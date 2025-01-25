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Безрукова заявила, что остается действующей главой АОЗ, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт

Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею АОЗ

В пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Об этом она сказала в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Безруковой, ее позиция соответствует законодательству, поскольку Наблюдательный совет принял единогласное решение о продлении с ней контракта, и этот проект решения направлялся Министерству обороны.

"Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция неизменна: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и с потребностями ВСУ", - заявила она.

Безрукова отметила, что она была шокирована обнародованной информацией министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта.

Читайте: Препятствуя решению наблюдательного совета АОЗ по Безруковой, МО посягает на ее законные функции, - Николаенко

"Выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу", - говорит она.

Кроме этого, Безрукова рассказала, что последний раз общалась с министром обороны Умеровым неделю назад, и никаких претензий тогда ей высказано не было.

"Были приняты некоторые мои нормотворческие инициативы. Были нарезаны задачи в соответствии с контрактированием, которые сейчас выполняются. Повторяю: никаких претензий мне высказано не было, как и весь предыдущий год. На самом деле меня удивляет ситуация, поскольку если бы от министра исходила информация, что я, или агентство, что-то делала не так, мы бы, безусловно, это исправляли",- заявила Безрукова.

Она подчеркнула, что остается действующим руководителем АОЗ, в соответствии с законодательством.

"Я считаю, что анонсирование руководителя является давлением на Наблюдательный Совет. То, что происходит, не является нормальным. Мы можем работать в рамках конструктивного взаимодействия, я всегда прислушиваюсь к любой конструктивной критике, и если есть претензии, то я прошу их озвучить, и мы сможем это решить", - заявляет Безрукова.

Также читайте: Наблюдательный совет АОЗ дополнительно продлил контракт с Безруковой на год

Напоследок она добавила, что не понимает, как Жумадилова можно назначить на должность главы АОЗ, не нарушив законы и процедуры.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жумадилов подтвердил свое назначение на должность главы АОЗ, в то же время он останется руководителем ДОТ

Автор: 

Минобороны (9402) Жумадилов Арсен (44) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+23
революція!
хто б міг подумати. що зе!шобло почне валитися саме з міністерства оборони.
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25.01.2025 00:06
+23
востаннє спілкувалась з міністром оборони Умєровим тиждень тому, і жодних претензій тоді їй виказано не було.
Так і не зрозуміла Безрукова, що має справу з типовим представником татарів, турків, східного менталітету - посміхатись, кивати головою і одночасно, приховано діяти проти тебе.

