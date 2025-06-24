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Іран більше не здатен створювати ядерну зброю, - Венс

віцепрезидент США Венс про Гренландію

Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після нещодавніх атак Сполучених Штатів на іранські обʼєкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив каналу Fox News.

"Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", – заявив Венс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прокоментував удари США по Ірану: Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути

Раніше Венс зазначав, що США воюють з іранською ядерною програмою, а не з Іраном.

Автор: 

Іран (2297) ядерна зброя (1196) Джей Ді Венс (115)


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Топ коментарі
+14
Когось може й попереджають...)
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24.06.2025 09:54 Відповісти
+8
Ха-ха-ха. Технології є? Спеціалісти є? Досвід збагачення є? Навіжена теократія є? Ненависть до усіх навколо є?
Здається це ідеальний рецепт для повторення ситуації. Але вже з врахуванням отриманого досвіду.
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24.06.2025 09:52 Відповісти
+5
Ні коли не кажи ні коли!!! Час покаже!!!
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24.06.2025 09:51 Відповісти
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Взагалі дивно все це. Іран попереджає США, що буде бити по базах. Цікаво кацапи нас теж попереджають куди будуть бити?
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24.06.2025 09:51 Відповісти
Когось може й попереджають...)
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24.06.2025 09:54 Відповісти
відповідь мали дати, ну щоб своїм показати, типа ми теж можемо, але щоб загинули американські військові сцикотно от і попередили
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24.06.2025 09:56 Відповісти
Козломордий Венс видає бажане за дійсне.
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24.06.2025 11:32 Відповісти
та вони мусіли попередити. це ж територія Катару. Катар і так вже відреагував, що відповість на той удар.
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24.06.2025 13:34 Відповісти
Ні коли не кажи ні коли!!! Час покаже!!!
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24.06.2025 09:51 Відповісти
Ха-ха-ха. Технології є? Спеціалісти є? Досвід збагачення є? Навіжена теократія є? Ненависть до усіх навколо є?
Здається це ідеальний рецепт для повторення ситуації. Але вже з врахуванням отриманого досвіду.
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24.06.2025 09:52 Відповісти
це треба з нуля будувати нові реактори, а це час, багато часу, а там знову може прилетіти, всі при ділі.
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24.06.2025 09:57 Відповісти
які реактори? реактори в бушері ніхто не чіпав. яке багато часу? якшо для збагачення урану реактор взагалі не потрібен?
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24.06.2025 10:05 Відповісти
Перше не зрозуміло чи там не змінився режим. Друге Іран побачив що орківська система ППО та літаки гівн..но і вся їх співпраця нічого їм не дала. Третє показали зуби Китаю який фактично покривав рушникоголових. Четверте їх вся контррозвідка провалила роботу, раз Ізраїль знав точне місце розположення багатьох високопоставлених чиновників, а кроти і дальше там.

Тобто почавши роботу над новим ЯО вони знову отримують удари, але якщо взяти останні події то може і не треба їм тепер ядерки, просто наклепати багато ракет, що показали високу ефективність, збільшити їх бойові частини.

Для нас останнє це крутий урок, як можна виробляти багато балістики причому дешевої, на велику дальність більше 1000 км і яка здатна обходити ******* системи ППО. Якщо ми цим не скористаємся це реально ганьба.
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24.06.2025 10:03 Відповісти
Повідомляю прикру новину - ви дуже поверхнево ознайомлені зі станом справ в Ірані.
1. Теократії, та ще і мусульманські так просто не зникають. Зазвичай або вони, або хаос після них. Хаосу там зараз немає.
2. Яке воно ППО Ірану, ніхто не побачив. Причина - неймовірно успішні диверсії Мосаад. Але нагадаю, навіть старезні комплекси ППО, що були в Україні на початку 2022, досить успішно збивали і літаки, і ракети (не балістичні) рашистів. Поки не скінчились ракети. Немає причин вважати, що система протиповітряної оборони Ірану була зовсім нікчемною. От контрозвідка була такою.
3. Китай. Я Вас здивую, але Іран вже давно розірвав зв'язки з КНР. Чи точніше - це КНР послало їх в ж**у, після того, як іранці почали пресувати китайський бізнес, і уявили що тепер Китай їх васал, завдяки нафті. В КНР зараз куди більше зв'язків з іншими країнами Перської затоки, і закупівлі нафти з них теж більші.
4. Контрозвідка. Вони навіть не провалили роботу - вони ймовірно і продали Ізраїлю всю цю інформацію. Нинішній Іран, це країна безмежного кумівства, та корупції. За гроші вони і аятолу могли б продати. Перев'язаного бантиком. Продати в Тель-Авів, з одночасними криками про "Знищити Ізраїль".
Ну от з ідеєю ракет згоден. Але є ще одне але - нафіга ядерна зброя, якщо немає надійних засобів доставки? Як виявилось, в Ірану не так і багато ракет, що надійно долетять до Ізраїля, та ще і пройдуть систему ПРО. Для чого вони зараз почали цю ядерну істерію, не знає ніхто, окрім 86 річного, маразматика Хаменеї.
Тому це дійсно приклад важливості ракет - але не будь-яких, а нормальних.
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24.06.2025 10:15 Відповісти
Я працював колись в сусідній з ними країні, тому краще знаю ситуацію за вас яку ви черпаєте з пресси.
З тим що нікуди не зникне це точно, тому що маховик ненависті вони накручують з дитинства і вже ціле покоління виросло на цьому. Друге Китай дружить із всіма хто продає йому ресурси, Іран звідкись бере компоненти для свого ********* озброєння, судячи по перших Шахедах що до нас прилетіли все з Китаю але західних компаній. Нафта перевантажується на чисті танкери прямо в затоці в нейтральних водах, під носом у флота штатів який чомусь був осліп.

