РУС
Новости Ядерная программа Ирана
1 122 12

Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения атак со стороны Израиля, - глава МИД Аракчи

Иран вернется к переговорам после прекращения ударов со стороны Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вернется к "дипломатическим мерам" относительно своей ядерной программы после того, как Израиль прекратит удары.

Об этом он сказал после переговоров с министрами иностранных дел стран Европы, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия (Израиля. - Ред.) будет прекращена, а агрессор - привлечен к ответственности за совершенные преступления", - сказал Аракчи.

Однако иранский министр не уточнил, как именно Израиль должен быть привлечен к ответственности.

"Мы поддерживаем продолжение переговоров с Великобританией, Францией, Германией и Европейским Союзом и выражаем готовность к новым встречам в ближайшем будущем",- заявил глава МИД Ирана.

Напомним, что 20 июня главы МИД европейских стран провели переговоры с министром иностранных дел Ирана. Они призвали Тегеран продолжить переговоры с Соединенными Штатами Америки.

Читайте также: Трамп решит, что делать с Ираном за "две недели", - Белый дом

Автор: 

Израиль (2098) Иран (2076) переговоры (5158)
Топ комментарии
+6
Ізраїльтяни!
Пиззіть ганчіркоголових!
З вами Бог!
Шма Ісраель!
20.06.2025 22:36 Ответить
+3
Типовий раша стайл шантаж!
20.06.2025 22:29 Ответить
+3
У мене для іранських ісламістів куйові новини, коли атаки Ізраїлю припиняться ніякого Ірану вже не існуватиме.
Алаху акбар.
20.06.2025 22:32 Ответить
Комментировать
Дає задню джахедист- терорист. Невинна жертва.
20.06.2025 22:29 Ответить
20.06.2025 22:29 Ответить
Так ніхто ж не проти. Рознести все вхлам, а потім після припинення...
Та може і говорити вже не буде про що.
20.06.2025 22:30 Ответить
Дурить! - ви ж не відкажетесь ваяти ядерну бімбу
20.06.2025 22:30 Ответить
20.06.2025 22:32 Ответить
20.06.2025 22:36 Ответить
Мер Хайфи, після сьогоднішніх прильотів, теж виступив за мирні переговори...
20.06.2025 22:36 Ответить
Якщо не знищити Іран наступний прильот буде ядерний і останній для Хайфи.
20.06.2025 22:54 Ответить
Иранский ракетный удар по Хайфе: пострадали мечеть и украинское кафе

В результате ракетного обстрела со стороны Ирана в Хайфе зафиксированы разрушения:

1. Повреждена мечеть Аль-Джарина
- Ранения получили находившиеся внутри священнослужители

2. Полностью разрушено кафе "Наша кухня"
- Заведение украинской кухни пользовалось популярностью у местных жителей
20.06.2025 23:40 Ответить
от і добре...гарна умова. Коли Ізраїль все розїбе тоді і зупиниться
показать весь комментарий
Замість перемовин, вони, як і прутін перед трампом, убивці з рану, виставляють ультиматуми Ізраїльтянам!!
20.06.2025 23:01 Ответить
Сподіваюся, у ізраїльтян вистачить духу і розуму не зупинятися. Принаймні найближчий тиждень.
20.06.2025 23:18 Ответить
 
 