Але наслідок зрозумілий - Безрукову приберуть, довіра Заходу провалиться ще нижче (хоча ніби вже і нікуди), закупівлі місяць стоятимуть, а потім терміново будуть проведені за один день, а потім певні рахунки в банках зростуть астрономічно, як і продаж криптовалют. І все буде чудово. Окрім звісно фронту - але яке ж діло Умєрову і Ко, до нього.
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25.01.2025 01:47
+21
Ця пані, їм як кістка в горлі....
Вона також висувала сумніви, стосовно бракованих мін, була про такого плану виробництва.
Також був цікавий факт, стосовно закупівлі мін у турецької компанії на пряму.
Але вона отримала застереження від СБУ, і МО про ненадійність того постачальника,
але через деякий час, посередник, яких вона викорінює у схемах, закупив ті **********, і продав МО по завищеній ціні....Ті курви ніяк не нажеруться.
Зараз почали розганяти тему про закупівлю старих протитанкових мін у США, але ті міни нам надають без попередньої оплати, ми просто їх зараз зафрахтували.
А нечисть і тут неспить, жде якби щось урвати....
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25.01.2025 00:56
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революція!
хто б міг подумати. що зе!шобло почне валитися саме з міністерства оборони.
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25.01.2025 00:06 Ответить
На мій погляд закупівлі для армії повністю провалені і тому Бєзрукова має йти з посади, разом з Умєровим!
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25.01.2025 09:46 Ответить
хто ж добровільно піде з такого солодкого теплого місця?
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25.01.2025 09:54 Ответить
А чого чиплятись за місце якщо ти провалив роботу?
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25.01.2025 11:16 Ответить
На жаль, ні Татаров, ні Єрмак, ні Умеров не пійдуть з теплого мільярдного місця добровільно
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25.01.2025 11:29 Ответить
Точно провалив? Треба подивитися крісло, а деж ота вмятина.
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25.01.2025 12:36 Ответить
У чиновників дупи набувають здібностей швидко пускати потужне коріння у крісло.
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25.01.2025 00:36 Ответить
Обидва крадії !
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25.01.2025 09:43 Ответить
Вони так і мігрують з дупами врісшими у кресла.
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25.01.2025 14:53 Ответить
Зешобло. Комусь пора я устал, я ухожу
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25.01.2025 00:42 Ответить
Умєров продемонстрував своє жлобське нутро, коли Їрмак сильніше надавив йому на анус.
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25.01.2025 00:47 Ответить
Так на анус не давлять, в нього або залазять, або вилазить
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25.01.2025 00:57 Ответить
На шоколадний глаз
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25.01.2025 12:05 Ответить
Ця пані, їм як кістка в горлі....
Вона також висувала сумніви, стосовно бракованих мін, була про такого плану виробництва.
Також був цікавий факт, стосовно закупівлі мін у турецької компанії на пряму.
Але вона отримала застереження від СБУ, і МО про ненадійність того постачальника,
але через деякий час, посередник, яких вона викорінює у схемах, закупив ті **********, і продав МО по завищеній ціні....Ті курви ніяк не нажеруться.
Зараз почали розганяти тему про закупівлю старих протитанкових мін у США, але ті міни нам надають без попередньої оплати, ми просто їх зараз зафрахтували.
А нечисть і тут неспить, жде якби щось урвати....
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25.01.2025 00:56 Ответить
От немає на вас урядового корумпованого планктону українського Ілона Маска такого щоб кисень бюрократам перекрив
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25.01.2025 01:11 Ответить
Хто у вас в Канаді «*******»?
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25.01.2025 02:13 Ответить
Оно ватное чмо под ВПН. С него канадец, как с Кадырова академик
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25.01.2025 04:24 Ответить
чергова руцька відмазка. Із лазні - заздрить не треба. Чий Крим, Славко?
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25.01.2025 09:55 Ответить
та крым это украина а путин ху й ло
как это отменяет факт
что пан не хочет до окопа и потужничает в комментариях?
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25.01.2025 17:32 Ответить
Звиняй, но твого мокшанського я не розумію
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25.01.2025 21:32 Ответить
востаннє спілкувалась з міністром оборони Умєровим тиждень тому, і жодних претензій тоді їй виказано не було.
Так і не зрозуміла Безрукова, що має справу з типовим представником татарів, турків, східного менталітету - посміхатись, кивати головою і одночасно, приховано діяти проти тебе.

