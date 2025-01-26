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Безрукова считает, что кто-то сознательно ввел в заблуждение президента на Ставке, чтобы отдать 23 миллиарда полякам

Міноборони передало полякам 23 мільярди

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявляет, что 23 миллиарда у нее забрали из-за манипуляций представителей министерства на ставке и подачу президенту информации о неиспользованных 100 миллиардов.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Потому что не было никаких 100 млрд. Наш бюджет - 306,2. Или 306,5. Из них треть мы получили в начале октября. Это был последний день сентября или начало октября. Согласно плану, основная часть денег должна была быть потрачена в декабре. Это было согласно плану. Мы доводили эти планы до Министерства обороны. Об этом знало Казначейство", - заявила Безрукова.

"Есть такое понятие, как ассигнования. У нас есть бюджет. Например, на этот год - это 298 млрд. Но в январе у меня открыто ассигнование на 19 млрд. Я не могу потратить больше. И, соответственно, ассигнования были открыты на декабрь в очень большой части", - пояснила она.

"Когда мы получили четвертую часть в начале октября, мы же законтрактовались очень быстро, провели инспекции, ждали лицензии. То есть, мы на самом деле в это время ждали лицензии. Контракты были готовы на 50 млрд. Список этих контрактов был сообщен Министерству обороны", - отметила она.

Также читайте: Минобороны было заранее предупреждено о продлении контракта, но затем началось давление и угрозы, - Безрукова

По словам Безруковой, в АОЗ знали, что на конец ноября, первую неделю декабря компании получат лицензии и они смогут оплатить авансы. Вместо этого вышло постановление Кабмина, что МО отдало деньги на ГПСУ.

"То есть, контрактов у меня было на 50 плюс миллиардов и авансы, соответственно, 23-25 миллиардов были запланированы. А все остальные деньги были заблокированы уже под оплаты за поставленный товар. То есть, было даже не 23 миллиарда, а на самом деле меньше, где-то 21,8. Это были все наши свободные деньги. Но они не были свободны, они были законтрактованы. Просто под них еще мы не брали обязательства, мы не блокировали их в казне, потому что не было лицензии", - пояснила она.

"Это очень такая сложная механика. На самом деле тому, кто не разбирается в бюджетном законодательстве, трудно это постичь. То есть, есть ассигнования, открытые на декабрь - их 50 миллиардов. Сначала ты берешь бюджетные обязательства. То есть, ты блокируешь эти деньги в казне под какой-то контракт и только потом платишь. Так вот, я не рискую деньгами и не блокирую средства в казне, пока у меня нет всех документов - инспекций, лицензии и контракта безусловного", - заявила Безрукова.

"Но каким-то образом, как мне рассказали, ранее на Ставке, состоялась очень жесткая манипуляция, потому что было прокоммуницировано, что у нас не использовано 100 миллиардов на счетах. Это циничная ложь. И тот, кто сманипулировал решением Ставки, видимо, сделал это сознательно", - заявила Безрукова.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".

Автор: 

Минобороны (9402) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+35
Ну не треба, ну не катить вже казочка "царь хороший, а от боярє - підараси"... Не на 4-й рік війни. Цар або просто тупий, або співучасник. Третього не дано, а ці два варіанта - обидва для країни хрінові
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26.01.2025 12:41
+23
"...хтось свідомо ввів в оману президента..."
Який наївняк. Зеленський все прекрасно знає. А цей "хтось", з яким Зеленський на пару нищить Україну - агент рашистів Єрмак.

