МАГАТЭ не может проверить местонахождение иранского запаса обогащенного урана, - Bloomberg
МАГАТЭ не может проверить местонахождение бомбардировочных запасов обогащенного урана Ирана. Причиной стали непрекращающиеся военные действия Израиля, которые мешают инспекторам выполнять свою работу.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 409 кг высокообогащенного урана, которого достаточно для производства 10 ядерных боеголовок. МАГАТЭ должны были бы задокументировать и опечатать ядерный объект Исфахан, где этот уран хранится.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его местонахождение сейчас неизвестно. Также Иран предупредил МАГАТЭ, что переместит уран в случае нападения со стороны Израиля.
"Во время войны все ядерные объекты закрыты. Никаких инспекций, никакой нормальной деятельности быть не может", - сказал он.
Хотя Иран и проинформировал о возможности перемещения урана с ядерного объекта Исфахан, однако не сообщил, куда именно и как эти запасы могут быть перенесены.
"Мы не знаем, какими будут эти дополнительные защитные меры. Иран осознает, что этот запас должен находиться под постоянным наблюдением МАГАТЭ", - сказал Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ добавил, что попытка вывезти уран с ядерного объекта будет серьезным нарушением со стороны Ирана обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Було б цікаво дізнатись, чи МАГАТЕ взагалі хоч щось може!
вони точно знають.
навіть де знаходиться головна чалма Персії
.
Співробітника який нн виконує власні службові обов'язки звільняють к херам.
бо, там завжди є чорна ікра, водка і красиві мальчікі.
лосю зрозуміло що якщо щось і є то в фордо.
більше нема де.
але євреї тричі брехали за останні 10 років що іран за пару місяців зробить ядерну зброю.
тому, цілком імовірно що це четверта спроба брехні, на цей раз євреї дочекалися дурника на посаді президента америки і розвели його як лоха.
та і війна проти України допомогла, тепер можна робити що хочеш, світ летить на всіх парах до третьої світової а така мразота як трамп та америка що трампа підтримує продають квитки на кінець світу.
Недавние события говорят другое
+++++++++++++++++++++++
США и их союзники обвиняли в 2003году режим Саддама в наличии оружия массового поражения (ОМП), в том числе ядерного, химического и биологического.
Администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, что Ирак представляет угрозу миру и поддерживает террористов (в частности, «Аль-Каиду»).
И ПОНЕСЛОСЬ ---------
Март 2003 - начало военной операции «Свобода Ираку».
Апрель 2003 - режим Саддама пал, Багдад был захвачен.
Итоги:
ОМП так и не нашли, несмотря на тщательные поиски.
Саддам Хусейн был пойман в декабре 2003 года, приговорён к смертной казни и казнён в 2006 году.
Вторжение вызвало длительную войну, хаос, терроризм (в т.ч. появление ИГИЛ) и потерю десятков тысяч жизней.
Краткий вывод:
США вторглись в Ирак под предлогом наличия ОМП, но доказательств этому не нашли. Итогом стало свержение Саддама и дестабилизация региона.
ТЕПЕРЬ ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ
США РЕШАЕТ КОМУ МОЖНО ИМЕТЬ ЯДЕРКУ