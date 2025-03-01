На підписанні угоди в Білому домі наполягав Єрмак, Келлог був проти, - The New York Post
Спецпредставник Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог виступав проти підписання угоди про копалини саме під час особистої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Проте керівник ОП Андрій Єрмак наполягав на такому форматі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Post.
Високопоставлений американський чиновник, який брав участь у переговорах з Україною, заявив, що Келлог закликав Зеленського підписати угоду під час візиту посланника до Києва минулого тижня, проте Єрмак наполіг на підписанні угоди в Білому домі.
За даними видання, після трьох днів інтенсивних переговорів Келлог погодив угоду з Україною.
"Келлог і Зеленський домовилися про угоду з одним пунктом, який ще належить доопрацювати", - розповів американський чиновник про переговори, які завершилися 21 лютого.
Проте після переговорів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наполягав, щоб Зеленський поїхав до Трампа для підписання угоди в Білому домі.
Келлог радив зробити інакше, оскільки стосунки (між Зеленським і Трампом. - Ред.) "необхідно зміцнити" перед особистою зустріччю.
Проте джерело, знайоме з тактикою Єрмака, повідомило, що офіс Зеленського "продовжував форсувати це питання".
Видання зазначає, що Келлог був готовий піти, ледь не залишивши Україну без угоди, яку можна було б презентувати Трампу. Проте Офіс Президента в останню хвилину "змінив курс" та відправив документи на потяг, яким Келлог їхав з України.
Навіть після цього Київ просував план укладення угоди у Вашингтоні, пише ЗМІ.
Кілька українських джерел повідомили виданню, що команда Зеленського форсувала візит до США.
Один з американських чиновників сказав, що під час зустрічі з Трампом "Зеленський зіграв так неправильно, як тільки міг зіграти".
"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними. Тепер Зеленському доведеться з'ясувати, як це виправити самостійно. Ми не можемо виправити це за нього", - сказав він.
Він так зазначив, що Зеленський з'явився на важливу зустріч не в костюмі, а в повсякденних штанях і чорній сорочці з довгими рукавами.
"Носіння костюма може здатися дрібницею, і я знаю, що (Зеленський. - Ред.) віддає перевагу своєму стилю мілітарі, але це був неправильний вибір", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними."
Носіння костюма може здатися дрібницею, і я знаю, що (Зеленський. - Ред.) віддає перевагу своєму стилю мілітарі, але це був неправильний вибір"
Ну, многие американцы думают что они лучше чем другие, и это факт. Отсутствие манер, необразованность , наглость с манией величия у многих зашкаливает, особенно яростных защитников Трампа ( почему фамилия так созвучна со словом « тампон»?
Обиделись?
Костюм не тот??? Так БД и сам не хуже цирка. - шизофреничные наряды пестрят ежедневно, и шорты с толстовками. Почему - то не требуют одеть костюм представителей тех же ОАЭ или Индии, например. Администрации президента следует установит хорошую слежку за представителями США, слишком стиль Пескова стали напоминать, не хорошо так палится
США с Трампом во главе - не союзники на данный момент. Трамп решил Пупкину помочь запугать и задавить Украину, и это очень явно видно по его высказываниям и действиям. Только за месяц эту часть света обратили во врагов, еще будет куда хуже. Прискорбно что из за этого рыжего падлюки и его приспешников страдает так много людей. Он не « делает Америку великой снова», он ее возвращает в первобытные дни своего становления когда беспощадно убили коренных индейцев, но только на международном уровне. " Democracy ", " freedom ", « justice for all". liberty "- да не смешите мои тапки, это всегда были только слова которые просто хорошо звучат.
Ок, Ермак!
Обычно в 99,99% источниками такой информации являются анонимные комментарии в соцмережах, которые потом выдают за "новости" в развесистых газетах...
"Батя, я стараюсь!" сообщил в москву.
ну якщо в Овальному кабінеті більше не було "крутих" хлопців, то да, можна і образитись ...
взагалі, якщо є бажання спільного діалогу, то не присікуєшся то до костюма, то до погляду чи до знизування плечима, чи що вони там ще напридумували і вкидають зараз в свої змі, щоб виправдати те, що сталось, і найголовніше, не починаєш істерику на рівному місці .. так поводяться ті, хто не збирається укладати ніякі угоди
Наивные, он сыграл так, как от него и требовали.
Як цей козел-провокатор з ОПи не догадався в такому прикиді запустити делегацію України в Овальний кабінет? Нєдарабативаєт Козирь.
ЗІ: ресурс Зе-інформ https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html заблокований ОПою на території України