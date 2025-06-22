США атакували три ядерні об’єкти в Ірані, - Трамп

США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це в своїй соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки наразі перебувають за межами повітряного простору Ірану. Повний боєкомплект бомб було скинуто на головну ціль - Фордо. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка б змогла це здійснити. Зараз час для миру! Дякуємо за увагу до цього питання", - написав американський лідер.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Читайте також: Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT