Іран більше не здатен створювати ядерну зброю, - Венс

Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після нещодавніх атак Сполучених Штатів на іранські обʼєкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив каналу Fox News.

"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", – заявив Венс.

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Раніше Венс зазначав, що США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном.