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Новости Оборона
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Министерством обороны Украины руководит группа людей, объединенных совместным бизнесом, - СМИ

міністр оборони Умєров

Министерством обороны Украины во главе с Рустемом Умеровым руководит группа людей, объединенных общим бизнесом.

Об этом пишут "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Умеров, Мамбетов, Сейтхалилев

Лидер - Рустем Умеров. Как отмечают НГ, это бизнесмен, важный для Меджлиса крымскотатарского народа. Он стал нардепом от "Голоса" (крыло Александры Устиновой), а в начале вторжения зарекомендовал себя в глазах Ермака как успешный поставщик оружия. И был включен в группу переговорщиков с Кремлем под руководством Давида Арахамии.

Бизнес Умерова крутился вокруг сферы связи. Нынешний министр обороны с 2000-х работал в мобильном операторе "Астелит" (сейчас "Лайфселл"). Сначала было совместное предприятие олигарха Рината Ахметова и турецкого оператора мобильной связи "Turkcell". Умеров возглавлял один из департаментов мобильного оператора, где главой юридического департамента был Ленур Мамбетов.

Параллельно Умеров приобщился к международному бизнесу. В частности, в Турции с 2013 по 2016 годы регистрировалась компания "Astem capital iç diş ticaret anonim şirketi". Рустем Умеров фигурировал в ней как член правления, а его брат Аслан Омер Кырымлы (ранее также назывался Руслан Умеров) - как председатель совета директоров. А еще нынешний министр Рустем Умеров имел в Эстонии фирму "Astem Technologies OÜ", в Узбекистане владел компанией "Infranet LLC", на Мальте - "Icapital investments Malta ltd".

Ленур Мамбетов і Снавер Сейтхалілєв

Три последние фирмы сейчас не работают, но перед тем, как они перестали работать, Умеров переписал их на Мамбетова, что указывает нам на близость этих людей. Руководителем эстонской компании был Сейтхалилев.

В Украине Умеров также имел фирмы. Причем часть этих компаний имеют в названии слово "Астем", что может быть акронимом из имен братьев АСлан и русТЕМ. Например, в Киеве есть ООО "Астем". Сначала ею владел Рустем, а потом ее переписали на Рефата Умерова.

Фирма "Астем" с 2013 года владеет недвижимостью в Крыму по адресу Бахчисарай, ул. Базарная, 1. По этому адресу был координационный офис "Астем групп" Умеровых. Также по этому адресу регистрировал свою российскую фирму в 2014-2016 годах ООО "Евразия инжиниринг" Снавер Сейтхалилев. Этот же Сейтхалилев возглавляет правление благотворительного фонда "Астем фаундейшн". Последний является учредителем другого благотворительного фонда "Фонд национального благосостояния Крыма", который возглавляет Ленур Мамбетов.

"То есть из этого понятно, что советники министра Мамбетов и Сейтхалилев - это его бизнес-партнеры плоть от плоти", - пишут "Наші гроші".

Российская фирма Сейтхалилева ООО "Евразия инжиниринг" имела номер +7 (978) 836-29-53. Такой же номер имело зарегистрированное в России ООО "Крымстройсервис плюс". Его соучредителем был Алиев Рустем Диляверович. Человек с таким же ФИО руководил зарегистрированным в Украине ООО "КМБА". В разные годы этой ООО владел человек с ФИО брата нынешнего министра обороны Умерова - Руслана, который впоследствии переименовался в Аслана. А руководили этой фирмой, кроме Руслана Умерова, Рефат Умеров и нынешний глава "ДОТ" Арсен Жумадилов.

Дмитро Кліменков, Рустем Умєров, Арсен Жумаділов.

Клименков

Дмитрий Клименков тоже работал в сфере связи. Он в 2010-х годах возглавлял проект по строительству GSM-сети мобильной связи компании "Эрикссон". Также он является соучредителем религиозной организации "Мусульманская религиозная община "Единство мусульман" в Деснянском районе г. Киева". Одним из соучредителей общины также является Айдер Рустамов. Это муфтий Крыма и глава Духовного управления мусульман Крыма. В свою очередь Духовное управление и "Astem Foundation" Умерова входят в "Крымский фронт".

