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Новини
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Безрукова вважає, що хтось свідомо ввів в оману президента на Ставці, щоб віддати 23 мільярди полякам

Міноборони передало полякам 23 мільярди

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова заявляє, що 23 мільярди в неї забрали через маніпуляції представників міністерства на ставці та подачу президенту інформації про невикористані 100 мільярдів.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Бо не було ніяких 100 млрд. Наш бюджет – 306,2. Чи 306,5. З них третину ми отримали на початку жовтня. Це був останній день вересня чи початок жовтня. Згідно з планом, основна частина грошей мала бути витрачена в грудні. Це було згідно з планом. Ми доводили ці плани до Міністерства оборони. Про це знало Казначейство", - заявила Безрукова.

"Є таке поняття, як асигнування. У нас є бюджет. Наприклад, на цей рік – це 298 млрд. Але в січні у мене відкрито асигнування на 19 млрд. Я не можу витратити більше. І, відповідно, асигнування були відкриті на грудень у дуже великій частині", - пояснила вона.

"Коли ми отримали четверту частину на початку жовтня, ми ж законтрактувалися дуже швидко, провели інспекції, чекали ліцензії. Тобто, ми насправді в цей час чекали ліцензії. Контракти були готові на 50 млрд. Список цих контрактів був повідомлений Міністерству оборони", - зазначила вона.

Читайте: Міноборони було завчасно попереджене про продовження контракту, але потім почався тиск та погрози, - Безрукова

За словами Безрукової, в АОЗ знали, що на кінець листопада, перший тиждень грудня компанії отримають ліцензії і вони зможуть сплатити аванси. Натомість вийшла постанова Кабміну, що МО віддало гроші на ДПСУ.

"Тобто, контрактів у мене було на 50 плюс мільярдів і аванси, відповідно, 23-25 мільярдів були заплановані. А всі інші гроші були заблоковані уже під оплати за поставлений товар. Тобто, було навіть не 23 мільярди, а насправді менше, десь 21,8. Це були всі наші вільні гроші. Але вони не були вільні, вони були законтрактовані. Просто під них ще ми не брали зобов’язання, ми не блокували їх у казні, тому що не було ліцензії", - пояснила вона.

"Це дуже така складна механіка. Насправді тому, хто не розуміється на бюджетному законодавстві, важко це осягнути. Тобто, є асигнування, відкриті на грудень - їх 50 мільярдів. Спочатку ти береш бюджетні зобов'язання. Тобто, ти блокуєш ці гроші в казні під якийсь контракт і тільки потім платиш. Так от, я не ризикую грошима і не блокую кошти в казні, поки у мене немає всіх документів - інспекцій, ліцензії і контракту безумовного", - заявила Безрукова.

"Але якимось чином, як мені розповіли, раніше на Ставці, відбулась дуже жорстка маніпуляція, тому що було прокомуніковано, що у нас не використано 100 мільярдів на рахунках. Це цинічна брехня. І той, хто зманіпулював рішенням Ставки, мабуть, зробив це свідомо", - заявила Безрукова.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".

Автор: 

Міноборони (7456) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+35
Ну не треба, ну не катить вже казочка "царь хороший, а от боярє - підараси"... Не на 4-й рік війни. Цар або просто тупий, або співучасник. Третього не дано, а ці два варіанта - обидва для країни хрінові
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26.01.2025 12:41
+23
"...хтось свідомо ввів в оману президента..."
Який наївняк. Зеленський все прекрасно знає. А цей "хтось", з яким Зеленський на пару нищить Україну - агент рашистів Єрмак.

