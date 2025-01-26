Жумадилов зарегистрирован как руководитель Агентства оборонных закупок в ЕГР. ДОКУМЕНТ

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по состоянию на 25.01.2025 Арсен Жумадилов зарегистрирован как руководитель ГП МО Украины "Агентство оборонных закупок".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Опендатабот.

Как следует из обнародованной информации, по состоянию на 22:30:48 25 января 2025 года руководителем Государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" указано Жумадилова Арсена Куатовича.





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Также смену руководителя в Агентстве оборонных закупок подтверждает и История изменений регистрационной информации. Где засвидетельствовано, что предыдущую руководительницу - Марину Безрукову заменено на Арсена Жумадилова.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.