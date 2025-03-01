Порошенко про суперечку в Білому домі: Сподіваюсь, у Зеленського є "план Б"
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що непланує критикувати президента Володимира Зеленського через його суперечку в Білому домі з Дональдом Трампом і Джей ді Венсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Половина України не спала після вчорашнього відео у Вашингтоні. Ми тримали кулаки за Україну, і переконані в тому, що відносини України і Сполучених Штатів Америки – це не відносини Зеленського і Трампа. Це відносини двох великих народів, які знають, що демократія, свобода – не порожній звук ні для України, ні для Сполучених Штатів. Ми не можемо собі дозволити розповсюджувати антиамериканські настрої. І зараз постає питання – що робити", – наголосив Порошенко.
"Багато хто очікував, що Порошенко буде зараз критикувати Зеленського. Ні. Це не те, чого Україна зараз потребує. Країна потребує єдності. Єдності в умовах, коли, на жаль, внаслідок тих чи інших дій – я не шукаю винних – Збройні Сили України залишилися без постачання американської зброї", – додав пʼятий президент.
Він висловив сподівання, що у президента є "план Б".
"На тлі цих численних міжнародних дискусій чомусь із порядку денного зникла армія, Збройні Сили. Що відбувається на фронті, де є прориви русні, що із забезпеченням. І як посилити обороноздатність держави. Всі обмежуються лише фразою "віримо у ЗСУ". Якщо вірити Збройним Силам і сидіти на дивані – віра без дій мертва. Що нам робити? Вдень і вночі забезпечувати армію", - сказав він.
Порошенко очікує, що після переговорів у Лондоні 2 березня та в Брюсселі 6 березня Україна отримає важливі меседжі від союзників.
"Перше: єдність Європи. Європа дасть нам гроші, дасть нам зброю, інвестиції в оборонну промисловість. І допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Це дуже важливо. Ми не можемо послаблювати нашу єдність.
Друга складова – це єдність всередині країни. Єдність всередині парламенту через коаліцію єдності, переформатування уряду.
І третя позиція: коли і як закінчувати війну. Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляції. Гарантом безпеки держави є Збройні Сили", - пояснив він.
Лідер "ЄС" закликав допомагати армії.
"Ми маємо припинити балачки і робити те, що робить наша команда, – допомагати армії. Що б проти нас не робили – санкції, перешкоди, блокування рахунків. Хтось чекає, що ми зараз будемо плакатися, як нам важко. На фронті – важче. Зараз ми привозимо те, що проплатили раніше, потім ми знайдемо, як не зупинити процес. Бо в нас залишилося буквально на пару місяців. Але ми не зупинимося", - підсумував Порошенко.
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Михаил #602926
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Реєстрація: 25.02.2025
а) згорів сарай
б) гори і хата
...
Це, м'яко кажучи, приниження власної держави.
Якщо так, то дуже злий і геть не смішний.
Доки його слухали і приймали, він міг розводити теревені про мирні ініціативи, плани перемоги, плани відновлення, плани завершення війни.
Трамп звісно козел, але варіантів у нас не так щоб забагато: або ганебний мир зараз, або ще більш ганебний мир за півроку-рік.
Без озброєнь з США справи в нас будуть так собі.
Але зелений чмошник звик що його сприймають за велике цабе, а Трамп просто плюнув «найвпливовішому політику» (сподіваюсь, не забули як його прихвостні називали два роки тому?) і це чмо підняло вереск.
Я впевнений, якби на місці зеленського був професійний дипломат, розмова була б цілком нормальною.
А тепер зеленський остаточно посрався з ключовим союзником, бо його «величне» его постраждало.
Нікчемний покидьок просрав Україну…
зате в нас сталеві яйця
а реальність то інша
Авось проканає
Але, як завжди, юдьчині адепти на більше, ніж на брехню не здатні.
Дітей тільки мерзота кінченна використовує в політичних цілях .
Але ж ВАЮ , Пороху й Ко. так тоді потрібно було протягнути єнакієвьську зграю на Банкову ... В другому турі саме Ющ й його тінь Оксана Забужко бігали по ефірах й агітували по суті за Ібуковича ... а тепер забамують руки -- бідна Україна , бідний нарід , ******* в 2019 році за Боневтіка голосував ... й Пєту прокатив . А в українців просто є така традиція - більше одного разу на банкову кондома не саджати -- щоб відчував який він одноразовий . Бо розбиратися в сортах лайна народ не привчили - усі там пєдофіли , усі там олігархи й друзі фірташки з пінчуком та коломойським . А ви що хотіли ?! Що б сократи там були ? Бруд він працює по принципу вентілятора . Й Пєтя , й Юля , й Арсеній , й Гройсман вже збиті літуни . Й трохи більший (в межах статистичної похибки) рейтинг Петі ні ж в того ж Юща тільки через великі гроші , Ющ в рази був крайщий презідент й саме тоді була справжня свобода слова . Але виявився дрібним й не зміг поставити інтереси країни више за власні образи ... Хоча й об"єктивно Пєтя був крайщий за цього вислюка , але впевненно не на стільки , що б мати шанс на 2-й термін . На 2 терміна в Україні жодна падла не заслуговує . Й вислюка требо було йще учора як памперс викинити у смиття історії ... Я за вибори навіть зара . Але хто це буде слухати ...
" венс специально спровоцировал Зеленского
Але надія марна. Немає у нього жодного плану, ні А, ні Б.
Є лише дорога, що заміняє всі плани…
Зеля все пересрпсував. Він досі воює не з путіним, а з Порошенком і Байденом. А зараз вже дійшов і до Трампа.
І це установки "Хаймарс", так от у мене питання, що ми будемо робити коли у нас закінчиться ці снаряди???
Ті ж самі "Петріоти", коли закінчуться ракети , то росія з легкістю доб'є енергосистему, зможе нищити склади в тилу, важливі заводи, аеродроми і т.д.
У нас є максимум 6 місяців, щоб відновити відносини з США і хоча б заморозити війну, інакше наш фронт почне сипатися ще більше 😡🤬