Безрукова вважає, що хтось свідомо ввів в оману президента на Ставці, щоб віддати 23 мільярди полякам

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявляє, що 23 мільярди в неї забрали через маніпуляції представників міністерства на ставці та подачу президенту інформації про невикористані 100 мільярдів.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Бо не було ніяких 100 млрд. Наш бюджет – 306,2. Чи 306,5. З них третину ми отримали на початку жовтня. Це був останній день вересня чи початок жовтня. Згідно з планом, основна частина грошей мала бути витрачена в грудні. Це було згідно з планом. Ми доводили ці плани до Міністерства оборони. Про це знало Казначейство", - заявила Безрукова.

"Є таке поняття, як асигнування. У нас є бюджет. Наприклад, на цей рік – це 298 млрд. Але в січні у мене відкрито асигнування на 19 млрд. Я не можу витратити більше. І, відповідно, асигнування були відкриті на грудень у дуже великій частині", - пояснила вона.

"Коли ми отримали четверту частину на початку жовтня, ми ж законтрактувалися дуже швидко, провели інспекції, чекали ліцензії. Тобто, ми насправді в цей час чекали ліцензії. Контракти були готові на 50 млрд. Список цих контрактів був повідомлений Міністерству оборони", - зазначила вона.

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За словами Безрукової, в АОЗ знали, що на кінець листопада, перший тиждень грудня компанії отримають ліцензії і вони зможуть сплатити аванси. Натомість вийшла постанова Кабміну, що МО віддало гроші на ДПСУ.

"Тобто, контрактів у мене було на 50 плюс мільярдів і аванси, відповідно, 23-25 мільярдів були заплановані. А всі інші гроші були заблоковані уже під оплати за поставлений товар. Тобто, було навіть не 23 мільярди, а насправді менше, десь 21,8. Це були всі наші вільні гроші. Але вони не були вільні, вони були законтрактовані. Просто під них ще ми не брали зобов’язання, ми не блокували їх у казні, тому що не було ліцензії", - пояснила вона.

"Це дуже така складна механіка. Насправді тому, хто не розуміється на бюджетному законодавстві, важко це осягнути. Тобто, є асигнування, відкриті на грудень - їх 50 мільярдів. Спочатку ти береш бюджетні зобов'язання. Тобто, ти блокуєш ці гроші в казні під якийсь контракт і тільки потім платиш. Так от, я не ризикую грошима і не блокую кошти в казні, поки у мене немає всіх документів - інспекцій, ліцензії і контракту безумовного", - заявила Безрукова.

"Але якимось чином, як мені розповіли, раніше на Ставці, відбулась дуже жорстка маніпуляція, тому що було прокомуніковано, що у нас не використано 100 мільярдів на рахунках. Це цинічна брехня. І той, хто зманіпулював рішенням Ставки, мабуть, зробив це свідомо", - заявила Безрукова.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".