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Новости
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Минобороны было заранее предупреждено о продлении контракта, но затем началось давление и угрозы, - Безрукова

Марина Безрукова розповіла про тиск та погрози з боку Міноборони

Наблюдательный совет заблаговременно проинформировал Министерство обороны Украины о продлении контракта с директором Агентства оборонных закупок, но впоследствии началось давление и угрозы.

Об этом заявила руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Она отметила, что с ее позиции события, которые развиваются сейчас, выглядят очень странно.

"С моей позиции эти события выглядят очень странно... И на самом деле это очень-очень похоже на просто прямое изнасилование доверия, которое мы строили с партнерами, доверия к институту и законодательству", - считает Безрукова.

Руководитель АОЗ рассказала, что Минобороны, а не Агентство, публично пообещало создать Наблюдательный совет.

После создания Минобороны провело отбор членов Наблюдательного совета, подало их на утверждение в Кабмин и издало приказ о назначении на каждого из них.

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По словам Безруковой, за день до заседания Наблюдательного совета был изменен устав, который не соответствовал закону.

"Учредительное заседание было проведено в достаточно напряженном режиме, поскольку члены наблюдательного совета получили такой сюрприз в виде нового устава, который не соответствовал закону, но все же наблюдательный совет начал работу", - рассказывает она.

В оборонное ведомство направили официальное письмо, где предлагали внеси изменения в устав в соответствии с требованиями законодательства.

После этого состоялась встреча антикоррупционного комитета Верховной Рады, на которой присутствовали несколько посольств, были Наблюдательного совета и руководители агентств.

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Наблюдательный совет, выслушав мой отчет, проверив аудиты Минобороны, принял решение продлить контракт со мной, о чем уведомил заблаговременно Минобороны. Но ответа не получил. И, собственно, после того, как наблюдательный совет единогласно проголосовал за продление контракта со мной, - подчеркиваю, это было единогласно - следующим заседанием должны были обсуждаться условия этого дополнительного соглашения к контракту", - рассказывает руководитель АОЗ.

По ее словам, Минобороны также было предупреждено заблаговременно по этому вопросу.

Безрукова добавляет, что это не было направление на согласование, поскольку закон не требует этого. Это было информирование в порядке "обычного конструктивного взаимодействия", подчеркнула она.

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Дополнительное соглашение на продление контракта с Безруковой было подписано по результатам голосования, поскольку согласно уставу Агентства, при равном количестве голосов голос председателя Наблюдательного совета является господствующим.

"И после этого началось давление на членов Наблюдательного, на каждого в отдельности, угрозы увольнением", - резюмировала Безрукова.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

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Автор: 

Минобороны (9402) Умеров Рустем (553) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+7
https://www.youtube.com/@show_bisyky ШОУБІСИКИ

У мене є 2 пояснення нахабно-брутального бикування Умєрова-Єрмака та його шайки щодо Агенції оборонних закупівель.
Перша - скоро вибори і треба терміново скирдувати кеш. На підкуп та агресивне промо.
Друга - вони розуміють, що владу не втримають. Тому треба максимально швидко виходити в кеш і готуватися до релокації, коли "что-то пойдет не так". Цілком можливо, що вони обидві діють одночасно.
Власне, логіка подій - проста як двері.
Де зараз можна наскирдувати чорний кеш і на партійну касу, і на особисті рахунки в крипті?
Правильно - в енергетиці (привіт, добудова ХАЕС бандою галущенко-котіна-міндіча) та на збройних закупівлях.
І тут раптом в АОЗ з'являється людина, яка шле нафіг всі схеми та мутняки Умєрова. А сума, на секундочку, на кону просто гігантська - півтрильйона. А ставили ж цю людину, щоб вона була безвідмовною виконавицею замовлень Банкової. І тут раптом "з баби спрос єсть". Тому оце все борсання, що ми бачимо останні місяці - це просто спроба прибрати до рук ці гроші. Без будь-якого контролю. І клала єрмаумєровщина з прибором на все - корпоративну, прости господи, реформу, ризик припинення західної допомоги, програш у війні.
Тут таке бабло пропливає повз. А якась с*чка в окулярах не дає його нормально освоїти. Треба її прибрати. А як не вийшло по закону - то давайте як завгодно по беспределу. Бо часу нема, лаве не капає, крокодил не доїться - за що купити потім кокос? Що ж, оцей скандал остаточно розставив всі крапки над "і" і навіть над "Ї". Ми всі побачили, хто є дешевими шльондрами на підтанцьовці ОПні та умєровців. Ми всі побачили, що дійсно цікавить Зе, його крадинала Рішальє та його східного падована зі своїм почтом.
І тепер ні в кого не буде ні краплі сумнівів, чиє прізвище ставити напроти слів "нема снарядів" чи "скільки можна впарювати фронту браковані міни". Це - ті ж самі прізвища, які зараз гарячково намагаються допомогти Єрмаку/Умєрову вкрасти 500 мільярдів гривень. І покласти остаточно болт на спроби громадянського суспільства хоч якось контролювати цю кляту сарану.
Не забувайте пліз, хто і що зараз говорить. Ці слова - чітке означення простої максими: людина це чи зе-гівно.
Богдан Буткевич.
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25.01.2025 22:20
+6
це більше схоже на паніку від ублюдка та зрадника корупціонера умєрова
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25.01.2025 21:50
+5
потім почався тиск та погрози, - Безрукова Джерело: https://censor.net/ua/n3532306

