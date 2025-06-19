Єрмак викликає роздратування в адміністрації Трампа, - Politico

Видання Politico стверджує, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак викликає роздратування у представників адміністрації Дональда Трампа, які мали нагоду з ним спілкуватися.

Politico опублікувало матеріал, присвячений Єрмаку, під заголовком "Український посадовець, якого Вашингтон любить ненавидіти". Матеріал побудований на розмовах із 14 людьми – помічниками конгресменів, колишніми американськими та українськими посадовцями і іншими особами, обізнаними про взаємодію Єрмака у Вашингтоні.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником у відносинах з президентом України. Однак багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у питаннях американської політики, різким і надмірно вимогливим до американських посадовців, а також загалом нездатним орієнтуватися у внутрішніх процесах вашингтонського істеблішменту на Капітолійському пагорбі", – йдеться у матеріалі.

Деякі співрозмовники видання також побоюються, що Єрмак неточно доносив позицію США до керівництва України. Один із тих, хто знайомий з взаємодією Єрмака з адміністрацією Трампа, описав його як "двопартійного подразника".

Представники адміністрації Байдена також були розчаровані Єрмаком, але, за словами колишнього високопосадовця адміністрації та трьох інших осіб, обізнаних з відносинами між США та Україною на той час, вони змогли в основному приховати своє роздратування, зважаючи на надзвичайну ситуацію та ключову роль Вашингтона у зміцненні оборони України. Адміністрація Трампа не виявляє такої поступливості.

Під час візиту до Вашингтона на початку червня, організованого в останній момент, Єрмак мав труднощі з організацією зустрічей з високопосадовцями адміністрації Трампа, за словами п'яти осіб, обізнаних з візитом. Єрмак нібито прибув без чіткого плану, і відгуки тих, з ким він все-таки зустрівся, були такими: "Ми не знаємо, чому він тут", – сказав один з обізнаних з візитом.

За словами цього джерела, зустріч Єрмака з держсекретарем Марко Рубіо була скасована в останній момент. Однак, за їхніми словами, Єрмак все-таки зустрівся з Рубіо, який також виконує обов'язки радника з національної безпеки, в Білому домі.

За словами людини, обізнаної з візитом, глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз змусила Єрмака чекати в Білому домі, а потім скасувала зустріч, а офіс віцепрезидента Джей Ді Венса взагалі не відповів на прохання про зустріч.

Люди, обізнані з відносинами Києва зі США, охарактеризували взаємодію Єрмака з обома адміністраціями як напружену і складну. Вони сказали, що Єрмак, майже через шість років після того, як став найближчим помічником Зеленського, все ще намагається орієнтуватися в коридорах влади у Вашингтоні.

"Він вважав, наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки", – сказав другий інсайдер, знайомий з візитом. Ця людина назвала таку думку "абсурдною".

У приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, за словами джерела, знайомого з візитом. Зокрема йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з Путіним.

Особи, обізнані з відносинами між США та Україною, а також прихильники Києва у Вашингтоні побоюються, що напруженість, спричинена діями Єрмака, може швидко поширитися і підірвати позиції України у відносинах з найважливішим партнером.

