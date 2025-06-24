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Новини Відносини Росії з Іраном Іран надсилає допомогу Росії
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РФ замовила в Ірану "шахеди" ще до початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Зеленський розповів про співпрацю РФ та Ірану

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія замовила в Ірану партію ударних БпЛА "Шахед" ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що в України та Ірану були досить складні дипломатичні відносини і раніше. Особливо, коли Boeing 737-800 NG розбився під Тегераном 8 січня 2020 року. 

Проте, за словами Зеленського, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, Україні було важко. 

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"Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було", - зазначив він.

Іран заявив Україні, що Росія замовила дрони ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", - розповів Зеленський.

Президент вважає, що атаки на Іран, які відбувалися напередодні, допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, що вбиває людей.

Читайте: Ціни на нафту знизилися після заяви Трампа про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Іран (2297) росія (66461) Шахед (1235)


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Топ коментарі
+13
тобто, оцей зелений тупий зе!імбецил, навіть не віддупляє, що повісив на себе, ще один доказ особистого саботажу оборони країни, перед масштабним вторгненням?
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24.06.2025 10:42 Відповісти
+10
Якщо такий обізнаний, то навіщо руйнував оборонку?
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24.06.2025 10:33 Відповісти
+10
борт "розбився"?!
ти нічого не поплутав?!
не було ракетної атаки ірану на цивільний борт України?!
надали ліцензі?! а планери хто виготовляв до останнього моменту кацапським підарам? марсіани?
а чиї заводи з виробництва шахедів/хєранів розхєрачив Ізраїль?
хто забезпечував технологіями з виробництва бпла кацапських підарів?
чиї специ були та є на заводах ********** з виробництва хєранєй-2?
часом не ірану?
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24.06.2025 10:39 Відповісти
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24.06.2025 10:30 Відповісти
Якщо такий обізнаний, то навіщо руйнував оборонку?
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24.06.2025 10:33 Відповісти
Він просто заплутався у брехні
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24.06.2025 11:24 Відповісти
Брехня - це природне середовище його нікчемного існування!
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24.06.2025 11:26 Відповісти
борт "розбився"?!
ти нічого не поплутав?!
не було ракетної атаки ірану на цивільний борт України?!
надали ліцензі?! а планери хто виготовляв до останнього моменту кацапським підарам? марсіани?
а чиї заводи з виробництва шахедів/хєранів розхєрачив Ізраїль?
хто забезпечував технологіями з виробництва бпла кацапських підарів?
чиї специ були та є на заводах ********** з виробництва хєранєй-2?
часом не ірану?
показати весь коментар
24.06.2025 10:39 Відповісти
тобто, оцей зелений тупий зе!імбецил, навіть не віддупляє, що повісив на себе, ще один доказ особистого саботажу оборони країни, перед масштабним вторгненням?
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24.06.2025 10:42 Відповісти
Воно тупе і нездатне до навчання.
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24.06.2025 10:44 Відповісти
І знаючи це, ти думав про що? Про мір в глаzах пуціна?
Знаючи це, ти продовжував НЕ фінансувати ЗСУ, її ракетну програму.
Отакий ти президент, володічка!
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24.06.2025 10:43 Відповісти
Що? "розбився"???
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24.06.2025 10:45 Відповісти
А Боневтік Потужно-Брехливий замовив до початку повномасшабного вторгнення на росії і в Білорусі дорожний бітум, вугілля і електроенергію. А наші системи ППО були виведені з ладу, "совпадєніє"?
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24.06.2025 10:45 Відповісти
Ні, слухати його неможливо. Це набір речень хочаб із якимось змістом. Генератор випадкових слів. А тут і перекладачі-журналісти не підкоригували цього світоча...
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24.06.2025 10:48 Відповісти
Поправочка: "Це набір речень без будь-якого загального змісту".
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24.06.2025 12:04 Відповісти
А хтось готувався їх шашликами збивати, проінформований, ти наш, клоун?
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24.06.2025 11:20 Відповісти
кацапи замовляли у персів шахеди саме у той час, коли ти, зелений виродку, у лукашенки замовляв бітум, багато бітуму?!
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24.06.2025 12:08 Відповісти
Трму тобі й дерьмака прицепили щоб ти здало Україну
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24.06.2025 14:00 Відповісти
 
 