Єрмак викликає роздратування в адміністрації Трампа, - Politico

Видання Politico стверджує, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак викликає роздратування у представників адміністрації Дональда Трампа, які мали нагоду з ним спілкуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Politico опублікувало матеріал, присвячений Єрмаку, під заголовком "Український посадовець, якого Вашингтон любить ненавидіти". Матеріал побудований на розмовах із 14 людьми – помічниками конгресменів, колишніми американськими та українськими посадовцями і іншими особами, обізнаними про взаємодію Єрмака у Вашингтоні.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Єрмак регулярно відвідує Вашингтон і виступає посередником у відносинах з президентом України. Однак багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у питаннях американської політики, різким і надмірно вимогливим до американських посадовців, а також загалом нездатним орієнтуватися у внутрішніх процесах вашингтонського істеблішменту на Капітолійському пагорбі", – йдеться у матеріалі.

Деякі співрозмовники видання також побоюються, що Єрмак неточно доносив позицію США до керівництва України. Один із тих, хто знайомий з взаємодією Єрмака з адміністрацією Трампа, описав його як "двопартійного подразника".

Представники адміністрації Байдена також були розчаровані Єрмаком, але, за словами колишнього високопосадовця адміністрації та трьох інших осіб, обізнаних з відносинами між США та Україною на той час, вони змогли в основному приховати своє роздратування, зважаючи на надзвичайну ситуацію та ключову роль Вашингтона у зміцненні оборони України. Адміністрація Трампа не виявляє такої поступливості.

Під час візиту до Вашингтона на початку червня, організованого в останній момент, Єрмак мав труднощі з організацією зустрічей з високопосадовцями адміністрації Трампа, за словами п'яти осіб, обізнаних з візитом. Єрмак нібито прибув без чіткого плану, і відгуки тих, з ким він все-таки зустрівся, були такими: "Ми не знаємо, чому він тут", – сказав один з обізнаних з візитом.

За словами цього джерела, зустріч Єрмака з держсекретарем Марко Рубіо була скасована в останній момент. Однак, за їхніми словами, Єрмак все-таки зустрівся з Рубіо, який також виконує обов'язки радника з національної безпеки, в Білому домі.

За словами людини, обізнаної з візитом, глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз змусила Єрмака чекати в Білому домі, а потім скасувала зустріч, а офіс віцепрезидента Джей Ді Венса взагалі не відповів на прохання про зустріч.

Люди, обізнані з відносинами Києва зі США, охарактеризували взаємодію Єрмака з обома адміністраціями як напружену і складну. Вони сказали, що Єрмак, майже через шість років після того, як став найближчим помічником Зеленського, все ще намагається орієнтуватися в коридорах влади у Вашингтоні.

"Він вважав, наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки", – сказав другий інсайдер, знайомий з візитом. Ця людина назвала таку думку "абсурдною".

У приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, за словами джерела, знайомого з візитом. Зокрема йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з Путіним.

Особи, обізнані з відносинами між США та Україною, а також прихильники Києва у Вашингтоні побоюються, що напруженість, спричинена діями Єрмака, може швидко поширитися і підірвати позиції України у відносинах з найважливішим партнером.

США (24380) Єрмак Андрій (1427)
+89
Не одні США)) Ми тут тоже думаємо що він чорт)
19.06.2025 20:20 Відповісти
+69
Навіть Трумпові придурки роздратовані цим придурком.
19.06.2025 20:17 Відповісти
+61
І в мене викликає роздратування
19.06.2025 20:21 Відповісти
У московитів і на зєлю. Різниця в тому, що для московитів це прикриття своїх агентів.
20.06.2025 11:57 Відповісти
А что им так НЕ нравится ? Ермак это выдающийся политический лидер , через букву П . Времён унылого комика с 95 квартала.
20.06.2025 09:26 Відповісти
Хто такий взагалі дерьмак? Хто давав йому повноваження? Це чмо лізе всюди!!!! Гебешна мразота хоче контролювати всі процеси в Україні. Ця потвора давно вже має висіти на ліхтарі!!!
20.06.2025 09:54 Відповісти
Зєля його і вибрав, і продовжує тримати попри всі зашквари. Бо саме зєля є основним ворогом України, все він робить свідомо на користь кремля.
20.06.2025 11:55 Відповісти
Єрмак викликає роздратування даже у меня
20.06.2025 09:59 Відповісти
чому тільки Єрмак викликає роздратування??? вся ця гоп-команда зелених мерзотників і ще 73 відсотки дебілів що їх вибрали, горіть всі в Пеклі!
20.06.2025 10:18 Відповісти
Коли ви, дебіли, обираєте дебілів керувати своєю державою, та ще й під час війни, то не дивуйтесь, коли весь світ вважатиме вас саме дебілами, а не кимось іншими.
20.06.2025 10:21 Відповісти
Ці самі почуття виникають у більшості українського суспільства. А головне, що це вирок зовнішньополітичної діяльності Банкової та п'яти-шести "потужних" менеджерів, які її репрезентують. Тому, нічого дивного нема в тому, що чекати всіляку допомогу, включно і війскову від США, марна справа
20.06.2025 11:30 Відповісти
А ми тут шукаємо причини чого ж це зєля так вчепився в цього єрмака, як кліщ? А може все просто, умисно тримає в якості додаткового подразника, щоб відвернути союзників.
20.06.2025 11:51 Відповісти
А закрыть ему визу не пробовали?
20.06.2025 12:48 Відповісти
У кремлёвских агентов какое-то недопонимание.
20.06.2025 13:10 Відповісти
Коли б була нормальна влада, то вони б вже давно відсторонили людину яка викликає роздратування в країні від якої ми залежимо. Але ж серед них і нема нікого які не будуть викликати роздратування. Вони всі такі. Країна в великій біді.
20.06.2025 13:44 Відповісти
Так зробіть йому санкції
20.06.2025 13:51 Відповісти
А у Путіна не викликає роздратування Єрмак? Я так бачу вони однодумці ..
20.06.2025 13:53 Відповісти
А як путін і трамп вважають що земля кругла. Значить нам треба вважати що вона кубічна?
20.06.2025 21:24 Відповісти
Ні, насправді Земля плоска і стоїть на слонах.
20.06.2025 23:40 Відповісти
Enot. В цьому теж Єрмак винний?
Белый Дом удалил со своего сайта страницу, посвященную Будапештском у меморандуму, согласно которому США выступали гарантом ненападения на Украину за её отказ от ядерного арсенала.
Теперь по версии Трампа этого просто не было.
20.06.2025 14:09 Відповісти
Хламідія накинув на Аллу Борисівну, бо тра розпилити 400 ярдів, а тут ще й Чернишов утік, бггг.
20.06.2025 14:51 Відповісти
Від балаканини про необхідність зміни влади треба переходити до дій, а саме - крок за кроком готувати країну до виборів, які стануть можливими, якщо буде пауза в війні, тобто тр, а значить НАТО погодяться бути гарантами безпеки впродовж паузи, а пу погодиться соблюдати умови, адже саме він наполягає на скоріших виборах і "простроченості" укр.влади.

