Трамп дал Ирану срок в "две недели" относительно ядерного соглашения, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT

Президент США Дональд Трамп

Переговоры с Ираном являются длительными и сложными даже при самых благоприятных обстоятельствах. И до сих пор остается непонятным, является ли 14-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для Тегерана, лишь способом выиграть время для военных приготовлений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Серьезно ли Трамп относится к переговорам или просто выигрывает время, чтобы лучше подготовиться к военному удару и его последствиям, остается непонятным, отмечает издание.

"Но пока нет никаких публичных доказательств того, что контакты между Аракчи и Стивом Уиткоффом, спецпредставителем президента на Ближнем Востоке, могут привести к встрече, не говоря уже о сделке, которая удовлетворит Трампа. Или даже того, что такого соглашения будет достаточно, чтобы сдержать решимость Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана", - пишет NYT.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Очень трудно будет требовать от Израиля прекратить атаки на Иран

При этом, как отмечается в материале, успех может зависеть от того, что именно Трамп требует: "безоговорочной капитуляции", о которой он продолжает говорить, или более узкой остановки ядерного обогащения.

Трамп в пятницу четко дал понять журналистам, что его интересует преимущественно принудительная часть вынужденной дипломатии. Он подчеркнул, что Ирану осталось всего несколько минут. "Я даю им определенное время, и я бы сказал, что максимум две недели", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Германии, Франции и Великобритании проведут переговоры с Ираном по ядерной программе, - Reuters

Автор: 

Иран (2076) переговоры (5158) США (27966) ядерное оружие (1396) Трамп Дональд (6696)
+21
Доні «Два Тижні»
21.06.2025 09:17 Ответить
+19
Цей імпотент всім роздає по два тижні щоб спокійно грати у гольф.
21.06.2025 09:17 Ответить
+14
натепер Трумп - самий чмошний президент Штатів, над яким сміються усі, і "свої" і "чужі"..
21.06.2025 09:18 Ответить
Доні «Два Тижні»
21.06.2025 09:17 Ответить
два тижні - не для приготувань, а щоб всі забули що він сказав

ідіот
21.06.2025 09:24 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 09:41 Ответить
Цей імпотент всім роздає по два тижні щоб спокійно грати у гольф.
21.06.2025 09:17 Ответить
Іран ніколи не відкажеться від ядерної бімби - потрібно добивати - Трамп на розтяжці
показать весь комментарий
21.06.2025 09:18 Ответить
Колишній радник Нацбезпеки Болтон: Гадаю, Трамп не знає, що робити зараз, і не любить ситуацій, де треба робити незворотний вибір.

Він хоче простору для маневру і вважає, що погрози силою змусять аятол серйозно обговорювати кінець ядерної програми.

Думаю, аятоли чекають, чи це не момент 'TACO': Трамп завжди відступає, тож він чекає їх, а вони - його.
21.06.2025 11:50 Ответить
натепер Трумп - самий чмошний президент Штатів, над яким сміються усі, і "свої" і "чужі"..
21.06.2025 09:18 Ответить
ні, далеко ще не "всі свої" сміються.
Порівняй з нашим: у нас також чмошний - але ж які рейтинги.... Так і в штатах: тільки локшину з вух з подяками збирають...
21.06.2025 09:50 Ответить
А які рейтинги у нашого Віслюка ? дЄрмак таке нарисує зі своїми протеже, що вистачить не тільки Віслюку.
21.06.2025 11:03 Ответить
TACO...
А вапщє він дуже рішительний і жосскій
21.06.2025 09:18 Ответить
люся абдристович 2.
21.06.2025 09:20 Ответить
шериф то голий
21.06.2025 09:20 Ответить
І обісраний. 😁
21.06.2025 09:40 Ответить
За два тижні, Ізраіль його повністю обнулить.
21.06.2025 09:27 Ответить
Нікому обнулити.
21.06.2025 09:39 Ответить
Ізраїль не одну війну вигравав, і досі стоїть. Це нашим жидам головне красти, а євреї Ізраїлю думають як вижити і тому будут захищати себе
21.06.2025 09:53 Ответить
Це тому що за ними США. Без підтримки штатів, ісраель давно би настала писта
показать весь комментарий
21.06.2025 09:58 Ответить
Дебіл
21.06.2025 14:11 Ответить
Хуістану
21.06.2025 12:06 Ответить
Іран ворог України. Його шахеди щоночі атакують мирні міста.
Як можна підтримувати вісь зла? Чи ти кацап?
21.06.2025 09:51 Ответить
Іран відвертий союзник Росії. Так що твої пересмикування тут недоречні
21.06.2025 10:02 Ответить
Відвертий союзник рф лише кндр
21.06.2025 10:10 Ответить
Незрозіміло чому ти так вигороджуєш Іран. Це виглядає смішно. Якщо тебе тримають на цепу на фабриці тролів десь під Пітером моргни два рази.
21.06.2025 10:20 Ответить
Я у Львові живу. Можу тобі двієчку прописати
21.06.2025 10:23 Ответить
Ага, і раз в тиждень випускають за парєбрік збігати закупитись в Пятьорачку
21.06.2025 10:39 Ответить
Шо ти агакаеш, іплан. Вилазь з опешного підвалу та поспілкуйся з людьми на вулицях. Почуєш що вони думають про зєлю, війну та про ісраель
21.06.2025 10:43 Ответить
Твоя методичка скисла. Кацапщиною воняє. Незачот.
21.06.2025 10:48 Ответить
Тобі сци в очі, а ти божа роса. Методички тобі а опешному підвалі роздають
21.06.2025 10:59 Ответить
"Почуєш що вони думають про зєлю, війну та про ісраель"

