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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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На підписанні угоди в Білому домі наполягав Єрмак, Келлог був проти, - The New York Post

Єрмак наполягав на підписанні угоди зі США в Білому домі

Спецпредставник Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог виступав проти підписання угоди про копалини саме під час особистої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Проте керівник ОП Андрій Єрмак наполягав на такому форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Post.

Високопоставлений американський чиновник, який брав участь у переговорах з Україною, заявив, що Келлог закликав Зеленського підписати угоду під час візиту посланника до Києва минулого тижня, проте Єрмак наполіг на підписанні угоди в Білому домі.

За даними видання, після трьох днів інтенсивних переговорів Келлог погодив угоду з Україною.

"Келлог і Зеленський домовилися про угоду з одним пунктом, який ще належить доопрацювати", - розповів американський чиновник про переговори, які завершилися 21 лютого.

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Проте після переговорів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наполягав, щоб Зеленський поїхав до Трампа для підписання угоди в Білому домі.

Келлог радив зробити інакше, оскільки стосунки (між Зеленським і Трампом. - Ред.) "необхідно зміцнити" перед особистою зустріччю.

Проте джерело, знайоме з тактикою Єрмака, повідомило, що офіс Зеленського "продовжував форсувати це питання".

Видання зазначає, що Келлог був готовий піти, ледь не залишивши Україну без угоди, яку можна було б презентувати Трампу. Проте Офіс Президента в останню хвилину "змінив курс" та відправив документи на потяг, яким Келлог їхав з України.

Навіть після цього Київ просував план укладення угоди у Вашингтоні, пише ЗМІ.

Кілька українських джерел повідомили виданню, що команда Зеленського форсувала візит до США.

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Один з американських чиновників сказав, що під час зустрічі з Трампом "Зеленський зіграв так неправильно, як тільки міг зіграти".

"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними. Тепер Зеленському доведеться з'ясувати, як це виправити самостійно. Ми не можемо виправити це за нього", - сказав він.

Він так зазначив, що Зеленський з'явився на важливу зустріч не в костюмі, а в повсякденних штанях і чорній сорочці з довгими рукавами.

"Носіння костюма може здатися дрібницею, і я знаю, що (Зеленський. - Ред.) віддає перевагу своєму стилю мілітарі, але це був неправильний вибір", - додав він.

Також читайте: Стармер - Зеленському: Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Трамп Дональд (5498) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+62
Знову Єрмак просуває кацапські інтереси.
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01.03.2025 20:40
+58
причепурився і підставив лідора всесвіту
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01.03.2025 20:41
+46
Цікаво як зараз справи у зедебілів із потужнометром.
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01.03.2025 20:45
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***** якась в стилі фільму Хрестни батькт з розумово відсталими акторами в ролях.
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02.03.2025 01:24 Відповісти
"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними. Джерело: https://censor.net/ua/n3538701 Завалює врозкаряку в Овальний зал небритий, здоровенний (165 +/- 5 см) амбал "не в костюмі, а в повсякденних штанях і чорній сорочці з довгими рукавами" (добре що не синя спарка з білими лампасами ) і з ходу - ОПа і різким рухом кулака в напрямку яєць на бздик всіх перевіряє та саєчки роздає - Венс ОПа!, Келлог ОПа!, Рубіо ОПа!, Дональд ОПа! Штани присутніх почала заповнювати образа.
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02.03.2025 01:24 Відповісти
Зеленський зіграв так неправильно, як тільки міг зіграти".

"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними."

Носіння костюма може здатися дрібницею, і я знаю, що (Зеленський. - Ред.) віддає перевагу своєму стилю мілітарі, але це був неправильний вибір"

Ну, многие американцы думают что они лучше чем другие, и это факт. Отсутствие манер, необразованность , наглость с манией величия у многих зашкаливает, особенно яростных защитников Трампа ( почему фамилия так созвучна со словом « тампон»?
Обиделись?
Костюм не тот??? Так БД и сам не хуже цирка. - шизофреничные наряды пестрят ежедневно, и шорты с толстовками. Почему - то не требуют одеть костюм представителей тех же ОАЭ или Индии, например. Администрации президента следует установит хорошую слежку за представителями США, слишком стиль Пескова стали напоминать, не хорошо так палится
США с Трампом во главе - не союзники на данный момент. Трамп решил Пупкину помочь запугать и задавить Украину, и это очень явно видно по его высказываниям и действиям. Только за месяц эту часть света обратили во врагов, еще будет куда хуже. Прискорбно что из за этого рыжего падлюки и его приспешников страдает так много людей. Он не « делает Америку великой снова», он ее возвращает в первобытные дни своего становления когда беспощадно убили коренных индейцев, но только на международном уровне. " Democracy ", " freedom ", « justice for all". liberty "- да не смешите мои тапки, это всегда были только слова которые просто хорошо звучат.
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02.03.2025 02:46 Відповісти
Те що повідомив Келлог це дуже цікава інформація.
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02.03.2025 03:16 Відповісти
Один раз- не пида...т
Ок, Ермак!
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02.03.2025 05:44 Відповісти
Опять эти кремлевские вбросы через американский газетки...