Також ви не вкурсі деяких нюансів що західні банки та компанії працюють в Ірані, незважаючи на санкції.

Ми в 22 році не збивали ні однієї балістичної ракети, тому що навіть С300 це не вміє, так і втратили фактично їх всіх через удари по них Іскандерами.

А щодо корупції то так люба диктатура корумпована, і всі щурі готові торгувати любою інформацією.
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24.06.2025 10:27 Відповісти
А я маю змогу спілкуватись з іранцем. Який проживає за межами Ірану, але має родинні зв'язки. І те що він каже, цілком співпадає з інформацією отриманою, як від ЗМІ ( не наших, що важливо), так і з іноземних форумів, від інших іранців.
Так, там працюють різні компанії, як західні, так і китайські. Але ця ситуація мало чим стосується самого КНР.
Я ніде і не стверджував, що ми збивали балістичні ракети - мова йшла про крилаті. І С-300 може збивати балістичні ракети, але ракетою 48Н6/Д/ДМ. Просто в нас такої не було. Хоча, де факто, були 5В55Р, збити ними Точку можна, а формально це балістична ракета. І С300 всі не втрачено - просто без ракет, це металобрухт на колесах.
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24.06.2025 10:44 Відповісти
Тільки одна модифікована С300 могла у нас це робити її в 14 році залишили в криму, ракети б нічого не вирішили.
Але судячи з того як Атакамси проходили модернізовані С300 орків, то і вони ніх... не могли б збивати.
Точка У то постійна балістична траекторія, а Іскандер змінює напрям так само як і Іранські ракети.
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24.06.2025 11:05 Відповісти
Чомусь згадалось.
Якось ютуб підсунув фрагмент виступу "каманди К(ГБ)ВН". Якійсь дебіл співав "частушку" (дослівність не гарантую):

"Фізікі іранскіє
Очєнь бистро учяцца
А патам в Ізраіле
Будут долго мучіцца"
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24.06.2025 10:18 Відповісти
Придурок...Ще один "спеціаліст"...
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24.06.2025 09:52 Відповісти
Бовдуре, Іран створить її в кацапії або купить готову ! І тоді ... мама стережись ! Ракети у нього залишилось. Невідомо скільки. Проте вистачить щоб обдурити ПРО. І США, і Ізраїля.
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24.06.2025 09:53 Відповісти
а якщо вони вже створили ?
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24.06.2025 09:54 Відповісти
Якщо не змінити режим, то лише питання часу, коли аятоли відновлять свою ядерку. Просто наступного разу вони це будуть робити більш натхненно і з урахуванням теперішніх уроків.
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24.06.2025 09:55 Відповісти
а американці зроблять ще більшу проникаючу бомбу
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24.06.2025 09:58 Відповісти
А куди поділися 400 кг збагаченого урану?
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24.06.2025 09:56 Відповісти
хз, може в руїнах під землею, розкопають.
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24.06.2025 09:59 Відповісти
поклали китайцям чи кацапам на депозит
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24.06.2025 10:06 Відповісти
не розкрито тему 20 евакуаційних вантажівок ірану та кількох транспортних бортів китаю
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24.06.2025 10:00 Відповісти
Раскрываю: Звонок - " Привет дорогой, нашим богоизбранным друзьям надо помочь.- Как? -Устроит еще одну заваруху, но только так чтобы айатолы не пострадали. - Ок. Заодно и нашим аквафрешам поможем, нефть подорожает. -Так что можно самолеты отправлять? -Ок. отправляйте".
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24.06.2025 10:23 Відповісти
ядерний об'єкт ірану фордо, перед ударом
(питання знатокам: що вивозять вантажівки?)