А чого іншого можна чекатати від Зе-банди?
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25.01.2025 21:46
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потім почався тиск та погрози, - Безрукова Джерело: https://censor.net/ua/n3532306

А чого іншого можна чекатати від Зе-банди?
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25.01.2025 21:46 Ответить
МО не було завчасно попереджено про дзвінок з ОПи.
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25.01.2025 21:49 Ответить
Як ви заманали своєю гризнею...
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25.01.2025 21:49 Ответить
Там таке бабло, вони ніколи не припинять.
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25.01.2025 22:05 Ответить
це більше схоже на паніку від ублюдка та зрадника корупціонера умєрова
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25.01.2025 21:50 Ответить
Чому паніку? Тут не паніка, а явне плутання берегів поцом, який вирішив, що він цар і бог і відведеному йому міністерстві і може плювати на закони і на всіх взагалі і що ніхто не має права заважати його шоблі красти гроші.

PS Як на мене - необхідно ввести законодавчу заборону призначати на міністерські і інші ключові посади людей, діти яких постійно проживають в іншій країні. Бо якщо людина не бачить майбутнього своїх дітей у цій країні - ця людина не буде працювати на цю країну, на розвиток цієї країни, на захист цієї країни. Ця людина буде працювати тільки на те, щоб вкрасти побільше і звалити з країни.
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25.01.2025 22:58 Ответить
Недавно прочитав інформацію,що 3 сини Умерова .....громадяни США,живуть там,і син Данілова,а 2 сини одного дуже........виявляється в Лондоні і їх там ТЦК ловить...Може це фейк але треба щоб наріду чесно про такі речі розказали....
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25.01.2025 21:50 Ответить
зЕрмачня мародери кончені, ганьбище їх сраним 73%виборцям,їжте тупоголові прихильники 95кагалу
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25.01.2025 21:52 Ответить
"...це дуже-дуже схоже на просто пряме зґвалтування довіри..." Джерело: https://censor.net/ua/n3532306

Так це саме те, чим вони постійно займаються - руйнування довіри! Довіри до Уркаїни, як держави, до державних інституцій, до ЗСУ і до всього того, що має сталу репутацію чи (що важливіше) більший рейтинг, ніж у найвеличнішого брехунця.
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25.01.2025 22:09 Ответить
Така "принциповість" сторін викликає підозру, що в цій структурі чимось жирно намазано, ймовірно - грошима.
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25.01.2025 22:10 Ответить
не пишіть дурниць. якщо людину незаконно звільнили, то вона має мовчки тихо піти??? бо такий як ти, гомо советікус, напише якусь дурню, а сам боїшся будь якого начальства
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25.01.2025 22:22 Ответить
Вітчизняний "амазон" хоче й далі розважатись у закупівлях зброї...
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25.01.2025 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/@show_bisyky ШОУБІСИКИ

