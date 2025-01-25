Безрукова заявила, что остается действующей главой АОЗ, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт
В пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.
Об этом она сказала в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Безруковой, ее позиция соответствует законодательству, поскольку Наблюдательный совет принял единогласное решение о продлении с ней контракта, и этот проект решения направлялся Министерству обороны.
"Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция неизменна: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и с потребностями ВСУ", - заявила она.
Безрукова отметила, что она была шокирована обнародованной информацией министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта.
"Выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу", - говорит она.
Кроме этого, Безрукова рассказала, что последний раз общалась с министром обороны Умеровым неделю назад, и никаких претензий тогда ей высказано не было.
"Были приняты некоторые мои нормотворческие инициативы. Были нарезаны задачи в соответствии с контрактированием, которые сейчас выполняются. Повторяю: никаких претензий мне высказано не было, как и весь предыдущий год. На самом деле меня удивляет ситуация, поскольку если бы от министра исходила информация, что я, или агентство, что-то делала не так, мы бы, безусловно, это исправляли",- заявила Безрукова.
Она подчеркнула, что остается действующим руководителем АОЗ, в соответствии с законодательством.
"Я считаю, что анонсирование руководителя является давлением на Наблюдательный Совет. То, что происходит, не является нормальным. Мы можем работать в рамках конструктивного взаимодействия, я всегда прислушиваюсь к любой конструктивной критике, и если есть претензии, то я прошу их озвучить, и мы сможем это решить", - заявляет Безрукова.
Напоследок она добавила, что не понимает, как Жумадилова можно назначить на должность главы АОЗ, не нарушив законы и процедуры.
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто б міг подумати. що зе!шобло почне валитися саме з міністерства оборони.
Вона також висувала сумніви, стосовно бракованих мін, була про такого плану виробництва.
Також був цікавий факт, стосовно закупівлі мін у турецької компанії на пряму.
Але вона отримала застереження від СБУ, і МО про ненадійність того постачальника,
але через деякий час, посередник, яких вона викорінює у схемах, закупив ті **********, і продав МО по завищеній ціні....Ті курви ніяк не нажеруться.
Зараз почали розганяти тему про закупівлю старих протитанкових мін у США, але ті міни нам надають без попередньої оплати, ми просто їх зараз зафрахтували.
А нечисть і тут неспить, жде якби щось урвати....
как это отменяет факт
что пан не хочет до окопа и потужничает в комментариях?
Так і не зрозуміла Безрукова, що має справу з типовим представником
татарів, турків, східного менталітету - посміхатись, кивати головою і одночасно, приховано діяти проти тебе.
Але наслідок зрозумілий - Безрукову приберуть, довіра Заходу провалиться ще нижче (хоча ніби вже і нікуди), закупівлі місяць стоятимуть, а потім терміново будуть проведені за один день, а потім певні рахунки в банках зростуть астрономічно, як і продаж криптовалют. І все буде чудово. Окрім звісно фронту - але яке ж діло Умєрову і Ко, до нього.
73% ідіотів підтримали саме ***** в вигляді зе....
те що зе, занюхав владу та підтримку світу, забив болт на *****, це питання друге
головне що він віддав Україну на розграбунок людям єрмака. і в відкриту сказав;
у мене п,ять пісдєс яких потужних, незламних, Єменеджерів, і пішли ви всі нах....
зараз маєте, і я маю те що маємо, а вірніше те про що ви мріяли.
а мріяли ви про те що хузнахто, комік, актьорішка, підніме Україну!!!!!
тож отримайте та розпишіться!!!!!
tZE inform
https://x.com/FranzMaser
@FranzMaser
https://x.com/FranzMaser/status/1882985602825736507
Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель. Формально вона права - Наглядова Рада одноголосно проголосувала за продовження з нею контракту і Рустем Енверович явно перевищив свої повноваження , але ...
Якби в цій країна щось робилось по закону в буцегарні вже б сиділи і Шмігаль і Умєров і Рєзніков со Сметаніним і Камишіним ... Але поки що сидять бойові офіцери ...