Це 13.500.000 виборців-телепузиків у 2019 ввели у оману Зеленського - і Зеленський повірив, що він президент. А сам як був пустоголовим клоуном, так і залишився, тільки бейджик на себе почепив - "президент" - бутафорський президент...
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26.01.2025 12:43
+19
Ага, стара казка на новий лад:

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26.01.2025 12:43
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26.01.2025 12:40 Відповісти
Для того Оман і існує, щоб вводити в Оману дурнів!
Хоча ні! Це не дурні! За зрадники та крадії!
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26.01.2025 12:58 Відповісти
Так, в оману блазня ввели ще задовго до Оману.
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26.01.2025 13:37 Відповісти
воно само оман 100%
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26.01.2025 14:20 Відповісти
хоч само зрозуміло що написало?
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26.01.2025 18:01 Відповісти
Ну не треба, ну не катить вже казочка "царь хороший, а от боярє - підараси"... Не на 4-й рік війни. Цар або просто тупий, або співучасник. Третього не дано, а ці два варіанта - обидва для країни хрінові
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26.01.2025 12:41 Відповісти
Цар отакий
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26.01.2025 17:33 Відповісти
Таваріщ Президент праізашла чудовіщная ашибка
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26.01.2025 22:37 Відповісти
всьо!
безрукова поплавилась!
ставай на коліна та проси мілості у зе!лідора.
сцарь хароший, боярє плахіє.
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26.01.2025 12:42 Відповісти
Ага, стара казка на новий лад:

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26.01.2025 12:43 Відповісти
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26.01.2025 12:59 Відповісти
Походу братья?
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26.01.2025 16:20 Відповісти
не лайки тут ставити а вішати цих гнид давно треба
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26.01.2025 18:04 Відповісти
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26.01.2025 13:00 Відповісти
"...хтось свідомо ввів в оману президента..."
Який наївняк. Зеленський все прекрасно знає. А цей "хтось", з яким Зеленський на пару нищить Україну - агент рашистів Єрмак.