Це 13.500.000 виборців-телепузиків у 2019 ввели у оману Зеленського - і Зеленський повірив, що він президент. А сам як був пустоголовим клоуном, так і залишився, тільки бейджик на себе почепив - "президент" - бутафорський президент...
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26.01.2025 12:43
+19
Ага, стара казка на новий лад:

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26.01.2025 12:43
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26.01.2025 12:40 Ответить
Для того Оман і існує, щоб вводити в Оману дурнів!
Хоча ні! Це не дурні! За зрадники та крадії!
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26.01.2025 12:58 Ответить
Так, в оману блазня ввели ще задовго до Оману.
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26.01.2025 13:37 Ответить
воно само оман 100%
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26.01.2025 14:20 Ответить
хоч само зрозуміло що написало?
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26.01.2025 18:01 Ответить
Ну не треба, ну не катить вже казочка "царь хороший, а от боярє - підараси"... Не на 4-й рік війни. Цар або просто тупий, або співучасник. Третього не дано, а ці два варіанта - обидва для країни хрінові
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26.01.2025 12:41 Ответить
Цар отакий
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26.01.2025 17:33 Ответить
Таваріщ Президент праізашла чудовіщная ашибка
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26.01.2025 22:37 Ответить
всьо!
безрукова поплавилась!
ставай на коліна та проси мілості у зе!лідора.
сцарь хароший, боярє плахіє.
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26.01.2025 12:42 Ответить
Ага, стара казка на новий лад:

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26.01.2025 12:43 Ответить
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26.01.2025 12:59 Ответить
Походу братья?
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26.01.2025 16:20 Ответить
не лайки тут ставити а вішати цих гнид давно треба
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26.01.2025 18:04 Ответить
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26.01.2025 13:00 Ответить
"...хтось свідомо ввів в оману президента..."
Який наївняк. Зеленський все прекрасно знає. А цей "хтось", з яким Зеленський на пару нищить Україну - агент рашистів Єрмак.

