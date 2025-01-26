Безрукова считает, что кто-то сознательно ввел в заблуждение президента на Ставке, чтобы отдать 23 миллиарда полякам
Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявляет, что 23 миллиарда у нее забрали из-за манипуляций представителей министерства на ставке и подачу президенту информации о неиспользованных 100 миллиардов.
Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Потому что не было никаких 100 млрд. Наш бюджет - 306,2. Или 306,5. Из них треть мы получили в начале октября. Это был последний день сентября или начало октября. Согласно плану, основная часть денег должна была быть потрачена в декабре. Это было согласно плану. Мы доводили эти планы до Министерства обороны. Об этом знало Казначейство", - заявила Безрукова.
"Есть такое понятие, как ассигнования. У нас есть бюджет. Например, на этот год - это 298 млрд. Но в январе у меня открыто ассигнование на 19 млрд. Я не могу потратить больше. И, соответственно, ассигнования были открыты на декабрь в очень большой части", - пояснила она.
"Когда мы получили четвертую часть в начале октября, мы же законтрактовались очень быстро, провели инспекции, ждали лицензии. То есть, мы на самом деле в это время ждали лицензии. Контракты были готовы на 50 млрд. Список этих контрактов был сообщен Министерству обороны", - отметила она.
По словам Безруковой, в АОЗ знали, что на конец ноября, первую неделю декабря компании получат лицензии и они смогут оплатить авансы. Вместо этого вышло постановление Кабмина, что МО отдало деньги на ГПСУ.
"То есть, контрактов у меня было на 50 плюс миллиардов и авансы, соответственно, 23-25 миллиардов были запланированы. А все остальные деньги были заблокированы уже под оплаты за поставленный товар. То есть, было даже не 23 миллиарда, а на самом деле меньше, где-то 21,8. Это были все наши свободные деньги. Но они не были свободны, они были законтрактованы. Просто под них еще мы не брали обязательства, мы не блокировали их в казне, потому что не было лицензии", - пояснила она.
"Это очень такая сложная механика. На самом деле тому, кто не разбирается в бюджетном законодательстве, трудно это постичь. То есть, есть ассигнования, открытые на декабрь - их 50 миллиардов. Сначала ты берешь бюджетные обязательства. То есть, ты блокируешь эти деньги в казне под какой-то контракт и только потом платишь. Так вот, я не рискую деньгами и не блокирую средства в казне, пока у меня нет всех документов - инспекций, лицензии и контракта безусловного", - заявила Безрукова.
"Но каким-то образом, как мне рассказали, ранее на Ставке, состоялась очень жесткая манипуляция, потому что было прокоммуницировано, что у нас не использовано 100 миллиардов на счетах. Это циничная ложь. И тот, кто сманипулировал решением Ставки, видимо, сделал это сознательно", - заявила Безрукова.
Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".
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Хоча ні! Це не дурні! За зрадники та крадії!
безрукова поплавилась!
ставай на коліна та проси мілості у зе!лідора.
сцарь хароший, боярє плахіє.
Який наївняк. Зеленський все прекрасно знає. А цей "хтось", з яким Зеленський на пару нищить Україну - агент рашистів Єрмак.
Це 13.500.000 виборців-телепузиків у 2019 ввели у оману Зеленського - і Зеленський повірив, що він президент. А сам як був пустоголовим клоуном, так і залишився, тільки бейджик на себе почепив - "президент" - бутафорський президент...
А на закуску гляньте одним глазком вот это: (за такое, вообще говоря, по моему, надо не в президенты урода вибирать, а надавать по морде)
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
не може бути!
він же зе!лідор!
НАВМИСТНО!?
В ОМАНУ?!
А в Оман теж хтось вів в оману?
ВСЕ НАВМИСНО ТА СВІДОМО. Вальодья заробляє на життях українців.
яке мілліонами липне до нього і його дєрмачної банди 😡
Это хуже самого страшного преступления, когда знаешь имя преступника и не говоришь!
Чушь собачья, как можно было ввести в обман президента, когда речь идёт о таких огромных
суммах ,выделенных на войну?
Сегодня все эти возмущения бесполезны, народ сам захотел иметь такую власть и он её получил,
любая власть, это зеркальное отражение народа, который её выбирает, это вечная истина!
ЗЕ-Оманський скіздив 23 млрд..
А починав з 40 млн Бєні
Не думаю, що їм потрібна перемога. Війна для них, це час можливостей (особистих).
https://x.com/Anton_Sadovnik
Тоха
https://x.com/Anton_Sadovnik
@Anton_Sadovnik
В ответ
https://x.com/InvestigatorUa @InvestigatorUa
Це міністр, вичерпав себе. Змініть його на когось, хто хоче робити зміни, а не цю показуху. Бачу, коли почали пробувати міняти щось, то цей міністр одразу роги в землю і всіх звільнити. Я Чмуту довіряю більше ніж цьому міністру.Де балістика по мацкві??Опять в штани насрав путін?
А нафига тогда царю десятки разных советников? Чтобы увеличить бюджет на содержание их и Офиса Царя (ОЦ) в 2 раза по сравнению с прошлым годом?
Или царь и об этом тоже не знает? И тут его держат в неведении...
Це Шмигло розпиляло 23млрд, про цього фунта ахметівського вона чомусь не згадує.