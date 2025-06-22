РУС
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
Удары США по объектам в Иране наносят ущерб международному миру и безопасности, - Гутерриш

Гутерриш о ударах по объектам в Иране

Удары Соединенных штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко обеспокоен применением Соединенными Штатами силы против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в регионе, который уже и так находится на грани, а также прямой удар по международному миру и безопасности", - заявил Гутерриш.

Он предупредил о "все большем риске, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля с катастрофическими последствиями для гражданских, региона и мира".

"Я призываю государства-члены ООН к деэскалации и соблюдению обязательств, в соответствии с Уставом ООН и другими правилами международного законодательства", - отметил Генсек ООН.

Гуттериш отметил, что "в этот опасный момент крайне важно избегать спирали хаоса". "Не существует военного решения. Дипломатия - единственный путь вперед. Вся надежда на мир", - подчеркнул он.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сделал предупреждение Ирану: Любое возмездие будет встречено гораздо большей силой

А удари параші по Україні для гутеріша цілком мирні. ****!!!
22.06.2025 07:56 Ответить
Тухла кремлівська кансєрва продовжує смердіти...
22.06.2025 07:53 Ответить
Пора вже закривати цю лицемірну шарашкину кантору ООН а Гутериша судити за потакання світовим терористам,диктаторам та вбивцям
22.06.2025 07:53 Ответить
О! - як біс із табакерки!
22.06.2025 07:51 Ответить
6 ракет Б -2 і полірували Томагавками - Трамп рішився
показать весь комментарий
Трамп - миротворець. Не можна дозволити,щоб помирали молоді люди. Ні-ні. Бо він кандидат в лауреати.
показать весь комментарий
Тухла кремлівська кансєрва продовжує смердіти...
показать весь комментарий
Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила, що не має наміру припиняти збагачення урану, незважаючи на удари США по ядерних об'єктах країни.
22.06.2025 07:53 Ответить
Так виглядає велике і красиве самогубство. 😊 За повної відсутності мізків і совісті.
показать весь комментарий
Без наземної операції Трамп та Ізраїль абсолютно нічого не добьються.
Іран залиже рани за десять років і продовжить далі почате.
Тепер 90 000 000 Іранців точно будуть знати за що відстоюють свою незалежність.
Ракетами хоть бункерними хоть томагавками Іран на коліна не поставиш - навіть навпаки.
А куди Ірану поспішати? Це в трампа є термін дії - у Ірана термін дії необмежений.
22.06.2025 12:27 Ответить
Ви вважаєте, що 90 мільйонів іранців - то моноліт? Ні! Там є курди, азербайджанці, перси і ще кілька десятків національностей, які тримаються разом на силі центральної влади. Окрім того там є шиїти, які притісняють суннітів, і знищують зороастрійців, як єретиків і дуже сильно тлумлять християн, які теж там є. Тому при правильній роботі цей монстр може буьи розділений, як ті ж Ірак, Лівія, Сирія і надовго поринути у міжусобні війни, давши спокій сусідам і світу.
22.06.2025 12:43 Ответить
До сих пір не розділили - значить моноліт.
А 30 000 000 Українців це моноліт?
Тут діло принципу - неважливо хто там хто - Ізраїль незаконно бомбить країну намагаючись її знищити - для цих людей в цьому правда.
показать весь комментарий
😊 Нууу, сирисири теж не одразу розділився. Тому я б не був таким категоричним. Кожен плід перед тим, як впасти повинен дозріти.
показать весь комментарий
Для чого ви натягуєте сову на глобус?
Щоб зрозуміти РЕАЛЬНУ ситуацію потрібно стримано аналізувати.
Ось сьогоднішній аналіз саркастозавра (зверніть увагу що США атакували цілі, що були "знищені" Ізраїлем передтим - враження що сторони конфлікту лише на "розігріві"):

