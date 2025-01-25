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ЦПК подал в НАБУ заявление о совершении преступления Умеровым: Решения приняты со злоупотреблением властью

Умєров зловживає владою

Центр Противодействия Коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

По данным ЦПК, министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год.

Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, (другие члены, независимые, проголосовали против, - ред.).

ЦПК также акцентирует внимание, что "уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть у Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. В соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 11-4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету".

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Кроме того, статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.

"Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководителем АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властью и служебным положением, умышленно, с целью получения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности", - говорится в заявлении ЦПК.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Автор: 

НАБУ (4229) Центр противодействия коррупции (248) Умеров Рустем (553) Марина Безрукова (30)


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Топ комментарии
+22
Час рустємчіку послом кудись в Камерун....*****, кінця і краю немає цьому всьому. Чисто конвеєр дружбанів дєрьмака для власного збагачення.
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25.01.2025 15:10
+18
Вся єрмачня має сидіти за гратами!
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25.01.2025 15:12
+13
БУДЬ-ЯКА ПАУЗА У БОЙОВИХ ДІЯХ ПОВИННА ПРИЗВЕСТИ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ - ЕКСРАДНИК ТРАМПА У СТАТТІ ДЛЯ NEWSWEEK
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25.01.2025 15:05
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БУДЬ-ЯКА ПАУЗА У БОЙОВИХ ДІЯХ ПОВИННА ПРИЗВЕСТИ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ - ЕКСРАДНИК ТРАМПА У СТАТТІ ДЛЯ NEWSWEEK
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25.01.2025 15:05 Ответить
"...У цей момент Зеленський одразу стає політично вразливим. Нещодавні опитування показують, що його попередня широка популярність розбита, оскільки втомлена війною громадськість все менше довіряє його керівництву і дедалі більш підозріло ставиться до корупції. Згідно з великим опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, 52% українців заявили, що довіряють Зеленському зараз, порівняно з 77%, які довіряли йому у 2023 році.

Але ерозія довіри, на думку Кортеса, пов'язана не лише з війною, але і з поширеними підозрами в корупції Зеленського особисто та його соратників, включно з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Звісно, Україна вже давно страждає через проблему корупції серед високопосадовців, яка сягає корінням ще радянських часів.

