Зеленський прокоментував удари США по Ірану: Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути

Президент Володимир Зеленський після ударів США по об'єктах ядерної програми Ірану заявив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у неділю, 22 червня, він заслухав доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму.

Зеленський зазначив, що Іран багато допоміг російському диктатору Володимиру Путіну.

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"Зараз в українському небі – чергові хвилі "шахедів". Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати", - сказав очільник держави.

Він відзначив рішучість США в цьому питанні.

"Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні", - сказав український лідер.

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Зеленський зазначив, що РФ продовжує відкидати усі пропозиції миру.

"Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна й довготривала безпека потрібна – дійсно надійна безпека. Я дякую всім, хто допомагає з цим. Я дякую всім, хто з Україною", - сказав глава держави.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму.

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