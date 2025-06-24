РФ замовила в Ірану "шахеди" ще до початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія замовила в Ірану партію ударних БпЛА "Шахед" ще до початку повномасштабного вторгнення.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що в України та Ірану були досить складні дипломатичні відносини і раніше. Особливо, коли Boeing 737-800 NG розбився під Тегераном 8 січня 2020 року.
Проте, за словами Зеленського, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, Україні було важко.
"Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було", - зазначив він.
Іран заявив Україні, що Росія замовила дрони ще до початку повномасштабного вторгнення.
"Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", - розповів Зеленський.
Президент вважає, що атаки на Іран, які відбувалися напередодні, допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, що вбиває людей.
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ти нічого не поплутав?!
не було ракетної атаки ірану на цивільний борт України?!
надали ліцензі?! а планери хто виготовляв до останнього моменту кацапським підарам? марсіани?
а чиї заводи з виробництва шахедів/хєранів розхєрачив Ізраїль?
хто забезпечував технологіями з виробництва бпла кацапських підарів?
чиї специ були та є на заводах ********** з виробництва хєранєй-2?
часом не ірану?
Знаючи це, ти продовжував НЕ фінансувати ЗСУ, її ракетну програму.
Отакий ти президент, володічка!