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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Порошенко про суперечку в Білому домі: Сподіваюсь, у Зеленського є "план Б"

Порошенко прокоментував суперечку Трампа та Зеленського

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що непланує критикувати президента Володимира Зеленського через його суперечку в Білому домі з Дональдом Трампом і Джей ді Венсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Половина України не спала після вчорашнього відео у Вашингтоні. Ми тримали кулаки за Україну, і переконані в тому, що відносини України і Сполучених Штатів Америки – це не відносини Зеленського і Трампа. Це відносини двох великих народів, які знають, що демократія, свобода – не порожній звук ні для України, ні для Сполучених Штатів. Ми не можемо собі дозволити розповсюджувати антиамериканські настрої. І зараз постає питання – що робити", – наголосив Порошенко.

"Багато хто очікував, що Порошенко буде зараз критикувати Зеленського. Ні. Це не те, чого Україна зараз потребує. Країна потребує єдності. Єдності в умовах, коли, на жаль, внаслідок тих чи інших дій – я не шукаю винних – Збройні Сили України залишилися без постачання американської зброї", – додав пʼятий президент.

Також читайте: Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда

Він висловив сподівання, що у президента є "план Б".

"На тлі цих численних міжнародних дискусій чомусь із порядку денного зникла армія, Збройні Сили. Що відбувається на фронті, де є прориви русні, що із забезпеченням. І як посилити обороноздатність держави. Всі обмежуються лише фразою "віримо у ЗСУ". Якщо вірити Збройним Силам і сидіти на дивані – віра без дій мертва. Що нам робити? Вдень і вночі забезпечувати армію", - сказав він.

Порошенко очікує, що після переговорів у Лондоні 2 березня та в Брюсселі 6 березня Україна отримає важливі меседжі від союзників.

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"Перше: єдність Європи. Європа дасть нам гроші, дасть нам зброю, інвестиції в оборонну промисловість. І допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Це дуже важливо. Ми не можемо послаблювати нашу єдність.

Друга складова – це єдність всередині країни. Єдність всередині парламенту через коаліцію єдності, переформатування уряду.

І третя позиція: коли і як закінчувати війну. Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляції. Гарантом безпеки держави є Збройні Сили", - пояснив він.

Лідер "ЄС" закликав допомагати армії.

"Ми маємо припинити балачки і робити те, що робить наша команда, – допомагати армії. Що б проти нас не робили – санкції, перешкоди, блокування рахунків. Хтось чекає, що ми зараз будемо плакатися, як нам важко. На фронті – важче. Зараз ми привозимо те, що проплатили раніше, потім ми знайдемо, як не зупинити процес. Бо в нас залишилося буквально на пару місяців. Але ми не зупинимося", - підсумував Порошенко.

Читайте: "Квартал-95" пожартував про Трампа, як про рояль, на якому Зеленський зіграв статевим органом

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Порошенко Петро (15162) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+18
Зєля не політик, звичайний шоумен. Так що нема.
Та й сенс? Трамп працює на ФСБ РФ.
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01.03.2025 19:29
+13
Легко отвечать на вопросы, когда ты не соглашаешься на важнейшей пресс-конференции говорить на языке, которым недостаточно хорошо владеешь и готовишься к тому, что все твои публичные оскорбления Трампа в последние месяцы в команде Трампа и сам Трамп не забыли, поэтому целоваться с тобой не будут, а буде всё предельно жёстко.Но для такого понимания надо уметь думать и просчитывать ситуацию, а не ехать читать лекцию основному спонсору.
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01.03.2025 19:43
+11
скажу більше, у Трампона його теж нема і не було
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01.03.2025 19:29
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Ну і як же ж без "вчителів" із Німеччини, которі тільки но "вилупились", а тхне від них ФСБшними лаптями:
Михаил #602926

