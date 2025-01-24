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Жумадилов подтвердил свое назначение на должность главы АОЗ, в то же время он останется руководителем ГОТ

Очільник ДП

Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению войска - моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу", - написал Жумадилов.

В то же время он сказал, что остается руководителем ГОТ.

Читайте: Министерством обороны Украины руководит группа людей, связанных общим бизнесом, - СМИ

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Автор: 

Жумадилов Арсен (44) Государственный оператор тыла (57) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+22
Єрмак номер 2. І швець, і жнець, і на трубі дудець.
І що найприємніше для ОПи, не етнічний українець.
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24.01.2025 23:03
+22
Арсен, карен, армен, зураб... Жодного засмаглого "хоробряка' серед звичайних цивільних не залишилось: усі або у владі та серед мусорів, або чкурнули в перші ж години, ********** своїм другим громадянством.
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24.01.2025 23:08
+20
не етнічний українець- тепер це обов.язкова умова..
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24.01.2025 23:06
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Єрмак номер 2. І швець, і жнець, і на трубі дудець.
І що найприємніше для ОПи, не етнічний українець.
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24.01.2025 23:03 Ответить
не етнічний українець- тепер це обов.язкова умова..
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24.01.2025 23:06 Ответить
Арсен, карен, армен, зураб... Жодного засмаглого "хоробряка' серед звичайних цивільних не залишилось: усі або у владі та серед мусорів, або чкурнули в перші ж години, ********** своїм другим громадянством.
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24.01.2025 23:08 Ответить
Не він перший,не він останній.
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25.01.2025 03:00 Ответить
який пздопротівний йбальнік ліца.
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24.01.2025 23:09 Ответить
Короче, виноваты СМИ, которые следят за закупками...

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24.01.2025 23:14 Ответить
Наразі ,немаю нічого проти цього юного гіганта менеджерської справи...
Але дуже цікаво,як йому вдасться "горіти" на роботі на двох таких важливих посадах.Кожна з них,як на мене,потребує режиму 24\7.
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24.01.2025 23:27 Ответить
Крадії, мародери, та зрадники. Ніяких нових облич ми не побачимо.
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24.01.2025 23:30 Ответить
«Свій до свого по своє»
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24.01.2025 23:37 Ответить
Ворюги беруть верх. Як завжди.
А Ви воюйте, мовчки, не відволікайтеся - і не "розхитуйте човна".
Бо це заважає ворюгам красти і здриснути з наворованим.
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24.01.2025 23:39 Ответить
Турецьке посольство якесь, а не міноборони
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24.01.2025 23:44 Ответить
Шось на арахмідію дуже схожий.
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25.01.2025 00:00 Ответить
Ну так Вы,Зебилы сами же выбрали этот сброд в 2019,громко улюлюкая про"маладие литца".Что не нравится теперь?Навел ваш Вовчик,парень не из системы порядок,посадил барыг?
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25.01.2025 00:04 Ответить
Саакашвили сюда всю семейку притащил я вижу. Одни арсенв зурабы etc. Ну а че бы и неть. Местечко то вон какое хлебное. Еще и сами бабки несут
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25.01.2025 00:05 Ответить
От тільки це не Саакашвілі. Ці персонажі, це скоріше ставленики ще одного "друга" України. Ердогана. Турецького мініпутлєра.
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25.01.2025 01:37 Ответить
Одне чурбаньйо
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25.01.2025 00:39 Ответить
водночас він залишиться керівником ДОТ

Довготривалої оборонної точки?
Слава воїну!
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25.01.2025 00:40 Ответить
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25.01.2025 02:42 Ответить
Мабуть малося на увазі "командиром". Що взяти з напівграмотних журналюх.
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25.01.2025 08:12 Ответить
По морді видно, що пNздун і крадій-багатоверстатник. Це наразі такий дрескод у зеленої наволочі.
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25.01.2025 01:15 Ответить
Да, я порохобот, ржу. Це ******* безмежний
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25.01.2025 01:15 Ответить
Он воно як, герой, чи навіть Герой, він бач "погодився взяти на себе відповідальність". Яку відповідальність - сидіти задницею на двох держпосадах, з двома зарплатами, та виконувати накази Умєрова? А строки за Умєрова теж сидітиме в подвійному розмірі?
Але я пропоную піти далі - нехай Умєров, одноосібно призначить сам себе одночасно своїм заступником (усіма насправді), керівником ДОТу, АОЗу, прем'єр-міністром, міністром фінансів та головою Нацбанку. Задля турботи про ЗСУ звісно.
P.S. Скільки ж бажаючих, нестерпно працювати на держпосадах, іноді навіть на декількох, готові проливати власну кров заради крісла по вище. Мама їх для цього народила. Для армії чи роботи в оборонному підприємстві не народила, а для керування так.
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25.01.2025 01:36 Ответить
Пам'ятай чужинець - тут господар соросінець 😆
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25.01.2025 03:59 Ответить
Схожий на торгаша *********** і чупа-чупсів і трішки на д'ефективного менеджера .
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25.01.2025 04:06 Ответить
Он який герой! Усіх врятував! 2 посади - давай, 3 - теж зможу! Я і 10 зможу якщо за 10 зарплат! Бо відповідальності все одно 0!
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25.01.2025 06:57 Ответить
****, какие они у зели все незаменимые)))
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25.01.2025 08:12 Ответить
Він в ДОТ вже показав свою єфективність, все наладив і всього залишається вільний робочий час йще і на іншу посаду? Йще один потужний менеджер, чи це з тих 5-6?
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25.01.2025 12:00 Ответить
 
 