Трамп вирішить, що робити з Іраном за "два тижні", - Білий дім

Білий дім: Трамп дав Ірану два тижні щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".

Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона сказала, що має інформацію від Трампа у відповідь на те, чи будуть США безпосередньо втручатися в конфлікт між Іраном та Ізраїлем та бити по об'єктах Ірану.

"З огляду на те, що найближчим часом може з’явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох тижнів", - процитувала Левітт заяву Трампа.

Речниця Білого дому наголосила, що головними цілями США у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не збагачуватиме уран і не створить ядерної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про публікацію WSJ щодо можливих ударів США по Ірану: "Вони не мають уявлення про це"

Зазначимо, що "два тижні" — улюблений термін, який американський президент використовує в будь-якому випадку. Зокрема, Трамп кілька разів ставив строк у "два тижні", щоб визначитися зі ставленням Путіна до перемир'я чи завершення війни проти України.

"Два тижні" відомі також тим, що після того, як вони спливають, зазвичай нічого не відбувається.

Іран (2336) США (24380) Трамп Дональд (7223) Левітт Керолайн (40)
Топ коментарі
+68
Це вже навіть не смішно ...
Схоже - рудий залишиться під прізвиськом "Доні 2 тижні" ... 🤡
19.06.2025 21:14 Відповісти
19.06.2025 21:14 Відповісти
+49
19.06.2025 21:14 Відповісти
19.06.2025 21:14 Відповісти
+39
Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні"
...і 24 години.
19.06.2025 21:14 Відповісти
19.06.2025 21:14 Відповісти
анекдоти про пацієнтів дурки завжди були популярні, але тепер вони в новинах всіх світових інформ-агентств. Але чому вони такі популярні в Україні - у нас своїх проблем мало?
19.06.2025 23:32 Відповісти
19.06.2025 23:32 Відповісти
піськов же застеріг -не вмішуватись,от руде чмо і включило задній хід.
19.06.2025 23:32 Відповісти
20.06.2025 00:27 Відповісти
Задній хід йому ху...ло включив
20.06.2025 07:46 Відповісти
20.06.2025 07:46 Відповісти
Захарова предостерегла США от вмешательства в конфликт.Теперь каждая шлюха дает указания Трампу?
20.06.2025 00:39 Відповісти
20.06.2025 00:39 Відповісти
Мені цікаво а як Меланія його просить виконати "супружній обов"язок" він теж каже через два тижні? )
20.06.2025 01:07 Відповісти
20.06.2025 01:07 Відповісти
Він каже що зараз не до обов'язків, він про всесвіт думає
20.06.2025 07:44 Відповісти
20.06.2025 07:44 Відповісти
20.06.2025 09:17 Відповісти
20.06.2025 09:17 Відповісти
Шоу "Довбо(ОЙ)б і жага уваги коли ти у памперсі"...
20.06.2025 06:36 Відповісти
20.06.2025 06:36 Відповісти
Мабуть не до трампанутого зараз, от він і не знає, що казати, а думки повернутися можуть тільки за дві неділі
20.06.2025 07:40 Відповісти
20.06.2025 07:40 Відповісти
Просто він сам через два тижні вже нічого не пам'ятає. Відповідно впевнений що так відбувається у всіх. Коли через два тижні якась журналістка про щось йому нагадує - для нього то вже нова подія. Тому відповідь знову та сама - " два тижні". Старий вже хлоп, або кєпка MAGA сильно на голову тисне.
20.06.2025 07:46 Відповісти
20.06.2025 07:46 Відповісти
"Генератор випадкових ідей"🫣🙄🤪
20.06.2025 07:50 Відповісти
20.06.2025 07:50 Відповісти
Вентилятор лайна.
20.06.2025 15:39 Відповісти
20.06.2025 15:39 Відповісти
а хто б сумнівався , до жирафа бистріше доходить
20.06.2025 08:04 Відповісти
20.06.2025 08:04 Відповісти
20.06.2025 08:39 Відповісти
20.06.2025 08:39 Відповісти
ІДІОТ..."Через два тижні" якого року?
20.06.2025 08:40 Відповісти
20.06.2025 08:40 Відповісти
20.06.2025 08:52 Відповісти
20.06.2025 08:52 Відповісти
Ссикло зіичайне. Або як американці кажуть: TACO - Trump Always Chickens Out
20.06.2025 09:06 Відповісти
20.06.2025 09:06 Відповісти
2 тижні. Це з чимось пов*язане. Або йому кожні 2 тижні дають якісь пігулки. Або дія пігулок закінчується кожні 2 тижня
20.06.2025 09:20 Відповісти
20.06.2025 09:20 Відповісти
Хто б Трампону показав це відео? Чи це вже нічого не змінить? (((

https://youtu.be/eW4avsSbWNs Putin's Masterclass: Mini Trump's Crash Course in Russian Life! & Leader's Comedy Collection
20.06.2025 09:30 Відповісти
20.06.2025 09:30 Відповісти
Тупе сцикло!!!!
20.06.2025 09:40 Відповісти
20.06.2025 09:40 Відповісти
Ви хотіли сказати що ***** дав Тампону завдання дати Ірану два тижні фори на підготовку?
20.06.2025 09:50 Відповісти
20.06.2025 09:50 Відповісти
У Гандони - День сурка!
20.06.2025 12:45 Відповісти
20.06.2025 12:45 Відповісти