ты свое существование основываешь на том, что говорят люди? особенно те, кто "лишь бы не порошенко", их большинство кстати? сам никак?
21.06.2025 11:39 Ответить
"Кулі ти в Бундес сібався?"

малолетний сопляк, у тебя забыл спросить где мне находиться и на каком языке говорить. вот из-за таких маргиналов как ты страна собственно и страдает, все беды в мире от отсутсвия серого вещества и тех, у кого в их тупизме всегда евреи виноваты. смешал в кучу "пистуй на істарічєскую родіну" и "ваших позавозили". думать это не твое, а не мешало бы.
ПыСы: в бундесе я живу уже больше 20 лет, так к слову, чтобы ты свой "высокоинтеллектуальный" словарный запас по этому поводу больше не тратил
21.06.2025 12:05 Ответить
"Країна страждає через рузьгегаварящіх"

скажи это пацанам из легиона "свобода россии" и русскоговорящим украинцам на передке, думаю быстро пойдешь туда куда надо, а может и морду лица подрехтуют. страна страдает через идиотов, и ты тому подтверждение, хорошо делать дело должен тот, кто умеет, может и хочет, не важно на каком языке он говорит, болтология ничего не создавала, зе тоже на украинском говорит и, сильно помогает? ну и объяснять кто и где и как сидит на социале тому, кто дальше своего районного центра нигде не был, это как минимум не благодарно по отношению к себе и бесполезно в силу умственного развития оппонента. в подтверждение: ты с первого раза не понял, приходиться повторять, мне не надо говорить что, как и где мне делать, на каких сайтах мне быть и т.д., я это решаю
21.06.2025 12:58 Ответить
Він каже, що через дії і бездіяльність твого президента з неназиваємою національністю вже загинуло і було вбито в сотню раз більше українців чим від шахедів.
А ізраіль більше союзник рашки чим наш.
21.06.2025 10:56 Ответить
21.06.2025 09:32 Ответить
Меланія дала Трампону два тижні,якщо в нього не підніметься,то технічно шлюб фіктивний)))
21.06.2025 09:33 Ответить
Авианосцы не могут торчать в Заливе неделями. Может какое-то количество дней или Трамп снова водит за нос доверчивых аятол, как неделю назад, когда он побещал встречу через два дня, а Израиль атаковал в тот же день.
21.06.2025 09:34 Ответить
Две недели? Это между зарплатой и авансом? Когда одни деньги уже кончились, а другие еще не начались, и не можешь купить себе "чудодейственных" таблеток?
21.06.2025 09:34 Ответить
Раніше масканутий на халяву поставляв. А зараз піськов за передоплату тільки готовий, або лошадь ху...ла
21.06.2025 09:38 Ответить
Хтось пояснити зможе трампанутому, що його вже ніхто не слухає, а тім паче не поважає. Його дві неділі, як завжди, закінчаться тім, що він або забуде, що казав, або ще щось не дурне ляпне
21.06.2025 09:36 Ответить
Якийсь зациклений на "два тижні".
Мабуть його мамця два тижня у муках рожала чи він зовсім двотижневий викидиш.
21.06.2025 09:39 Ответить
А скільки тижнів залишилось в *****? Ніби йому також було відведено "два-три тижні"...
21.06.2025 09:40 Ответить
Потім прийшла зарплатня і трампанутий переключився на тіх від кого ще не пройшла оплата. Причому бере всім від копалин, літаків, грошей і так далі. Добре, що забув про територіальні претензії
21.06.2025 09:48 Ответить
а я не впевнений, що забув про території сусідів...
Пацану з імперським менталітетом таке ніколи не забувається. Те, що зараз нема поносу стосовно цього - ну, так ще не вечір його терміну...
21.06.2025 09:53 Ответить
ганДонік "дватижні"
21.06.2025 09:44 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

