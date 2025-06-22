США атаковали три ядерных объекта в Иране, - Трамп
США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.
Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боекомплект бомб был сброшен на главную цель - Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая бы смогла это осуществить. Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал американский лидер.
"You're gambling with World War Three!"
Trump in June
"Anyway, I just bombed Iran's nuclear sites spectacular strike, tremendous success."
Ой. Верховный муфтий Пакистана и чиновники осудили поступок Трампа и заявили, что он не заслуживает нобелевской премии мира.
Напомним, что днем ранее Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование его отношений с Индией.
Бомбежка Фордо, Натанза и Исфагана - недурная увертюра великого кошмара. Судьба обогащенного урана не существенна. Дело ведь совсем не в нём.
Удары бункеробойных бомб с игривым названием « пенетраторы» шарахнули по Кремлю, сильнее, чем по Ирану.
На виду всего мира, друг, союзник и снабженец россии был демонстративно отпенетрирован в его самое сакральное и интимное место. Сквозь толстые бетонные трусы.
РФ задрожала, ибо иранская ядерная святыня была создана при самом живом участии «русского мира» и считалась столь же неуязвимой, как и глубинные путинские подземелья.
А американцы отымели её ужасающе буднично. Система бункеров была вскрыта, как банка с колой.
Семь бомбардоносцев В-2 прошвырнулись над Ираном без помех и приключений.
После чего Штаты сделали реверанс, сообщив аятоллам, что " ничего плохого не имели в виду", а удар лопатой по морде это просто новый способ ринопластики, который сделает землю Персидскую еще краше.
Русский же мир блеет и пыхтит «не находя слов». Закипел чайник Небензи, Маша Захарова одолев ПМЭФвское похмелье тоже "осудила".
Но все возражения РФ были пропущены мимо ушей.
Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, після ударів США по ядерних об'єктах в Ірані написав, що США продовжать діяти до припинення російської агресії проти України.
"Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні", - https://x.com/pastormarkburns/status/1936680411431899462 написав Бернс в соцмережі Х у неділю вранці.
ЗІ: відомо, шо пастор Бернс, на відмінну від Трампа, дотримується проукраїнських поглядів.