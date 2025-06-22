УКР
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
Удари США по об’єктах в Ірані шкодять міжнародному миру й безпеці, - Гутерріш

Гутерріш про удари по об’єктах в Ірані

Удари Сполучених штатів по ядерних об'єктах Ірану можуть привести до ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Я глибоко стурбований застосуванням Сполученими Штатами сили проти Ірану сьогодні. Це небезпечна ескалація у регіоні, що вже й так перебуває на межі, а також прямий удар по міжнародному миру й безпеці", - заявив Гутерріш.

Він попередив про "все більший ризик, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю із катастрофічними наслідками для цивільних, регіону та світу".

"Я закликаю держави-члени ООН до деескалації й дотримання зобовʼязань, відповідно до Статуту ООН й інших правил міжнародного законодавства", - зазначив Генсек ООН.

Гуттеріш зауважив, що "в цей небезпечний момент вкрай важливо уникати спіралі хаосу". "Не існує військового розвʼязання. Дипломатія - єдиний шлях уперед. Вся надія на мир", - наголосив він.

Нагадаємо, США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зробив попередження Ірану: Будь-яка відплата буде зустрінута набагато більшою силою

Іран (2338) США (24399) Гутерріш Антоніу (412)
А удари параші по Україні для гутеріша цілком мирні. ****!!!
22.06.2025 07:56 Відповісти
Тухла кремлівська кансєрва продовжує смердіти...
22.06.2025 07:53 Відповісти
Пора вже закривати цю лицемірну шарашкину кантору ООН а Гутериша судити за потакання світовим терористам,диктаторам та вбивцям
22.06.2025 07:53 Відповісти
О! - як біс із табакерки!
22.06.2025 07:51 Відповісти
6 ракет Б -2 і полірували Томагавками - Трамп рішився
показати весь коментар
22.06.2025 08:04 Відповісти
Трамп - миротворець. Не можна дозволити,щоб помирали молоді люди. Ні-ні. Бо він кандидат в лауреати.
показати весь коментар
22.06.2025 08:04 Відповісти
Тухла кремлівська кансєрва продовжує смердіти...
показати весь коментар
22.06.2025 07:53 Відповісти
Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила, що не має наміру припиняти збагачення урану, незважаючи на удари США по ядерних об'єктах країни.
22.06.2025 07:53 Відповісти
Так виглядає велике і красиве самогубство. 😊 За повної відсутності мізків і совісті.
22.06.2025 08:38 Відповісти
Без наземної операції Трамп та Ізраїль абсолютно нічого не добьються.
Іран залиже рани за десять років і продовжить далі почате.
Тепер 90 000 000 Іранців точно будуть знати за що відстоюють свою незалежність.
Ракетами хоть бункерними хоть томагавками Іран на коліна не поставиш - навіть навпаки.
А куди Ірану поспішати? Це в трампа є термін дії - у Ірана термін дії необмежений.
22.06.2025 12:27 Відповісти
Ви вважаєте, що 90 мільйонів іранців - то моноліт? Ні! Там є курди, азербайджанці, перси і ще кілька десятків національностей, які тримаються разом на силі центральної влади. Окрім того там є шиїти, які притісняють суннітів, і знищують зороастрійців, як єретиків і дуже сильно тлумлять християн, які теж там є. Тому при правильній роботі цей монстр може буьи розділений, як ті ж Ірак, Лівія, Сирія і надовго поринути у міжусобні війни, давши спокій сусідам і світу.
22.06.2025 12:43 Відповісти
До сих пір не розділили - значить моноліт.
А 30 000 000 Українців це моноліт?
Тут діло принципу - неважливо хто там хто - Ізраїль незаконно бомбить країну намагаючись її знищити - для цих людей в цьому правда.
22.06.2025 12:52 Відповісти
😊 Нууу, сирисири теж не одразу розділився. Тому я б не був таким категоричним. Кожен плід перед тим, як впасти повинен дозріти.
22.06.2025 12:57 Відповісти
Для чого ви натягуєте сову на глобус?
Щоб зрозуміти РЕАЛЬНУ ситуацію потрібно стримано аналізувати.
Ось сьогоднішній аналіз саркастозавра (зверніть увагу що США атакували цілі, що були "знищені" Ізраїлем передтим - враження що сторони конфлікту лише на "розігріві"):

