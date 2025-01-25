Анонсирование нового руководителя АОЗ является прямым проявлением давления на Набсовет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим", - заявление Агентства
В Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытке вернуть оборонные закупки в "ручной режим".
Об этом говорится в официальном заявлении Агентства, передает Цензор.НЕТ.
"23 января Наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А значит, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это соответствует как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства", - говорится в заявлении.
В АОЗ отметили, что на сегодня Наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление Министра обороны Украины об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию.
"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим".
И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках "датской модели"", - добавили в Агентстве.
Также в АОЗ рассказали о результатах работы Агентства оборонных закупок в 2024 году и заявили о готовности отвечать за них перед обществом и ВСУ.
"АОЗ продолжает работать в штатном режиме под руководством действующего директора Марины Безруковой, обеспечивая выполнение критически важных контрактов для нужд Вооруженных Сил Украины. Агентство остается преданным принципам прозрачности и подотчетности в сфере оборонных закупок, что является основой доверия международных партнеров Украины.
Подчеркиваем, что любые попытки неправомерного вмешательства в деятельность независимых надзорных органов подрывают институциональную способность и могут иметь негативные последствия как для международной поддержки Украины, так и для стабильных поставок вооружения и военной техники на фронт", - подытоживается в заявлении.
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
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нажаль, київ не бомбили.
ото б точно відвернуло....
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Оце осоромились Зедєрьмакі "Українське міністерство оборони потребує захисту - від себе самого" - написано на обкладинці