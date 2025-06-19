УКР
Трамп про публікацію WSJ щодо можливих ударів США по Ірану: "Вони не мають уявлення про це"

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію американських медіа про те, що він нібито схвалив план ударів по Ірану, але ще не віддав наказ військовим на його реалізацію.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"The Wall Street Journal уявлення не має, що я думаю з приводу Ірану", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, напередодні видання Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вагається щодо удару по Ірану через сумніви в ефективності зброї, - The Guardian 

Трамп

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Диктатор Путін сказав, що Росія не допомагатиме Ірану відбивати атаки Ізраїлю.

За даними ЗМІ, США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

Читайте також: Ізраїль поновив удари по Ірану. ФОТО

+17
звісно не має
бо сам рудий донні уявлення не має, що він замислив
19.06.2025 17:01 Відповісти
+12
19.06.2025 17:12 Відповісти
+8
ніхто й ніколи не має уявлення про "думки" пацієнта з палати "нумер шість" На горбі стояв верблюд в двоє він зігнувся.ой б це ж зовсім не верблюд- "трамбон"ї,,анувся"
19.06.2025 17:02 Відповісти
звісно не має
бо сам рудий донні уявлення не має, що він замислив
19.06.2025 17:01 Відповісти
19.06.2025 17:12 Відповісти
А ***** у валізу ходить, от що значить цивілізована країна
20.06.2025 10:28 Відповісти
ніхто й ніколи не має уявлення про "думки" пацієнта з палати "нумер шість" На горбі стояв верблюд в двоє він зігнувся.ой б це ж зовсім не верблюд- "трамбон"ї,,анувся"
19.06.2025 17:02 Відповісти
100% правда. Як якийсь там WSJ може знати що думає трамп про іран, коли це руде опудало само не знає, що воно думає про іран?
19.06.2025 17:03 Відповісти
поки він тут ляля Іран Орешником б'є по Ізраїлю
19.06.2025 17:03 Відповісти
А яке уявлення про це може мати полудурник від народження, 6 разовий банкрут, визнаний судом шахрай та стурбований кочет якого батько відкупив від служби в Армії?
19.06.2025 17:03 Відповісти
Wall Street Journal має уявлення, що думає трамп з приводу Ірану з того, що про це каже гегсет.
Всі знають - це надійне джерело інформації про те, що у голові трампа.
19.06.2025 17:05 Відповісти
Іранська ракета і Орешник
19.06.2025 17:08 Відповісти
Мабуть відправив запит другу ху...лу на валізу
19.06.2025 17:08 Відповісти
У тебе дисфункція головного мозку. Тому думок в твоїй дурній макітрі за визначенням не може бути.
19.06.2025 17:08 Відповісти
19.06.2025 17:08 Відповісти
а цей таще всі фотки с Немитой , без ВПН тебе ніхто не бачить
19.06.2025 17:11 Відповісти
Та пох это щмары поРашские
19.06.2025 17:26 Відповісти
ну він - геній. один такий на весь світ, а навколо тільки дурні
19.06.2025 17:10 Відповісти
Так это не они дыбил трампон это твой дружбан путиХуйло дал задание тебя порафинить!
19.06.2025 17:11 Відповісти
Мало тебя папа Фред порол в детстве за твои вечные брехни
19.06.2025 17:12 Відповісти
(із інтернету)

