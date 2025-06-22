Удари США по об’єктах в Ірані шкодять міжнародному миру й безпеці, - Гутерріш
Удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Я глибоко стурбований застосуванням Сполученими Штатами сили проти Ірану сьогодні. Це небезпечна ескалація у регіоні, що вже й так перебуває на межі, а також прямий удар по міжнародному миру й безпеці", - заявив Гутерріш.
Він попередив про "все більший ризик, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю із катастрофічними наслідками для цивільних, регіону та світу".
"Я закликаю держави-члени ООН до деескалації й дотримання зобовʼязань, відповідно до Статуту ООН й інших правил міжнародного законодавства", - зазначив Генсек ООН.
Гуттеріш зауважив, що "в цей небезпечний момент вкрай важливо уникати спіралі хаосу". "Не існує військового розвʼязання. Дипломатія - єдиний шлях уперед. Вся надія на мир", - наголосив він.
Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.
Іран залиже рани за десять років і продовжить далі почате.
Тепер 90 000 000 Іранців точно будуть знати за що відстоюють свою незалежність.
Ракетами хоть бункерними хоть томагавками Іран на коліна не поставиш - навіть навпаки.
А куди Ірану поспішати? Це в трампа є термін дії - у Ірана термін дії необмежений.
А 30 000 000 Українців це моноліт?
Тут діло принципу - неважливо хто там хто - Ізраїль незаконно бомбить країну намагаючись її знищити - для цих людей в цьому правда.
Щоб зрозуміти РЕАЛЬНУ ситуацію потрібно стримано аналізувати.
Ось сьогоднішній аналіз саркастозавра (зверніть увагу що США атакували цілі, що були "знищені" Ізраїлем передтим - враження що сторони конфлікту лише на "розігріві"):
Прокинувся сьогодні вранці та дізнався, що так, о 02:35 за місцевим часом США розпочали неспровоковану агресію проти Ірану.
Тобто: згідно з офіційним повідомленням Пентагону, було розгорнуто сім бомбардувальників Northrop-Grumman B-2A Spirit ВПС США:
- 6 завдати удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива у Фордоу (який досі не був атакований Ізраїлем) загалом 12 бомбами GBU-57B калібром 13 607 кг, та
- 1. Завдати удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива в Натанзі (який Ізраїль стверджує як «знищений», хоча насправді вивело з ладу лише його джерело живлення) двома бомбами GBU-57B. Крім того,
- «USS Georgia» (SSGN-729) - колишній атомний підводний човен з балістичними ракетами, перебудований для носіння ракет BGM-109 «Томагавк» (TLAM), - розгорнув 30 ракет TLAM для удару по (наземних) об'єктах зі збагачення урану в Ісфахані (які, за твердженням Ізраїлю, були «знищені»).
Іранці, які проживають та/або перебувають у районі Фордроу, повідомляють, що внаслідок удару виникла незначна пожежа, яку було загашено протягом 3 хвилин. Здається, настільки, що нікому не вдалося зняти «серйозне» відео атак: навіть деякі висміювали, що пов'язані з цим оплески з боку Ізраїлю були гучнішими...
Я думаю: це не дивно, враховуючи, що GBU-57 були створені для глибокого проникнення під землю - залежно від типу ґрунту на цільовому місці: щонайменше на 50-60 метрів - перед детонацією. Тобто навряд чи хтось побачить «вибухи їхніх паливних бомб»: радше відчує «землетруси», що виникли в результаті цього.
Це може означати, що ядро об'єкта в Натанзі, яке заховано на глибині близько 30 метрів, було уражене та зруйноване. Чи щось подібне стосується об'єкта Фордо, який зазвичай оцінюється на глибині 80-90 метрів, але Гроссі (голова МАГАТЕ) сказав, що він знаходиться на глибині 800 метрів... ну, не зовсім впевнений. Звичайно, RUMINT стверджує, що B-2 насправді націлили свої GBU-57 на входи до цього комплексу (що, на мою думку, звучить набагато правдоподібніше).
Що стосується Ісфахана, місцеві жителі повідомляють, що «нічого особливого» не було уражено і не сталося.
Насправід Ізраїль після того що він зробив перестане існувати в тому виді в якому був до війни з Іраном.
Іран системно и методично тупо рознесе ракетами весь добробут Ізраїлю - хай на це підуть роки - йому поспішати нікуди.
... і всі ті 90 000 000 кожного дня з чашкою кави будуть насолоджуватись стражданнями Ізраїлю, а не думати про те як розвалитися колись.
Ізраїль ВЖЕ вивів з ладу більшість пускових установок іранської балістики. В також методично вбиває всіх вчених-ялерників.
