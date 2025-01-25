ЦПК подал в НАБУ заявление о совершении преступления Умеровым: Решения приняты со злоупотреблением властью
Центр Противодействия Коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.
По данным ЦПК, министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год.
Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, (другие члены, независимые, проголосовали против, - ред.).
ЦПК также акцентирует внимание, что "уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть у Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. В соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 11-4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету".
Кроме того, статья 6 Закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.
"Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководителем АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властью и служебным положением, умышленно, с целью получения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности", - говорится в заявлении ЦПК.
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
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Але ерозія довіри, на думку Кортеса, пов'язана не лише з війною, але і з поширеними підозрами в корупції Зеленського особисто та його соратників, включно з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Звісно, Україна вже давно страждає через проблему корупції серед високопосадовців, яка сягає корінням ще радянських часів.
На противагу цьому "увічненню" корупції виступає можливий головний конкурент Зеленського на президентських виборах генерал Валерій Залужний, який здобув популярність серед українців завдяки своєму військовому лідерству. Після звільнення з посади головнокомандувачу ЗСУ, Залужний мав приголомшливе 92-відсоткове схвалення серед українців, перш ніж його призначили на дипломатичну посаду посла України у Великій Британії.
Як пише Кортес, Залужний "користується повагою як вдома, так і в іноземних столицях завдяки своїй військовій кмітливості, підкріпленій неабиякою прихильністю до чесного, самовідданого лідерства".
Але якщо нарід знову схоче нових літс... Ну тоді, "вже наржались", "хуженєбудєт", "тільки б не порох/зе!/нужноє_подчєркнуть" і там далі по тексту про один термін і проститутку, що з усіх боків приймає. Ця пісня буде вічною... і водночас дуже недовгою.
Зеленський - катастрофа, у якої2019 - січень 2025 будуть уявлятися райським життям
Залужний - не кидайтися тапками - сіра лошадка, бо жодного разу від нього не було ніяких заяв. Відомо только те, що він усі гроші віддавав на ЗСУ. 50х50
Порошенко - 100% Україна виграє все що тільки можна. Вибачте за алегорію: все буде в шоколаді.
А більше німа нікого, бо усі інші будуть або дублери зеленського або проросійські посіпаки.
Залужного? Марченка?
Та щаз...
Оберуть люсю арєстовіча або навіть того самого медведчука якщо ті пообіцяють "канєц вайнє за 24 часа".
Це настільки очевидно що топить "за вибори" під час війни, може або дегенерат або кацапський шнирь...
Чи якесь інше?
Ви ж хотіли мабуть сказати, що станьте таким як умєров, а не на місце умєрова?