Прокинувся сьогодні вранці та дізнався, що так, о 02:35 за місцевим часом США розпочали неспровоковану агресію проти Ірану.
Тобто: згідно з офіційним повідомленням Пентагону, було розгорнуто сім бомбардувальників Northrop-Grumman B-2A Spirit ВПС США:
- 6 завдати удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива у Фордоу (який досі не був атакований Ізраїлем) загалом 12 бомбами GBU-57B калібром 13 607 кг, та
- 1. Завдати удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива в Натанзі (який Ізраїль стверджує як «знищений», хоча насправді вивело з ладу лише його джерело живлення) двома бомбами GBU-57B. Крім того,
- «USS Georgia» (SSGN-729) - колишній атомний підводний човен з балістичними ракетами, перебудований для носіння ракет BGM-109 «Томагавк» (TLAM), - розгорнув 30 ракет TLAM для удару по (наземних) об'єктах зі збагачення урану в Ісфахані (які, за твердженням Ізраїлю, були «знищені»).
Іранці, які проживають та/або перебувають у районі Фордроу, повідомляють, що внаслідок удару виникла незначна пожежа, яку було загашено протягом 3 хвилин. Здається, настільки, що нікому не вдалося зняти «серйозне» відео атак: навіть деякі висміювали, що пов'язані з цим оплески з боку Ізраїлю були гучнішими...
Я думаю: це не дивно, враховуючи, що GBU-57 були створені для глибокого проникнення під землю - залежно від типу ґрунту на цільовому місці: щонайменше на 50-60 метрів - перед детонацією. Тобто навряд чи хтось побачить «вибухи їхніх паливних бомб»: радше відчує «землетруси», що виникли в результаті цього.
Це може означати, що ядро ​​об'єкта в Натанзі, яке заховано на глибині близько 30 метрів, було уражене та зруйноване. Чи щось подібне стосується об'єкта Фордо, який зазвичай оцінюється на глибині 80-90 метрів, але Гроссі (голова МАГАТЕ) сказав, що він знаходиться на глибині 800 метрів... ну, не зовсім впевнений. Звичайно, RUMINT стверджує, що B-2 насправді націлили свої GBU-57 на входи до цього комплексу (що, на мою думку, звучить набагато правдоподібніше).
Що стосується Ісфахана, місцеві жителі повідомляють, що «нічого особливого» не було уражено і не сталося.
22.06.2025 13:10 Відповісти
Який стосунок має оцей ваш пост до мого попереднього, на який ви власне відповідали? 🤔
22.06.2025 13:18 Відповісти
Ви намагаєтеся як і Ізраїль переконати весь світ що Іран сьогодні перестане існувати - це ваші хотєлкі далекі від реальності.
Насправід Ізраїль після того що він зробив перестане існувати в тому виді в якому був до війни з Іраном.
Іран системно и методично тупо рознесе ракетами весь добробут Ізраїлю - хай на це підуть роки - йому поспішати нікуди.
... і всі ті 90 000 000 кожного дня з чашкою кави будуть насолоджуватись стражданнями Ізраїлю, а не думати про те як розвалитися колись.
22.06.2025 14:25 Відповісти
Більшої куйні я ще не читав.
Ізраїль ВЖЕ вивів з ладу більшість пускових установок іранської балістики. В також методично вбиває всіх вчених-ялерників.
Ти віриш що рушникоголові зможуть клепати ракети в гаражах як українці дрони? І це за умов абсолютної домінації ізраїльтян в повітрі і шось там кудись пускати роками?
Повторюсь: більшої ліберастичної куйні я не читав на Цензорі за останній тиждень.
П.С. неможливо залишати рани якщо тобі їх посипають сіллю. Погугли що робив Ізраїль з Серією прль
22.06.2025 14:33 Відповісти
Ти сам провірив?
Чи читаєш канашенковську пропаганду Ізраїлю?
Навіщо Трампу повторно завдавати ударів по тим об'єктам що Ізраїль уже "повністю" знищив.
Ізраїль знищує Іран трохи літаками а в основному - язиком пропаганди.
22.06.2025 14:42 Відповісти
Хай вірять віруни в безмежні танкові армади русні і такий саме потенціал рушникоголових. Тільки осінтери візуально нарахували вже знищення 44 установок запуску балістики.
Ізраїль не казав що він знищив Фордо, тільки про те що він вивів з ладу установку живлення і завалив виходи як і виходи до складів ракет. До речі це пояснює зменшення ударів ракетами з сотень в день до десятків.
22.06.2025 14:58 Відповісти
І що це дає Ізраїлю?
Входи відкопають, установки наклепають і все по колу.
22.06.2025 15:21 Відповісти
Погугли що робив Ізраїль з Сиріює протягом років і це не зважаючи на пердіння русні і тих самих іранців, в часом і турків. В тепер в нього розв'язані руки і він перетворить режим аятол на щось подібне до режиму Асада - купку всім остогидлих фанатиків які будуть продовжувати воювати тільки заради того щоб вчепитися в трон.