Прокинувся сьогодні вранці та дізнався, що так, о 02:35 за місцевим часом США розпочали неспровоковану агресію проти Ірану.
Тобто: згідно з офіційним повідомленням Пентагону, було розгорнуто сім бомбардувальників Northrop-Grumman B-2A Spirit ВПС США:
- 6 завдати удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива у Фордоу (який досі не був атакований Ізраїлем) загалом 12 бомбами GBU-57B калібром 13 607 кг, та
- 1. Завдати удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива в Натанзі (який Ізраїль стверджує як «знищений», хоча насправді вивело з ладу лише його джерело живлення) двома бомбами GBU-57B. Крім того,
- «USS Georgia» (SSGN-729) - колишній атомний підводний човен з балістичними ракетами, перебудований для носіння ракет BGM-109 «Томагавк» (TLAM), - розгорнув 30 ракет TLAM для удару по (наземних) об'єктах зі збагачення урану в Ісфахані (які, за твердженням Ізраїлю, були «знищені»).
Іранці, які проживають та/або перебувають у районі Фордроу, повідомляють, що внаслідок удару виникла незначна пожежа, яку було загашено протягом 3 хвилин. Здається, настільки, що нікому не вдалося зняти «серйозне» відео атак: навіть деякі висміювали, що пов'язані з цим оплески з боку Ізраїлю були гучнішими...
Я думаю: це не дивно, враховуючи, що GBU-57 були створені для глибокого проникнення під землю - залежно від типу ґрунту на цільовому місці: щонайменше на 50-60 метрів - перед детонацією. Тобто навряд чи хтось побачить «вибухи їхніх паливних бомб»: радше відчує «землетруси», що виникли в результаті цього.
Це може означати, що ядро ​​об'єкта в Натанзі, яке заховано на глибині близько 30 метрів, було уражене та зруйноване. Чи щось подібне стосується об'єкта Фордо, який зазвичай оцінюється на глибині 80-90 метрів, але Гроссі (голова МАГАТЕ) сказав, що він знаходиться на глибині 800 метрів... ну, не зовсім впевнений. Звичайно, RUMINT стверджує, що B-2 насправді націлили свої GBU-57 на входи до цього комплексу (що, на мою думку, звучить набагато правдоподібніше).
Що стосується Ісфахана, місцеві жителі повідомляють, що «нічого особливого» не було уражено і не сталося.
22.06.2025 13:10 Ответить
Який стосунок має оцей ваш пост до мого попереднього, на який ви власне відповідали? 🤔
показать весь комментарий
Ви намагаєтеся як і Ізраїль переконати весь світ що Іран сьогодні перестане існувати - це ваші хотєлкі далекі від реальності.
Насправід Ізраїль після того що він зробив перестане існувати в тому виді в якому був до війни з Іраном.
Іран системно и методично тупо рознесе ракетами весь добробут Ізраїлю - хай на це підуть роки - йому поспішати нікуди.
... і всі ті 90 000 000 кожного дня з чашкою кави будуть насолоджуватись стражданнями Ізраїлю, а не думати про те як розвалитися колись.
22.06.2025 14:25 Ответить
Більшої куйні я ще не читав.
Ізраїль ВЖЕ вивів з ладу більшість пускових установок іранської балістики. В також методично вбиває всіх вчених-ялерників.
Ти віриш що рушникоголові зможуть клепати ракети в гаражах як українці дрони? І це за умов абсолютної домінації ізраїльтян в повітрі і шось там кудись пускати роками?
Повторюсь: більшої ліберастичної куйні я не читав на Цензорі за останній тиждень.
П.С. неможливо залишати рани якщо тобі їх посипають сіллю. Погугли що робив Ізраїль з Серією прль
22.06.2025 14:33 Ответить
Ти сам провірив?
Чи читаєш канашенковську пропаганду Ізраїлю?
Навіщо Трампу повторно завдавати ударів по тим об'єктам що Ізраїль уже "повністю" знищив.
Ізраїль знищує Іран трохи літаками а в основному - язиком пропаганди.
показать весь комментарий
Хай вірять віруни в безмежні танкові армади русні і такий саме потенціал рушникоголових. Тільки осінтери візуально нарахували вже знищення 44 установок запуску балістики.
Ізраїль не казав що він знищив Фордо, тільки про те що він вивів з ладу установку живлення і завалив виходи як і виходи до складів ракет. До речі це пояснює зменшення ударів ракетами з сотень в день до десятків.
22.06.2025 14:58 Ответить
І що це дає Ізраїлю?
Входи відкопають, установки наклепають і все по колу.
показать весь комментарий
Погугли що робив Ізраїль з Сиріює протягом років і це не зважаючи на пердіння русні і тих самих іранців, в часом і турків. В тепер в нього розв'язані руки і він перетворить режим аятол на щось подібне до режиму Асада - купку всім остогидлих фанатиків які будуть продовжувати воювати тільки заради того щоб вчепитися в трон.