🤡Трампа офіційно висунуто на Нобелівську премію миру 2026 року - ініціатором номінації виступив Пакистан, - Clash.

https://t.me/smolii_ukraine/108890 08:23
21.06.2025 09:47 Ответить
Долбойоби пентагону загубили сліди 500 тонн збагаченого до 60% урану якого достатньо щоб зробити 10 бомб довівши збагачення до 100%. В США набирає обертів скандал. Хегсет відсторонений від участі в будь яких нарадах! Трамп долбойоб.
21.06.2025 09:52 Ответить
До 100% ? Что у тебя по физике ? Кол ?
21.06.2025 10:06 Ответить
він вже заїбав всіх своїми двома тижнями, ідіот
21.06.2025 10:00 Ответить
Скоро спливають два тижні для путіна. Тож десь за 14 днів побачим на що здатний Трамп коли його дурять московити. А там і два тижня для Ірану недалеко
21.06.2025 10:04 Ответить
Трамп вообще может ложить на внешнюю политику, она интересует 2% американцев. Инфляция упала до 2%, безпрецендентный рост зарплат, woke и DEI сдохли, мигрантов 0 пересекло границу, 4 триллиарда инвестиций, Европа вместе с Украиной послана куда подальше (да, подавляющее большенство американцев считают єто ПЛЮСОМ), реформы Кенеди, и так далее...
Это волнует 100% американцев.

У меня только одна притензия к Трампу, чего он скотиняка президент США, а не Украины.

Ну еще можно в минусы добавить что не дал Маску задушить чинушь полностью, хотя и так было секономлено больше чем весь бюджет Украины. Фактически прокинул чувака...
21.06.2025 10:02 Ответить
Так добре що ще трохи і в США наступить комунізм.
21.06.2025 10:07 Ответить
В Європах взагалі комунізм вже наспупив, а в США комсомолка Камелка пролєтела как фонєра ))))
21.06.2025 12:29 Ответить
Якщо все так ДОБРЕ, то чого США палають, бунтують. Нацгвардія вже не гумовими кулями стріляє ? А чого війська долучають до "красивого життя" ?
21.06.2025 10:57 Ответить
Це провокація дєрьмократів, як і в прошлу каненцію коли вони почали ВLM, тоді у них вийшло і було досить резонансно. В цю спробували ту ж технологію і вона з тріском провалилася ))))
21.06.2025 12:31 Ответить
21.06.2025 10:06 Ответить
Трамп як китаєць, сидить на березі (грає у гольф) та чекає коли "труп ворога пропливе по річці". Дедлайн у 2 неділі щоб ніхто не запитував чого він нічого не робить. Тим паче, що ці дві неділі можуть тривати безкінечно, майже як мудрих древніх китайців. Поки висиджує, Ізраїль все сам зробить. Зостанеться тільки приписати собі повну перемогу та вручити самому собі орден. Може навіть не один. Недарма ж он зустрічався із південнокорейським брателою. В них генерали ці побрякушки навіть на штанях чіпляють. Трамп, мабуть, обзаздрився
21.06.2025 10:13 Ответить
21.06.2025 11:01 Ответить
Містер "Твікс"
21.06.2025 16:13 Ответить
Політика устрашенія перейшла в політику часових термінів. Два місяці, 30 днів, два тижні. А що далі ?
21.06.2025 11:01 Ответить
А далі кінець терміну і перевибори
21.06.2025 13:20 Ответить
Містер "Через два тижні".
Таким він і залишиться в історії - "TACO-обсеруном".

21.06.2025 11:19 Ответить
подскажите трампу, что кроме "две недели" существуют и другие словосочетания, и его можно будет выдвинуть на нобелевскую премию за пополнение собственного словарного запаса
21.06.2025 11:50 Ответить
Я всё думал про сакральность "две недели", и вот нашёл: День на луне длится 2 земные недели!
21.06.2025 12:32 Ответить
Тяжке лунне дитинство вплинуло на Трампа
21.06.2025 16:16 Ответить
 
 