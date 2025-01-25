Безрукова заявила, что остается действующей главой АОЗ, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт

В пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Об этом она сказала в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Безруковой, ее позиция соответствует законодательству, поскольку Наблюдательный совет принял единогласное решение о продлении с ней контракта, и этот проект решения направлялся Министерству обороны.

"Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция неизменна: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и с потребностями ВСУ", - заявила она.

Безрукова отметила, что она была шокирована обнародованной информацией министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта.

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"Выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу", - говорит она.

Кроме этого, Безрукова рассказала, что последний раз общалась с министром обороны Умеровым неделю назад, и никаких претензий тогда ей высказано не было.

"Были приняты некоторые мои нормотворческие инициативы. Были нарезаны задачи в соответствии с контрактированием, которые сейчас выполняются. Повторяю: никаких претензий мне высказано не было, как и весь предыдущий год. На самом деле меня удивляет ситуация, поскольку если бы от министра исходила информация, что я, или агентство, что-то делала не так, мы бы, безусловно, это исправляли",- заявила Безрукова.

Она подчеркнула, что остается действующим руководителем АОЗ, в соответствии с законодательством.

"Я считаю, что анонсирование руководителя является давлением на Наблюдательный Совет. То, что происходит, не является нормальным. Мы можем работать в рамках конструктивного взаимодействия, я всегда прислушиваюсь к любой конструктивной критике, и если есть претензии, то я прошу их озвучить, и мы сможем это решить", - заявляет Безрукова.

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Напоследок она добавила, что не понимает, как Жумадилова можно назначить на должность главы АОЗ, не нарушив законы и процедуры.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

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