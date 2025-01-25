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Решения Умерова по кадровым изменениям в Агентстве оборонных закупок вредят имиджу Украины и должны быть отменены, - GMF

Скандальні рішення Рустема Умєрова

Вчерашние решения министра обороны Рустема Умерова относительно кадровых изменений в Агентстве оборонных закупок должны быть отменены, поскольку они негативно влияют на имидж Украины.

Об этом пишет издание GMF, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, это касается увольнения главы АОЗ Марины Безруковой, которой международные партнеры - от НАТО до G7 "искренне аплодируют за сокращение количества посредников в закупках оружия в Украине".

"Эта гнусная история является ошибкой, а не особенностью в целом вдохновляющей истории Украины о реформе государственных закупок и корпоративного управления... Украина провела реформу корпоративного управления до такой степени, что большинство государственных компаний стали неузнаваемыми по сравнению с их раздутыми и неподотчетными предшественниками. Киев является мировым лидером в разработке прозрачных систем государственных закупок, включая отмеченную наградами платформу ProZorro. Этот путь реформирования обусловлен огромным спросом в украинском обществе.

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Но нынешнее препятствие этому прогрессу реформ является значительным. Кроме подрыва институциональной целостности АОЗ, захват власти путем увольнения ведущих реформаторов и изменения наблюдательных советов мешает усилиям по реформированию управления во всем Киеве и наносит ущерб международной репутации Украины", - отмечает издание.

Напоминается также, что журналист Юрий Николов, комментируя вчерашнее решение Умерова, утверждал, что Умеров незаконно превысил свои полномочия, а Центр противодействия коррупции (ЦПК) призвал президента Украины Владимира Зеленского уволить Умерова.

Также издание подробно останавливается на истории со скандальными закупками Минобороны, начавшейся во времена предшественника Умерова - Алексея Резникова.

Отмечается также, что после этого АОЗ немедленно профессионализировала управление закупками с более прозрачными механизмами ценообразования, усилением конкуренции среди поставщиков, инспекциями производителей и другими средствами надлежащей проверки, а также улучшенными системами управления ресурсами, что привело оборонный сектор Украины в соответствие с международными стандартами.

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"Но самым смелым шагом Безруковой стало заключение прямых контрактов с производителями, устранение легионов теневых и коррумпированных посредников, которые обогащаются на общеизвестно непрозрачном и фрагментированном международном рынке оружия. Под ее руководством АОЗ сократила долю посредников в закупках с 81% до 12%. Чтобы послать безошибочное предупреждение о том, что коррупция больше не будет допускаться в украинских оборонных закупках, Безрукова наняла своим заместителем Артема Сытника, сильно независимого бывшего главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)", - напоминает издание.

"Министерства обороны стран-членов НАТО видят в хорошо управляемой АОЗ надежный путь, с помощью которого можно эффективно помочь Киеву закупать оружие, а также капитализировать оборонную промышленность Украины и консолидировать успешный проект реформ. Поскольку ему не нужно платить посредникам, АОЗ также экономит миллиарды гривен, заключая контракты по более низким ценам, чем это делало министерство в прошлом, - сбережения, которые оно тратит на увеличение количества оружия для украинских солдат. Все эти преимущества становятся еще более важными на фоне повышенных рисков относительно политической устойчивости международных источников неденаговой военной помощи, включая крупнейший из них, Соединенные Штаты", - говорится далее.

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Выводы

По мнению издания, чтобы обеспечить реформу оборонных закупок и укрепить институциональную способность, пятничные решения Умерова должны быть отменены и осуществлены три дальнейших политических шага для завершения реформы системы оборонных закупок. АОЗ и ДОТ должны быть обеспечены независимостью, способностью, прозрачностью и устойчивостью, которые необходимы им для выполнения своих важных функций. МО должно продлить контракт с главой АОЗ в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета. Второй шаг предусматривает пересмотр уставов АОЗ и ДОТ. Недавние изменения в эти уставы, которые подрывали независимость наблюдательных советов и допускали вмешательство в работу агентств, должны быть отменены.

"Третий и самый важный шаг - это разработка и принятие специального закона об оборонных закупках. Этот закон должен институционально закрепить независимость АОЗ и ДОТ, предусмотреть обязательное наличие наблюдательных советов с четко определенными функциями и установить прозрачные процедуры отбора их членов и руководителей агентства", - резюмирует издание.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Автор: 

