Трамп решит, что делать с Ираном, через "две недели", — Белый дом

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

Она сказала, что имеет информацию от Трампа в ответ на то, будут ли США непосредственно вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем и бить по объектам Ирана.

"Учитывая, что в ближайшее время может появиться серьезная возможность для переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться, я приму решение об Иране в течение следующих двух недель", - процитировала Левитт заявление Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что главными целями США в переговорах с Ираном является обеспечение того, что он не будет обогащать уран и не создаст ядерного оружия.

Отметим, что "две недели" - любимый термин, который американский президент использует в любом случае. В частности, Трамп несколько раз ставил срок в "две недели", чтобы определиться с отношением Путина к перемирию или завершению войны против Украины.

"Две недели" известны также тем, что после того, как они истекают, обычно ничего не происходит.