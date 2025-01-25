Это - узурпация власти, - Несходовский о скандале в Минобороны

Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский прокомментировал влияние Минобороны на Агентство оборонных закупок.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

Несходовский отметил, что для того, чтобы избежать влияния министров или других чиновников на деятельность государственных учреждений, организаций, агентств и т.д., создаются наблюдательные советы.

"На данный момент проведена корпоративная реформа. Чтобы избежать влияния министров или других чиновников на деятельность государственных учреждений, организаций, агентств и т.д., создаются наблюдательные советы. В их состав входят люди, которые имеют соответствующую квалификацию для работы в конкретной отрасли, то есть они имеют необходимые знания для принятия управленческих решений в пределах полномочий Наблюдательного совета, а также пользуются доверием общества. В Наблюдательном совете есть соответствующее положение, которое уполномочивает его избрать руководителя. Руководитель заключает решение по договору непосредственно с Наблюдательным советом", - сказал он.

По его словам, позиция Министерства обороны является лишь рекомендательной. Они могут выразить определенное предостережение относительно недоверия к конкретному лицу, но это не означает, что Наблюдательный совет должен руководствоваться этим решением.

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Несходовский говорит, что сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова является примером узурпации власти.

"Он отменил решение об избрании главы агентства, что противоречит законодательству, дал указания членам Наблюдательного совета. Это абсолютно недопустимо, поскольку Наблюдательный совет должен функционировать независимо и принимать решения, неся ответственность перед обществом. Министр не имеет права отменять решения Наблюдательного совета, поскольку он не уполномочен это делать. Обоснование его действий звучит так, будто он возмущен тем, что поставленные им задачи не были выполнены. Если вы хотите действовать, действуйте согласно закону и соответствующим решениям, не узурпируйте и не превышайте свои служебные полномочия",- отметил он.

Несходовский также считает, что обвинения против АОЗ, которая начала работать с февраля прошлого года, являются необоснованными. Он добавил, что предыдущее агентство имело закрытые контракты, неизвестных поставщиков, фирмы-посредники и расследования.

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"Они не навредили, а наоборот, раскрыли факты злоупотребления. Если бы это все было закрыто, наши солдаты до сих пор получали бы недействующие мины, которые не взрываются. Это недопустимо", - заявил Несходовский.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

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