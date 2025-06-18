УКР
Ядерна програма Ірану
МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану, - Bloomberg

МАГАТЕ не може перевірити, де зараз запаси іранського урану

МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування бомбардувальних запасів збагаченого урану Ірану. Причиною стали безперервні військові дії Ізраїлю, які заважають інспекторам виконувати свою роботу.

Про це пише агентство Bloomberg

Йдеться про 409 кг високозбагаченого урану, якого достатньо для виробництва 10 ядерних боєголовок. МАГАТЕ мали б задокументувати та опечатати ядерний обʼєкт Ісфахан, де цей уран зберігається.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його місцеперебування зараз невідоме. Також Іран попередив МАГАТЕ, що перемістить уран в разі нападу зі сторони Ізраїля.

"Під час війни всі ядерні об’єкти закриті. Ніяких інспекцій, ніякої нормальної діяльності бути не може", - сказав він.

Хоч Іран й поінформував про можливість переміщення урану з ядерного обʼєкта Ісфахан, однак не повідомив, куди саме і як ці запаси можуть бути перенесені.

"Ми не знаємо, якими будуть ці додаткові захисні заходи. Іран усвідомлює, що цей запас має знаходитися під постійним наглядом МАГАТЕ", - сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що спроба вивезти уран з ядерного обʼєкта буде серйозним порушенням з боку Ірану зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Іран (2336) МАГАТЕ (774) Гроссі Рафаель (325)
+7
МАГАТЕ не може. НАТО не може. ООН не може. То на біса всі ці імпотенти
18.06.2025 22:00 Відповісти
+6
МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану

Було б цікаво дізнатись, чи МАГАТЕ взагалі хоч щось може!
18.06.2025 21:50 Відповісти
+3
може не перевіряти місця перебування збагаченого урану.
18.06.2025 21:56 Відповісти
МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану

Було б цікаво дізнатись, чи МАГАТЕ взагалі хоч щось може!
18.06.2025 21:50 Відповісти
може не перевіряти місця перебування збагаченого урану.
18.06.2025 21:56 Відповісти
Може. Отримувати від держав величезні гроши та заробітню платню.
18.06.2025 21:59 Відповісти
Может. Насколько качественный "параллельно-импортированный" коньяк и какие ухоженные шлюхи в саунах Энергодара.
18.06.2025 22:04 Відповісти
то спитайте у ізраільтян !
вони точно знають.
навіть де знаходиться головна чалма Персії

.
18.06.2025 21:53 Відповісти
Тоді НАКУЙ потрібна ця контора?
Співробітника який нн виконує власні службові обов'язки звільняють к херам.
18.06.2025 21:57 Відповісти
Хоч і частково згоден (згадуючи нашу віджату оркосвинями аес і як підлеглі Гроссі навколо неї 3,5 роки хороводи водять), але магате-це не якась MI6, навряд чи в неї є ресурси стежити за будь-якими переміщеннями ядерних матеріалів на планеті.
18.06.2025 22:25 Відповісти
"МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування бомбардувальних запасів збагаченого урану"
18.06.2025 21:57 Відповісти
зате, магате дуже ******** лупитися в дьосна з кацапськими людожерами.
бо, там завжди є чорна ікра, водка і красиві мальчікі.
18.06.2025 21:58 Відповісти
МАГАТЕ не може. НАТО не може. ООН не може. То на біса всі ці імпотенти
18.06.2025 22:00 Відповісти
Вони можуть - але ії гальмують самі головні гальма США та росія - щоб МАГАТЕ, ООН не виййшли на них самих.
показати весь коментар
А чим займалося магате всі ці роки?правильно ))моніторингом ,контролем))А що моніторили чи контролювали ?Все на папері.Так як частина громадян України є в ЗСУ,але їх там нема.
18.06.2025 22:07 Відповісти
Ну якщо магате таке нікчемне, то його потрібно розпустити
18.06.2025 22:07 Відповісти
Звісно ні. Тому що ця контора-ніщо.
18.06.2025 22:10 Відповісти
а МАГАТе може перевірити ізраїльські атомні бомби у Дімоні?
18.06.2025 22:11 Відповісти
Проверять атомные бомбы - это компетенция МАГАТЭ? Их кто то пустит к бомбам?
18.06.2025 22:46 Відповісти
Сполучені Штати та Російська Федерація у ніч на середу, 18 червня, піднімали у небо так звані "https://www.dialog.ua/ukr/world/315488_1750251930 літаки судного дня".
18.06.2025 22:13 Відповісти
тю.
лосю зрозуміло що якщо щось і є то в фордо.
більше нема де.
але євреї тричі брехали за останні 10 років що іран за пару місяців зробить ядерну зброю.
тому, цілком імовірно що це четверта спроба брехні, на цей раз євреї дочекалися дурника на посаді президента америки і розвели його як лоха.
та і війна проти України допомогла, тепер можна робити що хочеш, світ летить на всіх парах до третьої світової а така мразота як трамп та америка що трампа підтримує продають квитки на кінець світу.
18.06.2025 22:22 Відповісти
Как развели дурника?
18.06.2025 22:48 Відповісти
Нейух шастать 🤣
18.06.2025 22:23 Відповісти
А Іран передасть ядерний матеріал террористичним группам і ніяке місто ні в США ні в Европі вже не буде в безпеці. Це вже кінець західного мирного життя
18.06.2025 22:35 Відповісти
Що ООН, що МАГАТЕ, одна видимість чогось значущого. А насправді ніяких повноважень, і важелів впливу.
18.06.2025 22:38 Відповісти
І по них перших полетять снаряди світової війни
18.06.2025 23:15 Відповісти
А были ли эти запасы обогащенного урана у Ирана
Недавние события говорят другое
+++++++++++++++++++++++

США и их союзники обвиняли в 2003году режим Саддама в наличии оружия массового поражения (ОМП), в том числе ядерного, химического и биологического.
Администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, что Ирак представляет угрозу миру и поддерживает террористов (в частности, «Аль-Каиду»).
И ПОНЕСЛОСЬ ---------
Март 2003 - начало военной операции «Свобода Ираку».
Апрель 2003 - режим Саддама пал, Багдад был захвачен.
Итоги:
ОМП так и не нашли, несмотря на тщательные поиски.
Саддам Хусейн был пойман в декабре 2003 года, приговорён к смертной казни и казнён в 2006 году.
Вторжение вызвало длительную войну, хаос, терроризм (в т.ч. появление ИГИЛ) и потерю десятков тысяч жизней.
Краткий вывод:
США вторглись в Ирак под предлогом наличия ОМП, но доказательств этому не нашли. Итогом стало свержение Саддама и дестабилизация региона.

ТЕПЕРЬ ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ
США РЕШАЕТ КОМУ МОЖНО ИМЕТЬ ЯДЕРКУ
18.06.2025 23:02 Відповісти
 
 