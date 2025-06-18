МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану, - Bloomberg

МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування бомбардувальних запасів збагаченого урану Ірану. Причиною стали безперервні військові дії Ізраїлю, які заважають інспекторам виконувати свою роботу.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 409 кг високозбагаченого урану, якого достатньо для виробництва 10 ядерних боєголовок. МАГАТЕ мали б задокументувати та опечатати ядерний обʼєкт Ісфахан, де цей уран зберігається.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його місцеперебування зараз невідоме. Також Іран попередив МАГАТЕ, що перемістить уран в разі нападу зі сторони Ізраїля.

"Під час війни всі ядерні об’єкти закриті. Ніяких інспекцій, ніякої нормальної діяльності бути не може", - сказав він.

Хоч Іран й поінформував про можливість переміщення урану з ядерного обʼєкта Ісфахан, однак не повідомив, куди саме і як ці запаси можуть бути перенесені.

"Ми не знаємо, якими будуть ці додаткові захисні заходи. Іран усвідомлює, що цей запас має знаходитися під постійним наглядом МАГАТЕ", - сказав Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що спроба вивезти уран з ядерного обʼєкта буде серйозним порушенням з боку Ірану зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