Обычно в 99,99% источниками такой информации являются анонимные комментарии в соцмережах, которые потом выдают за "новости" в развесистых газетах...
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02.03.2025 08:30 Відповісти
Дипломати куїві
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02.03.2025 08:41 Відповісти

"Батя, я стараюсь!" сообщил в москву.
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02.03.2025 09:16 Відповісти
Келлог щось знав, чи відчував? Втім, агент "Козир" успішно виконав завдання і суттєво допоміг господарям з рашки...
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02.03.2025 09:43 Відповісти
Два криворотих (Єрмак з Трампом) паскуди добились свого - підставили Україну! Розплата неминуча.
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02.03.2025 09:48 Відповісти
Ішачило з єрмачмом розвели Трампа, ніхто не буде віддавати ресурси бо вони належать олігархам-злодіям яких ці брати представляють!
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02.03.2025 12:27 Відповісти
Логічне питання - чому А. Єрмак був у костюмі...???
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02.03.2025 09:55 Відповісти
Тому що ще перед зустріччю американці попередили що чекають українську делегацію в костюмах. Всі це зробили окрім одного тупого лідора **********. Начебто дрібничка, але визвала невдоволення іншого лідора світу. І результат всі бачили.
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02.03.2025 17:47 Відповісти
Один зухвалий автократ напросився у гості до іншого зухвалого автократа. Розумуне вистачає обом, але в США нема війни і не гинуть люди, то розуму мав таки більше набратись зєля, щоби досягти мети. Але ж де взятись розуму в квартального жлоба?
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02.03.2025 09:57 Відповісти
Давно вже пора йому ел. самокат подарувати
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02.03.2025 10:00 Відповісти
Як можно впізнати президента України на загальному фото світових лідерів? По новому спортивному костюмі.
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02.03.2025 10:04 Відповісти
На підписанні угоди в Білому домі наполягав Єрмак? Звичайно, Єрмак ще та ме*зота, але подібні угоди слід підписувати у Вашингтоні, або в Києві... Раджу прочитати стенограму https://novayagazeta.eu/articles/2025/03/01/kak-tramp-i-zelenskii-porugalis Как Трамп и Зеленский поругались. Самая полная расшифровка исторической встречи в Белом доме - Новая газета Европа
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02.03.2025 10:21 Відповісти
Шоу пошло не по плану. Это фиаско, братан!
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02.03.2025 10:22 Відповісти
А хто.такий Ярмак, а хто такий Зеленський?! Можна тисячний список назвати загиблих
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02.03.2025 11:15 Відповісти
Єрмак - віцепрезидент. По факту. А конституція на паузі вже 4 роки, якщо що
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02.03.2025 17:24 Відповісти
зеленський це тей хто працює в офісі єрмака на посаді президента
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02.03.2025 18:03 Відповісти
Їрмачина підставив Зелю, сам вдягнув костюмчика... !!!
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02.03.2025 11:51 Відповісти
Ооооо, оце тааак, Єрмак, ти чого...))
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02.03.2025 12:39 Відповісти
Єрмак прослизає в президенти?
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02.03.2025 16:28 Відповісти
"Він прийшов в Овальний зал, поводячись як крутий хлопець. Це не зіграло добре. Всі в кімнаті відчули себе ображеними... "

ну якщо в Овальному кабінеті більше не було "крутих" хлопців, то да, можна і образитись ...
взагалі, якщо є бажання спільного діалогу, то не присікуєшся то до костюма, то до погляду чи до знизування плечима, чи що вони там ще напридумували і вкидають зараз в свої змі, щоб виправдати те, що сталось, і найголовніше, не починаєш істерику на рівному місці .. так поводяться ті, хто не збирається укладати ніякі угоди
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02.03.2025 14:33 Відповісти
Один з американських чиновників сказав, що під час зустрічі з Трампом "Зеленський зіграв так неправильно, як тільки міг зіграти".

Наивные, он сыграл так, как от него и требовали.
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02.03.2025 15:10 Відповісти
Всі про це знають, включно з процитованим чиновником
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02.03.2025 17:23 Відповісти
У русни завжди ось так - виноват во всем Ермак...
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02.03.2025 16:32 Відповісти
Теперь понятно кто пророссийский и почему Украина с трудом защищается. Если крыса Ярмак хочет удавку накинуть долги Украине что бы сша с российским трампом будут указывать в дальнейшем кого ставить в политику . Трамп обещал звонок путину вместо оружия, смысл этой всей сделки для Украины, ради звонка дыбила трампа на которого россия смотрит как на наивного дауна
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02.03.2025 17:47 Відповісти
Келог попереджав зеленского - у Білому домі йього не чекають, нехай не їде. Це просто драйв-контракт. Можуть підписати і інші чинуші. Але ні - переможець у бомбосховищі - навіть не тримавши автомата у руках - лише тиждень жрали мівну - херой.
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02.03.2025 18:08 Відповісти

Як цей козел-провокатор з ОПи не догадався в такому прикиді запустити делегацію України в Овальний кабінет? Нєдарабативаєт Козирь.
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02.03.2025 18:08 Відповісти
А як же ж без дерьмака-козиря?!!! Хто воно таке , хто дав цій потворі право лізти в політику? Коли йому вже заткнуть пельку!!?? А воно у костюмчику приїхало....
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02.03.2025 18:15 Відповісти
правий Трамп або не правий, Україна з Єрмаком ніколи не переможе
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02.03.2025 20:02 Відповісти
Один з ресурсів повідомляє, що перед самою пресухою чи Трамп, чи Венс повідомили Зелю, що вони хочуть підписати договір не в узгодженому в Києві з Келлогом варіанті, а зі "незначною" зміною, імовірно, в одному пункті; на що Зеля ********* "а де гарантії?". Як підтвердження, звертають увагу на той факт, що під час пресухи Венс тримав в руках теку, імоврно, з новопропонованим варіантом договору, на який не погодився Зеля.

ЗІ: ресурс Зе-інформ https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html заблокований ОПою на території України
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02.03.2025 20:24 Відповісти
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