Це 13.500.000 виборців-телепузиків у 2019 ввели у оману Зеленського - і Зеленський повірив, що він президент. А сам як був пустоголовим клоуном, так і залишився, тільки бейджик на себе почепив - "президент" - бутафорський президент...
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26.01.2025 12:43 Відповісти
Давайте так - он кенечно пид..р но не проросийский, а вот Портнов Татарова да , и есть вопросы по Татарову и Гетьманцеву
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26.01.2025 14:09 Відповісти
А да забыл у не лоха есть еще Баканов там тоже иного вопросов
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26.01.2025 14:12 Відповісти
Во-первых, никто еще не отменял древнюю мудрость - скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Если Зеленсикй окружил себя кацапьём - неужели Вы думаете, что он сам не такой - Зеленский пол-жизни прожил в Москве, в РФ сделал свои капиталы... Когда его выбрали "президентом" Зеленский даже украинским языком толком не владел, а гавкал с тошнотворным московским причмокиванием. Во-вторых, посмотрите на досуге матералы по Маслякову и КВН - за что Масляков получил высшую награду РФ из рук самого х**ла. В-третьих, посмотрте материалы про отношения Зеленського и Медведчука. И, наконец, посмотрите как Зеленский вёл себя во время Майданов. А самое главное - ЧТО ДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ И ПАТРУШЕВ В ОМАНЕ? Почему после этого ещё в самолёте Зеленский выгнал Богдана, взял Ермака и разогнал всех, с кем шёл на выборы - после Омана нарисовались Портновы, Татаровы и прочая кацапская шелупонь.
А на закуску гляньте одним глазком вот это: (за такое, вообще говоря, по моему, надо не в президенты урода вибирать, а надавать по морде)
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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26.01.2025 14:24 Відповісти
У вас є відповідь чому тоді проти нього негайно не була відкрита крим. справа за виправдовування московської агресії, натомість навпаки нагородили за цей злочин проти державності України, зареєструвавши його кандидатом на найвищу посаду в державі, як і його фейкову, профінансовану кремлем партію?
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26.01.2025 23:23 Відповісти
Відповідь є. Але вона не така проста. Можна сказати десь так - вітання пану Порошенку і його засратим "політтехнологам" які боялися зовсім не того. Вони хотіли повторити фінт Кучми на другий термін. Але на кожну хитру дупу завжди знаходиться... Все-таки досвід кгб-фсб-шних спеців дещо солідніший, ніж наших доморощених мудрагелів. Порошенка попереджали - але він думав, що розумніший за усіх. А ніфіга.
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26.01.2025 23:56 Відповісти
якісь болванчик пластмасовий-то він не знає,то він не винен,то його обдурили,то він нікому нічого не винен...
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26.01.2025 12:46 Відповісти
не дієздатний
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26.01.2025 13:48 Відповісти
О, наш преZEдент обожнює Оман!
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26.01.2025 12:46 Відповісти
То шо 23 лярди вже канули в Лєту?
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26.01.2025 12:48 Відповісти
Яку нах Лету? У оманський офшор.
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26.01.2025 12:52 Відповісти
лєта канцельбогельман, директор офшора.
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26.01.2025 13:00 Відповісти
Тоді інша справа. А то ми не панимали а ета другое.
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26.01.2025 13:29 Відповісти
хто б сумнівавсяю він ще убив брата, двох сестер, зварив у шоколаді на ліпецькій фабриці назвав "Київським тортом" й продав на росії. на цьому разбогатів у 82 мільярда разів більше, чим зелений, єрьмак, арахімія, баканов, 95 кривий квартал, разом узяті. так що Порошенко ще той "барига"
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26.01.2025 14:33 Відповісти
прострочений зеленський?
не може бути!
він же зе!лідор!
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26.01.2025 14:39 Відповісти
ТА ВИШО!?
НАВМИСТНО!?
В ОМАНУ?!
А в Оман теж хтось вів в оману?
ВСЕ НАВМИСНО ТА СВІДОМО. Вальодья заробляє на життях українців.
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26.01.2025 12:51 Відповісти
ЗепреЗедент здатний сам кого завгодно ввести в оману за бабло ,
яке мілліонами липне до нього і його дєрмачної банди 😡
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26.01.2025 12:54 Відповісти
начебто зелена шмаркля не має з цього всього свого гешефту
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26.01.2025 12:54 Відповісти
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26.01.2025 12:57 Відповісти
"Праізашла чудовісчьная ашипка?"
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26.01.2025 12:57 Відповісти
Гешефт він має в увсьому , тому і марить вдруге стати преЗедентом 🤬
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26.01.2025 12:57 Відповісти
патрушев ввів в оману! ))
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26.01.2025 13:03 Відповісти
нафіга нам такий наївняк на посаді президента?!
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26.01.2025 13:12 Відповісти
хтось - це мафія, оргзлочин та зрадники..
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26.01.2025 13:18 Відповісти
мені здається, ця пані помиляється - аби *****...ти гроші, зеленого їбаната в оману вводити не треба...
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26.01.2025 13:18 Відповісти
Ну яка ще омана, що оп підсовує-те й він підписує.
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26.01.2025 13:18 Відповісти
Наш потужний Лідор взагалі нівчому не винний, його Порошенко змусив стати президентом. Барига ввів в оману нашого патріотичного Лідора, що все буде добре
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26.01.2025 13:25 Відповісти
Как эти иносказания надоели!

Это хуже самого страшного преступления, когда знаешь имя преступника и не говоришь!

Чушь собачья, как можно было ввести в обман президента, когда речь идёт о таких огромных

суммах ,выделенных на войну?

Сегодня все эти возмущения бесполезны, народ сам захотел иметь такую власть и он её получил,