В Ірані є багато груп населення, етносів і релігійних течій які ненавидять центральну владу. Режим Асадів в Сирії теж тримався 50 років але все одно впав і не в останню чергу завдяки зовнішньому втручанню. А у Ірану нема сильних союзників які можуть допомогти військової як було в Асада. Тому це початок кінця цього чергового у людського режиму. Розслабся і спостерігай
показати весь коментар
22.06.2025 14:38 Відповісти
Хто Ізраїлю розв'язав руки? Є мандат ООН на бомбування Ірану? Хто конкретно дозволив Ізраїлю бомбувати Іран?
В Ірану є найголовніша скрепа - ВСІ Іранці люто ненавидять Ізраїль і будуть терпіти будь які злидні лиш би Ізраїлю завдати страждань. Це об'єктивна реальність - а не твої хотєлкі.
22.06.2025 14:45 Відповісти
А скажи - за всіх іранців включно з 30-40 млн азербайджанців (чиїй країні Ізраїль допомогав технологіями в війні за Карабах), зороастрійців, курдів і т.д. це ти сам придумав чи рушникоголову пропаганду мені переказуєш?
22.06.2025 15:05 Відповісти
Ти все змішав в кучу. Охолонь хлопче.
Продовжимо з питання - коли останній раз у Ірані було якесь повстання якогось народу проти влади?
Нагадай мені.
22.06.2025 15:23 Відповісти
Так власне я ж писав про те саме.😁 Почитайте мої пости.
22.06.2025 14:45 Відповісти
😊 Ні, я таке ніде не писав. Або ж наведіть тут скрін моїх слів, якщо такі є. Мало того - я писав про загрозу не державі Іран, а режиму аятол. До речі, держави Ірак, Лівія існують навіть після того, як там змінились режими. От лише внутрішні проблеми з центробіжними процесами зробили їх нездатними загрожувати сусідам. Мало того, я маю версію, що ціллю власне і є режим аятолл, а ядерна загроза - це привід. І таке вже було, коли під таким же приводом були атаковані та ж Лівія і той же Ірак і де потім не було знайдено ні ядерних боєголовок, ні іншої зброї масового знищення. Інколи варто просто знати історію, навіть недавню, щоб робити прогнози про недалеке майбутнє.
22.06.2025 14:44 Відповісти
Навіщо ви пишите мені ізраїльську пропаганду постійно?
Який режим аятол?
Раз 90 000 000 нічого не бажають змінювати в своїй державі - то це не режим - а їх добровільний ВИБІР.
Як і в росії - немає ніякого режиму ліліпутіна - там ВСІ ліліпутіни і повністю його підтримують.
22.06.2025 14:47 Відповісти
Блін! Ви ще напишіть, що раз 60 мільцонів українців у 1932-му не хотіли виходити з сирисири, то не було ніякого Голодомору. А були такі, які серйозно таке писали. Як ви оце про Іран. Що мовляв українці у союзі знаходяться добровільно і не змінюють совіцьку владу, бо вона їх влаштовує. 😊 Ви б оце сперечалися не заради суперечки, а просто думаючи головою - було б краще.
22.06.2025 15:00 Відповісти
Друже - ти мислиш як плоский робот - плоско.
Щоб зрозуміти чому сралін зміг заморити голодом Українців - треба розуміти психологію людей того часу.
А психологія проста - був цар нікола другий що беріг своїх селян як свою власність - і для селян було взагалі не зрозуміло що колись прийде сралін і почне їх морити голодом...
... це була повна несподіванка - і цей "фокус" сраліну мг вдатися лише один раз - більше такого не вийде - бо люди уже розуміють, що їх МОЖУТЬ морити голодом.
Після голодомору сама ПСИХОЛОГІЯ Українського селянства змінилася - після того їжу тупо ховали від совєтів.
22.06.2025 15:29 Відповісти
😊 Мені не треба "плоско" мислити. Ще живі люди, які пам'ятають саме ці часи. І я не сьогоднішній - я при совку закінчив вуз. Тому у мене і власна пам'ять є. Чи відомо вам, як і до якого часу боролися з совітами українські селяни? Чи чули про Холодний Яр і його повстанців? Як вважаєте, чому совок так "раптово" розпався? 😊 Може тому, що не був таки зцементованим? Ви знаєте щось про те, як жорстоко, з вогнепальною зброєю, з вішанням на кранах сотень людей режим аятол подавляє протести? Чому? Так не вчиняють з лочльним населенням. Зате так роблять для залякування і запобігання наступним протестам і повстанням. Не буду вас переконувати у елементарних речах. Думайте, як собі хочете. Сподіваюся, ви самі побачите процеси, про які я тут пишу. 😊
22.06.2025 15:47 Відповісти
совок розпався б ще при сраліні.
До 1991 року його "зцементувала" віра що після війни настане краще життя, що не настало - тому і розвалився.
