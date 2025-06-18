МАГАТЭ не может проверить местонахождение иранского запаса обогащенного урана, - Bloomberg

МАГАТЭ не может проверить местонахождение бомбардировочных запасов обогащенного урана Ирана. Причиной стали непрекращающиеся военные действия Израиля, которые мешают инспекторам выполнять свою работу.

Речь идет о 409 кг высокообогащенного урана, которого достаточно для производства 10 ядерных боеголовок. МАГАТЭ должны были бы задокументировать и опечатать ядерный объект Исфахан, где этот уран хранится.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его местонахождение сейчас неизвестно. Также Иран предупредил МАГАТЭ, что переместит уран в случае нападения со стороны Израиля.

"Во время войны все ядерные объекты закрыты. Никаких инспекций, никакой нормальной деятельности быть не может", - сказал он.

Хотя Иран и проинформировал о возможности перемещения урана с ядерного объекта Исфахан, однако не сообщил, куда именно и как эти запасы могут быть перенесены.

"Мы не знаем, какими будут эти дополнительные защитные меры. Иран осознает, что этот запас должен находиться под постоянным наблюдением МАГАТЭ", - сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что попытка вывезти уран с ядерного объекта будет серьезным нарушением со стороны Ирана обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

