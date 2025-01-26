Безрукова считает, что кто-то сознательно ввел в заблуждение президента на Ставке, чтобы отдать 23 миллиарда полякам

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявляет, что 23 миллиарда у нее забрали из-за манипуляций представителей министерства на ставке и подачу президенту информации о неиспользованных 100 миллиардов.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Потому что не было никаких 100 млрд. Наш бюджет - 306,2. Или 306,5. Из них треть мы получили в начале октября. Это был последний день сентября или начало октября. Согласно плану, основная часть денег должна была быть потрачена в декабре. Это было согласно плану. Мы доводили эти планы до Министерства обороны. Об этом знало Казначейство", - заявила Безрукова.

"Есть такое понятие, как ассигнования. У нас есть бюджет. Например, на этот год - это 298 млрд. Но в январе у меня открыто ассигнование на 19 млрд. Я не могу потратить больше. И, соответственно, ассигнования были открыты на декабрь в очень большой части", - пояснила она.

"Когда мы получили четвертую часть в начале октября, мы же законтрактовались очень быстро, провели инспекции, ждали лицензии. То есть, мы на самом деле в это время ждали лицензии. Контракты были готовы на 50 млрд. Список этих контрактов был сообщен Министерству обороны", - отметила она.

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По словам Безруковой, в АОЗ знали, что на конец ноября, первую неделю декабря компании получат лицензии и они смогут оплатить авансы. Вместо этого вышло постановление Кабмина, что МО отдало деньги на ГПСУ.

"То есть, контрактов у меня было на 50 плюс миллиардов и авансы, соответственно, 23-25 миллиардов были запланированы. А все остальные деньги были заблокированы уже под оплаты за поставленный товар. То есть, было даже не 23 миллиарда, а на самом деле меньше, где-то 21,8. Это были все наши свободные деньги. Но они не были свободны, они были законтрактованы. Просто под них еще мы не брали обязательства, мы не блокировали их в казне, потому что не было лицензии", - пояснила она.

"Это очень такая сложная механика. На самом деле тому, кто не разбирается в бюджетном законодательстве, трудно это постичь. То есть, есть ассигнования, открытые на декабрь - их 50 миллиардов. Сначала ты берешь бюджетные обязательства. То есть, ты блокируешь эти деньги в казне под какой-то контракт и только потом платишь. Так вот, я не рискую деньгами и не блокирую средства в казне, пока у меня нет всех документов - инспекций, лицензии и контракта безусловного", - заявила Безрукова.

"Но каким-то образом, как мне рассказали, ранее на Ставке, состоялась очень жесткая манипуляция, потому что было прокоммуницировано, что у нас не использовано 100 миллиардов на счетах. Это циничная ложь. И тот, кто сманипулировал решением Ставки, видимо, сделал это сознательно", - заявила Безрукова.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".