Также Клименков является совладельцем дома в селе Чайки под Киевом и земли рядом с территорией, где расположена мечеть "Бирлик", Духовное управление мусульман Крыма и центр "Бирлик".

Напоминаем, ранее в "Зеркале недели" вышла статья "Министерство саботажа" Умерова". В ней утверждалось, что Министерством обороны Украины неэффективно руководит группа партнеров по бизнесу Рустема Умерова. Это Ленур Мамбетов и Снавер Сейтхалилев, которые устроены на неответственных должностях внештатных советников государственного секретаря МОУ на общественных началах. И также это заместитель министра Дмитрий Клименков, которому Умеров вверил самые большие в денежном измерении потоки Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9316) оборона (5204) Жумадилов Арсен (43) Умеров Рустем (522)


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Топ комментарии
+40
Зездець.
"Чому ми не в НАТО?"- найвеличнівший.
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11.12.2024 18:20
+22
Вся зелена влада-арлекіни!
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11.12.2024 18:22
+16
Хто б мав сумніви, да, ********?
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11.12.2024 18:24
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Одкровення, мля!
Одкровенння!
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11.12.2024 18:16 Ответить
Та це кабзда!
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11.12.2024 22:19 Ответить
сіллогізм!
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11.12.2024 19:33 Ответить
Зездець.
"Чому ми не в НАТО?"- найвеличнівший.
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11.12.2024 18:20 Ответить
Вся зелена влада-арлекіни!
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11.12.2024 18:22 Ответить
Арлекіни - 73% виборців України.
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11.12.2024 20:16 Ответить
І Порошенко взяв?!

Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 27

За:2 Проти:0 Утрималися:8 Не голосували:7 Відсутні:10
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11.12.2024 18:46 Ответить
Це голосування за що? За продаж земель с/г призначення, або за збільшення з/п своїм помічникам?
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11.12.2024 18:53 Ответить
Поіменне голосування про призначення Умєрова Р.Е. на посаду Голови Фонду державного майна України
07.09.2022 10:40
За:282 Проти:0 Утрималися:21 Не голосували:43 Всього:346
Рішення прийнято

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=20947
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11.12.2024 18:58 Ответить
Фонд Державного майна головніший за МО.
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11.12.2024 19:02 Ответить
Хто б мав сумніви, да, ********?
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11.12.2024 18:24 Ответить
Гнати давно треба цього Умерова це посміховисько ,а не міністр оборони, який ні за що не відповідає і користі нуль ,це спеціально зроблено що б під час війни всі хто відповідальний за оборону країни є представники нац. меншин : Зеленський ,Сирський і Умеров ?
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11.12.2024 18:34 Ответить
треба не гнати , *****, умерова, а голосувати не по приколу... соррі за мій французький...
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11.12.2024 19:04 Ответить
Умєров - де міни?
Умєрова - у відставку!
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11.12.2024 18:37 Ответить
як неочікувано
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11.12.2024 18:38 Ответить
ОПГ🕶
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11.12.2024 18:42 Ответить
А прічьом тут Зєлєнскій???...Канєшна савсем нє-прі-чоьм...
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11.12.2024 18:42 Ответить
Стопроц, і ще трошки...
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11.12.2024 18:51 Ответить
А скільки крику було, коли Міністром Оборони у 2014 призначили Гелетея! він не військовий! сторожа Міністром призначили!
Гелете́й Вале́рій Ві́кторович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967, с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C Верхній Коропець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Мукачівський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 український військовик. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Генерал-полковник. Начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Управління державної охорони України (2007-2009, 2014, з 15 жовтня 2014 по 29 травня 2019). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр оборони України (з 3 липня по 14 жовтня 2014).
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11.12.2024 18:43 Ответить
А потім Віктор Андрійович зробив з полковника - генерал -полковника ,хороший кар"єрний ріст ,кожному б так .
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11.12.2024 19:26 Ответить
будь яка інща країна вже відправила би цього мамбета у відставку, але наш бубочка не такий
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11.12.2024 18:48 Ответить
А найнятий цинічними дядями дурник кожен вечір чеше нарідові про невлобно потужні досягнення, нарід аплодує і дякує дурнику .. Дяді щетають бабло...