В Ірані є багато груп населення, етносів і релігійних течій які ненавидять центральну владу. Режим Асадів в Сирії теж тримався 50 років але все одно впав і не в останню чергу завдяки зовнішньому втручанню. А у Ірану нема сильних союзників які можуть допомогти військової як було в Асада. Тому це початок кінця цього чергового у людського режиму. Розслабся і спостерігай
показать весь комментарий
Хто Ізраїлю розв'язав руки? Є мандат ООН на бомбування Ірану? Хто конкретно дозволив Ізраїлю бомбувати Іран?
В Ірану є найголовніша скрепа - ВСІ Іранці люто ненавидять Ізраїль і будуть терпіти будь які злидні лиш би Ізраїлю завдати страждань. Це об'єктивна реальність - а не твої хотєлкі.
показать весь комментарий
А скажи - за всіх іранців включно з 30-40 млн азербайджанців (чиїй країні Ізраїль допомогав технологіями в війні за Карабах), зороастрійців, курдів і т.д. це ти сам придумав чи рушникоголову пропаганду мені переказуєш?
показать весь комментарий
Ти все змішав в кучу. Охолонь хлопче.
Продовжимо з питання - коли останній раз у Ірані було якесь повстання якогось народу проти влади?
Нагадай мені.
показать весь комментарий
Так власне я ж писав про те саме.😁 Почитайте мої пости.
показать весь комментарий
😊 Ні, я таке ніде не писав. Або ж наведіть тут скрін моїх слів, якщо такі є. Мало того - я писав про загрозу не державі Іран, а режиму аятол. До речі, держави Ірак, Лівія існують навіть після того, як там змінились режими. От лише внутрішні проблеми з центробіжними процесами зробили їх нездатними загрожувати сусідам. Мало того, я маю версію, що ціллю власне і є режим аятолл, а ядерна загроза - це привід. І таке вже було, коли під таким же приводом були атаковані та ж Лівія і той же Ірак і де потім не було знайдено ні ядерних боєголовок, ні іншої зброї масового знищення. Інколи варто просто знати історію, навіть недавню, щоб робити прогнози про недалеке майбутнє.
22.06.2025 14:44 Ответить
Навіщо ви пишите мені ізраїльську пропаганду постійно?
Який режим аятол?
Раз 90 000 000 нічого не бажають змінювати в своїй державі - то це не режим - а їх добровільний ВИБІР.
Як і в росії - немає ніякого режиму ліліпутіна - там ВСІ ліліпутіни і повністю його підтримують.
показать весь комментарий
Блін! Ви ще напишіть, що раз 60 мільцонів українців у 1932-му не хотіли виходити з сирисири, то не було ніякого Голодомору. А були такі, які серйозно таке писали. Як ви оце про Іран. Що мовляв українці у союзі знаходяться добровільно і не змінюють совіцьку владу, бо вона їх влаштовує. 😊 Ви б оце сперечалися не заради суперечки, а просто думаючи головою - було б краще.
показать весь комментарий
Друже - ти мислиш як плоский робот - плоско.
Щоб зрозуміти чому сралін зміг заморити голодом Українців - треба розуміти психологію людей того часу.
А психологія проста - був цар нікола другий що беріг своїх селян як свою власність - і для селян було взагалі не зрозуміло що колись прийде сралін і почне їх морити голодом...
... це була повна несподіванка - і цей "фокус" сраліну мг вдатися лише один раз - більше такого не вийде - бо люди уже розуміють, що їх МОЖУТЬ морити голодом.
Після голодомору сама ПСИХОЛОГІЯ Українського селянства змінилася - після того їжу тупо ховали від совєтів.
22.06.2025 15:29 Ответить
😊 Мені не треба "плоско" мислити. Ще живі люди, які пам'ятають саме ці часи. І я не сьогоднішній - я при совку закінчив вуз. Тому у мене і власна пам'ять є. Чи відомо вам, як і до якого часу боролися з совітами українські селяни? Чи чули про Холодний Яр і його повстанців? Як вважаєте, чому совок так "раптово" розпався? 😊 Може тому, що не був таки зцементованим? Ви знаєте щось про те, як жорстоко, з вогнепальною зброєю, з вішанням на кранах сотень людей режим аятол подавляє протести? Чому? Так не вчиняють з лочльним населенням. Зате так роблять для залякування і запобігання наступним протестам і повстанням. Не буду вас переконувати у елементарних речах. Думайте, як собі хочете. Сподіваюся, ви самі побачите процеси, про які я тут пишу. 😊
показать весь комментарий
совок розпався б ще при сраліні.
До 1991 року його "зцементувала" віра що після війни настане краще життя, що не настало - тому і розвалився.
Ви про режим аятол знаєте тільки те що вам розказує ізраїльська та Американська пропаганда - ви маріонетка в їх руках.
Як воно насправді знають лише жителі Ірану - якщо ви не житель Ірану - ви нічого не знаєте про Іран крім єврейської пропаганди яку вам заливають у вуха.
показать весь комментарий
В 90х не було ніякого режиму ще. Ну от рушникоголових і закинуть в їх власні 90-і.
До речі до аятол в них був інший режим який теж їх влаштовував до певного часу і він дружив з Ізраїлем. Нема жодної причини думати що неможливо замінити один режим на інший.
показать весь комментарий
До чого минуле згадувати?
Ти хоть мільярд раз напиши плакати "дружбасізраїлєм" і розвісь по всьому Ірану - це НІЧОГО не змінить. Іранці бажають крові ворога що дерзко на них напав - це кровна помста на століття.
показать весь комментарий
Не рознесе, марно сподіваєтесь.
показать весь комментарий
Що не так? Буде нарешті в Ірана мирний атом.
показать весь комментарий
Тепер ситуація стала інакшою - існування Ізраїлю чи існування Ірану... Тут вже мова про атом не йде.
показать весь комментарий
Пора вже закривати цю лицемірну шарашкину кантору ООН а Гутериша судити за потакання світовим терористам,диктаторам та вбивцям
показать весь комментарий
Що і буде зроблено !!!
показать весь комментарий
та хрен там
показать весь комментарий
Йди в сраку, старий мерзотник.
показать весь комментарий
А удари параші по Україні для гутеріша цілком мирні. ****!!!
показать весь комментарий
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз перед старим мерзотником !
показать весь комментарий
В кінці треба смайлик ставити, бо людина це тоже сприйняти буквально
показать весь комментарий
Хтось ще питає чи слухає цього нікчемного секретаря нікчемної організації "НульНульNemo"..
показать весь комментарий
Підтягнув старі треніки, прохаркався і знову почав щось бурмотіти
показать весь комментарий
Как только этот парашный полупоц открывает свой грязный рот, что где-то и что-то сделано плохо, значит, сделано правильно.
показать весь комментарий
Миру шкодить повна бездіяльність бариги Гуттеріша.
показать весь комментарий
no money - no funny
показать весь комментарий
Старий пердун...
показать весь комментарий
Гутеєриш як генсек ООН, просрав все що можна просрати своїми «імпотентським» відношенням!!! В таких випадках нормальні люди подають у відставку, але мабуть це не той випадок.
показать весь комментарий
пхає свій ніс куди культурні люди член пхають
показать весь комментарий
Зашити рота вже цьому секгену.
показать весь комментарий
а може щось вставить?
показать весь комментарий
Таперіча Путні може бомбити наші АЕС, вчора він триндів про грязную бомбу.
показать весь комментарий
ну в Ірані поки не чіпають АЕС де кацапські специ працюють
показать весь комментарий
Він дотриндиться, отримає подарунок мало не буде. Пара дронів по Москві з брудними бомбами і справа піде.
показать весь комментарий
А виготовлення ядерної зброї збіговиськом представників конченої релігії зміцнює мир і міжнародну безпеку?
показать весь комментарий
Хай хтось пояснитьГуттерішу, що запалення сліпої кишки (апендицит) лікують не таблетками, а хірургією... Інакше людський організм може загинуть від перитоніту... Відсутність такого втручання, в Європі, у 1938-му, призвело до ІІ Світової війни...
показать весь комментарий
Отличное сравнение! Да, тогда не справилась со своей задачей Лига Наций, теперь ООН показывает полную никчемность.
показать весь комментарий
???????????????????????????????
показать весь комментарий
Та ні, ні... Це ж зовсім інше. Трампу можна.
показать весь комментарий
Не розумію радості. Для України ця війна суцільний мінус. Якщо хтось думає що розібравшись з Іраном трампуша прийметься за ху-йла, він ще більший ідіот чим ті хто за нього голосував.
А от руки ху-йлу це розв'язує - аж до ударів по атомних об'єктах України...
показать весь комментарий
Нам теж. Радіаційне забруднення житловоЇ забудови міст і селищ рф-еї.
Потанцюємо?
показать весь комментарий
Кому "вам"?
показать весь комментарий
"А от руки ху-йлу це розв'язує" - нам теж.
показать весь комментарий
Нічого він бомбити не буде, тому що тоді Європі прийдеться перестати купляти в нього ресурси і продавати йому компоненти для озброєння, як мінімум системи наведення в його винищувачах французького виробництва.

