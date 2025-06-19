РУС
Трамп решит, что делать с Ираном, через "две недели", — Белый дом

Белый дом: Трамп дал Ирану две недели на переговоры

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через "две недели".

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

Она сказала, что имеет информацию от Трампа в ответ на то, будут ли США непосредственно вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем и бить по объектам Ирана.

"Учитывая, что в ближайшее время может появиться серьезная возможность для переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться, я приму решение об Иране в течение следующих двух недель", - процитировала Левитт заявление Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что главными целями США в переговорах с Ираном является обеспечение того, что он не будет обогащать уран и не создаст ядерного оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о публикации WSJ относительно возможных ударов США по Ирану: "Они не имеют представления об этом"

Отметим, что "две недели" - любимый термин, который американский президент использует в любом случае. В частности, Трамп несколько раз ставил срок в "две недели", чтобы определиться с отношением Путина к перемирию или завершению войны против Украины.

"Две недели" известны также тем, что после того, как они истекают, обычно ничего не происходит.

Иран (2075) США (27960) Трамп Дональд (6688) Ливитт Кэролайн (40)
Топ комментарии
+68
Це вже навіть не смішно ...
Схоже - рудий залишиться під прізвиськом "Доні 2 тижні" ... 🤡
19.06.2025 21:14 Ответить
19.06.2025 21:14 Ответить
+49
19.06.2025 21:14 Ответить
19.06.2025 21:14 Ответить
+39
Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні"
...і 24 години.
19.06.2025 21:14 Ответить
19.06.2025 21:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
анекдоти про пацієнтів дурки завжди були популярні, але тепер вони в новинах всіх світових інформ-агентств. Але чому вони такі популярні в Україні - у нас своїх проблем мало?
19.06.2025 23:32 Ответить
19.06.2025 23:32 Ответить
піськов же застеріг -не вмішуватись,от руде чмо і включило задній хід.
19.06.2025 23:32 Ответить
20.06.2025 00:27 Ответить
Задній хід йому ху...ло включив
20.06.2025 07:46 Ответить
20.06.2025 07:46 Ответить
Захарова предостерегла США от вмешательства в конфликт.Теперь каждая шлюха дает указания Трампу?
20.06.2025 00:39 Ответить
20.06.2025 00:39 Ответить
Мені цікаво а як Меланія його просить виконати "супружній обов"язок" він теж каже через два тижні? )
20.06.2025 01:07 Ответить
20.06.2025 01:07 Ответить
Він каже що зараз не до обов'язків, він про всесвіт думає
20.06.2025 07:44 Ответить
20.06.2025 07:44 Ответить
20.06.2025 09:17 Ответить
20.06.2025 09:17 Ответить
Шоу "Довбо(ОЙ)б і жага уваги коли ти у памперсі"...
20.06.2025 06:36 Ответить
20.06.2025 06:36 Ответить
Мабуть не до трампанутого зараз, от він і не знає, що казати, а думки повернутися можуть тільки за дві неділі
20.06.2025 07:40 Ответить
20.06.2025 07:40 Ответить
Просто він сам через два тижні вже нічого не пам'ятає. Відповідно впевнений що так відбувається у всіх. Коли через два тижні якась журналістка про щось йому нагадує - для нього то вже нова подія. Тому відповідь знову та сама - " два тижні". Старий вже хлоп, або кєпка MAGA сильно на голову тисне.
20.06.2025 07:46 Ответить
20.06.2025 07:46 Ответить
"Генератор випадкових ідей"🫣🙄🤪
20.06.2025 07:50 Ответить
20.06.2025 07:50 Ответить
Вентилятор лайна.
20.06.2025 15:39 Ответить
20.06.2025 15:39 Ответить
а хто б сумнівався , до жирафа бистріше доходить
20.06.2025 08:04 Ответить
20.06.2025 08:04 Ответить
20.06.2025 08:39 Ответить
20.06.2025 08:39 Ответить
ІДІОТ..."Через два тижні" якого року?
20.06.2025 08:40 Ответить
20.06.2025 08:40 Ответить
20.06.2025 08:52 Ответить
20.06.2025 08:52 Ответить
Ссикло зіичайне. Або як американці кажуть: TACO - Trump Always Chickens Out
20.06.2025 09:06 Ответить
20.06.2025 09:06 Ответить
2 тижні. Це з чимось пов*язане. Або йому кожні 2 тижні дають якісь пігулки. Або дія пігулок закінчується кожні 2 тижня
20.06.2025 09:20 Ответить
20.06.2025 09:20 Ответить
Хто б Трампону показав це відео? Чи це вже нічого не змінить? (((

https://youtu.be/eW4avsSbWNs Putin's Masterclass: Mini Trump's Crash Course in Russian Life! & Leader's Comedy Collection
20.06.2025 09:30 Ответить
20.06.2025 09:30 Ответить
Тупе сцикло!!!!
20.06.2025 09:40 Ответить
20.06.2025 09:40 Ответить
Ви хотіли сказати що ***** дав Тампону завдання дати Ірану два тижні фори на підготовку?
20.06.2025 09:50 Ответить
20.06.2025 09:50 Ответить
У Гандони - День сурка!
20.06.2025 12:45 Ответить
20.06.2025 12:45 Ответить
