Глави МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії проведуть переговори з Іраном щодо ядерної програми, - Reuters

За інформацією Reuters, 20 червня в Женеві відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану між міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Спочатку міністри зустрінуться з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч із міністром закордонних справ Ірану, повідомило джерело.

За словами джерела Reuters, цей план погоджено зі США. Мета переговорів полягає в тому, щоб переконати іранську сторону гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

