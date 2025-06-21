Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT

Переговори з Іраном є тривалими й складними навіть за найсприятливіших обставин. І досі залишається незрозумілим, чи 14-денний термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Тегерана, є лише способом виграти час для військових приготувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Чи серйозно Трамп ставиться до переговорів, чи просто виграє час, щоб краще підготуватися до військового удару та його наслідків, залишається незрозумілим, зазначає видання.

"Але поки що немає жодних публічних доказів того, що контакти між Аракчі та Стівом Віткоффом, спецпредставником президента на Близькому Сході, можуть призвести до зустрічі, не кажучи вже про угоду, яка задовольнить Трампа. Або навіть того, що такої угоди буде достатньо, щоб стримати рішучість Ізраїлю знищити ядерні об'єкти Ірану", - пише NYT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Дуже важко буде вимагати від Ізраїлю припинити атаки на Іран

При цьому, як зазначається у матеріалі, успіх може залежати від того, що саме Трамп вимагає: "беззастережної капітуляції", про яку він продовжує говорити, чи вужчої зупинки ядерного збагачення.

Трамп у п'ятницю чітко дав зрозуміти журналістам, що його цікавить переважно примусова частина вимушеної дипломатії. Він наголосив, що Ірану залишилося лише кілька хвилин. "Я даю їм певний час, і я б сказав, що максимум два тижні", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії проведуть переговори з Іраном щодо ядерної програми, - Reuters