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24.06.2025 10:33 Відповісти
То, о чем договорились)
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24.06.2025 10:36 Відповісти
банальне запитання: де зараз те, що вивезли?
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24.06.2025 10:46 Відповісти
А виготовляти ракети Шахеди і лупити ними наліво направо Іран здатний - режим потрібно міняти
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24.06.2025 10:00 Відповісти
Цікаво шо москалі якось не поспішають впрягатися за своїх союзників, а паралельно з цим американці від нас морозяться...
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24.06.2025 10:05 Відповісти
Баш на баш, гра двух підорасів, хоча трампанутий повинен бути геєм
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24.06.2025 10:11 Відповісти
Це йому аятола сказав. А аятола не може казати неправду.
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24.06.2025 10:05 Відповісти
І чого оте "гендерно не однозначне створіння" вилізло? То мав сказати трампуша, бо це його заслуга, це він усе порішав, це він - красавчик... ну ви зрозуміли.
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24.06.2025 10:05 Відповісти
Добра легенда, мабуть ху.....до в методиці вказав
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24.06.2025 10:09 Відповісти
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24.06.2025 10:13 Відповісти
Нууу, для того, щоб знищити маленький Ізрахль, не потрібна ядерна зброя - достатньо іранських шахедів і ракет, тим паче, що ракети підкинуть чучхісти, а померти з голоду не дасть Ірану великий бос Китай. Те, що пропонують Венс і його бос Рудий Донні, це образно при проносі піти в туалет, зняти штани, не здіцснити сам процес дефекації, швидко натягнути штани - і вср*тися у них. Вибачте за натуралізм, але навіть процес деіекації повинен відбуватися поавильно і бути завершеним, перш ніж одягнути штани.
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24.06.2025 10:20 Відповісти
шахеды?хахаах,этот шлак до израеля даже не долетает ,это на украену с брянска запустили они через полтора 2 часа круги над киевом наматывают,а у израеля и пво и самолетики другие,да и кацаапня маленько модернизировала по высоте полета эти балалайки.
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24.06.2025 10:27 Відповісти
Шахеди нічого не варті коли у Ізраїля є 200 літаків, це по мінімум 4 ракети.... Просто у нас відсутня авіації фактично, а та що є немає дешевих ракет. Вони збивають деяку кількість але їх можливості обмежені наразі.
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24.06.2025 10:41 Відповісти
якби ж він не трахав дивани, його слова ще можна було сприймати серйозно.
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24.06.2025 10:20 Відповісти
Вау! Вони знищили обладнання... Альо, це вам не Друга світова війна. Зараз не треба мати обладнання - достатньо мати надійних союзників, які тобі просто подарують ядерну зброю.
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24.06.2025 10:26 Відповісти
А Іран про це знає?
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24.06.2025 10:35 Відповісти
США намеренно не наносили удары по ядерным реакторам Исфахана BLOOMBERG

24 Июня 2025 01:59

Военно-воздушные силы (ВВС) США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

Об этом сообщило агентство https://www.bloomberg.com/news/features/2025-06-23/satellite-images-suggest-us-avoided-iran-s-reactors Bloomberg со ссылкой на слова четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.

По информации издания, три реактора, находящиеся на территории комплекса, не пострадали в результате атаки, в то время как большинство промышленных зданий вокруг были разрушены. В качестве примера неповрежденного объекта приводится миниатюрный нейтронный реактор китайского производства, введенный в эксплуатацию в 1991 году, для работы которого используется 900 граммов оружейного урана. Корпуса всех трех реакторов находятся под гарантийным контролем Международного агентства по атомной энергии.

Цікава війнушка-договорушка
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24.06.2025 10:42 Відповісти
Цікаво, а чому Іран не здатен? Бажане за дійсне...вибір дурнів.
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24.06.2025 11:02 Відповісти
Ще одна дресована срака вилізла налюди...
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24.06.2025 11:14 Відповісти
Слава Трампу! Слава Маску!

Вот что называется поддержка если у союзников адекватная власть ! Обамка грозился, байда грозился, все грозились отутюжить Иран уже в течении 20 лет.
В итоге пришел Трамп и сделал все за пару дней.
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24.06.2025 11:18 Відповісти
Хтось розгромив Іран в своїй голові?
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24.06.2025 11:21 Відповісти
Ну ну, 2-3 роки і будуть кричати, що в Ірану уже є 10-20 боєголовок 🤦🤦
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24.06.2025 14:48 Відповісти
 
 