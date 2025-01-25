Анонсирование нового руководителя АОЗ является прямым проявлением давления на Набсовет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим", - заявление Агентства

В Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытке вернуть оборонные закупки в "ручной режим".

Об этом говорится в официальном заявлении Агентства, передает Цензор.НЕТ.

"23 января Наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А значит, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это соответствует как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства", - говорится в заявлении.

В АОЗ отметили, что на сегодня Наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление Министра обороны Украины об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию.

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"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим".

И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках "датской модели"", - добавили в Агентстве.

Также в АОЗ рассказали о результатах работы Агентства оборонных закупок в 2024 году и заявили о готовности отвечать за них перед обществом и ВСУ.

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"АОЗ продолжает работать в штатном режиме под руководством действующего директора Марины Безруковой, обеспечивая выполнение критически важных контрактов для нужд Вооруженных Сил Украины. Агентство остается преданным принципам прозрачности и подотчетности в сфере оборонных закупок, что является основой доверия международных партнеров Украины.

Подчеркиваем, что любые попытки неправомерного вмешательства в деятельность независимых надзорных органов подрывают институциональную способность и могут иметь негативные последствия как для международной поддержки Украины, так и для стабильных поставок вооружения и военной техники на фронт", - подытоживается в заявлении.

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Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.