Ви про режим аятол знаєте тільки те що вам розказує ізраїльська та Американська пропаганда - ви маріонетка в їх руках.
Як воно насправді знають лише жителі Ірану - якщо ви не житель Ірану - ви нічого не знаєте про Іран крім єврейської пропаганди яку вам заливають у вуха.
22.06.2025 16:25 Відповісти
В 90х не було ніякого режиму ще. Ну от рушникоголових і закинуть в їх власні 90-і.
До речі до аятол в них був інший режим який теж їх влаштовував до певного часу і він дружив з Ізраїлем. Нема жодної причини думати що неможливо замінити один режим на інший.
22.06.2025 15:02 Відповісти
До чого минуле згадувати?
Ти хоть мільярд раз напиши плакати "дружбасізраїлєм" і розвісь по всьому Ірану - це НІЧОГО не змінить. Іранці бажають крові ворога що дерзко на них напав - це кровна помста на століття.
22.06.2025 15:31 Відповісти
Не рознесе, марно сподіваєтесь.
22.06.2025 17:16 Відповісти
Що не так? Буде нарешті в Ірана мирний атом.
22.06.2025 07:53 Відповісти
Тепер ситуація стала інакшою - існування Ізраїлю чи існування Ірану... Тут вже мова про атом не йде.
22.06.2025 12:29 Відповісти
Пора вже закривати цю лицемірну шарашкину кантору ООН а Гутериша судити за потакання світовим терористам,диктаторам та вбивцям
22.06.2025 07:53 Відповісти
Що і буде зроблено !!!
22.06.2025 10:32 Відповісти
та хрен там
22.06.2025 11:56 Відповісти
Йди в сраку, старий мерзотник.
22.06.2025 07:55 Відповісти
А удари параші по Україні для гутеріша цілком мирні. ****!!!
22.06.2025 07:56 Відповісти
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз перед старим мерзотником !
22.06.2025 08:02 Відповісти
В кінці треба смайлик ставити, бо людина це тоже сприйняти буквально
22.06.2025 08:49 Відповісти
Хтось ще питає чи слухає цього нікчемного секретаря нікчемної організації "НульНульNemo"..
22.06.2025 07:57 Відповісти
Підтягнув старі треніки, прохаркався і знову почав щось бурмотіти
22.06.2025 07:57 Відповісти
Как только этот парашный полупоц открывает свой грязный рот, что где-то и что-то сделано плохо, значит, сделано правильно.
22.06.2025 07:59 Відповісти
Миру шкодить повна бездіяльність бариги Гуттеріша.
22.06.2025 07:59 Відповісти
no money - no funny
22.06.2025 08:04 Відповісти
Старий пердун...
22.06.2025 08:02 Відповісти
Гутеєриш як генсек ООН, просрав все що можна просрати своїми «імпотентським» відношенням!!! В таких випадках нормальні люди подають у відставку, але мабуть це не той випадок.
22.06.2025 08:03 Відповісти
пхає свій ніс куди культурні люди член пхають
22.06.2025 08:07 Відповісти
Зашити рота вже цьому секгену.
22.06.2025 08:06 Відповісти
а може щось вставить?
22.06.2025 08:09 Відповісти
Таперіча Путні може бомбити наші АЕС, вчора він триндів про грязную бомбу.
22.06.2025 08:09 Відповісти
ну в Ірані поки не чіпають АЕС де кацапські специ працюють
22.06.2025 08:11 Відповісти
Він дотриндиться, отримає подарунок мало не буде. Пара дронів по Москві з брудними бомбами і справа піде.
22.06.2025 08:12 Відповісти
А виготовлення ядерної зброї збіговиськом представників конченої релігії зміцнює мир і міжнародну безпеку?
22.06.2025 08:12 Відповісти
Хай хтось пояснитьГуттерішу, що запалення сліпої кишки (апендицит) лікують не таблетками, а хірургією... Інакше людський організм може загинуть від перитоніту... Відсутність такого втручання, в Європі, у 1938-му, призвело до ІІ Світової війни...
22.06.2025 08:15 Відповісти
Отличное сравнение! Да, тогда не справилась со своей задачей Лига Наций, теперь ООН показывает полную никчемность.
22.06.2025 12:09 Відповісти
???????????????????????????????
22.06.2025 08:15 Відповісти
Та ні, ні... Це ж зовсім інше. Трампу можна.
22.06.2025 08:15 Відповісти
Не розумію радості. Для України ця війна суцільний мінус. Якщо хтось думає що розібравшись з Іраном трампуша прийметься за ху-йла, він ще більший ідіот чим ті хто за нього голосував.
А от руки ху-йлу це розв'язує - аж до ударів по атомних об'єктах України...
22.06.2025 08:20 Відповісти
Нам теж. Радіаційне забруднення житловоЇ забудови міст і селищ рф-еї.
Потанцюємо?
22.06.2025 08:29 Відповісти
Кому "вам"?
22.06.2025 09:02 Відповісти
"А от руки ху-йлу це розв'язує" - нам теж.
22.06.2025 16:45 Відповісти
Нічого він бомбити не буде, тому що тоді Європі прийдеться перестати купляти в нього ресурси і продавати йому компоненти для озброєння, як мінімум системи наведення в його винищувачах французького виробництва.

