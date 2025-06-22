США атакували три ядерні об’єкти в Ірані, - Трамп
США успішно атакували три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.
Про це в своїй соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки наразі перебувають за межами повітряного простору Ірану. Повний боєкомплект бомб було скинуто на головну ціль - Фордо. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка б змогла це здійснити. Зараз час для миру! Дякуємо за увагу до цього питання", - написав американський лідер.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
"You're gambling with World War Three!"
Trump in June
"Anyway, I just bombed Iran's nuclear sites spectacular strike, tremendous success."
Ой. Верховный муфтий Пакистана и чиновники осудили поступок Трампа и заявили, что он не заслуживает нобелевской премии мира.
Напомним, что днем ранее Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование его отношений с Индией.
Бомбежка Фордо, Натанза и Исфагана - недурная увертюра великого кошмара. Судьба обогащенного урана не существенна. Дело ведь совсем не в нём.
Удары бункеробойных бомб с игривым названием « пенетраторы» шарахнули по Кремлю, сильнее, чем по Ирану.
На виду всего мира, друг, союзник и снабженец россии был демонстративно отпенетрирован в его самое сакральное и интимное место. Сквозь толстые бетонные трусы.
РФ задрожала, ибо иранская ядерная святыня была создана при самом живом участии «русского мира» и считалась столь же неуязвимой, как и глубинные путинские подземелья.
А американцы отымели её ужасающе буднично. Система бункеров была вскрыта, как банка с колой.
Семь бомбардоносцев В-2 прошвырнулись над Ираном без помех и приключений.
После чего Штаты сделали реверанс, сообщив аятоллам, что " ничего плохого не имели в виду", а удар лопатой по морде это просто новый способ ринопластики, который сделает землю Персидскую еще краше.
Русский же мир блеет и пыхтит «не находя слов». Закипел чайник Небензи, Маша Захарова одолев ПМЭФвское похмелье тоже "осудила".
Но все возражения РФ были пропущены мимо ушей.
Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, після ударів США по ядерних об'єктах в Ірані написав, що США продовжать діяти до припинення російської агресії проти України.
"Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні", - https://x.com/pastormarkburns/status/1936680411431899462 написав Бернс в соцмережі Х у неділю вранці.
ЗІ: відомо, шо пастор Бернс, на відмінну від Трампа, дотримується проукраїнських поглядів.