Минобороны (9402) Умеров Рустем (553) Марина Безрукова (30) Государственный оператор тыла (57) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+17
"...Ця мерзенна історія є помилкою..."
Про Єрмачка із Зеленським краще не скажеш. Умєров - затичка, постійно стирчить в ОПі.
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25.01.2025 13:52
+16
йому в ОПі сказали що він цар МО!!!
тому умерову глибоко до дупи Ваш імідж, та Ваші застереження!!!!
очень приятно, ЦАР!!!!!
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25.01.2025 13:52
+12
А хто в нас гарно впливає на імідж Украіни - з посадовців - всі працюють на себе
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25.01.2025 13:47
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Правила форума Совет форумчан
Рішення Умєрова правильне, Бєзрукова провалила всю роботу і тому має піти сама! І Умєров провалив всю роботу і тому теж має піти сам!
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25.01.2025 13:47 Ответить
Що конкретно провалила Безрукова?
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25.01.2025 14:07 Ответить
Цо ти там курва вєш? Сконд пішеш?
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25.01.2025 14:10 Ответить
Іджі лєпєй учич єнзик!
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25.01.2025 14:13 Ответить
На перший погляд умеров набагато гірший, ніж попередник, який попався на яйцях, нє?
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25.01.2025 14:50 Ответить
А хто в нас гарно впливає на імідж Украіни - з посадовців - всі працюють на себе
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25.01.2025 13:47 Ответить
Я би сказав на )(уйла, починаючи з найвеличнішого.
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25.01.2025 14:42 Ответить
Дерібан України триває !!))
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25.01.2025 18:47 Ответить
та їм ***** на той імідж! вже скільки таких рішень було!?
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25.01.2025 13:49 Ответить
Умер ов повинен зробити свою хвамілію умер овти.
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25.01.2025 13:50 Ответить
йому в ОПі сказали що він цар МО!!!
тому умерову глибоко до дупи Ваш імідж, та Ваші застереження!!!!
очень приятно, ЦАР!!!!!
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25.01.2025 13:52 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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25.01.2025 14:13 Ответить
"...Ця мерзенна історія є помилкою..."
Про Єрмачка із Зеленським краще не скажеш. Умєров - затичка, постійно стирчить в ОПі.
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25.01.2025 13:52 Ответить
Я Вакарчука вже й слухати перестав...
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25.01.2025 13:57 Ответить
А Умєричу на це на3рати
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25.01.2025 13:58 Ответить
Как красиво работают наперсточники Банковой
Чтобы мы перестали говорить про их зашкаливающую коррупцию
Про мины, которые то ли усохли ,то ли отсырели
Напресточники сделали блестящий ход
Арестовали генералов
А под шумок порешают и более мелкие проблемки
Кто в стране знает Безрукову?
Да никто практически
Если Запад промолчит
Безрукову сольют - не поперхнутся
Красиво работают наперсточники Банковой!!!
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25.01.2025 13:59 Ответить
Чудово. зєлєнський провалив роботу ? Має піти сам ! Бойко провалив роботу фракції ? Має піти ! Памощьнікі президента провалили ! ? Геть з Банкової ! умЄров првалив військові замовлення на мільярди - сам має сісти у тюрму ! Слово "провалив" має бути точні й детальні пояснення всіх прорахунків та помилок посадовця. Бо кожен може заявити, що прибиральниця з ЖЕКу провалила свою роботу ! Снігу ж немає !
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25.01.2025 14:01 Ответить
Пан умєров виконує злочинні накази зрадників, тож має здогадуватися, що на нього чекає особистий каштан на людному місці.
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25.01.2025 14:03 Ответить
Турки свого агента врятують.
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25.01.2025 14:12 Ответить
злодія уздохлова, як мінімум, треба відпздити, обісцяти.
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25.01.2025 14:03 Ответить
Турки повністю заволоділи МО. Почекайте, вони ще особливого статусу Криму для своїх міньонів вимагатимуть.
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25.01.2025 14:06 Ответить
взагалі-то особливий статус в них і зараз є - Автономна Республіка в складі України.
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25.01.2025 14:49 Ответить
Це не те.
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25.01.2025 17:16 Ответить
Скоро й Умеров піде слідом. В Білому домі змінивсь господар, йому соросові наглядачі непотрібні, бо немає за чим наглядати.
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25.01.2025 14:10 Ответить
Більше ніж огидні, наглі грантоїди іміджу України ніхто не шкодить.
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25.01.2025 14:12 Ответить
У будь якого іноземця який збоку спостерігає за подіями в Україні має виникнути стійке враження що ця корумпована клоака не варта зусиль на її збереження. "Випадковий президент", корумпована адміністрація, безкарність корупціонерів та зрадників виправдовується лише тим що країна виконує функцію бамперу між кацапами і Заходом. Сіра зона яка поки що потрібна протягом часу переозброєння. Українці досі не розуміють того що корупція збагачує одиниці і вбиває мільйони. Схоже що тут "пересічні" втратили інстинкт самозбереження.
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25.01.2025 14:13 Ответить
Випадковий президент???
Ні! Це свідомий вибір собі подібного. Тупий нікчемний лідер - це свідчення того, населення України ( в основному рускачєлюстниє малороси ) інфантильні, як нація. Ще не дозріли і не готові збудувати власну державу. зеленський це стовідсоткове відзеркалення бидла, яке його обрало
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25.01.2025 14:24 Ответить
Я вже не знаю жодного прихильника зуйла. Всі вже від нього як від чуми жахаються...
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25.01.2025 14:26 Ответить
А в Польщі просто пізд*ц, навколо одні фанати зєлєнского. Ще більш завзяті, ніж були. Як подуріли
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25.01.2025 14:50 Ответить
Скептично ставлюсь до "біженців" в Польші. 87% це особи з західних регіонів де бойових дій взагалі не відбувалось.
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25.01.2025 15:14 Ответить
Так, розкажи мені, звідки основна маса біженців. Бо я далеко від Польщі
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25.01.2025 20:35 Ответить
Також можу сказати про Бельгію і Чехію.
Люди ( українці які втекли), навіть чути не хочуть що коїть зе влада. Вони його обожнюють. Вони там зовсім відірвані від подій в Україні, як і в багатьох країнах.
А я питаю - то чого здриснули, якщо все гарно в країні при зе?
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25.01.2025 16:09 Ответить
Простите - за Зеленского
Готовы голосовать в первом туре около 40 % украинцев
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25.01.2025 23:42 Ответить
Якщо таке станеться то спробую змусити своїх дівчат емігрувати. Країна стане остаточно приреченою. Життя тут стане абсолютно безнадійним бо зробить корумпований правлячий клас абсолютно безкарним в рамках двох наступних поколінь. Тут буде фашизм.
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25.01.2025 23:50 Ответить
Умеров має сидіти за умисний підрив обороноздатності країни під час воєнного стану - закупівля боприпасів і амуніції по завищеним цінам у фірмах- прокладках, неналежний контроль за якістю виготовлених ***********.
Це найцголовніше, що підриває не тільки імідж, а ставить під питання взагалі існування України!
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25.01.2025 14:13 Ответить
Після обрання зеленського президентом, ще більш зіпсувати імідж не можливо. Математиці не відомі такі відємні величини
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25.01.2025 14:13 Ответить
Не по адресу претензії. Умєров, як і весь уряд, тільки ширма діяльності ОПешників.
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25.01.2025 14:17 Ответить
https://x.com/FranzMaser tZE inform