Зебіли, правда ж весело?
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11.12.2024 18:50 Ответить
У агента козыря все четенько,мо работает на ботокса,а тупое быдло насмотревшись марафона с продажными журнашлюшками верит в перемирие и даже в победу.
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11.12.2024 18:51 Ответить
Козирь своїх розставляє... Галатей така ж почвара як і Юрко Картавий. Обоє стали міліонерами...
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11.12.2024 18:56 Ответить
А тоді не було чим і "взбоднути" ,я взагалі дивуюсь ,як кацапи тоді не вторглись в Україну і не захопили Київ ( навіть швидше ,ніж "за три дні") ,який просто нікому було захищати ,крім майданівської Самооборони з коктейлями молотова, більше того навіть патрулювати в Києві в кінці лютого 2014 було нікому.
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11.12.2024 20:08 Ответить
Вони мріяли поглинути Україну без повномасштабної війни.Просто розвалити на шматки під соусом нібито федералізації,і пожерти.Не вийшло
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12.12.2024 00:30 Ответить
І чому мене таке років п'ять не дивує?
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11.12.2024 19:02 Ответить
і чому ж у нас добровольці закінчилися? не розумію...
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11.12.2024 19:02 Ответить
За попередньою змовою? Групою осіб? З метою збагачення? - *****!
А-а-а-а, якщо за підтримки найвеличнішого і найсонцесяйнішого? То я ж і кажу - Нагородити, *****, терміново!
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11.12.2024 19:04 Ответить
Якийсь Талібан *****, піздець повний курултай і ураза байрам курва разом!!!!!!!!!!
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11.12.2024 19:12 Ответить
Ніт поважні %... ви тепер так легко не відмиїтеся , від цього зеленського гі* на , в яке всю державу вступили !!! Їжте ...
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11.12.2024 19:14 Ответить
Эта компания должна со своего кармана изготовить то количество мин, которое оказалось браком.
Если нет - за решетку с конфискацией.
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11.12.2024 19:15 Ответить
Писець, іншого слова не можу знайти
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11.12.2024 19:22 Ответить
Одне питання --чому мовчать Кримські татари , чому мовчить їх опозиція ? Меджліс --агов , де ви !!?
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11.12.2024 19:24 Ответить
А чому ж вони не мобілізуються і не біжать визволяти свій рідний Крим .
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11.12.2024 19:28 Ответить
Кримські татари воюють в ЗСУ .
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11.12.2024 19:43 Ответить
А українці не воюють ? Просто як для такого невеличкого народу багатенько негідників.
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11.12.2024 19:45 Ответить
От за " запродали Крим " --маячня !
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11.12.2024 19:53 Ответить
І чого кацапи наступають......
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11.12.2024 19:28 Ответить
Міністерство Оборони вже давно треба перейменувати в Міністерство Саботажу, і Розкрадання.
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11.12.2024 19:33 Ответить
Міноборони зусиллями ОП та особисто єрмака, під омафором ЗЕлідора перетворено на Приватне Товариство "Умєров та галадающіє дєті Анкари"... ЗЕлупа, запитай ще раз в Байдена чи Трампа - пачіму ми нє в НАТО? З таким продажним брехливим бидлом при владі в НАТО та ЄС не беруть...
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11.12.2024 19:33 Ответить
Банда!
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11.12.2024 19:43 Ответить
Нехай Трамп почитає. Або його радники.
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11.12.2024 19:45 Ответить
Про який бізнес мова, якщо посадовцям заборонено одночасно обіймати посаду і займатися бізнесом
Стаття 25 Закону України «Про запобігання корупції», особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: Займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту).
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11.12.2024 19:46 Ответить
А де доля Єрмака? Недоопрацювання!
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11.12.2024 21:06 Ответить
Поверніть нам Рєзнікова із яйцями за *******!
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11.12.2024 21:08 Ответить
красіво. так у нас таке в кожному владному органі - ви що не знали. Брати по крові, по духу, по життю)). Воювати будуть всі)
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11.12.2024 22:10 Ответить
 
 