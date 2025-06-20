Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения атак со стороны Израиля, - глава МИД Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вернется к "дипломатическим мерам" относительно своей ядерной программы после того, как Израиль прекратит удары.
Об этом он сказал после переговоров с министрами иностранных дел стран Европы, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия (Израиля. - Ред.) будет прекращена, а агрессор - привлечен к ответственности за совершенные преступления", - сказал Аракчи.
Однако иранский министр не уточнил, как именно Израиль должен быть привлечен к ответственности.
"Мы поддерживаем продолжение переговоров с Великобританией, Францией, Германией и Европейским Союзом и выражаем готовность к новым встречам в ближайшем будущем",- заявил глава МИД Ирана.
Напомним, что 20 июня главы МИД европейских стран провели переговоры с министром иностранных дел Ирана. Они призвали Тегеран продолжить переговоры с Соединенными Штатами Америки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та може і говорити вже не буде про що.
Алаху акбар.
Пиззіть ганчіркоголових!
З вами Бог!
Шма Ісраель!
В результате ракетного обстрела со стороны Ирана в Хайфе зафиксированы разрушения:
1. Повреждена мечеть Аль-Джарина
- Ранения получили находившиеся внутри священнослужители
2. Полностью разрушено кафе "Наша кухня"
- Заведение украинской кухни пользовалось популярностью у местных жителей