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Это - узурпация власти, - Несходовский о скандале в Минобороны

Несходовський висловився щодо скандалу у Міноборони

Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский прокомментировал влияние Минобороны на Агентство оборонных закупок.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

Несходовский отметил, что для того, чтобы избежать влияния министров или других чиновников на деятельность государственных учреждений, организаций, агентств и т.д., создаются наблюдательные советы.

"На данный момент проведена корпоративная реформа. Чтобы избежать влияния министров или других чиновников на деятельность государственных учреждений, организаций, агентств и т.д., создаются наблюдательные советы. В их состав входят люди, которые имеют соответствующую квалификацию для работы в конкретной отрасли, то есть они имеют необходимые знания для принятия управленческих решений в пределах полномочий Наблюдательного совета, а также пользуются доверием общества. В Наблюдательном совете есть соответствующее положение, которое уполномочивает его избрать руководителя. Руководитель заключает решение по договору непосредственно с Наблюдательным советом", - сказал он.

По его словам, позиция Министерства обороны является лишь рекомендательной. Они могут выразить определенное предостережение относительно недоверия к конкретному лицу, но это не означает, что Наблюдательный совет должен руководствоваться этим решением.

Читайте также: Безрукова заявила, что остается действующей главой АОЗ, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт

Несходовский говорит, что сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова является примером узурпации власти.

"Он отменил решение об избрании главы агентства, что противоречит законодательству, дал указания членам Наблюдательного совета. Это абсолютно недопустимо, поскольку Наблюдательный совет должен функционировать независимо и принимать решения, неся ответственность перед обществом. Министр не имеет права отменять решения Наблюдательного совета, поскольку он не уполномочен это делать. Обоснование его действий звучит так, будто он возмущен тем, что поставленные им задачи не были выполнены. Если вы хотите действовать, действуйте согласно закону и соответствующим решениям, не узурпируйте и не превышайте свои служебные полномочия",- отметил он.

Несходовский также считает, что обвинения против АОЗ, которая начала работать с февраля прошлого года, являются необоснованными. Он добавил, что предыдущее агентство имело закрытые контракты, неизвестных поставщиков, фирмы-посредники и расследования.

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"Они не навредили, а наоборот, раскрыли факты злоупотребления. Если бы это все было закрыто, наши солдаты до сих пор получали бы недействующие мины, которые не взрываются. Это недопустимо", - заявил Несходовский.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Читайте также: Анонсирование нового руководителя АОЗ является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим", - заявление Агентства

Автор: 

Минобороны (9402) Умеров Рустем (553) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+8
Ще більше хаосу в країні -мета зелених, щоб легше було красти.
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25.01.2025 20:36
+8
Узурпація. Але не маріонеткою Умєровим. Він і газиками повітря не розбавить без команди з ОПи. Бо полетить в небуття. Навіть не послом.
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25.01.2025 20:52
+7
Я ж казав, що в Україні є люди котрі готові свічки в церквах ставити аби війна не закінчувалась. Найстрашніше це те, що вони мають політичну владу.
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25.01.2025 20:46
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Ну наглядові ради у нас "ето нечто" ---толку ніякого а бабла на них не міряно ,,,І головне це стосується майже всіх
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25.01.2025 20:25 Ответить
Ловлять?
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25.01.2025 20:25 Ответить
Ще більше хаосу в країні -мета зелених, щоб легше було красти.
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25.01.2025 20:36 Ответить
Пришиблись
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25.01.2025 22:11 Ответить
То что выбрали 73%, давным давно протухло и смыто в унитаз, зелёная жопа самозванец.
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25.01.2025 22:53 Ответить
Я ж казав, що в Україні є люди котрі готові свічки в церквах ставити аби війна не закінчувалась. Найстрашніше це те, що вони мають політичну владу.
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25.01.2025 20:46 Ответить
Умеров зробив злочин https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/25/7495229/
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25.01.2025 20:51 Ответить
Узурпація. Але не маріонеткою Умєровим. Він і газиками повітря не розбавить без команди з ОПи. Бо полетить в небуття. Навіть не послом.
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25.01.2025 20:52 Ответить
Із самого початку була зрозуміло що умеров це шавка
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25.01.2025 21:01 Ответить
Так, у країні давно відбувся державний переворот! Це за якою Конституцією країною правлять 5-6 дЕфективних менеджерів?
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25.01.2025 21:31 Ответить
Це вже групова узурпація влади у збоченій формі.
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25.01.2025 22:09 Ответить
українська влада = державна мафія + тотальна корупція
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25.01.2025 22:31 Ответить
Узурпація влади почалася тоді, коли була розпущена ВР і ОП підмінила собою всі гілки влади.

Ситуація у МО - мінімодель того, що Зеленський зробив з державою в цілому.
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25.01.2025 22:54 Ответить
десь почитав з незерландів --вам скільки потрібно f16 сто дамо сто .. але все повинно йти на війну а не у ваших кишенях
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25.01.2025 23:18 Ответить
з 2019 року каламойша владу нікому не віддавав. Смикає за ниточки всіх, дєрмака, мавпу ару, бегемота стефанчука і т.д
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25.01.2025 23:56 Ответить
Таких "міністрів" на ринках дуже багато...особливо у Турції...торгувати усім - їх талант та природа...не утримався,коли побачив можливості.....
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26.01.2025 00:02 Ответить
в статті забули написати що президент тут не винуватий....
п,ять нєв,******* менеджерів, теж не при ділах
і навіть сам МО не винен...
а распісдяї, які розсекретили розкрадання та корупцію
от якби не ці распісдяї, ніхто нічого не знав, схема працювалаб, воїни недоїдалиб та гинули а влада надалі багатілаб на крові.
і лиш в Україні, господар не відповіда. коли через його "собаку"гинуть люди
коли найняті владою керівники є ворогами України
коли явних злочинців, влада проводжає у відставку довгими, гучними аплодисментами,
замість того щоб посадити за грати.
алеж *****,
як можна самого себе посадити???????
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26.01.2025 01:02 Ответить
 
 