Трамп помер, потрапив у чистилище. Блукає там, і раптом бачить - величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників, і в усіх стрілки в різному положенні.
Трамп запитує в ангела:
- А що це таке?
- Це годинник брехні. Для кожної людини - і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається.
- А ось це чий годинник? - запитує Трамп.
- Це годинник Джорджа Вашингтона. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи.
- А ось це?
- Це годинник Лінкольна. Він збрехав лише п'ять разів, і ось стрілка зсунулася на п'ять розділів.
- А цей чий?
- Це Клінтона. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів.
- Ух, я хочу побачити мій годинник! - каже Трамп.
- Твого тут немає.
- Як це? Де він?
- Його взяв собі Господь.
- Ого! - вигукує задоволений Трамп, - а навіщо вони Йому?
- Він використовує твій годинник як вентилятор.
19.06.2025 17:25 Відповісти
Генератор випадкових слів. 1 в 1 як наше зелене.
19.06.2025 17:13 Відповісти
Додумали за Трампа а він ні сном ні духом
19.06.2025 17:13 Відповісти
Стули пельку, дебіл ти прикацаплений...
19.06.2025 20:40 Відповісти
який, у сраку іран?

19.06.2025 17:14 Відповісти
Той випадок, коли хвіст крутить собакою.
19.06.2025 17:15 Відповісти
Все глупые а трумпель гений! Глупые журналюнчики не могут понять великого гения!
19.06.2025 17:15 Відповісти
от які ж тупі в WSJ. Не розуміють, що великий Дональд просто жартував.
19.06.2025 17:16 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/KNtDFKUhz7A Портніков: Вже всі витерли ноги об цього Президента (0:58)
19.06.2025 17:16 Відповісти
Я скажу навіть більше Трамп не має ніякого уявлення що думає Трамп
19.06.2025 17:19 Відповісти
+100500!!!
19.06.2025 17:26 Відповісти
Интересно, американские 73 процента уже понимают, что натворили или ещё нет? И как у них с этим "хуже не будет, ваш Байден ещё хуже"?
19.06.2025 17:27 Відповісти
Через необхідність прийняти одне з двох рішень, щодо вступу США у війну з Іраном, POTUS "на шпагаті" між двома впливовими групами у MAGA. Одна ********** Трампа до вступу у війну, друга (стара гвардія) виступає проти. Бо Трамп обіцяв припинити війни за участю США і не починати нові. Хто колись робив шпагат відчуває всі зручності цієї пози
19.06.2025 17:48 Відповісти
Одно ясно, теперь пуйло может все время мямлить, что он напал на Украину чтобы не допустить создания ядерной бомбы Украиной. А что, еверям можно, а русне нельзя? И ведь ничем этому не возразить.
19.06.2025 17:48 Відповісти
Та чого це всі до бідного Трампа доколупалися? Деменція у нього, деменція... Він сам не знає, що зробить через п"ять хвилин...
19.06.2025 18:09 Відповісти
рудого додіка читають як відкриту книгу, а він все намагається корчити з себе бо зна що.
19.06.2025 18:14 Відповісти
У Трампа, старечі, 80 років діду, незворотні порушення…
Його про попа питають, а він несе галіматню, про попову дочку!
19.06.2025 18:19 Відповісти
Звісно, не мають. В світі нема людей, здатних встигати за уявленнями Трампа.
19.06.2025 18:57 Відповісти
Відсидівся у кущах. І знову за своє. Про свою роль в світовій історії. Руками американців. Військами Ізраїлю. Дуже нагадує нашого Лідора, який уявив себе у 2022 році всією країною, ЗСУ та Залужним. А ще македонським, бонопартом та черчилем. Одночасно. Ось і маємо в результаті .... НУЛЬ одночасно всюди.
19.06.2025 19:17 Відповісти
Як би був би результат ти б сидів би зараз на палі, кацап, а так маєш можливість щось тут патякати... Завали свою **********, **** кацапська !!!
19.06.2025 20:48 Відповісти
Дякую за комплименти. Проте я не кацап, я - хОхОл. Ні, навіть кОЛОборант. Гірше, мабуть таки зрадник. Зрадник КП(б)У, КПРС, КПУ. А ось хто ти, гріша, всі бачать з ніку.
21.06.2025 10:32 Відповісти
Не виходячи з коми, трамп віщає рулеткою випадкових слів!
Прощавай амеріка (з малокі, бо вона вже не велика).
19.06.2025 19:55 Відповісти
 
 