Для нас поки так, негативно, світ зайнятий більше проблемою Ірану чим нами, але все залежить який фінальний результат, якщо їм вдаться змінити режим то як мінімум вже на одного постачальника балістики в рашу стане менше.

Якщо не вийде то так це на довго, тому що Іран не зможе зробити теракти в штатах, і буде їх робити в ЄС проти американських громадян, що прийняв в себе багато фанатиків, які за гроші можуть це зробити.
22.06.2025 09:01 Відповісти
Які ресурси, які приціли? Завтра ху-йло розбомбить Вараш тому що попередній ідіот "складає там грязну бомбу". Мені накласти на Іран і на Ізраїль, але те що відбувається це для України жирний мінус. Підтримують це або дегенерати або кацапська шваль...
22.06.2025 09:09 Відповісти
Він на що йому хватає озброєння ітак бомбить і повід завжди знаходить. Не бачу поки що, щось його стримує крім швидкості виробництва ракет орківської промисловості. ЯО він не примінить тому ЄС прийдеться перестати продавати йому компоненти для його аналогов нєт. І тоді він не зможе скидати ні каби, ні виробляти системи ППО, навіть довбані ракети робляться на європейських чпу.

От хто підтримує Іран союзника орків, що надав їм технологію шахедів, продав їм балістику, про що вже всі забули. І можливо інші речі про що ми не знаємо, транспорти постійно літають з Ірану в рашу. От тут одразу видно орківську ботоферму.
22.06.2025 09:25 Відповісти
Генсеку речевки в Москве пишут
22.06.2025 08:24 Відповісти
мироносець воює?-тепер йому точно дадуть премію з миру-він несе мир на всю планету земля
22.06.2025 08:28 Відповісти
Оооо, а це шо за стурбований цап за такий Гуттеріш? Ааааа, це жирний майже парашний кіт якого Ізраїль до себе не пускає забороним йому в'ізд.
Да плював на тебе з твоєю стурбованність Ізраїль і правильно робить.
22.06.2025 08:33 Відповісти
пздц
22.06.2025 08:44 Відповісти