https://x.com/FranzMaser @FranzMaser


Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель. Формально вона права - Наглядова Рада одноголосно проголосувала за продовження з нею контракту і Рустем Енверович явно перевищив свої повноваження , але ...
Якби в цій країна щось робилось по закону в буцегарні вже б сиділи і Шмігаль і Умєров і Рєзніков со Сметаніним і Камишіним ... Але поки що сидять бойові офіцери ...
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25.01.2025 14:20 Ответить
Наши мелкие черти решили повоевать со штатовскими демонами. Удачи)
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25.01.2025 14:24 Ответить
Поміняли шило на мило ,що доброго Умеров зробив для України ?,цей горе міністр жодного разу не був на фронті.
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25.01.2025 14:28 Ответить
Чому? Безрукову має право звільнити наглядова рада (в якій є іноземні представники) але наглядова якраз напередодні продовжила з нею контракт. На голову агенції підбирають через конкурс а не призначає міністр. Голова ДОТ теж норм людина, він з команди Супрун. Міністр тупо до має все. Я підозрюю що обєднавши дві агенції за кілька тижнів єрмак свою людину на деребан поставить. І все.
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25.01.2025 14:43 Ответить
він турецький агент
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25.01.2025 17:18 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1883119846181011600

Ага, ось і причина звільнення Чмута з наглядової ради АОЗ - він підтримав Безрукову. Після чого Умєриш (їрмак) звільнив його і Джигиря. Ця хуцпа на голову не налазить. Єрмак так хоче накласти лапу на 300 млрд з бюджету для ЗСУ, що ставить під ризик допомогу від союзників.
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25.01.2025 14:35 Ответить
Цікаво друге, що якесь видавництво, тобто редактор і купка журналістів, вирішує правильно робе МО України чи ні .Ще й вказівки роздає що треба робити. Не забагато на себе беруть?
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25.01.2025 14:41 Ответить
А вам бачу подобається, коли в МО і інших міністрів призначає купка з ОП-и, причому не за професійні якості, а за вміння "служити".
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25.01.2025 14:52 Ответить
Не треба триндіти. Доведи наведене
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25.01.2025 15:04 Ответить
Так шкодить Україні,це їх призначення!
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25.01.2025 15:02 Ответить
Що таке GMF?
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25.01.2025 15:04 Ответить
Скасованими мають бути не тыльки рышення, а й сам умєров!
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25.01.2025 15:11 Ответить
Умеров зробив злочин https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/25/7495229/
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25.01.2025 15:41 Ответить
боже!!!
як умєрову насрати на всі ці двіжухи!
умєров прийщов заробити, якомога швидше і більше.
типу резніков, не приклад?
золотий парашут в сша вже давно готовий!
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25.01.2025 16:05 Ответить
 
 