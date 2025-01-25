ЦПК подал в НАБУ заявление о совершении преступления Умеровым: Решения приняты со злоупотреблением властью

Центр Противодействия Коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

По данным ЦПК, министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год.

Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, (другие члены, независимые, проголосовали против, - ред.).

ЦПК также акцентирует внимание, что "уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть у Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. В соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 11-4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету".

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Кроме того, статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.

"Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководителем АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властью и служебным положением, умышленно, с целью получения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности", - говорится в заявлении ЦПК.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.