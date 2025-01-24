Жумадилов подтвердил свое назначение на должность главы АОЗ, в то же время он останется руководителем ГОТ
Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению войска - моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу", - написал Жумадилов.
В то же время он сказал, что остается руководителем ГОТ.
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
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І що найприємніше для ОПи, не етнічний українець.
Але дуже цікаво,як йому вдасться "горіти" на роботі на двох таких важливих посадах.Кожна з них,як на мене,потребує режиму 24\7.
А Ви воюйте, мовчки, не відволікайтеся - і не "розхитуйте човна".
Бо це заважає ворюгам красти і здриснути з наворованим.
Довготривалої оборонної точки?
Слава воїну!
Але я пропоную піти далі - нехай Умєров, одноосібно призначить сам себе одночасно своїм заступником (усіма насправді), керівником ДОТу, АОЗу, прем'єр-міністром, міністром фінансів та головою Нацбанку. Задля турботи про ЗСУ звісно.
P.S. Скільки ж бажаючих, нестерпно працювати на держпосадах, іноді навіть на декількох, готові проливати власну кров заради крісла по вище. Мама їх для цього народила. Для армії чи роботи в оборонному підприємстві не народила, а для керування так.