Трамп: Очень трудно будет требовать от Израиля прекратить атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет "очень трудно" требовать от Израиля прекратить атаки на Иран, поскольку Израиль "имеет успехи".

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам американского лидера, дипломатическое завершение конфликта будет "сложной задачей", ведь Израиль "имеет военные успехи".

"Это немного сложнее сделать, чем если кто-то проиграет. Но мы готовы, хотим и можем. И мы разговаривали с Ираном, и увидим, что произойдет. Я думаю, можно сказать, что в Иране дела идут хуже, немного трудно заставить кого-то остановиться", - заявил Трамп.

Также президент США заявил, что "Европа не помогла" решить конфликт Ирана и Израиля. По его словам, "Иран хочет разговаривать только с США".

Напомним, что 20 июня главы МИД европейских стран провели переговоры с министром иностранных дел Ирана. Они призвали Тегеран продолжить переговоры с Соединенными Штатами Америки.

Читайте также: Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения атак со стороны Израиля, - глава МИД Аракчи

Израиль Иран Трамп Дональд
Топ комментарии
+12
Пустопорожній "тріполог"...
20.06.2025 23:29
+10
І хай копалини віддають.
21.06.2025 00:06
+8




https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN

❗️Найбільший виклик для світової політики - це не війни, глобальна нерівність, економічні чи екологічні кризи. Найбільший виклик - це втеча від відповідальності США - найпотужнішої у світі демократії. Тепер їхнє місце у різних регіонах будуть прагнути зайняти інші сили, і далеко на завжди демократичні. Це і стане причиною нових і незавершення старих воєн, нових глобальних криз та катаклізмів.
20.06.2025 23:44
20.06.2025 23:29
Це воно так перед путіном виправдовується, що не може одразу захистити улюбленого союзника росії - Іран.
21.06.2025 05:10
Війну в Україні вже зупинив за 24 години? А війну між Ізраїлем та Іраном за трі дня?
20.06.2025 23:30
За два тижні...
20.06.2025 23:36
Св. Деменцій благословив тя, Трумпе!
20.06.2025 23:30
Рижаа падла прагне присосатися до перемоги євреїв.Типу, і ми пахалі.
20.06.2025 23:30
А євреї вже перемогли? Чому ж тоді чекають допомоги від штатів? Не кажи "гоп"...
20.06.2025 23:45
Введи санкции против Израиля, увеличь пошлины.
20.06.2025 23:31
І хай копалини віддають.
21.06.2025 00:06
І Газу трумпу, для отелів
21.06.2025 01:22
Трампу потрібно частіше робти клізму - тоді стане не дуже важко.
20.06.2025 23:35
і це тільки початок - https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk директор по кадрам Білого дому, фаворит трампа "мальтієць" Серхіо Гор виявився сєргєєм анатольєвічєм горячєвим из Саратова.
20.06.2025 23:37
Шо, серйозно? А хоча чому дивуватись?
20.06.2025 23:48
Я постійно тут на сайті про Ілюшу Маскова казав. Не вгадав. Хоч ХЗНА.
21.06.2025 00:04
ВАУ КАК ЖЕ ТАЕ!ТЫЖЕ ВСЁ И ВСЯ ГЛАВНОГОНДОНОНКОМАНДУЮЩИЙ!!!ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!!!АЛИЛУЯ У ТРАПОНА НЕТУ ***!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20.06.2025 23:41




https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN

❗️Найбільший виклик для світової політики - це не війни, глобальна нерівність, економічні чи екологічні кризи. Найбільший виклик - це втеча від відповідальності США - найпотужнішої у світі демократії. Тепер їхнє місце у різних регіонах будуть прагнути зайняти інші сили, і далеко на завжди демократичні. Це і стане причиною нових і незавершення старих воєн, нових глобальних криз та катаклізмів.
20.06.2025 23:44
Кеп
21.06.2025 00:01
Трамп-цзы "Искусство пурги".
21.06.2025 00:11
21.06.2025 06:28
Замість того, щоб допомогати він...кидає Ізраїль?
21.06.2025 00:20
Вин допомогае Израилю теми же бомбами, взрывателями что не пошли в Украину и много ещё чем. Но он не хочет влезать в наземную операцию к которой его подталкивает Израиль, бо его радники доповилы ему, що ничего хорошего из этого не выйдет, Иран не Ирак и не Афганистан
21.06.2025 01:33
Не, он у израильтян на крючке. Эпштейн, как выяснилось, был агентом израильтян. Записи оргий с малолетками - их медовая ловушка. Трампон там тоже фигурирует, кроме того, израильское лобби, тут обложили пса рыжего по-полной. Даже интересно стало, кого эта псина рыжая больше сцытся, ***** или израильтян? Помнится, оно от Ына сцалось, а как кудахтало, аж авианосцы посылало.
21.06.2025 03:49
21.06.2025 00:24
Миротворець ху-в! Якби я був..Цього б не сталось..
21.06.2025 00:26
Трампон сильнейший правитель всей планеты путин **** отдыхает!пояраща!!!есть пораша!тампонпринесёт ещё тампон для ушей!!!!
21.06.2025 00:58
Прийшло тимчасове просвітлення у Трампа, після залякування, старим дідом прутіним, іншого старого діда??
21.06.2025 00:58
Точно так важко і як з *********** - має успіхи, а в України немає козирів. Долдон.
21.06.2025 02:03
Не-не, пускай Израиль продолжает атаки на Иран до второго пришествия Иисуса Христа. Просто за свой счёт, и за счёт самой богатой в мире еврейской диаспоры, а не за счёт США и Европы.
21.06.2025 02:45
Мені його жаль.
Мені всіх хворих жаль. Особливо жаль тих кого Господь позбавив розуму.
21.06.2025 03:17
************ агент еще и у израильтян на крючке, как выяснилось. Вот интересно теперь, кого эта псина рыжая больше сцытся, ***** или израильтян? Ыну оно уже угрожало авианосцами и позорно обосралось. Помним.
21.06.2025 03:36
Вимагати ти вже нічого ні від кого не можеш. Все це вже зрозуміли
21.06.2025 06:47
Довбаний старий фрік.
21.06.2025 07:22
Можна навіть ці висєри не читати. Так або інакше, все зводиться до "побачимо" та "два тижні".
21.06.2025 08:56
"І це не дивно..." (с)
21.06.2025 09:02
 
 