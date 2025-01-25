Минобороны было заранее предупреждено о продлении контракта, но затем началось давление и угрозы, - Безрукова

Наблюдательный совет заблаговременно проинформировал Министерство обороны Украины о продлении контракта с директором Агентства оборонных закупок, но впоследствии началось давление и угрозы.

Об этом заявила руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Она отметила, что с ее позиции события, которые развиваются сейчас, выглядят очень странно.

"С моей позиции эти события выглядят очень странно... И на самом деле это очень-очень похоже на просто прямое изнасилование доверия, которое мы строили с партнерами, доверия к институту и законодательству", - считает Безрукова.

Руководитель АОЗ рассказала, что Минобороны, а не Агентство, публично пообещало создать Наблюдательный совет.

После создания Минобороны провело отбор членов Наблюдательного совета, подало их на утверждение в Кабмин и издало приказ о назначении на каждого из них.

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По словам Безруковой, за день до заседания Наблюдательного совета был изменен устав, который не соответствовал закону.

"Учредительное заседание было проведено в достаточно напряженном режиме, поскольку члены наблюдательного совета получили такой сюрприз в виде нового устава, который не соответствовал закону, но все же наблюдательный совет начал работу", - рассказывает она.

В оборонное ведомство направили официальное письмо, где предлагали внеси изменения в устав в соответствии с требованиями законодательства.

После этого состоялась встреча антикоррупционного комитета Верховной Рады, на которой присутствовали несколько посольств, были Наблюдательного совета и руководители агентств.

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Наблюдательный совет, выслушав мой отчет, проверив аудиты Минобороны, принял решение продлить контракт со мной, о чем уведомил заблаговременно Минобороны. Но ответа не получил. И, собственно, после того, как наблюдательный совет единогласно проголосовал за продление контракта со мной, - подчеркиваю, это было единогласно - следующим заседанием должны были обсуждаться условия этого дополнительного соглашения к контракту", - рассказывает руководитель АОЗ.

По ее словам, Минобороны также было предупреждено заблаговременно по этому вопросу.

Безрукова добавляет, что это не было направление на согласование, поскольку закон не требует этого. Это было информирование в порядке "обычного конструктивного взаимодействия", подчеркнула она.

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Дополнительное соглашение на продление контракта с Безруковой было подписано по результатам голосования, поскольку согласно уставу Агентства, при равном количестве голосов голос председателя Наблюдательного совета является господствующим.

"И после этого началось давление на членов Наблюдательного, на каждого в отдельности, угрозы увольнением", - резюмировала Безрукова.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

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