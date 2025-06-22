УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4357 відвідувачів онлайн
Новини США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
36 997 409

США атакували три ядерні об’єкти в Ірані, - Трамп

Дональд Трамп повідомив, що США вдарили по Ірану

США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це в своїй соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки наразі перебувають за межами повітряного простору Ірану. Повний боєкомплект бомб було скинуто на головну ціль - Фордо. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка б змогла це здійснити. Зараз час для миру! Дякуємо за увагу до цього питання", - написав американський лідер.

допис

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Читайте також: Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT

Автор: 

Іран (2337) США (24399) Трамп Дональд (7241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+85
Іран їбошать *********** бомбами по ядерним об'єктам, і не бояться есколації, а як, не те що по кацапії в'*****, хоча б дати нормальні товсті і далекобійні ракети Україні, так вони мнуться, морозяться.
Ліцеміри.
показати весь коментар
22.06.2025 03:36 Відповісти
+60
У кремлі зараз чухають рєпу, у ***** з чалмаголовими "дагавор а дружбе і взаімопомощи". Дуже цікаво подивитися як ця сама взаимапомащь зараз спрацює.
показати весь коментар
22.06.2025 04:06 Відповісти
+33
справа у яйцях а не зброї, так завжди було й буде, навіть коли зірку смерті побудують вони будуть боятися її вмикати 😁
показати весь коментар
22.06.2025 06:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Trump to Zelensky in February
"You're gambling with World War Three!"

Trump in June
"Anyway, I just bombed Iran's nuclear sites spectacular strike, tremendous success."
показати весь коментар
22.06.2025 16:14 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/27826 Невзоров:
Ой. Верховный муфтий Пакистана и чиновники осудили поступок Трампа и заявили, что он не заслуживает нобелевской премии мира.
Напомним, что днем ранее Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование его отношений с Индией.
показати весь коментар
22.06.2025 16:31 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/27835 Невзоров:
Бомбежка Фордо, Натанза и Исфагана - недурная увертюра великого кошмара. Судьба обогащенного урана не существенна. Дело ведь совсем не в нём.
Удары бункеробойных бомб с игривым названием « пенетраторы» шарахнули по Кремлю, сильнее, чем по Ирану.
На виду всего мира, друг, союзник и снабженец россии был демонстративно отпенетрирован в его самое сакральное и интимное место. Сквозь толстые бетонные трусы.
РФ задрожала, ибо иранская ядерная святыня была создана при самом живом участии «русского мира» и считалась столь же неуязвимой, как и глубинные путинские подземелья.
А американцы отымели её ужасающе буднично. Система бункеров была вскрыта, как банка с колой.
Семь бомбардоносцев В-2 прошвырнулись над Ираном без помех и приключений.
После чего Штаты сделали реверанс, сообщив аятоллам, что " ничего плохого не имели в виду", а удар лопатой по морде это просто новый способ ринопластики, который сделает землю Персидскую еще краше.
Русский же мир блеет и пыхтит «не находя слов». Закипел чайник Небензи, Маша Захарова одолев ПМЭФвское похмелье тоже "осудила".
Но все возражения РФ были пропущены мимо ушей.
показати весь коментар
22.06.2025 16:36 Відповісти
США повідомили аятолам про удар приблизно через годину після його нанесення, згідно фото з супутників. Майже годину аятоли перебували у стані невизначеності: що це було, хто це був, адже Трамп оголошував два тижні на роздуми...
показати весь коментар
22.06.2025 16:59 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1081865.html Інтерфакс-Україна:

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, після ударів США по ядерних об'єктах в Ірані написав, що США продовжать діяти до припинення російської агресії проти України.

"Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні", - https://x.com/pastormarkburns/status/1936680411431899462 написав Бернс в соцмережі Х у неділю вранці.

ЗІ: відомо, шо пастор Бернс, на відмінну від Трампа, дотримується проукраїнських поглядів.
показати весь коментар
22.06.2025 18:01 Відповісти
Це мені нагадує дешеву виставу,яка скерована на задоволення чі то трампа з Ізраїлем,чі будь кого іншого ,кто здатний перешкодити Ірану закінчити з створенням власного ЯО.Знання загалу базуються на анекдотах часів манхетенського прожекту та шпіонах берії,які вкрали бомбу. На поталу публіці створюється декорація у пустелі та увесь світ моніторить ії.На жаль за 80 років все вже не так.Технології збагачення в рази компактніше та непомітниші.Зброя взагали спростилась до кірпичей без рухомих та електронних частин з масою в кілограми.Уран цім пристроям взагалі не потрібен. Е присмак фокусу у цій історії.Хочу помилятися.
показати весь коментар
22.06.2025 18:03 Відповісти
Далі,завозимо любу кількість бомб та матеріалів з болот.Та розповідаємо,шо зробили сами,та встигли вивезти до нальоту.Перевірь.Аятолла ж не бреше,а він сказав таке.
показати весь коментар
22.06.2025 18:35 Відповісти
уууу, какие храбрые. а к уйлу ездили посланники трампа, полгода зад ему лизали "вова, давай хотя бы перемирие на 30 дней", а он на бую вертел всех, после всего вылез и давай снова чвакакать-уякать про стамбульские соглашения. пойдите уйлу так вломите.
показати весь коментар
23.06.2025 01:45 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 