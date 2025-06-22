Удары США по объектам в Иране наносят ущерб международному миру и безопасности, - Гутерриш

Удары Соединенных штатов по ядерным объектам Ирана могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко обеспокоен применением Соединенными Штатами силы против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в регионе, который уже и так находится на грани, а также прямой удар по международному миру и безопасности", - заявил Гутерриш.

Он предупредил о "все большем риске, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля с катастрофическими последствиями для гражданских, региона и мира".

"Я призываю государства-члены ООН к деэскалации и соблюдению обязательств, в соответствии с Уставом ООН и другими правилами международного законодательства", - отметил Генсек ООН.

Гуттериш отметил, что "в этот опасный момент крайне важно избегать спирали хаоса". "Не существует военного решения. Дипломатия - единственный путь вперед. Вся надежда на мир", - подчеркнул он.

Напомним, США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