Для нас поки так, негативно, світ зайнятий більше проблемою Ірану чим нами, але все залежить який фінальний результат, якщо їм вдаться змінити режим то як мінімум вже на одного постачальника балістики в рашу стане менше.

Якщо не вийде то так це на довго, тому що Іран не зможе зробити теракти в штатах, і буде їх робити в ЄС проти американських громадян, що прийняв в себе багато фанатиків, які за гроші можуть це зробити.
показать весь комментарий
Які ресурси, які приціли? Завтра ху-йло розбомбить Вараш тому що попередній ідіот "складає там грязну бомбу". Мені накласти на Іран і на Ізраїль, але те що відбувається це для України жирний мінус. Підтримують це або дегенерати або кацапська шваль...
показать весь комментарий
Він на що йому хватає озброєння ітак бомбить і повід завжди знаходить. Не бачу поки що, щось його стримує крім швидкості виробництва ракет орківської промисловості. ЯО він не примінить тому ЄС прийдеться перестати продавати йому компоненти для його аналогов нєт. І тоді він не зможе скидати ні каби, ні виробляти системи ППО, навіть довбані ракети робляться на європейських чпу.

От хто підтримує Іран союзника орків, що надав їм технологію шахедів, продав їм балістику, про що вже всі забули. І можливо інші речі про що ми не знаємо, транспорти постійно літають з Ірану в рашу. От тут одразу видно орківську ботоферму.
показать весь комментарий
Генсеку речевки в Москве пишут
показать весь комментарий
мироносець воює?-тепер йому точно дадуть премію з миру-він несе мир на всю планету земля
показать весь комментарий
Оооо, а це шо за стурбований цап за такий Гуттеріш? Ааааа, це жирний майже парашний кіт якого Ізраїль до себе не пускає забороним йому в'ізд.
Да плював на тебе з твоєю стурбованність Ізраїль і правильно робить.
показать весь комментарий
пздц
показать весь комментарий
Це каже мразота, яка нещодавно кланялася і жала руку *****
показать весь комментарий
Це не просто безкорисна структура, це шкідлива структура, тут вбивай, тут не осуждаю, запишу в документи. Осуждаю і закрити ООН!!
показать весь комментарий
Тому й португальці,будучи четвертою колоніє світу все втратили,бо оцей португальський менталітет він і привів до їх розмірів)
показать весь комментарий
Здається мені, панове, що путлер і трамп розпочинають світову війну!
показать весь комментарий
Никакой мировой войны из этого не разгорится. Никто за Иран, слава Богу, воевать не будет, а уж Путлер и подавно
показать весь комментарий
а є фотка де гутеріш смокче у хемейні?
бо, у плешивого смокче досі. і фотки, є.
показать весь комментарий
гутеріш, йди вже на пенсію, бо невдовзі люди на вулиці почнуть плювати у спину.
показать весь комментарий
Когда же уволят этого Гутериша он уже достал своей обеспокоенностью. Хотя он без работы не останется его может нанять Голливуд для съёмки сцен подхалимажа лучше его эти сцены никто не сыграет.
показать весь комментарий
генсек ООН идет на х...й! незамедлительно и большими шагами
показать весь комментарий
ООО... Денежкой запахло. Крыса носом крутит. Война в Украине с захватом АЭС - это нормально. Уничтожение завода в стране - террористе несёт опасность всему Миру. Не перепутайте.
показать весь комментарий
Ой страшно шкодять....вот и ходи теперь с грустным лицом! Две недели!
показать весь комментарий
Чергова консерва на відпрацюванні, але вона вже давно вскрита та смердить.
показать весь комментарий
Захисник терористів не забув відпрацювати, зараз по черзі почнуть вилазити всі пуйлососи.
показать весь комментарий
Давненько я этого "Не существует военного решения" не слышал
показать весь комментарий
А от коли Іран створить атомну бомбу, то в Світі наступить мир і спокій.
показать весь комментарий