На противагу цьому "увічненню" корупції виступає можливий головний конкурент Зеленського на президентських виборах генерал Валерій Залужний, який здобув популярність серед українців завдяки своєму військовому лідерству. Після звільнення з посади головнокомандувачу ЗСУ, Залужний мав приголомшливе 92-відсоткове схвалення серед українців, перш ніж його призначили на дипломатичну посаду посла України у Великій Британії.
Як пише Кортес, Залужний "користується повагою як вдома, так і в іноземних столицях завдяки своїй військовій кмітливості, підкріпленій неабиякою прихильністю до чесного, самовідданого лідерства".
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25.01.2025 15:09 Ответить
Залужний - хороший генерал, якісний військовий так би мовити. А як президент може виявитися гірше за зе!
Але якщо нарід знову схоче нових літс... Ну тоді, "вже наржались", "хуженєбудєт", "тільки б не порох/зе!/нужноє_подчєркнуть" і там далі по тексту про один термін і проститутку, що з усіх боків приймає. Ця пісня буде вічною... і водночас дуже недовгою.
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25.01.2025 15:19 Ответить
Тут згоден повністю. Якщо тверезо подумати, то у випадку вибору мудрого наріда будемо мати наступне:
Зеленський - катастрофа, у якої2019 - січень 2025 будуть уявлятися райським життям
Залужний - не кидайтися тапками - сіра лошадка, бо жодного разу від нього не було ніяких заяв. Відомо только те, що він усі гроші віддавав на ЗСУ. 50х50
Порошенко - 100% Україна виграє все що тільки можна. Вибачте за алегорію: все буде в шоколаді.
А більше німа нікого, бо усі інші будуть або дублери зеленського або проросійські посіпаки.
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25.01.2025 19:48 Ответить
******, Україні потрібен проукраїнський Верховний, а не шльондра російська. Щодо військового - ****** у квадраті.
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26.01.2025 06:27 Ответить
Яких, ...ля, виборів... Кого обере стадо обіссяних ухилянтів?
Залужного? Марченка?
Та щаз...
Оберуть люсю арєстовіча або навіть того самого медведчука якщо ті пообіцяють "канєц вайнє за 24 часа".
Це настільки очевидно що топить "за вибори" під час війни, може або дегенерат або кацапський шнирь...
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25.01.2025 15:23 Ответить
Умєркін жжот.
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25.01.2025 15:08 Ответить
Час рустємчіку послом кудись в Камерун....*****, кінця і краю немає цьому всьому. Чисто конвеєр дружбанів дєрьмака для власного збагачення.
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25.01.2025 15:10 Ответить
Як ці жабогадюки вже за_бали...
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25.01.2025 15:15 Ответить
Коли буде аудит набу за десять років його діяльності?
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25.01.2025 15:10 Ответить
А ПЛОВ НА ЗОНЕ ДАЮТ !?)
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25.01.2025 15:11 Ответить
не халяльний - зі свининою
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25.01.2025 15:38 Ответить
Вся єрмачня має сидіти за гратами!
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25.01.2025 15:12 Ответить
З 2019 року кацапня, яничари та етнічні банди отримали карт-бланш на розграбування країни.
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25.01.2025 15:15 Ответить
можна пересадити ген всіх, але кланово-олігархічну Систему не змінити цим від слова ніколи, оскільки сама Система ніколи сама себе не знищить.
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25.01.2025 15:23 Ответить
Ловлять?
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25.01.2025 15:24 Ответить
Ктож его посадит он же от Ермака у нас нонститццией подтерли сраку на право и закон насрали кучу и только крысы чистят последние закрама страны а деревянная армия судей и прокуроров выполняют все забаганки урфин джуса ранше была Махновщина а сейчас Дерьмаковщина
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25.01.2025 15:24 Ответить
Сырка-на запеканку...
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25.01.2025 15:24 Ответить
Це не те саме ЦПК яке аж усіралося тягнучи цю владу на табуретку?
Чи якесь інше?
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25.01.2025 15:25 Ответить
З шабуніним вже час розібратись по-дорослому, встановивши чого у його діяльності більше, користі чи шкоди. Доречі, а даша калинюк в Україні, чи у Європі гранти прожирає?
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25.01.2025 15:33 Ответить
Коли Шабунін, на передодні виборів 2019, обсирав Пороха то був хороший?
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25.01.2025 15:39 Ответить
Так поставте себе на місце Умєрова! Вибрали якимось незалежним конкурсом, якусь незалежну наглядову раду, і вона миттєво знайшла корупційні порушення в закупівлях МО, і на вимогу Умєрова мовчати, не реагують! Хто таке в Зе-владі бачив, і потерпить???
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25.01.2025 15:34 Ответить
Чесна людина на місці умєрова (посаді) нагородила б чільницю державною нагородою.
Ви ж хотіли мабуть сказати, що станьте таким як умєров, а не на місце умєрова?
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26.01.2025 06:10 Ответить
Умеров зробив злочин https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/25/7495229/
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25.01.2025 15:36 Ответить
баблом запахло
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25.01.2025 15:37 Ответить
що скаже пдорас дєрьмак ссучєному пдорасу уздохлову, те він і робе(злочини).
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25.01.2025 15:40 Ответить
Щож це за влада така? Хто до неі потрапив - рік 1 обо 2 - красти навчиться а щось корисного робити часу не вистачає...
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25.01.2025 15:40 Ответить
Єврей, татарин і москаль прагнуть поразки українського війська
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25.01.2025 15:45 Ответить
шабуня, це бан слово?
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25.01.2025 15:51 Ответить
Це кадр сороса і дем.партії. Треба прибирати бо йому трамп грошей не дасть.
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25.01.2025 15:55 Ответить
За які заслуги цього неука призначили міністром оборони України під час війни ,може за те що друг Єрмака ?
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25.01.2025 16:42 Ответить
За те що агент Туреччини.
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25.01.2025 16:55 Ответить
Турецький двір потрібно погромити.
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25.01.2025 17:04 Ответить
За ним Ермак, Татаров и Портнов, по этому ему на все по..уй
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25.01.2025 18:43 Ответить
Наконец то взялись за руководство армии, территория отжимается каждый день а они и в усне дуют стратегию менятъ и причины треска границы
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25.01.2025 18:52 Ответить
Пора вже присадити цього Умерова! Камери в СІЗО є, причин посадити - більш ніж достатньо! Потрібна тільки "добра воля" Зеленського, Єрмака і Татарова! І то швидко, бо тупий татарин і їх за собою потягне...
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25.01.2025 19:44 Ответить
Цікаво, як оцінюють діяльність умєрова Джамільов (герой України з 2015 року) і Чубаров?
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26.01.2025 06:22 Ответить
Та і "ЄС" за нього голосували.
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26.01.2025 08:16 Ответить
 
 