любая власть, это зеркальное отражение народа, который её выбирает, это вечная истина!
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26.01.2025 13:26 Відповісти
Свідомо
ЗЕ-Оманський скіздив 23 млрд..
А починав з 40 млн Бєні
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26.01.2025 13:36 Відповісти
Фартовий чувак
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26.01.2025 13:55 Відповісти
Кілька раз прочитав і загубився у тих "контрактах,асигнуваннях,бюджетних зобов"язаннях,ліценціях" і тому подібному словоблудіі.І хоча в останньому абзаці говорилось що "то складно зрозуміти необізнаній людині" все одно лишається стійке відчуття що піні Безрукова - рафінована аферистка.
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26.01.2025 13:39 Відповісти
Агенція готова закупити сотні тисяч протитанкових мін M6A2 з підривником. Вартість - під 600 євро за одиницю. Рік виготовлення мін, як зафіксовано у документі: "1941+". Тобто виходить, що з часу виготовлення цих мін дійсно пройшло від 84 років. Втім, у контракті зазначено, що "продавець гарантує, що товар є придатним для експлуатації. Це цитата про те як балакуча Безрукова постачала ********** ЗСУ,міни 84 річного віку!!
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26.01.2025 13:43 Відповісти
Бубачка нєвінават, єму просто нє дакладивают. Дайтє єму єщьо одну страну, он научітся
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26.01.2025 13:53 Відповісти
о яке воно дурне, даже не здогадалось?
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26.01.2025 14:01 Відповісти
Якийсь дебілізм: люди по гривні збирають, казнокради мільярдами крутять.
Не думаю, що їм потрібна перемога. Війна для них, це час можливостей (особистих).
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26.01.2025 14:02 Відповісти
вовочка прикидається дурником і його прихвосні в цьому йому підігрують.
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26.01.2025 14:03 Відповісти
Це той сами ********** попросив мать і попросив Безрукову таке сказати?
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26.01.2025 14:11 Відповісти
Вона чекала ліцензії. А військові на фронті чекали снаряди.
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26.01.2025 14:27 Відповісти
Безрукова натякає що зелений наркоман вже весь мозок випалив,одебілився настільки що не розуміє куди віддав 23 мільярда.Але ж це чмо приймає там безліч інших рішень, від яких залежить життя людей та доля країни.
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26.01.2025 14:35 Відповісти
Царь хароший, баярє плахіє
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26.01.2025 14:52 Відповісти
"Ввів в Оман..."...
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26.01.2025 14:57 Відповісти
Так і скажи що ти мародерила с нелохом 50 на 50
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26.01.2025 15:00 Відповісти
Клоун не виноват,он не знал,его *обдурили».
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26.01.2025 15:05 Відповісти
Чи не забагато уваги цієї Безруковій? Вона вважає що має право докучати нам та їздити по вухах?
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26.01.2025 15:09 Відповісти
Навіщо оманському завершувати війну, коли можна тирити мільярдами
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26.01.2025 16:24 Відповісти
https://x.com/Anton_Sadovnik



https://x.com/Anton_Sadovnik

Тоха



https://x.com/Anton_Sadovnik

@Anton_Sadovnik


В ответ

https://x.com/InvestigatorUa @InvestigatorUa

Це міністр, вичерпав себе. Змініть його на когось, хто хоче робити зміни, а не цю показуху. Бачу, коли почали пробувати міняти щось, то цей міністр одразу роги в землю і всіх звільнити. Я Чмуту довіряю більше ніж цьому міністру.Де балістика по мацкві??Опять в штани насрав путін?
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26.01.2025 17:11 Відповісти
Царь тупой, а бояре хитрые, вот и вертят миллиардами как хотят
А нафига тогда царю десятки разных советников? Чтобы увеличить бюджет на содержание их и Офиса Царя (ОЦ) в 2 раза по сравнению с прошлым годом?
Или царь и об этом тоже не знает? И тут его держат в неведении...
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26.01.2025 17:51 Відповісти
Пацани почекають, поки ви з лярдами розбереться: що собі, що на фронт.
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26.01.2025 19:14 Відповісти
Хто він такий той клован членистоногий? Він хіба розпорядник бюджетних коштів чи може він сам якось в обхід профільних законів і Конституції вніс зміни в закон про держбюджет, що вона на нього киває?
Це Шмигло розпиляло 23млрд, про цього фунта ахметівського вона чомусь не згадує.
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26.01.2025 23:33 Відповісти
НАРОДНЫЙ ГНЕВ РАСТЁТ !!!
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27.01.2025 11:18 Відповісти
 
 