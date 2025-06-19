Трамп про публікацію WSJ щодо можливих ударів США по Ірану: "Вони не мають уявлення про це"
Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію американських медіа про те, що він нібито схвалив план ударів по Ірану, але ще не віддав наказ військовим на його реалізацію.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"The Wall Street Journal уявлення не має, що я думаю з приводу Ірану", - зазначив американський лідер.
Нагадаємо, напередодні видання Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.
Диктатор Путін сказав, що Росія не допомагатиме Ірану відбивати атаки Ізраїлю.
За даними ЗМІ, США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.
