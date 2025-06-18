РУС
Новости Ядерная программа Ирана
МАГАТЭ не может проверить местонахождение иранского запаса обогащенного урана, - Bloomberg

МАГАТЭ не может проверить местонахождение бомбардировочных запасов обогащенного урана Ирана. Причиной стали непрекращающиеся военные действия Израиля, которые мешают инспекторам выполнять свою работу.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 409 кг высокообогащенного урана, которого достаточно для производства 10 ядерных боеголовок. МАГАТЭ должны были бы задокументировать и опечатать ядерный объект Исфахан, где этот уран хранится.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его местонахождение сейчас неизвестно. Также Иран предупредил МАГАТЭ, что переместит уран в случае нападения со стороны Израиля.

"Во время войны все ядерные объекты закрыты. Никаких инспекций, никакой нормальной деятельности быть не может", - сказал он.

Читайте также: Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Хотя Иран и проинформировал о возможности перемещения урана с ядерного объекта Исфахан, однако не сообщил, куда именно и как эти запасы могут быть перенесены.

"Мы не знаем, какими будут эти дополнительные защитные меры. Иран осознает, что этот запас должен находиться под постоянным наблюдением МАГАТЭ", - сказал Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что попытка вывезти уран с ядерного объекта будет серьезным нарушением со стороны Ирана обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Читайте также: Иран сможет разработать ядерное оружие через три года, - CNN

Иран (2075) МАГАТЭ (444) Рафаэль Гросси (202)
Топ комментарии
+7
МАГАТЕ не може. НАТО не може. ООН не може. То на біса всі ці імпотенти
показать весь комментарий
18.06.2025 22:00 Ответить
+6
Було б цікаво дізнатись, чи МАГАТЕ взагалі хоч щось може!
показать весь комментарий
18.06.2025 21:50 Ответить
+3
може не перевіряти місця перебування збагаченого урану.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:56 Ответить
Було б цікаво дізнатись, чи МАГАТЕ взагалі хоч щось може!
показать весь комментарий
18.06.2025 21:50 Ответить
може не перевіряти місця перебування збагаченого урану.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:56 Ответить
Може. Отримувати від держав величезні гроши та заробітню платню.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:59 Ответить
Может. Насколько качественный "параллельно-импортированный" коньяк и какие ухоженные шлюхи в саунах Энергодара.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:04 Ответить
то спитайте у ізраільтян !
вони точно знають.
навіть де знаходиться головна чалма Персії

.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:53 Ответить
Тоді НАКУЙ потрібна ця контора?
Співробітника який нн виконує власні службові обов'язки звільняють к херам.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:57 Ответить
Хоч і частково згоден (згадуючи нашу віджату оркосвинями аес і як підлеглі Гроссі навколо неї 3,5 роки хороводи водять), але магате-це не якась MI6, навряд чи в неї є ресурси стежити за будь-якими переміщеннями ядерних матеріалів на планеті.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:25 Ответить
"МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування бомбардувальних запасів збагаченого урану"
показать весь комментарий
18.06.2025 21:57 Ответить
зате, магате дуже ******** лупитися в дьосна з кацапськими людожерами.
бо, там завжди є чорна ікра, водка і красиві мальчікі.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:58 Ответить
МАГАТЕ не може. НАТО не може. ООН не може. То на біса всі ці імпотенти
показать весь комментарий
18.06.2025 22:00 Ответить
Вони можуть - але ії гальмують самі головні гальма США та росія - щоб МАГАТЕ, ООН не виййшли на них самих.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:33 Ответить
А чим займалося магате всі ці роки?правильно ))моніторингом ,контролем))А що моніторили чи контролювали ?Все на папері.Так як частина громадян України є в ЗСУ,але їх там нема.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:07 Ответить
Ну якщо магате таке нікчемне, то його потрібно розпустити
показать весь комментарий
18.06.2025 22:07 Ответить
Звісно ні. Тому що ця контора-ніщо.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:10 Ответить
а МАГАТе може перевірити ізраїльські атомні бомби у Дімоні?
показать весь комментарий
18.06.2025 22:11 Ответить
Проверять атомные бомбы - это компетенция МАГАТЭ? Их кто то пустит к бомбам?
показать весь комментарий
18.06.2025 22:46 Ответить
Сполучені Штати та Російська Федерація у ніч на середу, 18 червня, піднімали у небо так звані "https://www.dialog.ua/ukr/world/315488_1750251930 літаки судного дня".
показать весь комментарий
18.06.2025 22:13 Ответить
тю.
лосю зрозуміло що якщо щось і є то в фордо.
більше нема де.
але євреї тричі брехали за останні 10 років що іран за пару місяців зробить ядерну зброю.
тому, цілком імовірно що це четверта спроба брехні, на цей раз євреї дочекалися дурника на посаді президента америки і розвели його як лоха.
та і війна проти України допомогла, тепер можна робити що хочеш, світ летить на всіх парах до третьої світової а така мразота як трамп та америка що трампа підтримує продають квитки на кінець світу.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:22 Ответить
Как развели дурника?
показать весь комментарий
18.06.2025 22:48 Ответить
Нейух шастать 🤣
показать весь комментарий
18.06.2025 22:23 Ответить
А Іран передасть ядерний матеріал террористичним группам і ніяке місто ні в США ні в Европі вже не буде в безпеці. Це вже кінець західного мирного життя
показать весь комментарий
18.06.2025 22:35 Ответить
Що ООН, що МАГАТЕ, одна видимість чогось значущого. А насправді ніяких повноважень, і важелів впливу.
показать весь комментарий
18.06.2025 22:38 Ответить
І по них перших полетять снаряди світової війни
показать весь комментарий
18.06.2025 23:15 Ответить
А были ли эти запасы обогащенного урана у Ирана
Недавние события говорят другое
+++++++++++++++++++++++

США и их союзники обвиняли в 2003году режим Саддама в наличии оружия массового поражения (ОМП), в том числе ядерного, химического и биологического.
Администрация Джорджа Буша-младшего утверждала, что Ирак представляет угрозу миру и поддерживает террористов (в частности, «Аль-Каиду»).
И ПОНЕСЛОСЬ ---------
Март 2003 - начало военной операции «Свобода Ираку».
Апрель 2003 - режим Саддама пал, Багдад был захвачен.
Итоги:
ОМП так и не нашли, несмотря на тщательные поиски.
Саддам Хусейн был пойман в декабре 2003 года, приговорён к смертной казни и казнён в 2006 году.
Вторжение вызвало длительную войну, хаос, терроризм (в т.ч. появление ИГИЛ) и потерю десятков тысяч жизней.
Краткий вывод:
США вторглись в Ирак под предлогом наличия ОМП, но доказательств этому не нашли. Итогом стало свержение Саддама и дестабилизация региона.

ТЕПЕРЬ ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ
США РЕШАЕТ КОМУ МОЖНО ИМЕТЬ ЯДЕРКУ
показать весь комментарий
18.06.2025 23:02 Ответить
 
 