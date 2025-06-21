Трамп дал Ирану срок в "две недели" относительно ядерного соглашения, но добиться этого вряд ли сможет, - NYT

Переговоры с Ираном являются длительными и сложными даже при самых благоприятных обстоятельствах. И до сих пор остается непонятным, является ли 14-дневный срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для Тегерана, лишь способом выиграть время для военных приготовлений.

Серьезно ли Трамп относится к переговорам или просто выигрывает время, чтобы лучше подготовиться к военному удару и его последствиям, остается непонятным, отмечает издание.

"Но пока нет никаких публичных доказательств того, что контакты между Аракчи и Стивом Уиткоффом, спецпредставителем президента на Ближнем Востоке, могут привести к встрече, не говоря уже о сделке, которая удовлетворит Трампа. Или даже того, что такого соглашения будет достаточно, чтобы сдержать решимость Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана", - пишет NYT.

При этом, как отмечается в материале, успех может зависеть от того, что именно Трамп требует: "безоговорочной капитуляции", о которой он продолжает говорить, или более узкой остановки ядерного обогащения.

Трамп в пятницу четко дал понять журналистам, что его интересует преимущественно принудительная часть вынужденной дипломатии. Он подчеркнул, что Ирану осталось всего несколько минут. "Я даю им определенное время, и я бы сказал, что максимум две недели", - заявил он.

