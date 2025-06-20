Трамп: Очень трудно будет требовать от Израиля прекратить атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет "очень трудно" требовать от Израиля прекратить атаки на Иран, поскольку Израиль "имеет успехи".
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По словам американского лидера, дипломатическое завершение конфликта будет "сложной задачей", ведь Израиль "имеет военные успехи".
"Это немного сложнее сделать, чем если кто-то проиграет. Но мы готовы, хотим и можем. И мы разговаривали с Ираном, и увидим, что произойдет. Я думаю, можно сказать, что в Иране дела идут хуже, немного трудно заставить кого-то остановиться", - заявил Трамп.
Также президент США заявил, что "Европа не помогла" решить конфликт Ирана и Израиля. По его словам, "Иран хочет разговаривать только с США".
Напомним, что 20 июня главы МИД европейских стран провели переговоры с министром иностранных дел Ирана. Они призвали Тегеран продолжить переговоры с Соединенными Штатами Америки.