Це 13.500.000 виборців-телепузиків у 2019 ввели у оману Зеленського - і Зеленський повірив, що він президент. А сам як був пустоголовим клоуном, так і залишився, тільки бейджик на себе почепив - "президент" - бутафорський президент...
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26.01.2025 12:43 Ответить
Давайте так - он кенечно пид..р но не проросийский, а вот Портнов Татарова да , и есть вопросы по Татарову и Гетьманцеву
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26.01.2025 14:09 Ответить
А да забыл у не лоха есть еще Баканов там тоже иного вопросов
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26.01.2025 14:12 Ответить
Во-первых, никто еще не отменял древнюю мудрость - скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Если Зеленсикй окружил себя кацапьём - неужели Вы думаете, что он сам не такой - Зеленский пол-жизни прожил в Москве, в РФ сделал свои капиталы... Когда его выбрали "президентом" Зеленский даже украинским языком толком не владел, а гавкал с тошнотворным московским причмокиванием. Во-вторых, посмотрите на досуге матералы по Маслякову и КВН - за что Масляков получил высшую награду РФ из рук самого х**ла. В-третьих, посмотрте материалы про отношения Зеленського и Медведчука. И, наконец, посмотрите как Зеленский вёл себя во время Майданов. А самое главное - ЧТО ДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ И ПАТРУШЕВ В ОМАНЕ? Почему после этого ещё в самолёте Зеленский выгнал Богдана, взял Ермака и разогнал всех, с кем шёл на выборы - после Омана нарисовались Портновы, Татаровы и прочая кацапская шелупонь.
А на закуску гляньте одним глазком вот это: (за такое, вообще говоря, по моему, надо не в президенты урода вибирать, а надавать по морде)
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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26.01.2025 14:24 Ответить
У вас є відповідь чому тоді проти нього негайно не була відкрита крим. справа за виправдовування московської агресії, натомість навпаки нагородили за цей злочин проти державності України, зареєструвавши його кандидатом на найвищу посаду в державі, як і його фейкову, профінансовану кремлем партію?
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26.01.2025 23:23 Ответить
Відповідь є. Але вона не така проста. Можна сказати десь так - вітання пану Порошенку і його засратим "політтехнологам" які боялися зовсім не того. Вони хотіли повторити фінт Кучми на другий термін. Але на кожну хитру дупу завжди знаходиться... Все-таки досвід кгб-фсб-шних спеців дещо солідніший, ніж наших доморощених мудрагелів. Порошенка попереджали - але він думав, що розумніший за усіх. А ніфіга.
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26.01.2025 23:56 Ответить
якісь болванчик пластмасовий-то він не знає,то він не винен,то його обдурили,то він нікому нічого не винен...
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26.01.2025 12:46 Ответить
не дієздатний
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26.01.2025 13:48 Ответить
О, наш преZEдент обожнює Оман!
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26.01.2025 12:46 Ответить
То шо 23 лярди вже канули в Лєту?
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26.01.2025 12:48 Ответить
Яку нах Лету? У оманський офшор.
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26.01.2025 12:52 Ответить
лєта канцельбогельман, директор офшора.
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26.01.2025 13:00 Ответить
Тоді інша справа. А то ми не панимали а ета другое.
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26.01.2025 13:29 Ответить
хто б сумнівавсяю він ще убив брата, двох сестер, зварив у шоколаді на ліпецькій фабриці назвав "Київським тортом" й продав на росії. на цьому разбогатів у 82 мільярда разів більше, чим зелений, єрьмак, арахімія, баканов, 95 кривий квартал, разом узяті. так що Порошенко ще той "барига"
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26.01.2025 14:33 Ответить
прострочений зеленський?
не може бути!
він же зе!лідор!
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26.01.2025 14:39 Ответить
ТА ВИШО!?
НАВМИСТНО!?
В ОМАНУ?!
А в Оман теж хтось вів в оману?
ВСЕ НАВМИСНО ТА СВІДОМО. Вальодья заробляє на життях українців.
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26.01.2025 12:51 Ответить
ЗепреЗедент здатний сам кого завгодно ввести в оману за бабло ,
яке мілліонами липне до нього і його дєрмачної банди 😡
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26.01.2025 12:54 Ответить
начебто зелена шмаркля не має з цього всього свого гешефту
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26.01.2025 12:54 Ответить
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26.01.2025 12:57 Ответить
"Праізашла чудовісчьная ашипка?"
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26.01.2025 12:57 Ответить
Гешефт він має в увсьому , тому і марить вдруге стати преЗедентом 🤬
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26.01.2025 12:57 Ответить
патрушев ввів в оману! ))
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26.01.2025 13:03 Ответить
нафіга нам такий наївняк на посаді президента?!
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26.01.2025 13:12 Ответить
хтось - це мафія, оргзлочин та зрадники..
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26.01.2025 13:18 Ответить
мені здається, ця пані помиляється - аби *****...ти гроші, зеленого їбаната в оману вводити не треба...
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26.01.2025 13:18 Ответить
Ну яка ще омана, що оп підсовує-те й він підписує.
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26.01.2025 13:18 Ответить
Наш потужний Лідор взагалі нівчому не винний, його Порошенко змусив стати президентом. Барига ввів в оману нашого патріотичного Лідора, що все буде добре
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26.01.2025 13:25 Ответить
Как эти иносказания надоели!

Это хуже самого страшного преступления, когда знаешь имя преступника и не говоришь!

Чушь собачья, как можно было ввести в обман президента, когда речь идёт о таких огромных

суммах ,выделенных на войну?

Сегодня все эти возмущения бесполезны, народ сам захотел иметь такую власть и он её получил,

