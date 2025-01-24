Жумадилов подтвердил свое назначение на должность главы АОЗ, в то же время он останется руководителем ГОТ

Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению войска - моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу", - написал Жумадилов.

В то же время он сказал, что остается руководителем ГОТ.

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Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.