перерви в роботі для намазу.
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26.01.2025 17:36 Ответить
Демонстрація полювання на закон!
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26.01.2025 14:25 Ответить
Тут головне, щоб не українець.
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26.01.2025 14:25 Ответить
нам де не вистачало кримсько-татарского антисеметизму

дограються, курви !


.
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26.01.2025 20:17 Ответить
Там головне щоб на всі 100% "свій" замазаний компроматом корупціонер щоб від рук часом не відбився і чи барижний, чи квартальний - без різниці.
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26.01.2025 22:38 Ответить
зельоні гниди просто забили болт на нарід .. і насолоджуються
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26.01.2025 14:26 Ответить
шобла з 95 кварталу давно над українцями надсміхаються, а Україну грабують по повній з бєней на чолі
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26.01.2025 17:55 Ответить
а як це?-і що так можна було?-і навіщо ті закони
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26.01.2025 14:33 Ответить
Так вони ще Безрукову не з"іли
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26.01.2025 14:33 Ответить
Кто - нибудь может дать ответ, неужели в Украине закончились украинцы, что во власти у нас одни иноверцы?
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26.01.2025 14:34 Ответить
давайте не плутати украйнців і тих хто у владі - різні люде...
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26.01.2025 17:17 Ответить
а засідання наглядової ради було???
підписи наглядової ради що затверджує звільнення Безрукової та призначення його, є??
бо у умерова нема права робити такі перестановки, та звільняти, призначати керівника АОЗ
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26.01.2025 14:34 Ответить
ОПГ живет по своим законам
Как скажет ПАХАН!
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26.01.2025 14:43 Ответить
Зелені конституцією дупу підтерли то хтось ще дивується їхнім методам?
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26.01.2025 14:36 Ответить
Баблом запахло, ублюдки знищують зачатки нормальної держави, контроль над 100 млрд. доларів, коли, ну коли вже нажретесь?!
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26.01.2025 14:46 Ответить
Я вже давно казав, в Україні беззаконня, небезпека, і це не зараз бо війна, а це вже було, до війни, вони роблять, бо так хочуть, а ніхто закони не читають, ніхто не дотримуються цих законів, болт вони клали на конституцію і на Українців.
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26.01.2025 15:04 Ответить
Довго шукав,але знайшов місце для прояви своїх здібностей.
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26.01.2025 14:55 Ответить
уздохлов і жумахуйуділов-ссучєні пдораси кремлівської курви дєрьмака.
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26.01.2025 15:00 Ответить
Умєров. Жумаділов. ІНШАЛЛАХ!
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26.01.2025 15:03 Ответить
Велике бабло на кону, тому і ************ на ''хлібне місце'' ''свояків''.
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26.01.2025 15:24 Ответить
цифровизация - она такая
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26.01.2025 15:40 Ответить
Можу зі 100% впевненістю казати ВГОЛОС. Владу захопив наш Чмонька разом з дЄрмаком. Що це означає ? Ліквідація всіх держпосадовців з патріотичними настроями. Ліквідація ЗСУ як гаранта безпеки країни. Це не гучні слова. Це дійсність на яку ми дивимось зі страхом в очах. Невже прийдуть за мною ? Не прийдуть !!! Ось лише це залишилось у тих, хто не звалив за кордон. Впевненість в собі. Жоден Закон, ані яка Конституція, ніяке становище в країні не .... продовжує строк керування будь-якого президента. Все вирішує Конституційний суд. До нього Чмонь не звертався. То пішов він ***** за руцькими під....
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26.01.2025 15:48 Ответить
Помиляєтесь, КСУ не вирішує і не ухвалює того, чого немає в Конституції і він не пише нових норм у Конституції, а продовження узурпатору повноважень понад 5р. там без сумніву немає.
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26.01.2025 22:48 Ответить
Не вигадуйте те, що я не писав. КСУ розглядає конституційність всіх рішень, якими керується українці від президента до вас та мене. Чмонь самостійно вирішив привласнити посаду. Чи є це законно, чи ні ? В Україні вирішили "ВСІ" що це правильно, і називають Чмоню президентом. Законно це чи ні ? Це вирішує КСУ, не оголошуючи "нові" норми Конституції виходячи з тої Конституції, яку ухвалила ВР. КСУ не ЗРОБИЛО ! Тому що ніхто й не звертався про оцінку. Бо наш Чмоня не вважає це ЗВЕРНЕННЯ взагалі доречним. Він вже сам себе призначив, а ми повинні вигукнути АДАБРЯМ одноголосно. Я проти !!! До смерті. Або до будь-якого рішення КСУ, на який Чмоня мав рівно пів року. Він прострочив все: й посаду, й строк звернення.
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27.01.2025 19:07 Ответить
Лідору головне мародерство на крові
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26.01.2025 15:57 Ответить
куди поділися українці в Україні?
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26.01.2025 16:03 Ответить
всі спроможні зараз в окопах на фронті - я би там пошукав...
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26.01.2025 17:10 Ответить
Мені абсолютно фіолетово, чи визнає наглядова рада мій указ. (с) умєров.
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26.01.2025 16:05 Ответить
хз конечно, но вроде как официально работать на двух государственных работах (еще и в качестве руководителя - а значит не по-совместительству) нельзя. чуваки совсем берега попутали и дальше считают себя отцами-основателями частными предпринимателями, феодалами, рабо- и ресурсо- владельцами (хотя даже в приличных капиталистических странах монополии неприлично отбирают или делят не спросясь кто сколько "работал", а деньги там все же заработанные, а не украденные). только расстрелы всей компании оптом могут помочь в становлении подобия государства и государственности. ну или Хйло наведет свои порядки для остатков холопов, потому как "избранные" люди и часть обслуги очевидно свалят (если их пустят, там тоже не дураки в основном, устраивать у себя цыганский табор на ровном месте).
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26.01.2025 16:06 Ответить
https://x.com/vsebudetUkraina



