Іран більше не здатен створювати ядерну зброю, - Венс
Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після нещодавніх атак Сполучених Штатів на іранські обʼєкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив каналу Fox News.
"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", – заявив Венс.
Раніше Венс зазначав, що США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном.
Топ коментарі
+14 Петрик Похмільський
показати весь коментар24.06.2025 09:54 Відповісти Посилання
+8 Скептичний Песиміст
показати весь коментар24.06.2025 09:52 Відповісти Посилання
+5 alex orly
показати весь коментар24.06.2025 09:51 Відповісти Посилання
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Здається це ідеальний рецепт для повторення ситуації. Але вже з врахуванням отриманого досвіду.
Тобто почавши роботу над новим ЯО вони знову отримують удари, але якщо взяти останні події то може і не треба їм тепер ядерки, просто наклепати багато ракет, що показали високу ефективність, збільшити їх бойові частини.
Для нас останнє це крутий урок, як можна виробляти багато балістики причому дешевої, на велику дальність більше 1000 км і яка здатна обходити ******* системи ППО. Якщо ми цим не скористаємся це реально ганьба.
1. Теократії, та ще і мусульманські так просто не зникають. Зазвичай або вони, або хаос після них. Хаосу там зараз немає.
2. Яке воно ППО Ірану, ніхто не побачив. Причина - неймовірно успішні диверсії Мосаад. Але нагадаю, навіть старезні комплекси ППО, що були в Україні на початку 2022, досить успішно збивали і літаки, і ракети (не балістичні) рашистів. Поки не скінчились ракети. Немає причин вважати, що система протиповітряної оборони Ірану була зовсім нікчемною. От контрозвідка була такою.
3. Китай. Я Вас здивую, але Іран вже давно розірвав зв'язки з КНР. Чи точніше - це КНР послало їх в ж**у, після того, як іранці почали пресувати китайський бізнес, і уявили що тепер Китай їх васал, завдяки нафті. В КНР зараз куди більше зв'язків з іншими країнами Перської затоки, і закупівлі нафти з них теж більші.
4. Контрозвідка. Вони навіть не провалили роботу - вони ймовірно і продали Ізраїлю всю цю інформацію. Нинішній Іран, це країна безмежного кумівства, та корупції. За гроші вони і аятолу могли б продати. Перев'язаного бантиком. Продати в Тель-Авів, з одночасними криками про "Знищити Ізраїль".
Ну от з ідеєю ракет згоден. Але є ще одне але - нафіга ядерна зброя, якщо немає надійних засобів доставки? Як виявилось, в Ірану не так і багато ракет, що надійно долетять до Ізраїля, та ще і пройдуть систему ПРО. Для чого вони зараз почали цю ядерну істерію, не знає ніхто, окрім 86 річного, маразматика Хаменеї.
Тому це дійсно приклад важливості ракет - але не будь-яких, а нормальних.
З тим що нікуди не зникне це точно, тому що маховик ненависті вони накручують з дитинства і вже ціле покоління виросло на цьому. Друге Китай дружить із всіма хто продає йому ресурси, Іран звідкись бере компоненти для свого ********* озброєння, судячи по перших Шахедах що до нас прилетіли все з Китаю але західних компаній. Нафта перевантажується на чисті танкери прямо в затоці в нейтральних водах, під носом у флота штатів який чомусь був осліп.
Також ви не вкурсі деяких нюансів що західні банки та компанії працюють в Ірані, незважаючи на санкції.
Ми в 22 році не збивали ні однієї балістичної ракети, тому що навіть С300 це не вміє, так і втратили фактично їх всіх через удари по них Іскандерами.
А щодо корупції то так люба диктатура корумпована, і всі щурі готові торгувати любою інформацією.
Так, там працюють різні компанії, як західні, так і китайські. Але ця ситуація мало чим стосується самого КНР.
Я ніде і не стверджував, що ми збивали балістичні ракети - мова йшла про крилаті. І С-300 може збивати балістичні ракети, але ракетою 48Н6/Д/ДМ. Просто в нас такої не було. Хоча, де факто, були 5В55Р, збити ними Точку можна, а формально це балістична ракета. І С300 всі не втрачено - просто без ракет, це металобрухт на колесах.
Але судячи з того як Атакамси проходили модернізовані С300 орків, то і вони ніх... не могли б збивати.
Точка У то постійна балістична траекторія, а Іскандер змінює напрям так само як і Іранські ракети.
Якось ютуб підсунув фрагмент виступу "каманди К(ГБ)ВН". Якійсь дебіл співав "частушку" (дослівність не гарантую):
"Фізікі іранскіє
Очєнь бистро учяцца
А патам в Ізраіле
Будут долго мучіцца"
(питання знатокам: що вивозять вантажівки?)
24 Июня 2025 01:59
Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.
Об этом сообщило агентство https://www.bloomberg.com/news/features/2025-06-23/satellite-images-suggest-us-avoided-iran-s-reactors Bloomberg со ссылкой на слова четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.
По информации издания, три реактора, находящиеся на территории комплекса, не пострадали в результате атаки, в то время как большинство промышленных зданий вокруг были разрушены. В качестве примера неповрежденного объекта приводится миниатюрный нейтронный реактор китайского производства, введенный в эксплуатацию в 1991 году, для работы которого используется 900 граммов оружейного урана. Корпуса всех трех реакторов находятся под гарантийным контролем Международного агентства по атомной энергии.
Цікава війнушка-договорушка
Вот что называется поддержка если у союзников адекватная власть ! Обамка грозился, байда грозился, все грозились отутюжить Иран уже в течении 20 лет.
В итоге пришел Трамп и сделал все за пару дней.