1. Питання про реєстр виборців: прийняття закону про те, що виборець буде сам активно підтверджувати/зміняти фактичне місце свого проживання, тобто дільницю, на якій буде голосувати.
2. Заборона тим, хто не проживав останні роки в Україні, баллотуватися (це не торкається тих, хто працював за кордоном в укр.установах). Адже, якщо хтось виїхав з України під час війни і буде баллотуватися/обранним, то не факт, що при поновленні війни, він не дрисне за кордон... навіщо такі депутати на дістанційкі?).
Ніхто не може гарантувати, що після виборів війна не поновиться, адже зрозуміло, що результатими виборів особисто пу не буде задоволений.
3. Дозвіл баллотуватися військовим з наданням їм відпуски для активної участі в виборчому процессі.
4. Заборона баллотуватись членам забороненних політ. партій, навіть, якщо вони з них вийшли і перевзулися, а також тим, хто під санкціями аба в ув'язненні...
5. Можливість створення за кордоном виборчих дільниць поза межами дип.установ, інакше мілліони біженців не будуть мати змогу проголосувати.
6. Вибори депутатів усіх рівнів лише за пропорційної системи але за відкритими списками.
...ще багато принципових питань, які потребують рішення для вдосконалення виборчого процессу. За неділю і пару неділь їх не вирішити. Тому, зараз на часі зайнятися цим, адже, потрібен час не тільки для напрацювання змін, а й час для приняття відповідних законів ВРадою.
Питання: чому це зараз не робиться і не обговорюється?
20.06.2025 14:54 Відповісти
Не тратьте куме сили, ***** не потрібні вибори в Україні. Йому потрібні референдуми в 20-ти областях України.
20.06.2025 23:43 Відповісти
Яка різниця хто там у тих відкритих списках, коли ми знаємо всіх голів партій. А ті хто в списках будуть себе вести так як скаже голова (хазяїн) партії, незалежно від того списки відкриті чи закриті.
Необхідно перевести повністю на мажоритарку (як у всіх цивілізованих країнах). Але ніяких самовисуванців. Тільки висуванці колективів (в тому числі трудових, військових і партій) не менше 50 людей. І виборці мають право знати який колектив висунув. Голосування в колективі тільки таємне. Ніяких контрольованих начальством підняттів рук.
Якщо в першому турі не набрав половину, то другий тур. А не так як 20% набрав і депутат, бо остальні з двох десятків конкурентів ще менше. Крім того, якщо не буде самовисуванців, то списки в бюлетенях зменшаться в декілька раз. А депутати висунуті трудовими колективами не залежать від голів будь яких партій, а ті голови партій ставленики тих чи інших олігархів. І ніяких білбордів чи іншої реклами. Тільки інформація про кожного по затвердженій формі.
21.06.2025 06:32 Відповісти
я навіть точно знаю в чому причина роздратування
Єрмак розумніший за інших наших дипредставників та може тримати фокус дискусії, в той час як трампісти намагаються з'їхати з теми і навалити різної фуйні

а ще - купа лайна яка тут накинеться їм допомагати - ідіоти
20.06.2025 15:00 Відповісти
Канєшна розумніший. Він дипломатичних академій не закінчував і йому насрати на дипломатичний протокол. Тьфу на нього, тьфу ще раз.
20.06.2025 23:46 Відповісти
у адміністрації Трампа і Зеленський викликає роздратування, і сама Україна, не забули?
20.06.2025 15:01 Відповісти
Ці двоє викликають роздратування у Трампа, по тій же причині що і в більш менш розумних українців. Бо вони продовжують грати як в серіалі президентство Зеленського. А грають дуже погано. І роздратування цими сказується і на відношення до України.
21.06.2025 00:10 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 