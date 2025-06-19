Трамп вирішить, що робити з Іраном за "два тижні", - Білий дім

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона сказала, що має інформацію від Трампа у відповідь на те, чи будуть США безпосередньо втручатися в конфлікт між Іраном та Ізраїлем та бити по об'єктах Ірану.

"З огляду на те, що найближчим часом може з’явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох тижнів", - процитувала Левітт заяву Трампа.

Речниця Білого дому наголосила, що головними цілями США у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не збагачуватиме уран і не створить ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про публікацію WSJ щодо можливих ударів США по Ірану: "Вони не мають уявлення про це"

Зазначимо, що "два тижні" — улюблений термін, який американський президент використовує в будь-якому випадку. Зокрема, Трамп кілька разів ставив строк у "два тижні", щоб визначитися зі ставленням Путіна до перемир'я чи завершення війни проти України.

"Два тижні" відомі також тим, що після того, як вони спливають, зазвичай нічого не відбувається.