Трамп дав Ірану термін у "два тижні" щодо ядерної угоди, але домогтися цього навряд чи зможе, - NYT
Переговори з Іраном є тривалими й складними навіть за найсприятливіших обставин. І досі залишається незрозумілим, чи 14-денний термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Тегерана, є лише способом виграти час для військових приготувань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Чи серйозно Трамп ставиться до переговорів, чи просто виграє час, щоб краще підготуватися до військового удару та його наслідків, залишається незрозумілим, зазначає видання.
"Але поки що немає жодних публічних доказів того, що контакти між Аракчі та Стівом Віткоффом, спецпредставником президента на Близькому Сході, можуть призвести до зустрічі, не кажучи вже про угоду, яка задовольнить Трампа. Або навіть того, що такої угоди буде достатньо, щоб стримати рішучість Ізраїлю знищити ядерні об'єкти Ірану", - пише NYT.
При цьому, як зазначається у матеріалі, успіх може залежати від того, що саме Трамп вимагає: "беззастережної капітуляції", про яку він продовжує говорити, чи вужчої зупинки ядерного збагачення.
Трамп у п'ятницю чітко дав зрозуміти журналістам, що його цікавить переважно примусова частина вимушеної дипломатії. Він наголосив, що Ірану залишилося лише кілька хвилин. "Я даю їм певний час, і я б сказав, що максимум два тижні", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ідіот
Він хоче простору для маневру і вважає, що погрози силою змусять аятол серйозно обговорювати кінець ядерної програми.
Думаю, аятоли чекають, чи це не момент 'TACO': Трамп завжди відступає, тож він чекає їх, а вони - його.
Порівняй з нашим: у нас також чмошний - але ж які рейтинги.... Так і в штатах: тільки локшину з вух з подяками збирають...
А вапщє він дуже рішительний і жосскій
Як можна підтримувати вісь зла? Чи ти кацап?
ты свое существование основываешь на том, что говорят люди? особенно те, кто "лишь бы не порошенко", их большинство кстати? сам никак?
малолетний сопляк, у тебя забыл спросить где мне находиться и на каком языке говорить. вот из-за таких маргиналов как ты страна собственно и страдает, все беды в мире от отсутсвия серого вещества и тех, у кого в их тупизме всегда евреи виноваты. смешал в кучу "пистуй на істарічєскую родіну" и "ваших позавозили". думать это не твое, а не мешало бы.
ПыСы: в бундесе я живу уже больше 20 лет, так к слову, чтобы ты свой "высокоинтеллектуальный" словарный запас по этому поводу больше не тратил
скажи это пацанам из легиона "свобода россии" и русскоговорящим украинцам на передке, думаю быстро пойдешь туда куда надо, а может и морду лица подрехтуют. страна страдает через идиотов, и ты тому подтверждение, хорошо делать дело должен тот, кто умеет, может и хочет, не важно на каком языке он говорит, болтология ничего не создавала, зе тоже на украинском говорит и, сильно помогает? ну и объяснять кто и где и как сидит на социале тому, кто дальше своего районного центра нигде не был, это как минимум не благодарно по отношению к себе и бесполезно в силу умственного развития оппонента. в подтверждение: ты с первого раза не понял, приходиться повторять, мне не надо говорить что, как и где мне делать, на каких сайтах мне быть и т.д., я это решаю
А ізраіль більше союзник рашки чим наш.
Мабуть його мамця два тижня у муках рожала чи він зовсім двотижневий викидиш.
Пацану з імперським менталітетом таке ніколи не забувається. Те, що зараз нема поносу стосовно цього - ну, так ще не вечір його терміну...
🤡Трампа офіційно висунуто на Нобелівську премію миру 2026 року - ініціатором номінації виступив Пакистан, - Clash.
https://t.me/smolii_ukraine/108890 08:23
Это волнует 100% американцев.
У меня только одна притензия к Трампу, чего он скотиняка президент США, а не Украины.
Ну еще можно в минусы добавить что не дал Маску задушить чинушь полностью, хотя и так было секономлено больше чем весь бюджет Украины. Фактически прокинул чувака...
Таким він і залишиться в історії - "TACO-обсеруном".