Це каже мразота, яка нещодавно кланялася і жала руку *****
22.06.2025 08:53 Відповісти
Це не просто безкорисна структура, це шкідлива структура, тут вбивай, тут не осуждаю, запишу в документи. Осуждаю і закрити ООН!!
22.06.2025 08:53 Відповісти
Тому й португальці,будучи четвертою колоніє світу все втратили,бо оцей португальський менталітет він і привів до їх розмірів)
22.06.2025 08:58 Відповісти
Здається мені, панове, що путлер і трамп розпочинають світову війну!
22.06.2025 09:08 Відповісти
Никакой мировой войны из этого не разгорится. Никто за Иран, слава Богу, воевать не будет, а уж Путлер и подавно
22.06.2025 12:18 Відповісти
а є фотка де гутеріш смокче у хемейні?
бо, у плешивого смокче досі. і фотки, є.
22.06.2025 09:14 Відповісти
гутеріш, йди вже на пенсію, бо невдовзі люди на вулиці почнуть плювати у спину.
22.06.2025 10:49 Відповісти
Когда же уволят этого Гутериша он уже достал своей обеспокоенностью. Хотя он без работы не останется его может нанять Голливуд для съёмки сцен подхалимажа лучше его эти сцены никто не сыграет.
22.06.2025 11:28 Відповісти
генсек ООН идет на х...й! незамедлительно и большими шагами
22.06.2025 11:31 Відповісти
ООО... Денежкой запахло. Крыса носом крутит. Война в Украине с захватом АЭС - это нормально. Уничтожение завода в стране - террористе несёт опасность всему Миру. Не перепутайте.
22.06.2025 11:34 Відповісти
22.06.2025 12:14 Відповісти
Ой страшно шкодять....вот и ходи теперь с грустным лицом! Две недели!
22.06.2025 13:07 Відповісти
Чергова консерва на відпрацюванні, але вона вже давно вскрита та смердить.
22.06.2025 13:07 Відповісти
Захисник терористів не забув відпрацювати, зараз по черзі почнуть вилазити всі пуйлососи.
22.06.2025 13:10 Відповісти
Давненько я этого "Не существует военного решения" не слышал
22.06.2025 13:59 Відповісти
А от коли Іран створить атомну бомбу, то в Світі наступить мир і спокій.
22.06.2025 23:55 Відповісти
 
 