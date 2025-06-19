Главы МИД Германии, Франции и Великобритании проведут переговоры с Ираном по ядерной программе, - Reuters

По информации Reuters, 20 июня в Женеве состоятся переговоры по ядерной программе Ирана между министрами иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, главным дипломатом ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сначала министры встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Кайей Каллас в немецком консульстве в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана, сообщил источник.

По словам источника Reuters, этот план согласован с США. Цель переговоров заключается в том, чтобы убедить иранскую сторону гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