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Реєстрація: 25.02.2025
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01.03.2025 19:52 Відповісти
Кацап, не тужся, від тебе тхне ФСБшними лаптями. На срач мене не розведеш. Пшов слідом за своїм карабліком!
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01.03.2025 20:00 Відповісти
План Б для зелених . 1- Терміново підключити до переговорів фахових дипломатів важковаговиків , без них ні ногою ! 2--віддати коломойшу правосуддю сша . 3-- купити зелі костюм, щоб одів його і не знімав ! 4- всюди з перекладачем . 4--вибачитися перед опозицією .
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01.03.2025 19:41 Відповісти
план Б зеленського, збере РНБО і накладе санкції на трампа.
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01.03.2025 19:42 Відповісти
Звісно є: посадити Порошенка, посваритися з Індією і Китаєм
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01.03.2025 19:44 Відповісти
Про план "Б". Скандал нашкодив саме Україні і нашим воїнам на Передовій, допомога не йде. Пу воспряв і бомбить. Крапка. А Договір виходив непоганий і прийнятний для доробок та підпису. І тут: все зірвано, скандал на емоціях, схожий на план Б від ворогів. Замість дипломатії на рівні 4 класу: " Дякуємо США за співпрацю і допомогу Україні спинити і вигнати загарбників. Наш спільний план очікують спеціалісти для швидкої доробки. Успіхів всім нам! До побачення!"... Ан ні, тут-як-тут скандал... Доки?
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01.03.2025 21:50 Відповісти
The New York Post: На підписанні угоди у Вашингтоні наполягав Єрмак, Келлог був проти
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01.03.2025 19:45 Відповісти
Зе і план "Б"?Порох підєбав
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01.03.2025 19:46 Відповісти
План:
а) згорів сарай
б) гори і хата
...
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01.03.2025 19:47 Відповісти
Який план. Він їх тільки курить. Зараз всі притомні і адекватні українці зрозуміли вислів "я ваш вирок"
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01.03.2025 19:53 Відповісти
Щоб створити ядерну зброю і засоби доставки, потрібен справжній, компетентний і некорумпований Президент. Такий як Порох.
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01.03.2025 19:55 Відповісти
Нічого не маю проти його дипломатичних здібностей, але про корумпованість то перебільшення.
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01.03.2025 20:23 Відповісти
А це взагалі нормально, що Трамп привселюдно ображає Байдена під час міжнародних переговорів?

