Безрукова вважає, що хтось свідомо ввів в оману президента на Ставці, щоб віддати 23 мільярди полякам
Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявляє, що 23 мільярди в неї забрали через маніпуляції представників міністерства на ставці та подачу президенту інформації про невикористані 100 мільярдів.
Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.
"Бо не було ніяких 100 млрд. Наш бюджет – 306,2. Чи 306,5. З них третину ми отримали на початку жовтня. Це був останній день вересня чи початок жовтня. Згідно з планом, основна частина грошей мала бути витрачена в грудні. Це було згідно з планом. Ми доводили ці плани до Міністерства оборони. Про це знало Казначейство", - заявила Безрукова.
"Є таке поняття, як асигнування. У нас є бюджет. Наприклад, на цей рік – це 298 млрд. Але в січні у мене відкрито асигнування на 19 млрд. Я не можу витратити більше. І, відповідно, асигнування були відкриті на грудень у дуже великій частині", - пояснила вона.
"Коли ми отримали четверту частину на початку жовтня, ми ж законтрактувалися дуже швидко, провели інспекції, чекали ліцензії. Тобто, ми насправді в цей час чекали ліцензії. Контракти були готові на 50 млрд. Список цих контрактів був повідомлений Міністерству оборони", - зазначила вона.
За словами Безрукової, в АОЗ знали, що на кінець листопада, перший тиждень грудня компанії отримають ліцензії і вони зможуть сплатити аванси. Натомість вийшла постанова Кабміну, що МО віддало гроші на ДПСУ.
"Тобто, контрактів у мене було на 50 плюс мільярдів і аванси, відповідно, 23-25 мільярдів були заплановані. А всі інші гроші були заблоковані уже під оплати за поставлений товар. Тобто, було навіть не 23 мільярди, а насправді менше, десь 21,8. Це були всі наші вільні гроші. Але вони не були вільні, вони були законтрактовані. Просто під них ще ми не брали зобов’язання, ми не блокували їх у казні, тому що не було ліцензії", - пояснила вона.
"Це дуже така складна механіка. Насправді тому, хто не розуміється на бюджетному законодавстві, важко це осягнути. Тобто, є асигнування, відкриті на грудень - їх 50 мільярдів. Спочатку ти береш бюджетні зобов'язання. Тобто, ти блокуєш ці гроші в казні під якийсь контракт і тільки потім платиш. Так от, я не ризикую грошима і не блокую кошти в казні, поки у мене немає всіх документів - інспекцій, ліцензії і контракту безумовного", - заявила Безрукова.
"Але якимось чином, як мені розповіли, раніше на Ставці, відбулась дуже жорстка маніпуляція, тому що було прокомуніковано, що у нас не використано 100 мільярдів на рахунках. Це цинічна брехня. І той, хто зманіпулював рішенням Ставки, мабуть, зробив це свідомо", - заявила Безрукова.
Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча ні! Це не дурні! За зрадники та крадії!
безрукова поплавилась!
ставай на коліна та проси мілості у зе!лідора.
сцарь хароший, боярє плахіє.
Який наївняк. Зеленський все прекрасно знає. А цей "хтось", з яким Зеленський на пару нищить Україну - агент рашистів Єрмак.
Це 13.500.000 виборців-телепузиків у 2019 ввели у оману Зеленського - і Зеленський повірив, що він президент. А сам як був пустоголовим клоуном, так і залишився, тільки бейджик на себе почепив - "президент" - бутафорський президент...
А на закуску гляньте одним глазком вот это: (за такое, вообще говоря, по моему, надо не в президенты урода вибирать, а надавать по морде)
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
не може бути!
він же зе!лідор!
НАВМИСТНО!?
В ОМАНУ?!
А в Оман теж хтось вів в оману?
ВСЕ НАВМИСНО ТА СВІДОМО. Вальодья заробляє на життях українців.
яке мілліонами липне до нього і його дєрмачної банди 😡
Это хуже самого страшного преступления, когда знаешь имя преступника и не говоришь!
Чушь собачья, как можно было ввести в обман президента, когда речь идёт о таких огромных
суммах ,выделенных на войну?
Сегодня все эти возмущения бесполезны, народ сам захотел иметь такую власть и он её получил,
любая власть, это зеркальное отражение народа, который её выбирает, это вечная истина!
ЗЕ-Оманський скіздив 23 млрд..
А починав з 40 млн Бєні
Не думаю, що їм потрібна перемога. Війна для них, це час можливостей (особистих).
https://x.com/Anton_Sadovnik
Тоха
https://x.com/Anton_Sadovnik
@Anton_Sadovnik
В ответ
https://x.com/InvestigatorUa @InvestigatorUa
Це міністр, вичерпав себе. Змініть його на когось, хто хоче робити зміни, а не цю показуху. Бачу, коли почали пробувати міняти щось, то цей міністр одразу роги в землю і всіх звільнити. Я Чмуту довіряю більше ніж цьому міністру.Де балістика по мацкві??Опять в штани насрав путін?
А нафига тогда царю десятки разных советников? Чтобы увеличить бюджет на содержание их и Офиса Царя (ОЦ) в 2 раза по сравнению с прошлым годом?
Или царь и об этом тоже не знает? И тут его держат в неведении...
Це Шмигло розпиляло 23млрд, про цього фунта ахметівського вона чомусь не згадує.