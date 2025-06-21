Трамп дал Ирану срок в "две недели" относительно ядерного соглашения, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT
Переговоры с Ираном являются длительными и сложными даже при самых благоприятных обстоятельствах. И до сих пор остается непонятным, является ли 14-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для Тегерана, лишь способом выиграть время для военных приготовлений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Серьезно ли Трамп относится к переговорам или просто выигрывает время, чтобы лучше подготовиться к военному удару и его последствиям, остается непонятным, отмечает издание.
"Но пока нет никаких публичных доказательств того, что контакты между Аракчи и Стивом Уиткоффом, спецпредставителем президента на Ближнем Востоке, могут привести к встрече, не говоря уже о сделке, которая удовлетворит Трампа. Или даже того, что такого соглашения будет достаточно, чтобы сдержать решимость Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана", - пишет NYT.
При этом, как отмечается в материале, успех может зависеть от того, что именно Трамп требует: "безоговорочной капитуляции", о которой он продолжает говорить, или более узкой остановки ядерного обогащения.
Трамп в пятницу четко дал понять журналистам, что его интересует преимущественно принудительная часть вынужденной дипломатии. Он подчеркнул, что Ирану осталось всего несколько минут. "Я даю им определенное время, и я бы сказал, что максимум две недели", - заявил он.
ідіот
Він хоче простору для маневру і вважає, що погрози силою змусять аятол серйозно обговорювати кінець ядерної програми.
Думаю, аятоли чекають, чи це не момент 'TACO': Трамп завжди відступає, тож він чекає їх, а вони - його.
Порівняй з нашим: у нас також чмошний - але ж які рейтинги.... Так і в штатах: тільки локшину з вух з подяками збирають...
А вапщє він дуже рішительний і жосскій
Як можна підтримувати вісь зла? Чи ти кацап?
ты свое существование основываешь на том, что говорят люди? особенно те, кто "лишь бы не порошенко", их большинство кстати? сам никак?
малолетний сопляк, у тебя забыл спросить где мне находиться и на каком языке говорить. вот из-за таких маргиналов как ты страна собственно и страдает, все беды в мире от отсутсвия серого вещества и тех, у кого в их тупизме всегда евреи виноваты. смешал в кучу "пистуй на істарічєскую родіну" и "ваших позавозили". думать это не твое, а не мешало бы.
ПыСы: в бундесе я живу уже больше 20 лет, так к слову, чтобы ты свой "высокоинтеллектуальный" словарный запас по этому поводу больше не тратил
скажи это пацанам из легиона "свобода россии" и русскоговорящим украинцам на передке, думаю быстро пойдешь туда куда надо, а может и морду лица подрехтуют. страна страдает через идиотов, и ты тому подтверждение, хорошо делать дело должен тот, кто умеет, может и хочет, не важно на каком языке он говорит, болтология ничего не создавала, зе тоже на украинском говорит и, сильно помогает? ну и объяснять кто и где и как сидит на социале тому, кто дальше своего районного центра нигде не был, это как минимум не благодарно по отношению к себе и бесполезно в силу умственного развития оппонента. в подтверждение: ты с первого раза не понял, приходиться повторять, мне не надо говорить что, как и где мне делать, на каких сайтах мне быть и т.д., я это решаю
А ізраіль більше союзник рашки чим наш.
Мабуть його мамця два тижня у муках рожала чи він зовсім двотижневий викидиш.
Пацану з імперським менталітетом таке ніколи не забувається. Те, що зараз нема поносу стосовно цього - ну, так ще не вечір його терміну...
🤡Трампа офіційно висунуто на Нобелівську премію миру 2026 року - ініціатором номінації виступив Пакистан, - Clash.
https://t.me/smolii_ukraine/108890 08:23
Это волнует 100% американцев.
У меня только одна притензия к Трампу, чего он скотиняка президент США, а не Украины.
Ну еще можно в минусы добавить что не дал Маску задушить чинушь полностью, хотя и так было секономлено больше чем весь бюджет Украины. Фактически прокинул чувака...
Таким він і залишиться в історії - "TACO-обсеруном".