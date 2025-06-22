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Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Зеленський прокоментував удари США по Ірану: Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути

звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський після ударів США по об'єктах ядерної програми Ірану заявив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у неділю, 22 червня, він заслухав доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму.

Зеленський зазначив, що Іран багато допоміг російському диктатору Володимиру Путіну.

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"Зараз в українському небі – чергові хвилі "шахедів". Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати", - сказав очільник держави.

Він відзначив рішучість США в цьому питанні.

"Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні", - сказав український лідер.

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Зеленський зазначив, що РФ продовжує відкидати усі пропозиції миру.

"Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна й довготривала безпека потрібна – дійсно надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим. Я дякую всім, хто з Україною", - сказав глава держави.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Іран (2296) США (23598) ядерна зброя (1194)


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Топ коментарі
+18
Він читає тексти навіть не усвідомлюючи що читає? Недавно браво обіцяв, що легко відновить ядерне озброєння в Україні. не втямив?
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22.06.2025 23:33 Відповісти
+15
Володька,ти ж ядерку обіцяв та грозився відновити?Еко ти безхребетний шмат лайна@
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22.06.2025 23:36 Відповісти
+13
Навіщо Зелупі та ядерна зброя, коли воно вирішило всіх тут на фарш пустити
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22.06.2025 23:37 Відповісти
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Чому? Ми ядерну зброю на даний момент зробити не можемо, тому в цьому питанні треба підігравати партнерам, навіть якщо вони тільки діляться розвідкою. Може щось потім зміниться.
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22.06.2025 23:32 Відповісти
Він читає тексти навіть не усвідомлюючи що читає? Недавно браво обіцяв, що легко відновить ядерне озброєння в Україні. не втямив?
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22.06.2025 23:33 Відповісти
"Важливо, що є американська рішучість щодо цього - рішучість президента Трампа. (с)

Так це прогиб під Трампа, правда не допоможе...
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23.06.2025 00:07 Відповісти
ну так. це ж не родичі зеленського стримують своїми життями переважаючі сили параші
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22.06.2025 23:35 Відповісти
Володька,ти ж ядерку обіцяв та грозився відновити?Еко ти безхребетний шмат лайна@
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22.06.2025 23:36 Відповісти
Навіщо Зелупі та ядерна зброя, коли воно вирішило всіх тут на фарш пустити
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22.06.2025 23:37 Відповісти
ядерна зброя має бути тільки в "обраних"
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22.06.2025 23:41 Відповісти
а усі інші мають бути терпілами
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22.06.2025 23:42 Відповісти
Ось знову ближче до ночи починають діяти психотропні препарати.
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22.06.2025 23:44 Відповісти
Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування Джерело: https://censor.net/ua/n3559323

А яким ще країнам?
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22.06.2025 23:57 Відповісти
Самой россии
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23.06.2025 00:35 Відповісти
Текст якось по дебілному написали .
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22.06.2025 23:59 Відповісти
Что оно несёт? Кому интересно твое мнение вообще?? Своих проблем мало, как баба базарная языком ляпает, сам не понимает что. Ох и рожа мерзкая.
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23.06.2025 00:05 Відповісти
Ось це і є одним з основних завдань Зеленського - щоб Українці не відновили Ядерної Зброї.
Ядерну Зброю за переконанням Зеленського можуть мати лише представники вищих рас - США, москалі, Ізраїль...
Українцям гоям Зеленський відмовляє у праві мати Ядерну Зброю.
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23.06.2025 00:12 Відповісти
Куди воно лізЕ.
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23.06.2025 01:32 Відповісти
Пошарення ядерної зброї в світі не повинно бути. Тільки в Україні чуть-чуть поширимо і все.
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23.06.2025 01:55 Відповісти
Глава держави розповів, що у неділю, 22 червня, ...Джерело: https://censor.net/ua/n3559323
Та хто ще цього давно простроченого та безтолкового мудака вважає главою. Це чмо не тягне, навіть, на задницю.
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23.06.2025 06:28 Відповісти
Зеленський прокоментував удари США по Ірану: Жодного поширення ядерної зброї в ********* світі не повинно бути ,за винятком України. Отак було б правильніше.
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23.06.2025 08:25 Відповісти
А що в Ірані була ядерна зброя?А куди він її поширював?А хто казав,що Україні потрібна ядерка для захисту?♥️🇺🇦♥️
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23.06.2025 09:35 Відповісти
 
 