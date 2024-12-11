Министерством обороны Украины руководит группа людей, объединенных совместным бизнесом, - СМИ

Министерством обороны Украины во главе с Рустемом Умеровым руководит группа людей, объединенных общим бизнесом.

Об этом пишут "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Умеров, Мамбетов, Сейтхалилев

Лидер - Рустем Умеров. Как отмечают НГ, это бизнесмен, важный для Меджлиса крымскотатарского народа. Он стал нардепом от "Голоса" (крыло Александры Устиновой), а в начале вторжения зарекомендовал себя в глазах Ермака как успешный поставщик оружия. И был включен в группу переговорщиков с Кремлем под руководством Давида Арахамии.

Бизнес Умерова крутился вокруг сферы связи. Нынешний министр обороны с 2000-х работал в мобильном операторе "Астелит" (сейчас "Лайфселл"). Сначала было совместное предприятие олигарха Рината Ахметова и турецкого оператора мобильной связи "Turkcell". Умеров возглавлял один из департаментов мобильного оператора, где главой юридического департамента был Ленур Мамбетов.

Параллельно Умеров приобщился к международному бизнесу. В частности, в Турции с 2013 по 2016 годы регистрировалась компания "Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi". Рустем Умеров фигурировал в ней как член правления, а его брат Аслан Омер Кырымлы (ранее также назывался Руслан Умеров) - как председатель совета директоров. А еще нынешний министр Рустем Умеров имел в Эстонии фирму "Astem Technologies OÜ", в Узбекистане владел компанией "Infranet LLC", на Мальте - "Icapital investments Malta ltd".

Три последние фирмы сейчас не работают, но перед тем, как они перестали работать, Умеров переписал их на Мамбетова, что указывает нам на близость этих людей. Руководителем эстонской компании был Сейтхалилев.

В Украине Умеров также имел фирмы. Причем часть этих компаний имеют в названии слово "Астем", что может быть акронимом из имен братьев АСлан и русТЕМ. Например, в Киеве есть ООО "Астем". Сначала ею владел Рустем, а потом ее переписали на Рефата Умерова.

Фирма "Астем" с 2013 года владеет недвижимостью в Крыму по адресу Бахчисарай, ул. Базарная, 1. По этому адресу был координационный офис "Астем групп" Умеровых. Также по этому адресу регистрировал свою российскую фирму в 2014-2016 годах ООО "Евразия инжиниринг" Снавер Сейтхалилев. Этот же Сейтхалилев возглавляет правление благотворительного фонда "Астем фаундейшн". Последний является учредителем другого благотворительного фонда "Фонд национального благосостояния Крыма", который возглавляет Ленур Мамбетов.

"То есть из этого понятно, что советники министра Мамбетов и Сейтхалилев - это его бизнес-партнеры плоть от плоти", - пишут "Наші гроші".

Российская фирма Сейтхалилева ООО "Евразия инжиниринг" имела номер +7 (978) 836-29-53. Такой же номер имело зарегистрированное в России ООО "Крымстройсервис плюс". Его соучредителем был Алиев Рустем Диляверович. Человек с таким же ФИО руководил зарегистрированным в Украине ООО "КМБА". В разные годы этой ООО владел человек с ФИО брата нынешнего министра обороны Умерова - Руслана, который впоследствии переименовался в Аслана. А руководили этой фирмой, кроме Руслана Умерова, Рефат Умеров и нынешний глава "ДОТ" Арсен Жумадилов.

Клименков

Дмитрий Клименков тоже работал в сфере связи. Он в 2010-х годах возглавлял проект по строительству GSM-сети мобильной связи компании "Эрикссон". Также он является соучредителем религиозной организации "Мусульманская религиозная община "Единство мусульман" в Деснянском районе г. Киева". Одним из соучредителей общины также является Айдер Рустамов. Это муфтий Крыма и глава Духовного управления мусульман Крыма. В свою очередь Духовное управление и "Astem Foundation" Умерова входят в "Крымский фронт".

Также Клименков является совладельцем дома в селе Чайки под Киевом и земли рядом с территорией, где расположена мечеть "Бирлик", Духовное управление мусульман Крыма и центр "Бирлик".

Напоминаем, ранее в "Зеркале недели" вышла статья "Министерство саботажа" Умерова". В ней утверждалось, что Министерством обороны Украины неэффективно руководит группа партнеров по бизнесу Рустема Умерова. Это Ленур Мамбетов и Снавер Сейтхалилев, которые устроены на неответственных должностях внештатных советников государственного секретаря МОУ на общественных началах. И также это заместитель министра Дмитрий Клименков, которому Умеров вверил самые большие в денежном измерении потоки Минобороны.