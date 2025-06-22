РУС
Новости США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
США атаковали три ядерных объекта в Иране, - Трамп

Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удар по Ирану

США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боекомплект бомб был сброшен на главную цель - Фордо. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая бы смогла это осуществить. Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал американский лидер.

Читайте также: Трамп дал Ирану срок в "две недели" по ядерной сделке, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT

Иран (2076) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Топ комментарии
+85
Іран їбошать *********** бомбами по ядерним об'єктам, і не бояться есколації, а як, не те що по кацапії в'*****, хоча б дати нормальні товсті і далекобійні ракети Україні, так вони мнуться, морозяться.
Ліцеміри.
показать весь комментарий
22.06.2025 03:36 Ответить
+60
У кремлі зараз чухають рєпу, у ***** з чалмаголовими "дагавор а дружбе і взаімопомощи". Дуже цікаво подивитися як ця сама взаимапомащь зараз спрацює.
показать весь комментарий
22.06.2025 04:06 Ответить
+33
справа у яйцях а не зброї, так завжди було й буде, навіть коли зірку смерті побудують вони будуть боятися її вмикати 😁
показать весь комментарий
22.06.2025 06:06 Ответить
Trump to Zelensky in February
"You're gambling with World War Three!"

Trump in June
"Anyway, I just bombed Iran's nuclear sites spectacular strike, tremendous success."
показать весь комментарий
22.06.2025 16:14 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/27826 Невзоров:
Ой. Верховный муфтий Пакистана и чиновники осудили поступок Трампа и заявили, что он не заслуживает нобелевской премии мира.
Напомним, что днем ранее Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование его отношений с Индией.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:31 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/27835 Невзоров:
Бомбежка Фордо, Натанза и Исфагана - недурная увертюра великого кошмара. Судьба обогащенного урана не существенна. Дело ведь совсем не в нём.
Удары бункеробойных бомб с игривым названием « пенетраторы» шарахнули по Кремлю, сильнее, чем по Ирану.
На виду всего мира, друг, союзник и снабженец россии был демонстративно отпенетрирован в его самое сакральное и интимное место. Сквозь толстые бетонные трусы.
РФ задрожала, ибо иранская ядерная святыня была создана при самом живом участии «русского мира» и считалась столь же неуязвимой, как и глубинные путинские подземелья.
А американцы отымели её ужасающе буднично. Система бункеров была вскрыта, как банка с колой.
Семь бомбардоносцев В-2 прошвырнулись над Ираном без помех и приключений.
После чего Штаты сделали реверанс, сообщив аятоллам, что " ничего плохого не имели в виду", а удар лопатой по морде это просто новый способ ринопластики, который сделает землю Персидскую еще краше.
Русский же мир блеет и пыхтит «не находя слов». Закипел чайник Небензи, Маша Захарова одолев ПМЭФвское похмелье тоже "осудила".
Но все возражения РФ были пропущены мимо ушей.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:36 Ответить
США повідомили аятолам про удар приблизно через годину після його нанесення, згідно фото з супутників. Майже годину аятоли перебували у стані невизначеності: що це було, хто це був, адже Трамп оголошував два тижні на роздуми...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:59 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1081865.html Інтерфакс-Україна:

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, після ударів США по ядерних об'єктах в Ірані написав, що США продовжать діяти до припинення російської агресії проти України.

"Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні", - https://x.com/pastormarkburns/status/1936680411431899462 написав Бернс в соцмережі Х у неділю вранці.

ЗІ: відомо, шо пастор Бернс, на відмінну від Трампа, дотримується проукраїнських поглядів.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:01 Ответить
Це мені нагадує дешеву виставу,яка скерована на задоволення чі то трампа з Ізраїлем,чі будь кого іншого ,кто здатний перешкодити Ірану закінчити з створенням власного ЯО.Знання загалу базуються на анекдотах часів манхетенського прожекту та шпіонах берії,які вкрали бомбу. На поталу публіці створюється декорація у пустелі та увесь світ моніторить ії.На жаль за 80 років все вже не так.Технології збагачення в рази компактніше та непомітниші.Зброя взагали спростилась до кірпичей без рухомих та електронних частин з масою в кілограми.Уран цім пристроям взагалі не потрібен. Е присмак фокусу у цій історії.Хочу помилятися.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:03 Ответить
Далі,завозимо любу кількість бомб та матеріалів з болот.Та розповідаємо,шо зробили сами,та встигли вивезти до нальоту.Перевірь.Аятолла ж не бреше,а він сказав таке.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:35 Ответить
уууу, какие храбрые. а к уйлу ездили посланники трампа, полгода зад ему лизали "вова, давай хотя бы перемирие на 30 дней", а он на бую вертел всех, после всего вылез и давай снова чвакакать-уякать про стамбульские соглашения. пойдите уйлу так вломите.
показать весь комментарий
23.06.2025 01:45 Ответить