Це, м'яко кажучи, приниження власної держави.
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01.03.2025 19:56 Відповісти
До того ж , Трамп чи Венс прямо звинуватили його в підтримці опозиції ( наче Зеленський в Пенсільванії тур передвиборчий за Байдена/Гарріс був)..
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02.03.2025 01:35 Відповісти
Там звинувачення у підтримці демократів було вщент ідіотське - зеля поїхав у Пенсільванію подивитися на завод, що виробляє ********** для України. А Пенсильванія - синій штат (підтримує демократів), і завод належить людині, що теж підтримує демократів! Кошмар! Шкандаль! Зеля підтримав демократів!!!
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02.03.2025 09:28 Відповісти
А навіщо? Операція "зеленський" завершилась повним успіхом
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01.03.2025 19:57 Відповісти
Посадити Порошенка ? Такий план ?
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01.03.2025 19:58 Відповісти
Це жарт?
Якщо так, то дуже злий і геть не смішний.
Доки його слухали і приймали, він міг розводити теревені про мирні ініціативи, плани перемоги, плани відновлення, плани завершення війни.
Трамп звісно козел, але варіантів у нас не так щоб забагато: або ганебний мир зараз, або ще більш ганебний мир за півроку-рік.
Без озброєнь з США справи в нас будуть так собі.
Але зелений чмошник звик що його сприймають за велике цабе, а Трамп просто плюнув «найвпливовішому політику» (сподіваюсь, не забули як його прихвостні називали два роки тому?) і це чмо підняло вереск.
Я впевнений, якби на місці зеленського був професійний дипломат, розмова була б цілком нормальною.
А тепер зеленський остаточно посрався з ключовим союзником, бо його «величне» его постраждало.
Нікчемний покидьок просрав Україну…
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01.03.2025 19:59 Відповісти
Трамп ще до зустрічей заявляв що зброї не буде. А договір про надра це виключно гарантія що Україна поверне гроші за ВЖЕ одержане від США. То яка різниця зброї не буде просто, чи просто зброї не буде?
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01.03.2025 20:15 Відповісти
То НАХЄРА Зе летів туди підписувати цю угоду? І ще й казав, що все погоджено...
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01.03.2025 21:12 Відповісти
Бо він зе! По-перше, недолугий, а по-друге, мабуть сподівався на "свою харизму". Тільки нарвався на такого ж нарциса та "старого харизматика", але той був більш нарваний, у кращій позиції та у себе вдома...
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02.03.2025 09:33 Відповісти
То не суперечка, то бандит розводив лоха на гроші.
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01.03.2025 20:01 Відповісти
Ще ніхто так не піднімав рейтинг Зеленського як Трамп. І це факт.
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01.03.2025 20:03 Відповісти
на яких підставах ? бо дурників щось у його вялічії будоражить ? навіть ***** помовкує біля трампа і рота не роздявляє
зате в нас сталеві яйця
а реальність то інша
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01.03.2025 20:06 Відповісти
Побачите. Час покаже.
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01.03.2025 20:08 Відповісти
Це тимчасово. Він може щось ляпнути, що всім сподобається, як це він робив перед виборами. Але, час пройде, а сваритись поки що немає з ким, можливо показово з ****** зустрінеться і там йому "напихає". Можливо в цьому й був його план, за рахунок трампа рейтинг підняти собі.
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01.03.2025 20:22 Відповісти
Час покаже
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01.03.2025 20:37 Відповісти
Ха-ха. Та в нього і плану А не було
Авось проканає
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01.03.2025 20:06 Відповісти
мавпа з сухумі колись казала, що в них є не тільки план В, а й С і Д.
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01.03.2025 20:07 Відповісти
Тонко.
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01.03.2025 20:08 Відповісти
Хоч хтось дорослий в тому цирку шапіто
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01.03.2025 20:10 Відповісти
План Б - це Ядерка
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01.03.2025 20:19 Відповісти
Ха-Ха!План "Б"..
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01.03.2025 20:26 Відповісти
Йой не Пороху критикувати Бонефтіка ... Бо бомбу під двопартійну підтримку України заклали йще в часи відверто їздили в обозі Хілларі Клінтон різні друзі з оточення колишнього ... Я не впевненний , що справа в образі трампа , можливо в ***** воно бачить обмріянний його диктаторськими "хатєлками" ідеал влади . Трамп тому й обрав Венса , що воно півторює усіх дуполизунів ***** ... Ніколи йще в США такого лайна не було в Білому домі , що б відверто відсмоктували прям на людях президенту . А Венс це робить . Й тому не важливо , що там Боневтік видав , в якому костюми приперся ... Бо те що про США й Трампа казали кремляді , то трохи нервовий тон дрібниця .
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01.03.2025 20:27 Відповісти
в обозі Хіларі Клінтон їздили фаловери твоєї Юді, а не Пороха.
Але, як завжди, юдьчині адепти на більше, ніж на брехню не здатні.
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02.03.2025 09:07 Відповісти
А на, що здатен ти, адепт шоколадного?
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02.03.2025 09:10 Відповісти
Ти мабуть залишився в 2011 році , але ж Юра Луценко вже давно не "фаловер" Юлі . Як й Арсен Аваков , як й Арсеній Яценюк . В 2015 році вони були партнерами по коаліції . Ти б йще Турчинова згадав як фаловера ... Або Віктора Уколова ... Це коли було Ющу в 2009 році потрібно разом з риголюватиною звинуватити Батьківщину у пєдофілії ... вони Віктора Уколова використали як приклад ... але як тільки це політолог став порохоботом , так зразу його с рядів педофілів й виписали ... Тільки за цей бруд будь яка порядна людина повинна була стати юлєфаном ... мабуть за цю провокацію грішка омельченко отримав чергове звання й зірку героя -- ще одна мерзота !!!
Дітей тільки мерзота кінченна використовує в політичних цілях .
