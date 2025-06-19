Трамп вирішить, що робити з Іраном за "два тижні", - Білий дім
Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через "два тижні".
Про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона сказала, що має інформацію від Трампа у відповідь на те, чи будуть США безпосередньо втручатися в конфлікт між Іраном та Ізраїлем та бити по об'єктах Ірану.
"З огляду на те, що найближчим часом може з’явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох тижнів", - процитувала Левітт заяву Трампа.
Речниця Білого дому наголосила, що головними цілями США у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не збагачуватиме уран і не створить ядерної зброї.
Зазначимо, що "два тижні" — улюблений термін, який американський президент використовує в будь-якому випадку. Зокрема, Трамп кілька разів ставив строк у "два тижні", щоб визначитися зі ставленням Путіна до перемир'я чи завершення війни проти України.
"Два тижні" відомі також тим, що після того, як вони спливають, зазвичай нічого не відбувається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/eW4avsSbWNs Putin's Masterclass: Mini Trump's Crash Course in Russian Life! & Leader's Comedy Collection