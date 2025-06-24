РФ замовила в Ірану "шахеди" ще до початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія замовила в Ірану партію ударних БпЛА "Шахед" ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що в України та Ірану були досить складні дипломатичні відносини і раніше. Особливо, коли Boeing 737-800 NG розбився під Тегераном 8 січня 2020 року.

Проте, за словами Зеленського, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, Україні було важко.

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"Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було", - зазначив він.

Іран заявив Україні, що Росія замовила дрони ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", - розповів Зеленський.

Президент вважає, що атаки на Іран, які відбувалися напередодні, допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, що вбиває людей.

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