https://x.com/vsebudetUkraina

Кримскіе Єноти



https://x.com/vsebudetUkraina

@vsebudetUkraina


https://x.com/vsebudetUkraina/status/1883242036259889294

Умеров сделал всё возможное и невозможное,чтобы сделать ПРОРЫВ в 2024 году....Просто РАЗВОРОВАЛ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ,РАСПЛОДИЛ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ,ЗАТАРИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ СВОИМИ РОДСТВЕННИКАМИ И СОПЛЕМЕННИКАМИ..ПОТУЖНО и СИЛЬНО. А в ВСУ,по ЕГО ВИНЕ ГИБНУТ УКРАИНСКИЕ ЛЕВЫ.
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26.01.2025 16:26 Ответить
Готовий до розпилу.
2023.
Гендиректор підприємства «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов після публічного розголосу, підтвердив, що його дружина отримала російський https://glavcom.ua/tags/pasport.html паспорт, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки їй погрожували забороною пропуску на півострів.
2024
Гендиректор Державного оператору тилу став холостяком.
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26.01.2025 17:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 @ "Брат Жумаділова, Мурат, проживає разом з батьками на території тимчасово окупованого Криму. Згідно з розслідуванням політичного активіста Олександра Аронця, до початку 2024 року мав бізнес у Криму й на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. У своєму коментарі на це Жумаділов зазначив: «До поточної діяльності брата стосунку не маю. Моя йому підтримка чи її відсутність ні на нього, ні на його діяльність не впливають. Він доросла людина, яка сама ухвалює рішення»".
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26.01.2025 17:33 Ответить
Базарні ха-чі-шашличники керують країною.... Українців перетворили на стадо
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26.01.2025 17:07 Ответить
Хазарія повертається ?
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26.01.2025 17:18 Ответить
хіба що татарія.
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26.01.2025 20:20 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1883495494233837846

Все, черговий держпереворот зелених мародерів завершено. Опозиція відмовчується, або робить вигляд, що "не всьо так однозначно". Що може бути більш неоднозначним, ніж щойно вкрадені Умєровим з-під носа Безрукової 23 лярди і попередження союзників не об'єднувати ДОТ і АОЗ?
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26.01.2025 17:44 Ответить
Завгосп с лідором ненажеруться ніяе
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26.01.2025 17:57 Ответить
І клоун хоче з таким цирком виграти ???!!!!
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26.01.2025 18:37 Ответить
Ні, він цього не бажає !
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26.01.2025 20:15 Ответить
О, еще одна бамбарбия киргуду.
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26.01.2025 18:47 Ответить
Дуже цікаво, як будуть самозванці легалізувати законність наступних закупівель? Бо це цирк на дроті, і нічим іншим не буде скільки б не було реєстрацій.
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26.01.2025 18:55 Ответить
Після такого Верховна Зрада мала б висловити недовіру всьому складу Кабміну і признати нових. Однак немає жодних сумнівів, що жодна кремлівська курва із шайки тих зрадників і пальцем не ворухне щоб навести лад у своїй корупційно-мародерській конюшні.
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26.01.2025 22:55 Ответить
відпіздити б вас всіх і зелених і не дуже,,
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26.01.2025 19:30 Ответить
Нема України вже розікрали.
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26.01.2025 21:00 Ответить
Умеров- казел пое@#ый.жопардинов - ан@лизатор. Фу противные
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26.01.2025 23:11 Ответить
 
 