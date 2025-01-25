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Новости
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Анонсирование нового руководителя АОЗ является прямым проявлением давления на Набсовет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим", - заявление Агентства

Заява Агенції оборонних закупівель

В Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытке вернуть оборонные закупки в "ручной режим".

Об этом говорится в официальном заявлении Агентства, передает Цензор.НЕТ.

"23 января Наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А значит, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это соответствует как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства", - говорится в заявлении.

В АОЗ отметили, что на сегодня Наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление Министра обороны Украины об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию.

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"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим".

И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках "датской модели"", - добавили в Агентстве.

Также в АОЗ рассказали о результатах работы Агентства оборонных закупок в 2024 году и заявили о готовности отвечать за них перед обществом и ВСУ.

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"АОЗ продолжает работать в штатном режиме под руководством действующего директора Марины Безруковой, обеспечивая выполнение критически важных контрактов для нужд Вооруженных Сил Украины. Агентство остается преданным принципам прозрачности и подотчетности в сфере оборонных закупок, что является основой доверия международных партнеров Украины.

Подчеркиваем, что любые попытки неправомерного вмешательства в деятельность независимых надзорных органов подрывают институциональную способность и могут иметь негативные последствия как для международной поддержки Украины, так и для стабильных поставок вооружения и военной техники на фронт", - подытоживается в заявлении.

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Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Заява АОЗ
Заява АОЗ

Автор: 

Умеров Рустем (553) Марина Безрукова (30) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+5
Два-три зрадника ломають через коліно усю Україну? Просте питання: як довго це будемо терпіти?
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25.01.2025 15:55
+5
23 мільярди Умеров вирвав. Сподобалось. Хочеться ще більше.
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25.01.2025 16:49
+3
да все, що завгодно, аби відвернути увагу від генералів!
нажаль, київ не бомбили.
ото б точно відвернуло....
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25.01.2025 15:43
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Правила форума Совет форумчан
да все, що завгодно, аби відвернути увагу від генералів!
нажаль, київ не бомбили.
ото б точно відвернуло....
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25.01.2025 15:43 Ответить
.
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25.01.2025 15:45 Ответить
нічого дивного. зелене шобло рулить
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25.01.2025 15:50 Ответить
Наглядова рада проти Умерова - НАБУ спостерігає?
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25.01.2025 15:50 Ответить
Ще не отримали команду фас. Чекають..
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25.01.2025 16:02 Ответить
Наглядова рада яка складається з Чмута, Джигиря і інших т.з. "антикорупціонерів" цікава структура
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25.01.2025 15:54 Ответить
нє, цікава структура умєров і желемутдінов
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25.01.2025 17:03 Ответить
Умєрову мабуть перед турецькими партнёрами ой як не зручно . Щось мабуть дуже муляє якщо на такі кроки пішов.
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26.01.2025 15:52 Ответить
Два-три зрадника ломають через коліно усю Україну? Просте питання: як довго це будемо терпіти?
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25.01.2025 15:55 Ответить
Не ходи дивитись звідки роги ростуть.Єрмак з Татаровим під свою опіку беруть.
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25.01.2025 16:02 Ответить
23 мільярди Умеров вирвав. Сподобалось. Хочеться ще більше.
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25.01.2025 16:49 Ответить
А потім такі-захід нас зливає! Де наша зброя?!
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25.01.2025 17:02 Ответить
Мені інше цікаво, як там ********** на 23 мільярди гривень, що прогнали через ДПСУ вже прибули на фронт, чи розійшлися по карманам?
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25.01.2025 18:39 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1883174853949456832

Оце осоромились Зедєрьмакі "Українське міністерство оборони потребує захисту - від себе самого" - написано на обкладинці
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25.01.2025 19:29 Ответить
Умеров зробив злочин https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/25/7495229/
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25.01.2025 20:43 Ответить
 
 