У мене є 2 пояснення нахабно-брутального бикування Умєрова-Єрмака та його шайки щодо Агенції оборонних закупівель.
Перша - скоро вибори і треба терміново скирдувати кеш. На підкуп та агресивне промо.
Друга - вони розуміють, що владу не втримають. Тому треба максимально швидко виходити в кеш і готуватися до релокації, коли "что-то пойдет не так". Цілком можливо, що вони обидві діють одночасно.
Власне, логіка подій - проста як двері.
Де зараз можна наскирдувати чорний кеш і на партійну касу, і на особисті рахунки в крипті?
Правильно - в енергетиці (привіт, добудова ХАЕС бандою галущенко-котіна-міндіча) та на збройних закупівлях.
І тут раптом в АОЗ з'являється людина, яка шле нафіг всі схеми та мутняки Умєрова. А сума, на секундочку, на кону просто гігантська - півтрильйона. А ставили ж цю людину, щоб вона була безвідмовною виконавицею замовлень Банкової. І тут раптом "з баби спрос єсть". Тому оце все борсання, що ми бачимо останні місяці - це просто спроба прибрати до рук ці гроші. Без будь-якого контролю. І клала єрмаумєровщина з прибором на все - корпоративну, прости господи, реформу, ризик припинення західної допомоги, програш у війні.
Тут таке бабло пропливає повз. А якась с*чка в окулярах не дає його нормально освоїти. Треба її прибрати. А як не вийшло по закону - то давайте як завгодно по беспределу. Бо часу нема, лаве не капає, крокодил не доїться - за що купити потім кокос? Що ж, оцей скандал остаточно розставив всі крапки над "і" і навіть над "Ї". Ми всі побачили, хто є дешевими шльондрами на підтанцьовці ОПні та умєровців. Ми всі побачили, що дійсно цікавить Зе, його крадинала Рішальє та його східного падована зі своїм почтом.
І тепер ні в кого не буде ні краплі сумнівів, чиє прізвище ставити напроти слів "нема снарядів" чи "скільки можна впарювати фронту браковані міни". Це - ті ж самі прізвища, які зараз гарячково намагаються допомогти Єрмаку/Умєрову вкрасти 500 мільярдів гривень. І покласти остаточно болт на спроби громадянського суспільства хоч якось контролювати цю кляту сарану.
Не забувайте пліз, хто і що зараз говорить. Ці слова - чітке означення простої максими: людина це чи зе-гівно.
Богдан Буткевич.
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25.01.2025 22:20 Ответить
Вірно. Пердаками відчувають що скоро для них останнійй день Помпеї на Банковій.
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25.01.2025 23:16 Ответить
ахахахаха.... довіра до інституції і.... законодавства. ахахахаха.
проснись
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25.01.2025 22:33 Ответить
Ну що тут дивного? Зрадники-ворюги із ЗЕ банди грабують ЗСУ по повній...
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25.01.2025 22:39 Ответить
Тільки щоб не українці у цій владі...
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25.01.2025 22:45 Ответить
Умеров зробив злочин https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/25/7495229/
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25.01.2025 23:11 Ответить
бБубон очнувся,взнав,почав ніжками тупотіти - а єта хто такая. Я сказав Жуму давайтє.
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25.01.2025 23:20 Ответить
Жіночко там такі бабки що ви взагалі маєте буде раді що ще живі. Це вам не недоїдки зі столу які назвали "тисяча зеленського" це реальні бабки, десятки мільярдів які можна стирити а всю інформацію засекретити. А що на фронті нічого не буде, то це вже нікого не хвилює
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25.01.2025 23:26 Ответить
У мене склалось погане враження про Умерова коли він ще був в переговорній групі в Станбулі.РФ всюди пхає свою агентуру і такій важливій групі для них як кримські татари не мати свого чоловіка було б на них не похоже.Потім мої підозри на рахунок Умерова були другий раз підтведжені коли він вимагав від США таку зброю яка б з'їла б усю їхню допомогу через свою дороговизну і істотного впливу на хід війни не мала б.Уявіть що США на певну суму допомогає Україні,і допустимо що замість великої кількості снарядів нам поставлять на цю сумму 1 комплекс THADD і 10 гвинтокрилів Апач, 5 літаків F-18.Показуєш суспільству ніби працюєш на оборону,але коли б ці поставки відбулись то ця зброя б допомогла ЗСУ як мерлому кадило.Це що б ви знали також саботаж обороноздатності,ніби і є пророблена робота але по факту церез недоцільну трату коштів зменшена обороноздатність.Такий же самий саботаж перед війною-це замовлення в Анкари фрегатів.І де вони зараз?і я вони нам допоможуть, і саме головне-коли?-https://rubryka.com/2023/12/07/********-poprosyla-u-ssha/
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25.01.2025 23:29 Ответить
Тобто Шабунін не збрехав про коррупцію в АОЗ.
https://fakty.ua/449298-taras-chmut-pojmal-shabunina-na-lzhi-o-chem-idet-rech
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26.01.2025 06:04 Ответить
 
 