любая власть, это зеркальное отражение народа, который её выбирает, это вечная истина!
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26.01.2025 13:26 Ответить
Свідомо
ЗЕ-Оманський скіздив 23 млрд..
А починав з 40 млн Бєні
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26.01.2025 13:36 Ответить
Фартовий чувак
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26.01.2025 13:55 Ответить
Кілька раз прочитав і загубився у тих "контрактах,асигнуваннях,бюджетних зобов"язаннях,ліценціях" і тому подібному словоблудіі.І хоча в останньому абзаці говорилось що "то складно зрозуміти необізнаній людині" все одно лишається стійке відчуття що піні Безрукова - рафінована аферистка.
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26.01.2025 13:39 Ответить
Агенція готова закупити сотні тисяч протитанкових мін M6A2 з підривником. Вартість - під 600 євро за одиницю. Рік виготовлення мін, як зафіксовано у документі: "1941+". Тобто виходить, що з часу виготовлення цих мін дійсно пройшло від 84 років. Втім, у контракті зазначено, що "продавець гарантує, що товар є придатним для експлуатації. Це цитата про те як балакуча Безрукова постачала ********** ЗСУ,міни 84 річного віку!!
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26.01.2025 13:43 Ответить
Бубачка нєвінават, єму просто нє дакладивают. Дайтє єму єщьо одну страну, он научітся
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26.01.2025 13:53 Ответить
о яке воно дурне, даже не здогадалось?
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26.01.2025 14:01 Ответить
Якийсь дебілізм: люди по гривні збирають, казнокради мільярдами крутять.
Не думаю, що їм потрібна перемога. Війна для них, це час можливостей (особистих).
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26.01.2025 14:02 Ответить
вовочка прикидається дурником і його прихвосні в цьому йому підігрують.
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26.01.2025 14:03 Ответить
Це той сами ********** попросив мать і попросив Безрукову таке сказати?
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26.01.2025 14:11 Ответить
Вона чекала ліцензії. А військові на фронті чекали снаряди.
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26.01.2025 14:27 Ответить
Безрукова натякає що зелений наркоман вже весь мозок випалив,одебілився настільки що не розуміє куди віддав 23 мільярда.Але ж це чмо приймає там безліч інших рішень, від яких залежить життя людей та доля країни.
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26.01.2025 14:35 Ответить
Царь хароший, баярє плахіє
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26.01.2025 14:52 Ответить
"Ввів в Оман..."...
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26.01.2025 14:57 Ответить
Так і скажи що ти мародерила с нелохом 50 на 50
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26.01.2025 15:00 Ответить
Клоун не виноват,он не знал,его *обдурили».
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26.01.2025 15:05 Ответить
Чи не забагато уваги цієї Безруковій? Вона вважає що має право докучати нам та їздити по вухах?
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26.01.2025 15:09 Ответить
Навіщо оманському завершувати війну, коли можна тирити мільярдами
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26.01.2025 16:24 Ответить
https://x.com/Anton_Sadovnik



https://x.com/Anton_Sadovnik

Тоха



https://x.com/Anton_Sadovnik

@Anton_Sadovnik


В ответ

https://x.com/InvestigatorUa @InvestigatorUa

Це міністр, вичерпав себе. Змініть його на когось, хто хоче робити зміни, а не цю показуху. Бачу, коли почали пробувати міняти щось, то цей міністр одразу роги в землю і всіх звільнити. Я Чмуту довіряю більше ніж цьому міністру.Де балістика по мацкві??Опять в штани насрав путін?
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26.01.2025 17:11 Ответить
Царь тупой, а бояре хитрые, вот и вертят миллиардами как хотят
А нафига тогда царю десятки разных советников? Чтобы увеличить бюджет на содержание их и Офиса Царя (ОЦ) в 2 раза по сравнению с прошлым годом?
Или царь и об этом тоже не знает? И тут его держат в неведении...
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26.01.2025 17:51 Ответить
Пацани почекають, поки ви з лярдами розбереться: що собі, що на фронт.
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26.01.2025 19:14 Ответить
Хто він такий той клован членистоногий? Він хіба розпорядник бюджетних коштів чи може він сам якось в обхід профільних законів і Конституції вніс зміни в закон про держбюджет, що вона на нього киває?
Це Шмигло розпиляло 23млрд, про цього фунта ахметівського вона чомусь не згадує.
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26.01.2025 23:33 Ответить
НАРОДНЫЙ ГНЕВ РАСТЁТ !!!
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27.01.2025 11:18 Ответить
 
 