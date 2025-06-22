США атаковали три ядерных объекта в Иране, - Трамп

США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боекомплект бомб был сброшен на главную цель - Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая бы смогла это осуществить. Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал американский лидер.