Але ж ВАЮ , Пороху й Ко. так тоді потрібно було протягнути єнакієвьську зграю на Банкову ... В другому турі саме Ющ й його тінь Оксана Забужко бігали по ефірах й агітували по суті за Ібуковича ... а тепер забамують руки -- бідна Україна , бідний нарід , ******* в 2019 році за Боневтіка голосував ... й Пєту прокатив . А в українців просто є така традиція - більше одного разу на банкову кондома не саджати -- щоб відчував який він одноразовий . Бо розбиратися в сортах лайна народ не привчили - усі там пєдофіли , усі там олігархи й друзі фірташки з пінчуком та коломойським . А ви що хотіли ?! Що б сократи там були ? Бруд він працює по принципу вентілятора . Й Пєтя , й Юля , й Арсеній , й Гройсман вже збиті літуни . Й трохи більший (в межах статистичної похибки) рейтинг Петі ні ж в того ж Юща тільки через великі гроші , Ющ в рази був крайщий презідент й саме тоді була справжня свобода слова . Але виявився дрібним й не зміг поставити інтереси країни више за власні образи ... Хоча й об"єктивно Пєтя був крайщий за цього вислюка , але впевненно не на стільки , що б мати шанс на 2-й термін . На 2 терміна в Україні жодна падла не заслуговує . Й вислюка требо було йще учора як памперс викинити у смиття історії ... Я за вибори навіть зара . Але хто це буде слухати ...
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02.03.2025 10:12 Відповісти
суцільна брехня, починаючи з натяків того, ніби Луценко в 2016-му агітував за Клінтон. Так, ГПУ в 2016-му розслідувала діяння Манафорта - але ж не оприлюднювала цього! Це оприлюднили інші, які потім ввійшли до команди ЕрЗе.
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03.03.2025 13:37 Відповісти
molodec ZELENSKI xot kto doljen otvetit u govorit pravdu v glaza? у меня есть видео как венс еще в 2022 году сказал "Честно говоря, мне все равно, что произойдет с Украиной в том или ином случае.
" венс специально спровоцировал Зеленского
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01.03.2025 20:30 Відповісти
венс специально спровоцировал Зеленского
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01.03.2025 20:31 Відповісти
Та у нього на все два плани - "план Г" і "план Х"!
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01.03.2025 20:38 Відповісти
План "Б" Зеленского: рассорить Европу с Трампом и спровоцировать в США импичмент Трампа. Походу, первая часть плана уже удалась - орбан и фицо не в счёт.
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01.03.2025 20:41 Відповісти
Для Венса і вух, які торчать за ним, Донні Чубчик був надто піддатливим із Макроном та Стармером. От і прийшов випередити словесний понос вєлікого комбінатора. Не вдалося, Донні зірвався. Згадав усіх і все. Весь світ побачив - що сладкая парочка в Бєлом Домє один тупой а второй ещьо тупєє.
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01.03.2025 20:43 Відповісти
Щоб був план треба мізки мати. З усього у нашого Лідора їх ніколи не було. Це побачила ВСЯ УКРАЇНА, коли він звільнив генералів, які його врятували, його посаду, його памощьніков, його дЄрмака. І відсторонив інших генералів від участі в плануванні операцій. Бо Лідор мав свій "календар" визволення територій, які він за тиждень здав. Той хто зраджує своїх рятівників переступає всі межі ЧЕСТІ. Ось і отримав у відповідь ЧЕСНІ ФАКТИ ВІД ГЕНЕРАЛІВ про його безпорадність, бездіяльність на посаді Верховного.
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01.03.2025 21:13 Відповісти
Гарно сказано, пане Президенте.
Але надія марна. Немає у нього жодного плану, ні А, ні Б.
Є лише дорога, що заміняє всі плани…
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01.03.2025 21:16 Відповісти
Та у нього якось і "плану А" ніколи не було. День прожив, і зашибісь!
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01.03.2025 21:25 Відповісти
Українським політикам та діячам потрібно зробити вибір між Україною та московією ! Все інше від лукавого.
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01.03.2025 21:40 Відповісти
Порошенко прекрасно співпрацював і з Трампом і з Байденом.
Зеля все пересрпсував. Він досі воює не з путіним, а з Порошенком і Байденом. А зараз вже дійшов і до Трампа.
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01.03.2025 23:35 Відповісти
Я приведу приклад тільки одного виду озброєння, яке в свій час допомогло зупинити рашистів, вибивати їхню логістику, нищити скупчення ворогів.
І це установки "Хаймарс", так от у мене питання, що ми будемо робити коли у нас закінчиться ці снаряди???
Ті ж самі "Петріоти", коли закінчуться ракети , то росія з легкістю доб'є енергосистему, зможе нищити склади в тилу, важливі заводи, аеродроми і т.д.
У нас є максимум 6 місяців, щоб відновити відносини з США і хоча б заморозити війну, інакше наш фронт почне сипатися ще більше 😡🤬
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02.03.2025 01:38 Відповісти
Україні потрібно покласти Безуглу в ліжко Трампа і все буде краще як ніколи😁 Або Арестовича. Так буде ще краще😂
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02.03.2025 01:56 Відповісти
Ця твоя методичка давно забракована учасниками форуму Цензора. Міняй на свіжішу.
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02.03.2025 09:01 Відповісти
А учасники це ті, хто за цукерки працює, чи за фублі?
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06.03.2025 08:23 Відповісти
Звісно що є план Б і план В є і Г Д Є Ж З аж до Ь .
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02.03.2025 08:57 Відповісти
Треба не таляпати язиком про "план Б" та про допомогу армії (незрозуміло ким, з яких джерел і в якому обсязі), а вийти з ініціативою фракції про термінове прийняття військового бюджету воюючої країни, в якому всі кошти, окрім обмежених пенсій і зарплат, ідуть на фінансування потреб армії. Чи очко слабовате вийти з такою ініціативою і блокувати трибуну до прийняття відповідного закону. Ну да, це ж може зашкодити рейтингу. А так язиком поталяпав ні про що і "красавєц"!
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02.03.2025 09:07 Відповісти
Головний план і А, і Б для преЗедента, це уникнути перевиборів у цьому році.. Якщо хтось цього не розуміє то гріш йому ціна або, це типовий недоумок малорос, соплемінник найвеличнішого, чи зелений ботяра на підтанцівці за срібленики.
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02.03.2025 09:14 Відповісти
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