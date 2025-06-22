Удари США по об’єктах в Ірані шкодять міжнародному миру й безпеці, - Гутерріш

Удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Я глибоко стурбований застосуванням Сполученими Штатами сили проти Ірану сьогодні. Це небезпечна ескалація у регіоні, що вже й так перебуває на межі, а також прямий удар по міжнародному миру й безпеці", - заявив Гутерріш.

Він попередив про "все більший ризик, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю із катастрофічними наслідками для цивільних, регіону та світу".

"Я закликаю держави-члени ООН до деескалації й дотримання зобовʼязань, відповідно до Статуту ООН й інших правил міжнародного законодавства", - зазначив Генсек ООН.

Гуттеріш зауважив, що "в цей небезпечний момент вкрай важливо уникати спіралі хаосу". "Не існує військового розвʼязання. Дипломатія - єдиний шлях уперед. Вся надія на мир", - наголосив він.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