Ти віриш що рушникоголові зможуть клепати ракети в гаражах як українці дрони? І це за умов абсолютної домінації ізраїльтян в повітрі і шось там кудись пускати роками?
Повторюсь: більшої ліберастичної куйні я не читав на Цензорі за останній тиждень.
П.С. неможливо залишати рани якщо тобі їх посипають сіллю. Погугли що робив Ізраїль з Серією прль
Чи читаєш канашенковську пропаганду Ізраїлю?
Навіщо Трампу повторно завдавати ударів по тим об'єктам що Ізраїль уже "повністю" знищив.
Ізраїль знищує Іран трохи літаками а в основному - язиком пропаганди.
Ізраїль не казав що він знищив Фордо, тільки про те що він вивів з ладу установку живлення і завалив виходи як і виходи до складів ракет. До речі це пояснює зменшення ударів ракетами з сотень в день до десятків.
Входи відкопають, установки наклепають і все по колу.
В Ірані є багато груп населення, етносів і релігійних течій які ненавидять центральну владу. Режим Асадів в Сирії теж тримався 50 років але все одно впав і не в останню чергу завдяки зовнішньому втручанню. А у Ірану нема сильних союзників які можуть допомогти військової як було в Асада. Тому це початок кінця цього чергового у людського режиму. Розслабся і спостерігай
В Ірану є найголовніша скрепа - ВСІ Іранці люто ненавидять Ізраїль і будуть терпіти будь які злидні лиш би Ізраїлю завдати страждань. Це об'єктивна реальність - а не твої хотєлкі.
Продовжимо з питання - коли останній раз у Ірані було якесь повстання якогось народу проти влади?
Нагадай мені.
Який режим аятол?
Раз 90 000 000 нічого не бажають змінювати в своїй державі - то це не режим - а їх добровільний ВИБІР.
Як і в росії - немає ніякого режиму ліліпутіна - там ВСІ ліліпутіни і повністю його підтримують.
Щоб зрозуміти чому сралін зміг заморити голодом Українців - треба розуміти психологію людей того часу.
А психологія проста - був цар нікола другий що беріг своїх селян як свою власність - і для селян було взагалі не зрозуміло що колись прийде сралін і почне їх морити голодом...
... це була повна несподіванка - і цей "фокус" сраліну мг вдатися лише один раз - більше такого не вийде - бо люди уже розуміють, що їх МОЖУТЬ морити голодом.
Після голодомору сама ПСИХОЛОГІЯ Українського селянства змінилася - після того їжу тупо ховали від совєтів.
До 1991 року його "зцементувала" віра що після війни настане краще життя, що не настало - тому і розвалився.
Ви про режим аятол знаєте тільки те що вам розказує ізраїльська та Американська пропаганда - ви маріонетка в їх руках.
Як воно насправді знають лише жителі Ірану - якщо ви не житель Ірану - ви нічого не знаєте про Іран крім єврейської пропаганди яку вам заливають у вуха.
До речі до аятол в них був інший режим який теж їх влаштовував до певного часу і він дружив з Ізраїлем. Нема жодної причини думати що неможливо замінити один режим на інший.
Ти хоть мільярд раз напиши плакати "дружбасізраїлєм" і розвісь по всьому Ірану - це НІЧОГО не змінить. Іранці бажають крові ворога що дерзко на них напав - це кровна помста на століття.
А от руки ху-йлу це розв'язує - аж до ударів по атомних об'єктах України...
Потанцюємо?
Для нас поки так, негативно, світ зайнятий більше проблемою Ірану чим нами, але все залежить який фінальний результат, якщо їм вдаться змінити режим то як мінімум вже на одного постачальника балістики в рашу стане менше.
Якщо не вийде то так це на довго, тому що Іран не зможе зробити теракти в штатах, і буде їх робити в ЄС проти американських громадян, що прийняв в себе багато фанатиків, які за гроші можуть це зробити.
От хто підтримує Іран союзника орків, що надав їм технологію шахедів, продав їм балістику, про що вже всі забули. І можливо інші речі про що ми не знаємо, транспорти постійно літають з Ірану в рашу. От тут одразу видно орківську ботоферму.
Да плював на тебе з твоєю стурбованність Ізраїль і правильно робить.
Це каже мразота, яка нещодавно кланялася і жала руку *****
бо, у плешивого смокче досі. і фотки, є.
Хай хтось пояснитьГуттерішу, що запалення сліпої кишки (апендицит) лікують не таблетками, а хірургією... Інакше людський організм може загинуть від перитоніту... Відсутність такого втручання, в Європі, у 1938-му, призвело до 2 Світової..
Ирина #588911
Отличное сравнение! Да, тогда не справилась со своей задачей Лига Наций, теперь ООН показывает полную никчемность.