Але наслідок зрозумілий - Безрукову приберуть, довіра Заходу провалиться ще нижче (хоча ніби вже і нікуди), закупівлі місяць стоятимуть, а потім терміново будуть проведені за один день, а потім певні рахунки в банках зростуть астрономічно, як і продаж криптовалют. І все буде чудово. Окрім звісно фронту - але яке ж діло Умєрову і Ко, до нього.
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25.01.2025 01:47 Ответить
А чому б і ні ...? Якщо так можна і ти знаєш , що тобі , за це , нічого не буде ...
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25.01.2025 12:55 Ответить
А які в УмЄрова можуть бути претензії до пані ? Що вголос спитати : "Де ВІДКАТИ ?"
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25.01.2025 14:57 Ответить
Їм обом треба йти у відставку. Так було б краще для всіх.
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25.01.2025 06:22 Ответить
Умєров отримав наказ від Єрмака
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25.01.2025 06:33 Ответить
Внутрішній ворог активізувався, мабуть почули наближення американського аудиту
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25.01.2025 07:34 Ответить
Немає контракту, вона - ні хто!
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25.01.2025 08:13 Ответить
Умєров оточив себе в МО турками з якими раніше працював і банально почав заробляти гроші, а потім поїде до своєї родини в Америку. А ми тут залишимось з розбитою країною, сотнями тисяч убитих. Зелені мародери ні перед чим не зупиняються. Головне заробити. Поки не знищим внутрішнього ворога у зовнішнього не виграєм. Посадка командирів про це говорить. Дивує тільки мовчання журналістів, політиків...
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25.01.2025 08:21 Ответить
Жабогадюкинг!
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25.01.2025 09:42 Ответить
***** готувало клована в прези довго та правильно,
73% ідіотів підтримали саме ***** в вигляді зе....
те що зе, занюхав владу та підтримку світу, забив болт на *****, це питання друге
головне що він віддав Україну на розграбунок людям єрмака. і в відкриту сказав;
у мене п,ять пісдєс яких потужних, незламних, Єменеджерів, і пішли ви всі нах....
зараз маєте, і я маю те що маємо, а вірніше те про що ви мріяли.
а мріяли ви про те що хузнахто, комік, актьорішка, підніме Україну!!!!!
тож отримайте та розпишіться!!!!!
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25.01.2025 09:50 Ответить
Він все робить згідно з оманськими домовленностях.
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25.01.2025 10:06 Ответить
Були яйця по 17, а зараз будуть по 34, бо це вам не Amazon якийсь!
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25.01.2025 10:02 Ответить
Захисна реакція керівника на негаразди, винні підлеглі, я хорроший, ату їх.
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25.01.2025 10:10 Ответить
Команда розвалювати реформу МО, що заважає корупції, йде від верховного головнокомандувача. Мабуть він двойной агент?
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25.01.2025 11:24 Ответить
Ні! Він потрійний довб...б!
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25.01.2025 11:47 Ответить
Умерову потрібно контролювати грошові потоки через своїх подєльников, йому реформи не потрібні. Браковані міни і яйця по 17 грн - ось що йому треба
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25.01.2025 11:27 Ответить
Не вийде всидіти! Там вже черговий владний нацмен придумав куди другу зарплату витратить! Мабуть задонатить на ЗСУ
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25.01.2025 11:45 Ответить
"Если кто и влез ко мне, так и тот татарин". І серед татар трапляються гниди, як от цей паскуда Умеров...
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25.01.2025 11:51 Ответить
Тю, а казали що кримськотатари святіше папи римського, просто по факту національності
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25.01.2025 12:07 Ответить
https://x.com/FranzMaser

tZE inform



https://x.com/FranzMaser

@FranzMaser


https://x.com/FranzMaser/status/1882985602825736507

Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель. Формально вона права - Наглядова Рада одноголосно проголосувала за продовження з нею контракту і Рустем Енверович явно перевищив свої повноваження , але ...
Якби в цій країна щось робилось по закону в буцегарні вже б сиділи і Шмігаль і Умєров і Рєзніков со Сметаніним і Камишіним ... Але поки що сидять бойові офіцери ...
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25.01.2025 14:00 Ответить
Не хоче тьотя йти з такої грошовитої, як же не хоче, готова зубами вчепитися, хоч би ще трішечкі протриматися
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25.01.2025 14:27 Ответить
Етнічне турецьке ОЗГ, якщо називати речі своїми іменами.
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25.01.2025 15:10 Ответить
А что такого полезного закупило АОЗ и мадам Безрукова?
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25.01.2025 16:00 Ответить
Може це військова таємниця?
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25.01.2025 17:26 Ответить
Схоже, що цими звільненнями хтось намагається відвернути увагу від бракованих мін. Звільнити зама по закупівлях простіше, ніж спитати з Першого зама по зброї.
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25.01.2025 17:29 Ответить
хто правий?
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25.01.2025 20:19 Ответить
 
 