МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану, - Bloomberg
МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування бомбардувальних запасів збагаченого урану Ірану. Причиною стали безперервні військові дії Ізраїлю, які заважають інспекторам виконувати свою роботу.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 409 кг високозбагаченого урану, якого достатньо для виробництва 10 ядерних боєголовок. МАГАТЕ мали б задокументувати та опечатати ядерний обʼєкт Ісфахан, де цей уран зберігається.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його місцеперебування зараз невідоме. Також Іран попередив МАГАТЕ, що перемістить уран в разі нападу зі сторони Ізраїля.
"Під час війни всі ядерні об’єкти закриті. Ніяких інспекцій, ніякої нормальної діяльності бути не може", - сказав він.
Хоч Іран й поінформував про можливість переміщення урану з ядерного обʼєкта Ісфахан, однак не повідомив, куди саме і як ці запаси можуть бути перенесені.
"Ми не знаємо, якими будуть ці додаткові захисні заходи. Іран усвідомлює, що цей запас має знаходитися під постійним наглядом МАГАТЕ", - сказав Гроссі.
Гендиректор МАГАТЕ додав, що спроба вивезти уран з ядерного обʼєкта буде серйозним порушенням з боку Ірану зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Було б цікаво дізнатись, чи МАГАТЕ взагалі хоч щось може!
вони точно знають.
навіть де знаходиться головна чалма Персії
.
Співробітника який нн виконує власні службові обов'язки звільняють к херам.
бо, там завжди є чорна ікра, водка і красиві мальчікі.
лосю зрозуміло що якщо щось і є то в фордо.
більше нема де.
але євреї тричі брехали за останні 10 років що іран за пару місяців зробить ядерну зброю.
тому, цілком імовірно що це четверта спроба брехні, на цей раз євреї дочекалися дурника на посаді президента америки і розвели його як лоха.
та і війна проти України допомогла, тепер можна робити що хочеш, світ летить на всіх парах до третьої світової а така мразота як трамп та америка що трампа підтримує продають квитки на кінець світу.
Недавние события говорят другое
+++++++++++++++++++++++
США и их союзники обвиняли в 2003году режим Саддама в наличии оружия массового поражения (ОМП), в том числе ядерного, химического и биологического.
Администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, что Ирак представляет угрозу миру и поддерживает террористов (в частности, «Аль-Каиду»).
И ПОНЕСЛОСЬ ---------
Март 2003 - начало военной операции «Свобода Ираку».
Апрель 2003 - режим Саддама пал, Багдад был захвачен.
Итоги:
ОМП так и не нашли, несмотря на тщательные поиски.
Саддам Хусейн был пойман в декабре 2003 года, приговорён к смертной казни и казнён в 2006 году.
Вторжение вызвало длительную войну, хаос, терроризм (в т.ч. появление ИГИЛ) и потерю десятков тысяч жизней.
Краткий вывод:
США вторглись в Ирак под предлогом наличия ОМП, но доказательств этому не нашли. Итогом стало свержение Саддама и дестабилизация региона.
ТЕПЕРЬ ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ
США РЕШАЕТ КОМУ МОЖНО ИМЕТЬ ЯДЕРКУ