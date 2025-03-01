На підписанні угоди в Білому домі наполягав Єрмак, Келлог був проти, - The New York Post

Спецпредставник Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог виступав проти підписання угоди про копалини саме під час особистої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Проте керівник ОП Андрій Єрмак наполягав на такому форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Post.

Високопоставлений американський чиновник, який брав участь у переговорах з Україною, заявив, що Келлог закликав Зеленського підписати угоду під час візиту посланника до Києва минулого тижня, проте Єрмак наполіг на підписанні угоди в Білому домі.

За даними видання, після трьох днів інтенсивних переговорів Келлог погодив угоду з Україною.

"Келлог і Зеленський домовилися про угоду з одним пунктом, який ще належить доопрацювати", - розповів американський чиновник про переговори, які завершилися 21 лютого.

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Проте після переговорів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наполягав, щоб Зеленський поїхав до Трампа для підписання угоди в Білому домі.

Келлог радив зробити інакше, оскільки стосунки (між Зеленським і Трампом. - Ред.) "необхідно зміцнити" перед особистою зустріччю.

Проте джерело, знайоме з тактикою Єрмака, повідомило, що офіс Зеленського "продовжував форсувати це питання".

Видання зазначає, що Келлог був готовий піти, ледь не залишивши Україну без угоди, яку можна було б презентувати Трампу. Проте Офіс Президента в останню хвилину "змінив курс" та відправив документи на потяг, яким Келлог їхав з України.

Навіть після цього Київ просував план укладення угоди у Вашингтоні, пише ЗМІ.

Кілька українських джерел повідомили виданню, що команда Зеленського форсувала візит до США.

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Один з американських чиновників сказав, що під час зустрічі з Трампом "Зеленський зіграв так неправильно, як тільки міг зіграти".

"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними. Тепер Зеленському доведеться з'ясувати, як це виправити самостійно. Ми не можемо виправити це за нього", - сказав він.

Він так зазначив, що Зеленський з'явився на важливу зустріч не в костюмі, а в повсякденних штанях і чорній сорочці з довгими рукавами.

"Носіння костюма може здатися дрібницею, і я знаю, що (Зеленський. - Ред.) віддає перевагу своєму стилю мілітарі, але це був неправильний вибір", - додав він.

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