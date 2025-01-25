Решения Умерова по кадровым изменениям в Агентстве оборонных закупок вредят имиджу Украины и должны быть отменены, - GMF

Вчерашние решения министра обороны Рустема Умерова относительно кадровых изменений в Агентстве оборонных закупок должны быть отменены, поскольку они негативно влияют на имидж Украины.

Об этом пишет издание GMF, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, это касается увольнения главы АОЗ Марины Безруковой, которой международные партнеры - от НАТО до G7 "искренне аплодируют за сокращение количества посредников в закупках оружия в Украине".

"Эта гнусная история является ошибкой, а не особенностью в целом вдохновляющей истории Украины о реформе государственных закупок и корпоративного управления... Украина провела реформу корпоративного управления до такой степени, что большинство государственных компаний стали неузнаваемыми по сравнению с их раздутыми и неподотчетными предшественниками. Киев является мировым лидером в разработке прозрачных систем государственных закупок, включая отмеченную наградами платформу ProZorro. Этот путь реформирования обусловлен огромным спросом в украинском обществе.

Читайте также: Безрукова заявила, что остается действующей главой АОЗ, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт

Но нынешнее препятствие этому прогрессу реформ является значительным. Кроме подрыва институциональной целостности АОЗ, захват власти путем увольнения ведущих реформаторов и изменения наблюдательных советов мешает усилиям по реформированию управления во всем Киеве и наносит ущерб международной репутации Украины", - отмечает издание.

Напоминается также, что журналист Юрий Николов, комментируя вчерашнее решение Умерова, утверждал, что Умеров незаконно превысил свои полномочия, а Центр противодействия коррупции (ЦПК) призвал президента Украины Владимира Зеленского уволить Умерова.

Также издание подробно останавливается на истории со скандальными закупками Минобороны, начавшейся во времена предшественника Умерова - Алексея Резникова.

Отмечается также, что после этого АОЗ немедленно профессионализировала управление закупками с более прозрачными механизмами ценообразования, усилением конкуренции среди поставщиков, инспекциями производителей и другими средствами надлежащей проверки, а также улучшенными системами управления ресурсами, что привело оборонный сектор Украины в соответствие с международными стандартами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в "Резерв+" запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК, - Минобороны

"Но самым смелым шагом Безруковой стало заключение прямых контрактов с производителями, устранение легионов теневых и коррумпированных посредников, которые обогащаются на общеизвестно непрозрачном и фрагментированном международном рынке оружия. Под ее руководством АОЗ сократила долю посредников в закупках с 81% до 12%. Чтобы послать безошибочное предупреждение о том, что коррупция больше не будет допускаться в украинских оборонных закупках, Безрукова наняла своим заместителем Артема Сытника, сильно независимого бывшего главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)", - напоминает издание.

"Министерства обороны стран-членов НАТО видят в хорошо управляемой АОЗ надежный путь, с помощью которого можно эффективно помочь Киеву закупать оружие, а также капитализировать оборонную промышленность Украины и консолидировать успешный проект реформ. Поскольку ему не нужно платить посредникам, АОЗ также экономит миллиарды гривен, заключая контракты по более низким ценам, чем это делало министерство в прошлом, - сбережения, которые оно тратит на увеличение количества оружия для украинских солдат. Все эти преимущества становятся еще более важными на фоне повышенных рисков относительно политической устойчивости международных источников неденаговой военной помощи, включая крупнейший из них, Соединенные Штаты", - говорится далее.

Также читайте: Умеров уволил своего заместителя Клименкова и главу АОЗ Безрукову, на ее место назначат Жумадилова

Выводы

По мнению издания, чтобы обеспечить реформу оборонных закупок и укрепить институциональную способность, пятничные решения Умерова должны быть отменены и осуществлены три дальнейших политических шага для завершения реформы системы оборонных закупок. АОЗ и ДОТ должны быть обеспечены независимостью, способностью, прозрачностью и устойчивостью, которые необходимы им для выполнения своих важных функций. МО должно продлить контракт с главой АОЗ в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета. Второй шаг предусматривает пересмотр уставов АОЗ и ДОТ. Недавние изменения в эти уставы, которые подрывали независимость наблюдательных советов и допускали вмешательство в работу агентств, должны быть отменены.

"Третий и самый важный шаг - это разработка и принятие специального закона об оборонных закупках. Этот закон должен институционально закрепить независимость АОЗ и ДОТ, предусмотреть обязательное наличие наблюдательных советов с четко определенными функциями и установить прозрачные процедуры отбора их членов и руководителей агентства", - резюмирует издание.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.